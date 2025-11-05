Fotbal feminin. Liga Națională WU12, s-au stabilit perechile Turneului Final

Oficial.md, 5 noiembrie 2025 09:40

Liga Națională WU12, ediția de toamnă 2025, își va desemna campioana în cadrul Turneului Final,..

Acum 5 minute
10:00
Maia Sandu, la Bruxelles: Țara noastră își merită locul în familia europeană Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a efectuat marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la..
10:00
Reprezentanții fracțiunii PSRM au avut o întrevedere cu însărcinatul cu afaceri al SUA Oficial.md
Astăzi, reprezentanții fracțiunii Partidului Socialiștilor în Parlamentul RM — președintele fracțiunii, Igor Dodon, vicepreședinta Zinaida..
Acum 10 minute
09:50
Un sens giratoriu urmează a fi amenjat în apropiere de Cricova, Ciorescu și Goianul Nou Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor a lansat repetat procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor de..
09:50
Bărbatul reținut recent pentru trafic de influență a ajuns pe banca acuzaților Oficial.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în instanța de judecată, pentru examinare..
09:50
Pachetul de extindere 2025: Republica Moldova continuă să consolideze cadrul de cooperare în domeniul relațiilor externe Oficial.md
Raportul de extindere pentru 2025 prezentat de Comisia Europeană confirmă progresele înregistrate de Republica Moldova..
Acum 30 minute
09:40
Fotbal feminin. Tragerea la sorți a calificărilor europene pentru CM 2027 la fotbal feminin Oficial.md
Astăzi, 4 noiembrie, la sediul UEFA din Nyon (Elveția), a avut loc tragerea la sorți..
09:40
09:30
Ajutor la contor: Peste 162 mii cereri depuse Oficial.md
Până la această oră, 162 633 de cereri au fost înregistrate pe platforma compensatii.gov.md pentru..
Acum o oră
09:20
Un bărbat și doi tineri – trimiși la închisoare pentru distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari la Chișinău Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, recent, instanța de judecată a pronunțat două sentințe de condamnare..
Acum 2 ore
09:00
Doina Gherman, în discuție cu Nick Pietrowicz: Prețuim prietenia noastră cu Statele Unite ale Americii Oficial.md
Doina Gherman, președintele fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, vicepreședinte al Parlamentului, ieri, a avut „o..
08:50
Președinta Parlamentului European va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova Oficial.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada..
08:40
Premierul: În doar un an, am avansat semnificativ în toate domeniile Oficial.md
Progresul remarcabil din ultimul an – cel mai mare din toate statele candidate – al..
Acum 24 ore
17:00
A fost lansată campania de împădurire din această toamnă Oficial.md
Astăzi, Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Victor Durbală, directorul Agenției „Moldsilva”, au dat startul..
16:20
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna septembrie de prestatorii contractaţi Oficial.md
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în..
15:30
Captură record de arme și muniții în Chișinău – patru persoane reținute Oficial.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu organul de urmărire penală al..
15:00
Locatarii Complexului locativ de pe str. Alexandru cel Bun 115 din Chișinău – cu adresare către reprezentanții mass-media: Ne delimităm ferm de tentativele de manipulare Oficial.md
Locatarii Complexului locativ de pe str. Alexandru cel Bun 115, mun. Chișinău, au venit cu..
14:40
Ion Ceban: Eu personal, echipa pe care o conduc și Primăria Chișinău nu am făcut diferențe după criterii politice între artiști, oameni de cultură, de artă, din sport, educație Oficial.md
Primarul capitalei, Ion Ceban a venit cu unele precizări, în contextul unui scandal public iscat..
14:40
Achizițiile de energie electrică în octombrie Oficial.md
În luna octombrie 2025, S.A. „Energocom” a achiziționat circa 387,3 mii MWh de energie electrică,..
14:30
Igor Munteanu: Prim-ministrul trebuie să audă clar 3 cerințe pe care businessul autohton ar dori să i le transmită Oficial.md
Igor Munteanu, președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a constatat că „se conturează tot..
14:30
Andrei Năstase: Traficanții de droguri care implică minorii merită închisoare pe viață Oficial.md
„Copiii noștri nu trebuie să devină victimele nepăsării noastre! Am spus-o de atâtea și atâtea..
14:30
Concursul „Crăciunul mEU acasă” s-a încheiat. BIE: Ne bucură interesul atât de mare al publicului de toate vârstele Oficial.md
Etapa de transmitere a lucrărilor pentru concursul de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”, organizat de Biroul..
14:30
(VIDEO) Prioritățile noului vicepremier pentru Reintegrare Oficial.md
Valeriu Chiveri, noul vicepremier pentru Reintegrare, și-a anunțat prioritățile pentru mandatul său. Este vorba despre:..
14:30
Acoperișul unui magazin din Comrat a luat foc Oficial.md
În amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al..
14:30
(VIDEO) Prima vizită de lucru a ministrului Culturii Oficial.md
Prima vizită de lucru a ministrului Culturii, Jardan Cristian, a fost la o instituție subordonată..
13:30
Vlad Filat: Republica Moldova îmbătrânește rapid Oficial.md
Republica Moldova îmbătrânește rapid: țara se stinge demografic. Potrivit celor mai recente date publicate în The World..
13:30
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Președintele Consiliului European Oficial.md
Președinta Maia Sandu și-a început vizita de lucru la Bruxelles, informează OFICIAL. Oficialul a avut..
13:20
Atletic Copăceni, campioana raionului Sângerei Oficial.md
Cu două etape înainte de încheierea ediției a 71-a a campionatului raionului Sângerei (fostul, Lazovsk)..
11:30
10 blocuri ar putea beneficia de finanțare pentru a fi eficientizate energetic Oficial.md
10 blocuri cu un total de peste 120 de apartamente au fost selectate pentru elaborarea..
11:00
(VIDEO) Direcția Ministerului de Interne: Mai aproape de oameni Oficial.md
Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne, la începutul noului mandat, a prezentat „direcțiile clare pentru un..
11:00
AIPA a autorizat peste 70 mln. lei pentru subvenții, în luna octombrie Oficial.md
În luna octombrie 2025, au fost autorizate spre plată cererile de acordare a subvențiilor în..
11:00
Noul ministru al Justiției a fost prezentat echipei ministerului Oficial.md
Noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul..
10:40
Alegeri locale noi. Cererile pentru acreditarea observatorilor pot fi depuse până pe 9 noiembrie Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că pe 9 noiembrie 2025 se încheie perioada de depunere a cererilor pentru solicitarea acreditării..
10:10
Operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3” – desfășurată în Republica Moldova Oficial.md
În perioada 27–31 octombrie 2025, Republica Moldova a găzduit operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA,..
10:10
(VIDEO) Prioritățile noului ministru al Sănătății Oficial.md
La început de mandat, ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a stabilit prioritățile, informează OFICIAL. Acestea sunt..
10:10
Mihai Popșoi: Angajamentul Republicii Moldova față de pace, democrație și demnitate umană este profund și neclintit Oficial.md
 Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a..
Ieri
09:30
FF municipiul Bălți este campioana Ligii Veteranilor 2025, regiunea nord Oficial.md
La Fălești s-a încheiat sezonul 2025 al Ligii Veteranilor Nord, competiție organizată sub egida Federației..
09:30
Prima zi de la lansarea compensatii.gov.md: Au fost depuse peste 95 mii cereri Oficial.md
Doar în prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere deja..
09:30
Ion Ceban: Integrarea europeană nu mai trebuie tratată doar ca temă politică Oficial.md
Președintele MAN, Ion Ceban, a subliniat într-o analiză publicată pe pagina sa oficială că este..
09:30
Futsal Arena FMF, distinsă de UEFA cu titlul „Official Training Hall” Oficial.md
UEFA a oferit distincția „Official Training Hall” pentru Futsal Arena FMF, în semn de apreciere..
09:20
Salvatorii din nordul țării au reușit prevenirea unei explozii de proporții Oficial.md
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au..
09:20
Locuitorii din Chișinău pot solicita ajutor în procesul de înregistrare pentru compensații la energie Oficial.md
Primăria Chișinău continuă să sprijine cetățenii prin servicii esențiale în procesul de înregistrare online, pentru..
09:20
Președinta Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare Oficial.md
La data de 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
3 noiembrie 2025
15:10
Ion Ceban 2 ani de activitate la Primăria Chișinău în cel de-al doilea mandat Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a spus că în această săptămână se împlinesc..
15:10
Sprijin financiar transparent pentru școli: donații de peste 966 mii lei prin MPay Oficial.md
În total 106 instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 –..
14:40
Ministerul Energiei a elaborat proiectul metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice în Republica Moldova Oficial.md
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și..
14:40
Moldova revine la Eurovision Song Contest 2026 Oficial.md
Instituţia publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) anunţă oficial participarea Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision Song..
14:20
Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii cu investiții fictive Oficial.md
Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI,..
14:10
Guvernul anunță înregistrarea pentru compensațiile la energie în sezonul rece Oficial.md
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md...
14:10
Maia Sandu efectuează o vizită de lucru la Bruxelles Oficial.md
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la..
14:10
Licitație la Aeroport privind reconstrucția și extinderea terminalului de pasageri Oficial.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță demararea procedurii de licitație publică privind reconstrucția și..
