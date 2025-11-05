Dobândă de până la 7,25% în lei pentru depozitul „Energo Capital” de la Energbank
Banca Mea, 5 noiembrie 2025 15:30
Dacă vrei ca economiile tale să crească, ai opțiunea depozitului „Energo Capital” de la Energbank. Rata dobânzii ajunge la 7,25% anual în lei, iar în primele 12 luni poți adăuga bani în cont, ori de câte ori ai disponibil. Depui cererea online sau mergi direct într-o sucursală, iar condițiile și simulările pot fi verificate pe site-ul băncii:...
Acum 30 minute
15:30
Acum 8 ore
09:45
Bitcoin a coborât sub nivelul de 100.000 de dolari, pentru prima dată în șase luni, potrivit Profit.ro. Cotația a atins un minim în jur de 99.954 USD pe Coinbase, revenind ulterior ușor peste 101.000 USD. Corecția zilnică depășește 5%, iar declinul din ultima săptămână se ridică la aproximativ 12%. Față de recordul istoric atins la începutul lunii octombrie , Bitcoin este în scădere cu peste...
08:15
Notificări automate în „Declarație electronică”: SFS reduce riscul depunerii cu întârziere # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat a îmbunătățit platforma „Declarație electronică”, introducând o funcționalitate care avertizează contribuabilii atunci când declarațiile fiscale au fost semnate, dar nu au fost expediate. Noua opțiune permite sistemului să afișeze notificări automate la fiecare conectare în cont, până la expedierea declarației. Scopul acestei funcționalități este prevenirea cazurilor...
Acum 24 ore
19:15
„Ajutor la contor”: s-a deschis înregistrarea pentru sprijinul la energie în sezonul rece # Banca Mea
A început perioada de înregistrare pentru programul guvernamental „Ajutor la contor”, prin care poți primi compensații la energie pentru sezonul rece 2025–2026. Înregistrarea se face online, pe platforma compensatii.gov.md, iar termenul limită pentru a primi ajutorul din luna noiembrie este 28 noiembrie. Compensațiile se acordă pentru lunile noiembrie–martie, sub formă de plată monetară lunară....
18:00
Două luni de cumpărături fără griji: Moldindconbank oferă credite cu dobândă 0% pentru shopping în rețeaua de parteneri # Banca Mea
Cu Moldindconbank, poți face cumpărături în rețeaua de parteneri ai băncii și beneficiezi de dobândă fixă și DAE 0% timp de două luni. Poți lua un credit de până la 100.000 de lei, pe o perioadă de până la 60 de luni. Oferta este valabilă în magazinele partenere, disponibile pe micb.md: de la gadgeturi și electrocasnice până la mobilier pentru casă. Ia tot ce îți dorești, dar ține minte: un...
16:00
La OTP Bank Moldova, poți accesa un credit de nevoi personale fără gaj, cu dobândă de la 8% – fixă sau flotantă, în funcție de preferințele tale. Suma maximă oferită per familie este de 600.000 de lei, cu o perioadă de rambursare între 6 și 60 de luni. Banca nu percepe comisioane de acordare, analiză sau administrare, iar oferta este personalizată în funcție de profilul fiecărui client. De...
Ieri
13:45
Dacă ai un card Mastercard® FinComBank, poți primi 10% cashback la fiecare plată făcută în aplicația EVO, până la 150 de lei per tranzacție. Campania este valabilă până pe 15 martie 2026. Tot ce trebuie să faci este să achiți serviciile publice direct din aplicația EVO, folosind cardul tău FinComBank. Cashback-ul ajunge automat în contul tău.
10:15
Luna noiembrie aduce din nou febra cumpărăturilor, cu reduceri spectaculoase și oferte care promit prețuri de nerefuzat. De la Black Friday la Cyber Monday, comercianții îți captează atenția cu afișe pline de procente și super promoții. Dar nu tot ce strălucește e reducere. Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor te îndeamnă să fii atent și...
08:45
Ministerul Energiei, cu sprijinul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul Metodologiei privind amplasarea, instalarea și demontarea centralelor fotovoltaice în Republica Moldova. Documentul propune un cadru tehnic unitar, aliniat la standardele europene, pentru dezvoltarea sigură și sustenabilă a energiei solare. Metodologia se aplică atât centralelor conectate la rețea , cât și celor...
3 noiembrie 2025
18:30
Ministerul Finanțelor a lansat astăzi o nouă rundă de subscriere online pentru valorile mobiliare de stat # Banca Mea
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a lansat astăzi, 3 noiembrie 2025, o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat , disponibilă online pe platforma eVMS.md. Perioada de subscriere este 3–12 noiembrie 2025, iar investitorii pot alege între două opțiuni de plasament: 3 ani – cu o rată anuală a dobânzii de 7,15%; 4 ani – cu o rată anuală a dobânzii de 7,30%. Dobânda este...
17:30
Bursa Internațională a Moldovei prinde contur: maib, OTP Bank Moldova și Moldindconbank, printre fondatori # Banca Mea
Trei dintre cele mai mari bănci din Republica Moldova, maib, OTP Bank Moldova și Moldindconbank, au anunțat astăzi, 3 noiembrie, semnarea Acordului de acționari pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei, eveniment care a avut loc pe 31 octombrie. Proiectul, realizat în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Bursa de Valori București, marchează o nouă etapă în dezvoltarea...
16:30
Joburi, oportunități și networking: Victoriabank te invită la târgul de cariere „Primii pași în banking” # Banca Mea
Victoriabank invită tinerii interesați de o carieră în domeniul bancar la ediția 2025 a târgului de cariere „Primii pași în banking”, care va avea loc pe 12 noiembrie, între orele 15:00 și 18:00, la Digital Park, Chișinău. Evenimentul revine într-un format nou, cu mai multă energie și numeroase oportunități pentru cei care vor să descopere lumea financiară din interior. Participanții vor avea...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:15
Eximbank Moldova a fost partener al celei de-a doua ediții UNICAMP – University Camp, organizată de A.O. „Asociația Tinerii Acasă” în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a reunit peste 130 de tineri din întreaga țară – liceeni, studenți, profesori și reprezentanți ai mediului privat și public – pentru a discuta despre educație, carieră și inovație. În cadrul...
10:00
Sport și artificii: Moldindconbank a organizat un team building pentru angajații din Chișinău # Banca Mea
În weekendul trecut, Moldindconbank a organizat un eveniment de team building pentru angajații sucursalelor din Chișinău, cu scopul de a consolida spiritul de echipă și de a întări relațiile de colaborare între colegi. Potrivit instituției, a fost „o zi plină de dinamism, provocări sportive și momente autentice de conexiune – exact ce ne-a trebuit pentru a redescoperi bucuria de a fi o...
08:00
Cum să eviți fraudele de Black Friday: recomandările Inspectoratului pentru Protecția Consumatorilor # Banca Mea
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor avertizează că, odată cu apropierea campaniilor de Black Friday, crește și numărul tentativelor de fraudă online. Instituția îndeamnă consumatorii să manifeste prudență și să se informeze înainte de a face achiziții pe internet. Pentru a evita neplăcerile, specialiștii recomandă:să cumpărați doar de pe...
2 noiembrie 2025
15:15
Companiile din întreaga lume intensifică reducerile de personal, pe fondul scăderii încrederii consumatorilor și al automatizării generate de inteligența artificială, potrivit unei analize Reuters, citate de Profit.ro. În SUA, companiile au anunțat în octombrie peste 25.000 de concedieri, fără a include cele 48.000 de posturi eliminate de UPS la începutul anului. În Europa, bilanțul depășește...
09:00
Dacă ești client EuroCreditBank, poți trimite bani către Ucraina mai avantajos, cu −25% reducere la comisionul de transfer prin serviciul internațional Ria Money Transfer. Spune codul promoțional RIA25MD operatorului la ghișeu, iar reducerea se aplică automat. Codul poate fi folosit de oricâte ori dorești. Promoția este valabilă în toate sucursalele EuroCreditBank, în perioada 1 noiembrie – 31...
07:30
Se construiesc mai puține locuințe în Moldova: numărul autorizațiilor de construire a scăzut cu 7,8% în 2025 # Banca Mea
Biroul Național de Statistică informează că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, au fost eliberate 2 187 de autorizații de construire, în descreștere cu 7,8% față de aceeași perioadă a anului 2024. Din totalul autorizațiilor, 1 618 au fost pentru clădiri rezidențiale , iar 569 – pentru clădiri nerezidențiale . În mediul urban, numărul autorizațiilor a crescut cu 2,8%, în timp ce în mediul...
1 noiembrie 2025
07:15
Fermierii ar putea primi rambursarea TVA după reguli noi. Propunerile Ministerului Finanțelor # Banca Mea
Ministerul Finanțelor a lansat spre consultare publică un proiect de Ordin care modifică Regulamentul privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin Ordinul nr. 3/2023. Scopul principal este simplificarea procedurii de rambursare și susținerea fermierilor care beneficiază de Programul de rambursare a TVA, scrie contabilsef.md. Modificările sunt determinate de schimbările...
31 octombrie 2025
21:15
De la 8,5 la 14,6 euro pe oră: evoluția spectaculoasă a salariului minim într-o țară europeană # Banca Mea
Guvernul federal german a decis majorarea salariului minim pe economie în două etape: la 13,90 euro brut pe oră din 1 ianuarie 2026 și la 14,60 euro brut de la începutul anului 2027, față de nivelul actual de 12,82 euro. De această creștere vor beneficia peste șase milioane de angajați, scrie Profit.ro, potrivit Agerpres. Măsura a fost adoptată în pofida opoziției patronatelor și urmează...
17:00
Ziua Internațională a Economisirii, sărbătorită de băncile din Moldova. Ce mesaje au avut instituțiile? # Banca Mea
Astăzi, 31 octombrie, băncile din Republica Moldova au marcat Ziua Internațională a Economisirii, prin activități și mesaje menite să încurajeze o atitudine responsabilă față de bani și planificarea financiară pe termen lung. Energbank a venit cu un mesaj inspirațional pentru clienți, reamintind că economisirea înseamnă nu doar a pune bani deoparte, ci a-ți oferi libertatea de a alege — „unde...
15:15
14:00
maib a lansat promoția „Folosește maib liber și poți primi banii înapoi”: câștiguri de până la 25 000 lei # Banca Mea
maib a lansat promoția „Folosește maib liber și poți primi banii înapoi”, prin care clienții pot câștiga rambursarea cumpărăturilor efectuate cu cardul maib liber, în valoare de până la 25 000 de lei. Campania se desfășoară în perioada 30 octombrie 2025 – 31 ianuarie 2026. Pentru a participa, clienții trebuie să se înregistreze în promoție și să efectueze cumpărături la peste 6000 de puncte...
12:15
Victoriabank face ca magazinele online să poată accepta plăți prin Apple Pay, oferind clienților o modalitate simplă și sigură de a finaliza achizițiile direct de pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără introducerea manuală a datelor cardului. Tranzacțiile sunt protejate prin autentificare Face ID sau Touch ID, iar datele cardului rămân confidențiale. Integrarea este gratuită, rapidă și...
10:15
Cote minime de gen pentru companiile listate la bursă: proiect propus de Ministerul Muncii # Banca Mea
În Republica Moldova ar putea fi introduse cote minime de reprezentare pentru femei și bărbați în organele de conducere ale societăților pe acțiuni cotate la bursă, pentru a asigura echilibrul de gen și acces egal la funcțiile decizionale, scrie Monitorul Fiscal FISC.md. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale transpune standardele europene privind echilibrul de gen în...
30 octombrie 2025
18:30
Moldindconbank rămâne lider pe piața cardurilor și remiterilor în primele 9 luni din 2025 # Banca Mea
Moldindconbank și-a consolidat poziția de lider pe piața cardurilor bancare și a remiterilor de bani, potrivit rezultatelor publicate de instituție pentru primele nouă luni ale anului 2025. Banca a raportat peste 1,58 milioane de carduri emise, o cotă de 33,6% pe segmentul remiterilor, credite în valoare de 24,4 miliarde de lei și depozite de 31,89 miliarde de lei. „Succesul Moldindconbank este...
16:45
Începe-ți cariera într-un grup bancar european: Eximbank angajează specialist în conformitate # Banca Mea
Eximbank Moldova, parte a grupului internațional Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai solide grupuri bancare din Europa, recrutează noi membri pentru echipa sa de profesioniști. Banca își dorește colegi atenți la detalii, cu gândire analitică și pasiune pentru corectitudine, care să contribuie la asigurarea conformității proceselor bancare. Mediul de lucru promite profesionalism, integritate...
13:45
ProCredit Bank face mai simplă achiziția unei mașini: credit flexibil, fără gaj și fără CASCO # Banca Mea
ProCredit Bank Moldova vine cu o ofertă avantajoasă pentru cei care își doresc o mașină nouă sau second-hand. Prin Creditul Auto, clienții pot accesa până la 400 000 de lei, fără gaj și fără fidejusor, pe un termen de până la 60 de luni. Unul dintre principalele beneficii este lipsa obligației de a încheia o asigurare CASCO, ceea ce face produsul mai accesibil pentru persoanele care își...
12:30
Un pahar de vin din partea Visa: experiență rafinată la restaurantul Chateau din Chișinău # Banca Mea
Dacă ai un card Visa Gold, Platinum, Signature sau Infinite, Visa te invită să te bucuri de o experiență rafinată la restaurantul Chateau din Chișinău. Achită nota cu cardul tău Visa Premium și primești un pahar de vin rafinat din partea casei – pentru o seară relaxată, cu gust de Moldova. Oferta este valabilă până la 31 decembrie 2025, așa că ai timp să alegi momentul perfect pentru o cină...
10:30
Un spațiu de 190 m² pentru învățare și dezvoltare profesională: FinComBank a deschis un hub dedicat angajaților # Banca Mea
FinComBank a inaugurat Centrul de Instruire pentru angajați, un spațiu modern dedicat dezvoltării competențelor profesionale și promovării educației financiare. Noul centru este situat în Chișinău, pe strada Bogdan Voievod 7/2. Centrul are o suprafață de 190 m² și este împărțit în două zone: una destinată instruirii noilor angajați și alta formării profesionale continue. Spațiul dispune de...
08:45
Salariile declarate au crescut cu 43% în 2025, după controalele SFS împotriva plăților „în plic” # Banca Mea
Serviciul Fiscal de Stat intensifică acțiunile de prevenire a muncii „la negru” și a achitării salariilor „în plic”, vizând domeniile economice cu risc sporit de neconformare, scrie sfs.md. În primele 9 luni ale anului 2025, autoritatea a efectuat 5 802 vizite fiscale și a organizat 116 seminare pentru angajați și angajatori. În rezultat, companiile vizate au declarat obligații aferente...
29 octombrie 2025
17:30
În perioada 24–26 octombrie, angajații Victoriabank au pornit într-o aventură de toamnă prin unele dintre cele mai pitorești locuri din România. Itinerarul a inclus Transfăgărășanul, Defileul Oltului, Curtea de Argeș, Castelul Bran și Brașovul. Participanții au admirat peisajele spectaculoase ale Munților Făgăraș și culorile intense ale toamnei, transformând excursia într-o experiență...
15:30
Moldindconbank continuă modernizarea rețelei: sucursala din Sângerei, reconstruită din temelii și redeschisă oficial # Banca Mea
Moldindconbank a redeschis sucursala din Sângerei, complet reconstruită și adaptată celor mai înalte standarde de confort și tehnologie. Noua filială se află pe strada Independenței 121/A și oferă clienților o experiență bancară modernă și accesibilă. „Noua sucursală îmbină designul modern, tehnologiile performante și o atmosferă plăcută, oferind servicii de calitate superioară și confort...
14:00
Ministerul Finanțelor a anunțat calendarul sesiunilor de subscriere a Valorilor Mobiliare de Stat disponibile pe platforma evms.md, pentru perioada octombrie – decembrie 2025. Subscrierile vor avea loc în următoarele intervale: 6–15 octombrie; 3–12 noiembrie; 1–10 decembrie. Investitorii pot alege obligațiuni cu maturități de 2, 3 sau 4 ani, în funcție de obiectivele lor financiare. Ministerul...
11:00
Eximbank recrutează Șef al Departamentului Securitate Cibernetică și Continuitatea Afaceri # Banca Mea
Eximbank anunță deschiderea unei poziții cheie în cadrul instituției – Șef al Departamentului Securitate Cibernetică și Continuitatea Afacerii. Funcția vizează consolidarea protecției infrastructurii IT și a proceselor critice ale băncii, într-un context în care securitatea datelor și reziliența operațională devin esențiale pentru stabilitatea financiară. Banca își propune să atragă specialiști...
09:15
Simplificări vamale în discuție: mediul de afaceri și autoritățile pregătesc noi proceduri digitale # Banca Mea
Serviciul Vamal a organizat, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, o ședință dedicată continuării simplificărilor vamale și digitalizării proceselor de declarare, cu participarea a peste 70 de reprezentanți ai mediului de afaceri. Evenimentul a avut loc pe 28 octombrie. Discuțiile s-au concentrat pe mecanismul de autorizare pentru determinarea simplificată a valorii în vamă,...
28 octombrie 2025
18:00
Banca Mondială a contribuit la modernizarea Institutului de Neurologie cu un aparat RMN de ultimă generație # Banca Mea
Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău dispune, din 27 octombrie, de un cabinet modern de rezonanță magnetică nucleară , dotat cu un aparat de 3 Tesla. Echipamentul, cu aplicații avansate pentru diagnosticarea afecțiunilor neurologice, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu susținerea Grupului Banca Mondială, în cadrul Proiectului de consolidare a...
16:45
maib marchează o premieră pe piața bancară din Republica Moldova: banca a acordat primul credit pentru companii complet online, prin aplicația maib business. Procesul este integral digital, de la aplicare până la transferul banilor în cont, fără documente pe hârtie și fără vizită la bancă. În prima etapă, soluția este disponibilă pentru companiile cu un singur fondator. Până la sfârșitul...
15:15
Cine ar putea conduce ministerele Economiei și Finanțelor: propunerile lui Alexandru Munteanu # Banca Mea
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noile propuneri pentru funcțiile-cheie din viitorul Cabinet de miniștri. Astfel, Eugen Osmochescu, expert cu peste 25 de ani de experiență în elaborarea și implementarea politicilor economice, este propus pentru conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. De-a lungul carierei, acesta a colaborat cu organizații internaționale...
12:45
Economisește cu EuroCreditBank și „culege roadele”: 500 MDL garantat și premii atractive # Banca Mea
EuroCreditBank desfășoară campania de toamnă „Economii cu recoltă de premii”, adresată celor care aleg să economisească inteligent și să beneficieze de avantaje garantate. Dacă alegi să deschizi un depozit de minimum 50.000 MDL sau 3.000 EUR/USD, pe o perioadă de cel puțin 13 luni, primești un bonus garantat de 500 MDL, transferat direct pe card. În plus, intri automat în tombolă, unde poți...
09:00
Serviciul Fiscal de Stat a raportat încasări de aproximativ 2,3 miliarde de lei la Bugetul public național în perioada 20–24 octombrie 2025, potrivit datelor operative. Autoritatea fiscală continuă să promoveze conformarea voluntară prin vizite fiscale, un instrument eficient de prevenire și educare a contribuabililor. În doar o săptămână, inspectorii fiscali au efectuat 287 de vizite la 248 de...
07:15
Ministerul Finanțelor propune pentru consultare publică proiectul de Ordin privind aprobarea formularului-tipizat al avizului de plată a impozitului unic pentru persoanele care desfășoară activitate de antreprenoriat independent. Documentul are ca scop armonizarea cadrului normativ cu noile prevederi ale Codului fiscal, valabile din 1 ianuarie 2026, odată cu introducerea capitolului „Regimul...
27 octombrie 2025
17:00
Planurile mari încep cu pași siguri: credite de consum cu dobândă fixă de 8,9% la Energbank # Banca Mea
Energbank oferă credite de consum avantajoase pentru persoanele fizice, cu dobândă fixă de 8,9%, DAE de 9,21% și 0% comision. De exemplu, pentru un credit de 100.000 de lei, contractat pe o perioadă de 24 de luni, rata lunară este de 4.564 de lei, iar suma totală de plată ajunge la 109.531,99 lei. După 21 ianuarie 2027, dobânda aplicată devine flotantă. Banca îi îndeamnă pe clienți să facă...
15:45
Schimbare de conducere la maib. Consiliul de Supraveghere desemnează un nou președinte al băncii # Banca Mea
Consiliul de Supraveghere al maib l-a desemnat pe Macar Stoianov, vicepreședinte și curator al Diviziei Finanțe, drept succesor al lui Giorgi Shagidze în funcția de Președinte al băncii, sub rezerva aprobării Băncii Naționale a Moldovei . Giorgi Shagidze își încheie mandatul după o perioadă marcată de transformări majore și performanțe solide. Pe durata procesului de aprobare, interimatul...
13:30
Moldindconbank a fost alături de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți la marcarea celor 80 de ani de activitate ai instituției. „Suntem mândri să fim partenerul unei instituții-reper în educație, care pune pilonii cunoașterii, ai inovației și ai excelenței, contribuind la construirea unui viitor mai bun”, a transmis banca pe rețelele sociale. Evenimentul a reunit cadre didactice,...
12:15
Banca Națională a Moldovei a anunțat cuantumul contribuțiilor băncilor licențiate la fondul de rezoluție bancară pentru anul 2026, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor. Potrivit instituției, suma totală a contribuțiilor pentru întregul sistem bancar se ridică la 116,98 milioane lei. Calculul a avut la bază nivelul-țintă...
07:45
Noi reguli de calcul al proratei pentru impozitul pe venit al IMM-urilor, valabile din 2025 # Banca Mea
A fost completată Baza generalizată a practicii fiscale, cu precizări privind modul de calcul al proratei aferente impozitului pe venit pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii, în contextul aplicării prevederilor art. 87 alin. din Codul fiscal pentru perioadele 2023–2025, scrie contabilsef.md. Prorata se calculează prin raportarea valorii dividendelor distribuite sau achitate la valoarea...
26 octombrie 2025
15:30
Banca Națională a României lansează luni, 27 octombrie, prima monedă colorată din istoria sa, dedicată aniversării a 130 de ani de la nașterea poetului și filozofului Lucian Blaga, scrie Profit.ro. Moneda din tombac cuprat are un tiraj de 5.000 de exemplare și costă 260 de lei , cu pliant și mapă de prezentare. Ea va fi disponibilă în sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj,...
10:45
08:45
Servicii financiare mai transparente și cetățeni mai bine protejați: intră în vigoare o nouă lege # Banca Mea
Începând cu 25 octombrie 2025, intră în vigoare Legea nr. 189/2025, care aduce modificări importante în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare. Noua lege, elaborată de Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare , își propune să asigure o informare mai clară a clienților și o mai bună supraveghere a companiilor care oferă produse financiare.Ce se schimbă...
