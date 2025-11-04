Operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3” – desfășurată în Republica Moldova
Oficial.md, 4 noiembrie 2025 10:10
În perioada 27–31 octombrie 2025, Republica Moldova a găzduit operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA,..
La început de mandat, ministrul Sănătății, Emil Ceban, și-a stabilit prioritățile, informează OFICIAL. Acestea sunt..
Mihai Popșoi: Angajamentul Republicii Moldova față de pace, democrație și demnitate umană este profund și neclintit # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a participat la lucrările celei de-a 43-a sesiuni a..
La Fălești s-a încheiat sezonul 2025 al Ligii Veteranilor Nord, competiție organizată sub egida Federației..
Doar în prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere deja..
Președintele MAN, Ion Ceban, a subliniat într-o analiză publicată pe pagina sa oficială că este..
UEFA a oferit distincția „Official Training Hall” pentru Futsal Arena FMF, în semn de apreciere..
În noaptea zilei de 4 noiembrie 2025, ora 01:28, angajații IGSU din nordul țării au..
Locuitorii din Chișinău pot solicita ajutor în procesul de înregistrare pentru compensații la energie # Oficial.md
Primăria Chișinău continuă să sprijine cetățenii prin servicii esențiale în procesul de înregistrare online, pentru..
Președinta Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Oficial.md
La data de 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a spus că în această săptămână se împlinesc..
În total 106 instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 –..
Ministerul Energiei a elaborat proiectul metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice în Republica Moldova # Oficial.md
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și..
Instituţia publică Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) anunţă oficial participarea Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision Song..
Alte trei persoane reținute într-o cauză penală privind escrocherii cu investiții fictive # Oficial.md
Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI,..
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md...
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la..
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță demararea procedurii de licitație publică privind reconstrucția și..
Atenție la falsuri! Serviciul Vamal avertizează despre mesaje false care pretind a fi de la instituție sau operatori poștali # Oficial.md
Serviciul Vamal al Republicii Moldova atenționează cetățenii asupra unor mesaje false, recepționate recent de mai..
Încasările la Bugetul public național în 10 luni ale anului 2025 – în creștere cu 13,8% # Oficial.md
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative,..
Noul ministru al Finanțelor, prezentat echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu # Oficial.md
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul..
Eugen Osmochescu a fost prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul,..
Dezvoltarea Ghidului de management al riscurilor, discutat cu reprezentanții Curții de Conturi # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit o ședință de lucru dintre reprezentanții..
10 obiective-cheie pe care se va axa Dan Perciun în mandatul de ministru al Educației și Cercetării # Oficial.md
Dan Perciun, ministru al Educației și Cercetării în Guvernul Munteanu, a anunțat că, în următorii..
Comisia Electorală Centrală informează că, alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea..
Astăzi, 3 noiembrie, noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial colectivului ministerului..
Andrian Gavriliță, noul ministru al Finanțelor, și-a anunțat cele 3 priorități ale mandatului său. „1.Crearea..
Anatolie Nosatîi a depus jurământul de învestire în funcția de ministru al Apărării. În cadrul..
Sport pe role. Un moldovean a devenit cel mai tânăr campion european la proba sărituri în înălțime # Oficial.md
Premieră pentru sporturile cu role din Republica Moldova! Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr..
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a remarcat că bugetul municipal este exploatat politic de unii..
Ludmila Catlabuga a fost învestită în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, în..
Natalia Plugaru, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, a anunțat trei priorități clare pentru..
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile combaterii și prevenirii..
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o..
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus țării noastre trei medalii la Campionatele Europene sub..
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o..
Opt și nouă ani închisoare pentru doi bărbați din Drochia, după o captură de droguri de 200 mii lei # Oficial.md
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea..
Răzbunare după un conflict mai vechi: Bărbat condamnat la închisoare pentru vătămare corporală # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de..
Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău # Oficial.md
Pe data de 2 noiembrie 2025, la ora 20:42, pompierii IGSU au fost solicitați să..
Alexandru Munteanu, împreună cu echipa de miniștri, a depus jurământul de învestire în funcția de..
Parlamentul a luat act de demisia unor deputați. Cinci parlamentari au renunțat la mandat, după..
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia..
Irina Vlah, președintele Partidului Republican "Inima Moldovei", activitatea căruia a fost limitată pe perioada examinării..
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Proiectul de hotărâre a fost votat..
Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri, condus de Alexandru Munteanu și a..
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia..
Parlamentul Republicii Moldova a acordat votul de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu. „Mulțumesc deputaților..
Ultima zi la Ministerul Justiției. Veronica Mihailov-Moraru: Am lansat măsuri ambițioase în domeniul justiției # Oficial.md
Veronica Mihailov-Moraru își încheie activitatea de ministru al Justiției. Ea spune că au fost patru ani..
Încă 30 zile de arest pentru un fost deputat pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi corupere # Oficial.md
Urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS, arestul unui fost deputat a fost prelungit cu..
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
