/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1351: Decizie la Chișinău, atac în Rusia și moarte la Pokrovsk. „Zilele ministrului Lavrov sunt numărate”

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1351: Decizie la Chișinău, atac în Rusia și moarte la Pokrovsk. „Zilele ministrului Lavrov sunt numărate”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8