(foto) Noapte de foc la Ocnița. O casă a ars din temelii, iar pompierii au evacuat 2 butelii de gaz pentru a preveni o explozie
UNIMEDIA, 4 noiembrie 2025 09:40
O casă de 320 m² din satul Bîrnova, raionul Ocnița, a fost mistuită de flăcări în noaptea de 4 noiembrie, după ce o butelie de gaz a explodat. Trei echipe de pompieri au intervenit, reușind să evacueze alte două butelii și să prevină o deflagrație de proporții.
