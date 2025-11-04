/VIDEO/ Scandal diplomatic între Italia și Rusia: Zaharova a ironizat prăbușirea turnului din Roma
TV8, 4 noiembrie 2025 23:00
/VIDEO/ Scandal diplomatic între Italia și Rusia: Zaharova a ironizat prăbușirea turnului din Roma
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
Acum 2 ore
23:00
22:30
22:30
22:20
Acum 4 ore
22:00
21:30
21:10
21:00
20:40
20:10
Acum 6 ore
19:40
19:10
19:00
18:30
Acum 8 ore
16:50
16:40
16:10
16:10
Acum 12 ore
15:40
15:20
15:10
14:50
14:40
14:20
13:20
13:00
12:50
12:50
12:50
12:20
12:20
12:00
11:50
11:30
Acum 24 ore
11:00
11:00
10:20
09:50
08:10
07:40
07:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.