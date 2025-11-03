FESTIVALUL BUTOIULUI DE LA SCORENI. Curioșii au venit să vadă cel mai mare butoi din lume
Agromedia, 3 noiembrie 2025 11:40
FESTIVALUL BUTOIULUI DE LA SCORENI. Curioșii au venit să vadă cel mai mare butoi din lume
• • •
Alte ştiri de Agromedia
Acum 15 minute
11:50
FORȚA FERMIERILOR REACȚIONEAZĂ LA DECLARAȚIILE DIN PARLAMENT: „Agricultorii contribuie substanțial la bugetul de stat” # Agromedia
FORȚA FERMIERILOR REACȚIONEAZĂ LA DECLARAȚIILE DIN PARLAMENT: „Agricultorii contribuie substanțial la bugetul de stat”
Acum 30 minute
11:40
FESTIVALUL BUTOIULUI DE LA SCORENI. Curioșii au venit să vadă cel mai mare butoi din lume # Agromedia
FESTIVALUL BUTOIULUI DE LA SCORENI. Curioșii au venit să vadă cel mai mare butoi din lume
Acum 2 ore
10:20
CUM A CREAT VITALII UZUN O AFACERE DIN ENERGIA SOLARĂ
Acum 4 ore
09:40
VREMEA ÎN MOLDOVA: Prognoza pentru 3–9 noiembrie
Acum 24 ore
18:30
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Cristina Frolov despre turism rural, responsabilitate socială și leadership feminin # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Cristina Frolov despre turism rural, responsabilitate socială și leadership feminin
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
MINISTRA AGRICULTURII LUDMILA CATLABUGA A FOST ÎNVESTITĂ OFICIAL
31 octombrie 2025
16:30
TÂRGURI CU PRODUSE AUTOHTONE ÎN TOATE SECTOARELE CAPITALEI
15:30
SEMINAR TEMATIC LA CRIULENI: Soluții agroecologice pentru viitorul solurilor din Moldova # Agromedia
SEMINAR TEMATIC LA CRIULENI: Soluții agroecologice pentru viitorul solurilor din Moldova
14:20
S. IVANOV, PREȘEDINTE AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ÎN PARLAMENT. Cine sunt membrii
14:00
AGRIȘUL ROȘU HINNONMAKI ROD, SOI REZISTENT ȘI PRODUCTIV
13:10
DOUĂ NOI CENTRE TURISTICE ÎN SUDUL MOLDOVEI: Crihana Veche și Giurgiulești
12:00
PĂR KIEFFER, UN SOI DE IARNĂ, REZISTENT ȘI AROMAT
10:10
COMBATEREA VAROOZEI: O problemă veche cu soluții moderne
30 octombrie 2025
21:10
RECOLTA DE PRUNE 2025 ÎN MOLDOVA: Înghețuri, preț, export. Ce spun fermierii
16:50
ARDEI IUȚI DECORATIVI: 5 soiuri care îmbină culoarea, gustul și iuțeala
15:10
RECOLTA DE PRUNE 2025 ÎN MOLDOVA: Înghețuri, preț, export. Ce spun fermierii
13:20
LEMNUL MAICII DOMNULUI: Plantare, îngrijire și sfaturi de grădinărit
12:30
LUKOIL A GĂSIT CUMPĂRĂTOR PENTRU ACTIVELE DIN STRĂINĂTATE: Cine intră în joc?
11:50
MOLDOVA ȘI ITALIA CONSOLIDEAZĂ COOPERAREA PENTRU MODERNIZAREA AGRICULTURII
29 octombrie 2025
18:00
SEMINAR: Tehnologii eficiente de creștere și exploatare a bovinelor
17:30
LA CHIȘINĂU, A FOST LANSATĂ ACADEMIA GREENFIELDS MOLDOVA PENTRU FERMIERI
17:20
VIZITĂ LA COMPANIA „MONICOL” SRL: Energie verde, reciclare și exporturi organice
16:10
SE CURĂȚĂ RÂUL RĂUT: Lucrări importante la Florești
15:00
TRATAMENTE DE TOAMNĂ LA RAPIȚĂ: Cum reducem factorii de stres
13:00
PREȚUL OUĂLOR A CRESCUT VERTIGINOS ÎN EUROPA
10:30
CE PREVEDE PROGRAMUL DE GUVERNARE MUNTEANU PENTRU AGRICULTURĂ
28 octombrie 2025
16:10
SMOCHIN GALBEN ROMÂNESC: Soi productiv cu dublă fructificare
15:00
ANSA GĂZDUIEȘTE REUNIUNEA SPS MOLDOVA–UE PENTRU ALINIEREA STANDARDELOR SANITARE
14:00
LUDMILA CATLABUGA RĂMÂNE ÎN FUNCȚIA DE MINISTRĂ A AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE
13:40
ACORD ÎNTRE AIPA, ODA ȘI UCIP IFAD PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR ÎN AGRICULTURĂ # Agromedia
ACORD ÎNTRE AIPA, ODA ȘI UCIP IFAD PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR ÎN AGRICULTURĂ
12:00
DOINA NISTOR ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL DE MINISTRĂ A ECONOMIEI. Unde va activa în continuare? # Agromedia
DOINA NISTOR ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL DE MINISTRĂ A ECONOMIEI. Unde va activa în continuare?
11:20
GHEORGHE HAJDER, PROPUS PENTRU FUNCȚIA DE MINISTRU AL MEDIULUI
10:00
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ A FOST ATRIBUITĂ OPOZIȚIEI ÎN NOUL PARLAMENT
09:30
VILLAGE TRAVEL BOT: Ghid digital pentru turiști în punctele de frontieră din Moldova
27 octombrie 2025
17:50
CREDITE AVANTAJOASE PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICRO ȘI MICI DIN AGRICULTURĂ
17:20
SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI: Subvenții de 5,6 milioane de lei
16:50
VLADIMIR BOLEA: Drumuri reabilitate și extindere a rețelelor de apă
13:10
FESTIVALUL NAȚIONAL AL MĂRULUI 2025: Tradiție și provocări pentru pomicultori
12:50
SUPORT PENTRU AMALGAMAREA VOLUNTARĂ A ADMINISTRAȚIILOR LOCALE DIN MOLDOVA
12:40
CELE MAI BUNE RASE DE OVINE ȘI CAPRINE, PREZENTATE LA FESTIVALUL DIN CIMIȘLIA
11:40
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Petru Sacară despre criza din apicultură: Ce îi lipsește și cine trebuie să intervină? # Agromedia
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Petru Sacară despre criza din apicultură: Ce îi lipsește și cine trebuie să intervină?
11:00
INOVAȚIE AGRICOLĂ: Ce aduc start-upurile la Agritechnica 2025
09:10
METEO 27 OCTOMBRIE – 2 NOIEMBRIE: Săptămână fără ploi în Moldova
24 octombrie 2025
17:50
2 ANI DE AGROTEK ARENA: Inovație, educație și viitor digital pentru fermieri
17:10
SERGIU LAZARENCU PLEACĂ DE LA MINISTERUL MEDIULUI ÎN PARLAMENT
16:50
CIMIȘLIA GĂZDUIEȘTE EDIȚIA A IX-A A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL „MIORIȚA – LAIE, LAIE BUCĂLAIE” # Agromedia
CIMIȘLIA GĂZDUIEȘTE EDIȚIA A IX-A A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL „MIORIȚA – LAIE, LAIE BUCĂLAIE”
08:40
ION LUCA ȘI VINFOTECA: Povestea unui vin care a trecut granițele Moldovei
23 octombrie 2025
17:30
RAȚA CAYUGA: Rasă ornamentală și productivă pentru crescătorii pasionați
15:10
RAPORT DE MANDAT LA MAIA: Probleme sistemice în agricultură, investiții și reforme în derulare # Agromedia
RAPORT DE MANDAT LA MAIA: Probleme sistemice în agricultură, investiții și reforme în derulare
12:40
MNISTRU SAU DEPUTAT? Rămâne Ludmila Catlabuga la Ministerul Agriculturii?
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.