Ucraina va primi o finanțare de 1,8 miliarde de euro de la UE
Moldpres, 4 noiembrie 2025 20:20
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marți o alocare de 1,8 miliarde de euro pentru Ucraina, afectată de războiul declanșat de Rusia, în cadrul programului pe termen lung de asistență financiară al blocului comunitar, informează dpa, citată de AGERPRES ș...
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:10
Viceprim-ministrul pentru reintegrare a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul României în Republica Moldova # Moldpres
Astăzi, 4 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, l-a primit într-o vizită de curtoazie pe Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, care a transmis felicitări cordiale și a urat mult succes în r...
Acum 4 ore
18:50
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a audiat astăzi trei magistrați cu funcții de conducere în instanțele de fond în ultimii cinci ani. Aceștia sunt supuși evaluării privind integritatea financiară și etică, audierile urmărind clarificarea tuturor dubiilor...
18:40
Suedia a apreciat progresele substanțiale realizate de Ucraina și Republica Moldova în domeniul reformelor, potrivit raportului Comisiei Europene privind extinderea, prezentat astăzi, transmite MOLDPRES.Într-o postare pe platforma X, Maria Malmer Stenergard, mi...
18:10
Întrevedere de curtoazie a viceprim-ministrului pentru reintegrare, Valeriu Chiveri cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova, Izabela Sylwia Hartmann # Moldpres
La 4 noiembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere de curtoazie cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann, prilejuită de recenta preluare a mandatului său. Șefa interimară a Misiunii OSC...
18:10
FOTO // Zilele Forțelor Armate Italiene, marcate la Chișinău prin depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată # Moldpres
În contextul marcării Zilei Forțelor Armate Italiene, Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, împreună cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Giuseppe Maria Perricone, a depus flori la Monumentul Maica Îndurerată din Chișinău, transm...
18:00
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat marți o zi de doliu municipal pentru miercuri, 5 noiembrie, în memoria muncitorului român Octav Stroici, care a murit în urma prăbușirii parțiale a turnului Torre dei Conti, o clădire medievală situată &i...
17:50
Ziua Forțelor Armate Italiene a fost marcată la Chișinău printr-un eveniment simbolic. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ambasadorul Italiei în Republica Moldova, E.S. Giuseppe Maria Perricone, au depus flori la Monumentul Maica Îndurerată, transm...
17:50
Alexandru Munteanu, despre raportul UE: „Moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci și muncesc pentru asta și merită să facă parte din familia europeană” # Moldpres
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a salutat concluziile raportului anual privind extinderea Uniunii Europene, prezentat miercuri de Comisia Europeană, subliniind că țara noastră a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate, transmite...
17:40
Platformă de dialog și cooperare între diaspora și Republica Moldova, creată la Frankfurt # Moldpres
O platformă de dialog și cooperare între diaspora moldovenească și Republica Moldova a fost creată la Frankfurt, Germania, în cadrul Convenției moldo-germane desfășurate sub motto-ul „Colaborare, Inovare, Implicare”. Evenimentul a reunit aproximati...
17:40
Președinta Maia Sandu, la Euronews World: „În 2030, văd Republica Moldova parte a Uniunii Europene” # Moldpres
Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană (UE) până în anul 2030. Asigurarea vine din partea președintei Maia Sandu care participat astăzi la summitului Euronews World dedicat extinderii UE. Sandu a subliniat că aderarea Moldovei la UE „este și &i...
17:30
Donație de carte în limba bulgară pentru Biblioteca Publică Regională „Sf. Chiril și Metodie” din Taraclia # Moldpres
Biblioteca Publică Regională „Sf. Chiril și Metodie” din Taraclia a primit în dar o valoroasă colecție de cărți în limba bulgară, semnate de scriitori basarabeni. Donația a fost oferită de prof. Elena Nalbantova, specialistă în literatura ...
Acum 6 ore
16:50
În nordul ţării a fost iniţiat procesul de amenajare a traseului ecoturistic „Zamca” din raionul Briceni # Moldpres
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a lansat procedura de licitație publică pentru lucrările de construcții în cadrul proiectului de amenajare a traseului ecoturistic „Zamca” în apropierea râului Prut, satul Pererâta, raionul Brice...
16:20
VIDEO // Cristina Gherasimov, după Raportul Comisiei Europene privind Extinderea: „Un progres fără precedent pentru Republica Moldova” # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese fără precedent în parcursul european, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, după ce Comisia Europeană a adoptat marți, 4 noiembrie, Pachetul anual de extindere și a declarat că Mo...
16:20
Antonio Costa: „Moldova a făcut progrese impresionante în 2025, demonstrând determinare și maturitate instituțională” # Moldpres
Republica Moldova se numără printre statele care au înregistrat cele mai rapide progrese pe calea integrării europene, reușind să finalizeze procesul de screening într-un timp record. Declarațiile au fost făcute, marți, 4 noiembrie de către președintele Cons...
16:10
VIDEO // Campania de împădurire „Toamna 2025” va demara pe 15 noiembrie, în raionul Cimişlia # Moldpres
Ministerul Mediului şi Agenţia „Moldsilva” au dat astăzi startul campaniei de împădurire din toamna acestui an. Evenimentul a avut loc în aer liber, la pepiniera silvică din Sărătenii Vechi, raionul Telenești, unde participanții au putut vedea cum...
16:10
Comisara pentru Extindere, Marta Kos, a declarat astăzi că Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea integrării europene, transmite MOLDPRES.Într-o postare pe rețeaua X, oficialul european a scris că Republica Moldova a „intensificat semnificativ coope...
15:40
VIDEO // Comisia Europeană: Republica Moldova a îndeplinit condițiile pentru deschiderea a trei clustere de negocieri # Moldpres
Republica Moldova „a avansat considerabil pe calea aderării, în pofida provocărilor hibride și a încercărilor de destabilizare”, se arată în Raportul privind Extinderea al Comisiei Europene. Comisia confirmă că Moldova a îndeplinit ...
15:30
Republica Moldova și UNESCO vor consolida cooperarea în domeniile culturii, educației și inovației # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut astăzi întrevederi cu Directoarea generală a UNESCO, Audrey Azoulay, și cu candidatul nominalizat pentru funcția de Director general al organizației, Khaled El-Enany, în marja celei de-a 43-...
15:30
FOTO // Pompierii și salvatorii moldoveni vor fi instruiți să intervină la incendii și accidente cu vehicule electrice # Moldpres
Pompierii și salvatorii din Republica Moldova își vor îmbunătăți abilitățile de intervenție în caz de incendii și accidente rutiere, datorită unui simulator modern de tip automobil, oferit de Republica Polonă, transmite MOLDPRES.Echipamentul, eval...
15:00
Ambasadorul Statului Qatar, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud, în vizită la AIS MOLDPRES # Moldpres
Chișinău, 4 noiembrie 2025 // Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud, a efectuat marți o vizită la Agenția Informațională de Stat MOLDPRES, unde a avut o întrevedere cu directorul general al Agenției, Vitalie Ha...
15:00
Lilian Popescu a anunțat lotul pentru meciurile cu Italia și Israel. Doi jucători, convocați în premieră # Moldpres
Selecționerul echipei naționale de fotbal, Lilian Popescu, a anunțat lista jucătorilor convocați din campionatul intern pentru meciurile din luna noiembrie, din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Lotului de stranieri li se alătură mai mulți fotbaliști din...
Acum 8 ore
14:40
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință. Aceasta va începe la ora 10.00. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 proiecte, informează MOLDPRES.Astfel, Cabinetul de miniștri va examina aprobarea ...
14:40
Compania „Energocom” a achiziționat, în luna octombrie, circa 387,3 mii MWh de energie electrică, la un preț mediu ponderat de 132,44 euro/MWh, informează MOLDPRES.Pentru comparație, în luna septembrie, au fost achiziționate circa 322,9 mii ...
14:30
Pe lângă lucrările de construcție, reparație și întreținere a traseelor naționale, drumarii desfășoară și activități permanente de monitorizare a calității infrastructurii rutiere, pentru a asigura siguranța și durabilitatea acestora, transmite MOLDPR...
14:10
FOTO // Extinderea serviciilor de apă potabilă în raionul Glodeni va aduce beneficii directe pentru 22 mii de localnici # Moldpres
Lucrările pentru extinderea serviciilor publice de aprovizionare cu apă potabilă din raionul Glodeni progresează conform graficului, aducând beneficii importante pentru comunitățile locale, transmite MOLDPRES.Proiectul, finanțat de Guvernul Republicii Moldova pri...
14:00
Peste 200 de afaceri agricole, finanțate în primele zece luni ale anului 2025 prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” # Moldpres
În primele zece luni ale acestui an, Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA) a sprijinit 203 întreprinderi micro și mici, contribuind la modernizarea agriculturii și la creșterea valorii adăugate a producției autohtone. Î...
14:00
Oamenii legii, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” au destruturat o rețea infracțională și descoperit un arsenal semnificativ de arme și muniții. În urma acțiunilor întreprinse, patru persoane au fost reținute, transmite MOLDPRES. ...
13:50
Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului, care va avea loc miercuri...
13:50
VIDEO // Incendiu de proporții la Comrat. Două echipaje de salvatori au intervenit la la fața locului # Moldpres
Un incendiu de proporții au izbucnit la Comrat. Potrivit presei locale, flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri cu două etaje, unde se află un restaurant și un magazin, transmite MOLDPRES.La fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri și sa...
13:30
Proiect inovator pentru politici climatice echitabile și reziliente, implementat în Moldova cu sprijinul partenerilor de dezvoltare # Moldpres
Republica Moldova face un pas semnificativ spre gestionarea eficientă a schimbărilor climatice prin lansarea proiectului „Consolidarea capacităților pentru acțiuni climatice”, sprijinit de Fondul Verde pentru Climă și Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvolta...
13:20
Integrarea sistemului electroenergetic național în piața europeană: un pachet de acte normative esențiale, aprobat de ANRE # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi un pachet complex de șase acte normative fundamentale pentru modernizarea cadrului de reglementare a sectorului electroenergetic și integrarea deplină a acestuia în sistemul energetic ...
13:10
VIDEO // Președinta Maia Sandu și-a început vizita de lucru la Bruxelles cu o întrevedere cu António Costa # Moldpres
Președinta Maia Sandu și-a început vizita de lucru la Bruxelles cu o întrevedere cu António Costa, Președintele Consiliului European, în cadrul căreia au discutat despre pașii următori în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Eu...
13:00
R. Moldova va introduce în 2026 Sistemul de Depozit pentru Ambalaje pentru a încuraja reciclarea: cetățenii vor primi bani pentru recipiente # Moldpres
Republica Moldova va face în 2026 un pas decisiv spre economia circulară și protejarea mediului, introducând Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA), o reformă care promite să schimbe modul în care sunt colectate și reciclate ambalajele din plastic, sticl...
13:00
Rusia a atacat în cursul nopţii obiective energetice din regiunea Odesa, lovind inclusiv o instalaţie a companiei private DTEK, care anunţă că daunele sunt semnificative şi reparaţiile vor necesita timp.„Inginerii noştri vor începe lucrările de repa...
Acum 12 ore
12:20
Banca Mondială prognozează o accelerare a ritmului de creștere economică a Republicii Moldova pe termen mediu # Moldpres
Banca Mondială prognozează o accelerare a ritmului de creștere economică a Republicii Moldova pe termen mediu, pe fundalul reformelor planificate de autorități, care ar urma să devină factorul de bază ce va contribui la creșterea productivității și a investițiilor. ...
12:20
Autoritățile moldovenești au verificat sute de documente, vehicule și profiluri biometrice în cadrul operațiunii I-FORCE # Moldpres
În perioada 27–31 octombrie 2025, autoritățile Republicii Moldova, împreună cu experți Interpol și reprezentanți ai Ucrainei, au verificat 345 de documente de călătorie, 682 de vehicule și 189 de profiluri biometrice, folosind tehnologia SEEK AVENGER ș...
12:20
Factorii de decizie cheie din UE se alătură liderilor din Ucraina, Moldova, Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord, în cadrul evenimentului Euronews găzduind la Bruxelles un summit televizat unic privind extinderea UE, care va începe marți, la ora 14:00...
12:10
Arcașul moldovean Andrei Belici a devenit campion la turneul Indoor Archery World Series rezervat sportivilor de până la 21 de ani, desfășurat în Lausanne, Elveția. Tânărul s-a impus în competiția individuală după trei victorii și a învins ...
11:50
Noi atacuri ale Rusiei la nord de Dunăre. Aeronave militare au supravegheat spațiul aerian național # Moldpres
Forțele ruse au atacat, în noaptea de luni spre marți, infrastructura portuară ucraineană situată pe fluviul Dunărea, context în care patru aeronave militare de poliție aeriană din România au supravegheat spațiul aerian național, informează Ministerul...
11:50
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit. Mesaje de condoleanţe, transmise de Nicușor Dan și Giorgia Meloni # Moldpres
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit, potrivit oficialilor spitalului, anunţă BBC. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe şi a apreciat ”efortul impresi...
11:30
Primul Forum Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” va avea loc pe 14 noiembrie # Moldpres
Prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat”, un eveniment de referință dedicat consolidării colaborării dintre mediul științific și producătorii agricoli, va avea loc pe 14 noiembrie, la Chişină...
11:20
FOTO // Expoziție de fotografie și experiențe rurale, la Centrul de Experiențe Turistice „Poarta Neamului” din satul Temeleuți # Moldpres
Centrul de Experiențe Turistice „Poarta Neamului” din satul Temeleuți, raionul Călărași, a găzduit expoziția de fotografii „Porțile Moldovei”. Vizitatorii au putut admira 50 de porți tradiționale, sculptate sau pictate. Totodată, turiștii au av...
11:20
Peste 70 de milioane de lei, autorizați pentru subvenții în agricultură în luna octombrie # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna octombrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 70,84 milioane de lei, bani destinați producătorilor agricoli și proiectelo...
11:10
VIDEO // Ministrul Sănătății, Emil Ceban, anunță prioritățile mandatului: servicii medicale moderne și digitalizarea sistemului # Moldpres
La începutul mandatului său, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a prezentat principalele priorități ale Guvernului în domeniul sănătății, subliniind angajamentul pentru accesul egal la servicii medicale moderne și alinierea legislației la standardele europe...
11:00
VIDEO// Aeroportul Internațional Chișinău își sporește nivelul de siguranță prin achiziția unui vehicul unic de intervenție # Moldpres
Siguranța pasagerilor și a zborurilor de pe Aeroportul Internațional Chișinău este consolidată printr-o nouă investiție majoră. Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” a achiziționat un autovehicul special de intervenție în...
10:30
CNAM a acumulat în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală venituri de peste 12 miliarde de lei # Moldpres
În lunile ianuarie-octombrie 2025, Compania Naţională de Asigurări în Medicină /CNAM/ a acumulat în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de aproximativ 12,6 de miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creşter...
10:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,7 miliarde de lei, informează MOLDPRES.În perioada 27 - 31 octombrie 2025, angajații SFS au efectuat 232 vizite fiscale la 171 de contribuabili. Totodată, Direcția genera...
10:10
Peste 100 de instituții de învățământ au beneficiat de donații în valoare de circa un milion de lei, prin Serviciul MPay # Moldpres
Peste o sută de instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 - octombrie 2025 de donații acordate prin serviciul guvernamental MPay. Suma totală a acestora depășește 966 mii de lei. Cifrele au fost prezen...
10:10
Mihai Popșoi: „Adevărul și educația sunt cele mai puternice instrumente de apărare a democrației” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a participat la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, unde a reiterat angajamentul Republicii Moldova pentru pace, educație, cultură și respectul diversității, transmite MOLDPRES.Potrivit...
