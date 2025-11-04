CAMPANIA DE ÎMPĂDURIRE 2025: 33 de milioane de puieți pregătiți pentru toamnă
Agromedia, 4 noiembrie 2025 16:00
CAMPANIA DE ÎMPĂDURIRE 2025: 33 de milioane de puieți pregătiți pentru toamnă
Acum 30 minute
16:00
CAMPANIA DE ÎMPĂDURIRE 2025: 33 de milioane de puieți pregătiți pentru toamnă
Acum 2 ore
14:30
CREDITE DE 5,1% ȘI GRANTURI PENTRU FERMIERI PRIN FCA 2025
Acum 4 ore
14:10
DATELE DIN FERMĂ POT FI MAI UTILE DECÂT CREZI. Cum le folosesc fermierii europeni
12:30
„PORȚILE MOLDOVEI” S-AU DESCHIS LA TEMELEUȚI: Tradiție și experiențe autentice
Acum 6 ore
11:30
LEZIUNI ÎN JURUL OCHILOR ȘI PE CREASTĂ LA PĂSĂRI: Cauze și soluții
10:40
ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI VITIVINICOL 2025, ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Acum 8 ore
09:30
TÂRG DE TOAMNĂ LA BĂLȚI: Produse autohtone și artizanat local
Acum 24 ore
17:20
„AGROCUNOȘTINȚE” 2025: Soluții reale pentru fermierii din Moldova
Ieri
15:30
MOLDOVA IMPLEMENTEAZĂ SISTEMUL DE DEPOZIT PENTRU AMBALAJE: 2 lei pentru fiecare recipient returnat
MOLDOVA IMPLEMENTEAZĂ SISTEMUL DE DEPOZIT PENTRU AMBALAJE: 2 lei pentru fiecare recipient returnat
12:20
TEHNOLOGIA RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR: Tendințele anului 2025 în mecanizare, digitalizare și eficiență
TEHNOLOGIA RECOLTĂRII SFECLEI DE ZAHĂR: Tendințele anului 2025 în mecanizare, digitalizare și eficiență
11:50
FORȚA FERMIERILOR REACȚIONEAZĂ LA DECLARAȚIILE DIN PARLAMENT: „Agricultorii contribuie substanțial la bugetul de stat"
FORȚA FERMIERILOR REACȚIONEAZĂ LA DECLARAȚIILE DIN PARLAMENT: „Agricultorii contribuie substanțial la bugetul de stat”
11:40
FESTIVALUL BUTOIULUI DE LA SCORENI. Curioșii au venit să vadă cel mai mare butoi din lume
FESTIVALUL BUTOIULUI DE LA SCORENI. Curioșii au venit să vadă cel mai mare butoi din lume
10:20
CUM A CREAT VITALII UZUN O AFACERE DIN ENERGIA SOLARĂ
09:40
VREMEA ÎN MOLDOVA: Prognoza pentru 3–9 noiembrie
2 noiembrie 2025
18:30
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ". Cristina Frolov despre turism rural, responsabilitate socială și leadership feminin
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Cristina Frolov despre turism rural, responsabilitate socială și leadership feminin
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
MINISTRA AGRICULTURII LUDMILA CATLABUGA A FOST ÎNVESTITĂ OFICIAL
31 octombrie 2025
16:30
TÂRGURI CU PRODUSE AUTOHTONE ÎN TOATE SECTOARELE CAPITALEI
15:30
SEMINAR TEMATIC LA CRIULENI: Soluții agroecologice pentru viitorul solurilor din Moldova
SEMINAR TEMATIC LA CRIULENI: Soluții agroecologice pentru viitorul solurilor din Moldova
14:20
S. IVANOV, PREȘEDINTE AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ÎN PARLAMENT. Cine sunt membrii
14:00
AGRIȘUL ROȘU HINNONMAKI ROD, SOI REZISTENT ȘI PRODUCTIV
13:10
DOUĂ NOI CENTRE TURISTICE ÎN SUDUL MOLDOVEI: Crihana Veche și Giurgiulești
12:00
PĂR KIEFFER, UN SOI DE IARNĂ, REZISTENT ȘI AROMAT
10:10
COMBATEREA VAROOZEI: O problemă veche cu soluții moderne
30 octombrie 2025
21:10
RECOLTA DE PRUNE 2025 ÎN MOLDOVA: Înghețuri, preț, export. Ce spun fermierii
16:50
ARDEI IUȚI DECORATIVI: 5 soiuri care îmbină culoarea, gustul și iuțeala
15:10
RECOLTA DE PRUNE 2025 ÎN MOLDOVA: Înghețuri, preț, export. Ce spun fermierii
13:20
LEMNUL MAICII DOMNULUI: Plantare, îngrijire și sfaturi de grădinărit
12:30
LUKOIL A GĂSIT CUMPĂRĂTOR PENTRU ACTIVELE DIN STRĂINĂTATE: Cine intră în joc?
11:50
MOLDOVA ȘI ITALIA CONSOLIDEAZĂ COOPERAREA PENTRU MODERNIZAREA AGRICULTURII
29 octombrie 2025
18:00
SEMINAR: Tehnologii eficiente de creștere și exploatare a bovinelor
17:30
LA CHIȘINĂU, A FOST LANSATĂ ACADEMIA GREENFIELDS MOLDOVA PENTRU FERMIERI
17:20
VIZITĂ LA COMPANIA „MONICOL” SRL: Energie verde, reciclare și exporturi organice
16:10
SE CURĂȚĂ RÂUL RĂUT: Lucrări importante la Florești
15:00
TRATAMENTE DE TOAMNĂ LA RAPIȚĂ: Cum reducem factorii de stres
13:00
PREȚUL OUĂLOR A CRESCUT VERTIGINOS ÎN EUROPA
10:30
CE PREVEDE PROGRAMUL DE GUVERNARE MUNTEANU PENTRU AGRICULTURĂ
28 octombrie 2025
16:10
SMOCHIN GALBEN ROMÂNESC: Soi productiv cu dublă fructificare
15:00
ANSA GĂZDUIEȘTE REUNIUNEA SPS MOLDOVA–UE PENTRU ALINIEREA STANDARDELOR SANITARE
14:00
LUDMILA CATLABUGA RĂMÂNE ÎN FUNCȚIA DE MINISTRĂ A AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE
13:40
ACORD ÎNTRE AIPA, ODA ȘI UCIP IFAD PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR ÎN AGRICULTURĂ
ACORD ÎNTRE AIPA, ODA ȘI UCIP IFAD PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR ÎN AGRICULTURĂ
12:00
DOINA NISTOR ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL DE MINISTRĂ A ECONOMIEI. Unde va activa în continuare?
DOINA NISTOR ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL DE MINISTRĂ A ECONOMIEI. Unde va activa în continuare?
11:20
GHEORGHE HAJDER, PROPUS PENTRU FUNCȚIA DE MINISTRU AL MEDIULUI
10:00
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ A FOST ATRIBUITĂ OPOZIȚIEI ÎN NOUL PARLAMENT
09:30
VILLAGE TRAVEL BOT: Ghid digital pentru turiști în punctele de frontieră din Moldova
27 octombrie 2025
17:50
CREDITE AVANTAJOASE PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICRO ȘI MICI DIN AGRICULTURĂ
17:20
SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI: Subvenții de 5,6 milioane de lei
16:50
VLADIMIR BOLEA: Drumuri reabilitate și extindere a rețelelor de apă
13:10
FESTIVALUL NAȚIONAL AL MĂRULUI 2025: Tradiție și provocări pentru pomicultori
12:50
SUPORT PENTRU AMALGAMAREA VOLUNTARĂ A ADMINISTRAȚIILOR LOCALE DIN MOLDOVA
12:40
CELE MAI BUNE RASE DE OVINE ȘI CAPRINE, PREZENTATE LA FESTIVALUL DIN CIMIȘLIA
