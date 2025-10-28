Bugetul public a fost alimentat cu 2,3 miliarde de lei. Cum au fost colectați banii

15:00

OTP Bank Moldova propune o ofertă de creditare pentru nevoi personale, cu dobânzi începând de la 8% și fără comisioane de acordare, analiză sau administrare. Creditele pot fi contractate pe o perioadă de 6 până la 60 de luni, în sumă de până la 600.000 de lei per familie, cu dobândă fixă sau flotantă, stabilită în funcție de profilul solicitantului. Aplicarea se poate face online sau direct la o...