Infotag, 30 octombrie 2025 10:00
Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank
Acum 30 minute
10:00
Acum 24 ore
16:00
URMĂTOAREA ȘEDINȚĂ A ADUNĂRII POPORALE A GĂGĂUZIEI ESTE PROGRAMATĂ PENTRU 3 NOIEMBRIE
16:00
16:00
AGENȚIA DE INVESTIȚII PREZINTĂ O PREZENTARE GENERALĂ A PIEȚEI CEHE ÎN AFACERI
13:00
O PARTE DINTR-UN COMPLEX BALNEAR A AR ÎNTR-O SUBURBIE A CHIȘINĂULUI
13:00
UE A REINTRODUS SANCȚIUNILE ÎMPOTRIVA UNOR FOȘTI ȘI ACTUALI LIDERI AI TRANSNISTRIEI
13:00
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA PARTICIPA LA FORUMUL PENTRU PACE DE LA PARIS
12:30
Partidele de opoziție ar putea fi declarate neconstituționale în Georgia
Ieri
15:30
LETONIA A LIVRAT MOLDOVEI DOUĂ BĂRCI DE PATRULARE PENTRU PAZA FRONTIERII
15:30
AIPA CONVINE SĂ CONSOLIDEZE COOPERAREA PENTRU A EVITA DUBLA FINANȚARE A BENEFICIARILOR
13:30
VICEPREMIERUL DOINA NISTOR: ECONOMIA MOLDOVEI ESTE PREGĂTITĂ PENTRU CREȘTERE
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Maib susține inovația prin date la evenimentul DATASTORM 2025
16:30
KEMERUL DIN TURCIA ȘI COPCEACUL DIN UTA GĂGĂUZIA DEVIN ORAȘE ÎNFRĂȚITE
13:00
13:00
EXPLOZIE ÎNTR-UN BLOC LOCATIV DIN FLOREȘTI; 51 DE PERSOANE EVACUATE, DOUĂ RĂNITE
13:00
13:00
13:00
România vrea să producă drone împreună cu Ucraina, prin programul SAFE
24 octombrie 2025
17:00
ȘEFUL COMUNITĂȚII EVREIEȘTI DIN MOLDOVA S-A ÎNTÂLNIT CU AMBASADORUL GERMANIEI
17:00
17:00
ÎN 2024, PESTE 320 DE PERSOANE AU FOST ADUSE ÎN INSTANȚĂ ÎN CAZURI DE TRAFIC DE PERSOANE
17:00
VLADIMIR BOLEA: MOLDOVA ÎȘI MODERNIZEAZĂ INFRASTRUCTURA CONFORM STANDARDELOR EUROPENE
13:00
13:00
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI APRECIAZĂ MULT COOPERAREA CU BANCA FRANȚEI
13:00
13:00
12:30
23 octombrie 2025
15:00
PERCHEZIȚII ÎN MOLDOVA ÎNTR-UN CAZ DE POTENȚIALĂ CORUPȚIE ÎN ACORDAREA AMNISTIEI
15:00
ADUNAREA POPORALĂ A GĂGĂUZIEI VA RELUA GRUPUL DE LUCRU CU PARLAMENTUL MOLDOVEI
15:00
MOLDOVA VA IMPLEMENTA EXPERIENȚA LITUANIEI ÎN DIGITALIZAREA MEDICAMENTELOR VETERINARE
15:00
14:00
13:00
13:00
13:00
22 octombrie 2025
11:30
11:30
TREI ȘOFERI CONDAMNAȚI ÎN OCTOMBRIE PENTRU CONDUCERE ÎN STARE DE EBRIETATE
11:30
21 octombrie 2025
16:00
16:00
INCE: CREȘTEREA PIB-ULUI MOLDOVEI ÎN 2025 VA FI DE 1,2%
14:30
Maib lansează ami – primul asistent virtual inteligent al băncii
14:30
MAJORITATEA MEMBRILOR GUVERNULUI ÎȘI VOR PĂSTRA FUNCȚIILE
14:30
20 octombrie 2025
16:00
INDUSTRIA DIN MOLDOVA ȘI-A CRESCUT PRODUCȚIA CU 3,3% ÎN AUGUST
16:00
POLITICO: NOILE ȚĂRI POT ADERĂ LA UE FĂRĂ DREPTURI DE VOT DEPLIN
13:00
UN SUV CU ÎNMATRICULAT ÎN UCRAINA A INTRAR ÎN MOLDOVA: ȘOFERUL A EVADAT
13:00
13:00
12:00
Jaf la Muzeul Louvre din Paris
