Fotbal feminin. Tragerea la sorți a calificărilor europene pentru CM 2027 la fotbal feminin
Oficial.md, 5 noiembrie 2025 09:40
Astăzi, 4 noiembrie, la sediul UEFA din Nyon (Elveția), a avut loc tragerea la sorți..
• • •
Acum 5 minute
10:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la..
10:00
Astăzi, reprezentanții fracțiunii Partidului Socialiștilor în Parlamentul RM — președintele fracțiunii, Igor Dodon, vicepreședinta Zinaida..
Acum 15 minute
09:50
Un sens giratoriu urmează a fi amenjat în apropiere de Cricova, Ciorescu și Goianul Nou # Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor a lansat repetat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de..
09:50
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare..
09:50
Pachetul de extindere 2025: Republica Moldova continuă să consolideze cadrul de cooperare în domeniul relațiilor externe # Oficial.md
Raportul de extindere pentru 2025 prezentat de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova..
Acum 30 minute
09:40
09:40
Liga Națională WU12, ediția de toamnă 2025, își va desemna campioana în cadrul Turneului Final,..
Acum o oră
09:30
Până la această oră, 162 633 de cereri au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md pentru..
09:20
Un bărbat și doi tineri – trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat două sentințe de condamnare..
Acum 2 ore
09:00
Doina Gherman, în discuție cu Nick Pietrowicz: Prețuim prietenia noastră cu Statele Unite ale Americii # Oficial.md
Doina Gherman, președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, vicepreședinte al Parlamentului, ieri, a avut „o..
08:50
Președinta Parlamentului European va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova # Oficial.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada..
08:40
Progresul remarcabil din ultimul an – cel mai mare din toate statele candidate – al..
Acum 24 ore
17:00
Astăzi, Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Victor Durbală, directorul Agenției „Moldsilva”, au dat startul..
16:20
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna septembrie de prestatorii contractaţi # Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
15:30
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu organul de urmărire penală al..
15:00
Locatarii Complexului locativ de pe str. Alexandru cel Bun 115 din Chișinău – cu adresare către reprezentanții mass-media: Ne delimităm ferm de tentativele de manipulare # Oficial.md
Locatarii Complexului locativ de pe str. Alexandru cel Bun 115, mun. Chișinău, au venit cu..
14:40
Ion Ceban: Eu personal, echipa pe care o conduc și Primăria Chișinău nu am făcut diferențe după criterii politice între artiști, oameni de cultură, de artă, din sport, educație # Oficial.md
Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu unele precizări, în contextul unui scandal public iscat..
14:40
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 387,3 mii MWh de energie electrică,..
14:30
Igor Munteanu: Prim-ministrul trebuie să audă clar 3 cerințe pe care businessul autohton ar dori să i le transmită # Oficial.md
Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a constatat că „se conturează tot..
14:30
„Copiii noștri nu trebuie să devină victimele nepăsării noastre! Am spus-o de atâtea și atâtea..
14:30
Concursul „Crăciunul mEU acasă” s-a încheiat. BIE: Ne bucură interesul atât de mare al publicului de toate vârstele # Oficial.md
Etapa de transmitere a lucrărilor pentru concursul de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, organizat de Biroul..
14:30
Valeriu Chiveri, noul vicepremier pentru Reintegrare, și-a anunțat prioritățile pentru mandatul său. Este vorba despre:..
14:30
În amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al..
14:30
Prima vizită de lucru a ministrului Culturii, Jardan Cristian, a fost la o instituție subordonată..
13:30
Republica Moldova îmbătrânește rapid: țara se stinge demografic. Potrivit celor mai recente date publicate în The World..
13:30
Președinta Maia Sandu și-a început vizita de lucru la Bruxelles, informează OFICIAL. Oficialul a avut..
13:20
Cu două etape înainte de încheierea ediției a 71-a a campionatului raionului Sângerei (fostul, Lazovsk)..
11:30
10 blocuri cu un total de peste 120 de apartamente au fost selectate pentru elaborarea..
11:00
Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne, la începutul noului mandat, a prezentat „direcțiile clare pentru un..
11:00
În luna octombrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor în..
11:00
Noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul..
10:40
Alegeri locale noi. Cererile pentru acreditarea observatorilor pot fi depuse până pe 9 noiembrie # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că pe 9 noiembrie 2025 se încheie perioada de depunere a cererilor pentru solicitarea acreditării..
10:10
Operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3” – desfășurată în Republica Moldova # Oficial.md
În perioada 27–31 octombrie 2025, Republica Moldova a găzduit operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA,..
10:10
La început de mandat, ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a stabilit prioritățile, informează OFICIAL. Acestea sunt..
10:10
Mihai Popșoi: Angajamentul Republicii Moldova față de pace, democrație și demnitate umană este profund și neclintit # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a..
Ieri
09:30
La Fălești s-a încheiat sezonul 2025 al Ligii Veteranilor Nord, competiție organizată sub egida Federației..
09:30
Doar în prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere deja..
09:30
Președintele MAN, Ion Ceban, a subliniat într-o analiză publicată pe pagina sa oficială că este..
09:30
UEFA a oferit distincția „Official Training Hall” pentru Futsal Arena FMF, în semn de apreciere..
09:20
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au..
09:20
Locuitorii din Chișinău pot solicita ajutor în procesul de înregistrare pentru compensații la energie # Oficial.md
Primăria Chișinău continuă să sprijine cetățenii prin servicii esențiale în procesul de înregistrare online, pentru..
09:20
Președinta Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
3 noiembrie 2025
15:10
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a spus că în această săptămână se împlinesc..
15:10
În total 106 instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 –..
14:40
Ministerul Energiei a elaborat proiectul metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice în Republica Moldova # Oficial.md
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și..
14:40
Instituţia publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) anunţă oficial participarea Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision Song..
14:20
Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii cu investiții fictive # Oficial.md
Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI,..
14:10
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md...
14:10
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la..
14:10
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță demararea procedurii de licitație publică privind reconstrucția și..
