/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1351: Decizie la Chișinău, atac în Rusia și moarte la Pokrovsk. „Zilele ministrului Lavrov sunt numărate”
TV8, 5 noiembrie 2025 15:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1351: Decizie la Chișinău, atac în Rusia și moarte la Pokrovsk. „Zilele ministrului Lavrov sunt numărate”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
15:30
15:20
Acum o oră
14:50
Acum 2 ore
14:30
14:00
13:50
Acum 4 ore
13:00
13:00
12:40
12:30
12:00
Acum 6 ore
11:40
11:30
11:30
11:00
10:00
Acum 8 ore
09:30
09:00
08:30
Acum 12 ore
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:00
22:30
22:30
22:20
22:00
21:30
21:10
21:00
20:40
20:10
19:40
19:10
19:00
18:30
16:50
16:40
16:10
16:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.