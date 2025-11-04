Euro crește, iar Dolarul scade: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi

07:10

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, confirmă că doi români au fost răniţi în urma prăbuşirii, luni după-amiază, a unei părţi a turnului medieval Torre dei Conti, din apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, aflat în renovare. Potrivit sursei citate, unul dintre muncitori are 48 de ani, iar celălalt are 66 de ani. Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât şi la faţa locului unde situaţia este încă critică şi muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenţi pentru asistenţa consulară şi comunicarea cu autorităţile italiene, informează ministrul, potrivit news.ro.