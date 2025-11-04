(foto) Noapte de foc la Ocnița. O casă a ars din temelii, iar pompierii au evacuat 2 butelii de gaz pentru a preveni o explozie

08:50

Cuplul de moldoveni stabilit cu traiul la Moscova de peste 20 de ani, care a devenit cunoscut prin filmulețele postate pe youtube despre realitatea din Rusia, a prezentat, într-un video nou, informații updatate despre salarii, prețurile la carburanți și starea de fapt din capitala rusă. „ Unii urmăritori cred că moldovenii care merg în Rusia, muncesc, învață aici etc. sunt niște sălbatici, care mor de foame și e vai de capul lor. Eu nu laud rușii, eu vă arăt cum este, pentru că mulți dintre voi cred că noi avem sindromul Stockholm, aici ar fi rău, iar noi venim în continuare aici”, a comentat Ilie.