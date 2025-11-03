Schiță de toamnă: videoclip plin de liniște și căldură
Noi.md, 4 noiembrie 2025 01:00
Există videoclipuri care nu au nevoie de cuvinte tari — ele pur și simplu respiră atmosferă.Unul dintre acestea este un videoclip delicat de toamnă, în care fiecare cadru pare țesut din ceață, foșnetul frunzelor și o ușoară tristețe. Nu este o poveste, ci o senzație. Nu este un scenariu, ci respirația timpului.{{843115}}Fiecare cadru este ca o acuarelă. Tonuri calde, lumină difuză, ceață
• • •
Acum 10 minute
01:00
Acum o oră
00:30
Italia și Franța, urmînd exemplul Belgiei, s-au opus transferului către Ucraina a activelor rusești înghețate în Europa în cadrul „creditului de reparații”.Potrivit Oxu.Az, despre aceasta a anunțat ziarul italian Corriere della Sera (CDS).{{845933}}Publicația menționează că guvernele Italiei și Franței sînt îngrijorate de posibila răspundere financiară în cazul în care utilizarea activel
Acum 2 ore
00:00
El lovește ca o catapultă, dar își urmează cariera ca pe un pod instabil. Deontay Wilder este unul dintre cei mai puternici boxeri din categoria grea ai generației sale și, în același timp, unul dintre cei mai necunoscuți.Este părerea lui Oscar De La Hoya, omul care l-a îndrumat pe Wilder încă de la primii pași în cariera profesională.„Cred că este Deontay. Ne-au trebuit peste 45 de lupte
00:00
Dialogurile globale pentru inovație, deschidere și dezvoltare comună, desfășurat la Copenhaga și Montevideo # Noi.md
Sesiunea din Danemarca a Dialogului global „Inovație, deschidere și dezvoltare comună” a avut loc, la Copenhaga, reunind lideri din mediul politic, economic, academic și mass-media din China și Danemarca, scrie romanian.cgtn.comEvenimentul a fost organizat în comun de China Media Group (CMG), Ambasada Chinei în Danemarca și Consiliul de Afaceri China–Danemarca. Shen Haixiong, viceministru al D
3 noiembrie 2025
23:30
CMG a susținut Dialogul global „Inovație, deschidere, dezvoltare partajată” la Johannesburg # Noi.md
China Media Group (CMG) a continuat seria de dialoguri globale „Inovație, deschidere, dezvoltare partajată”la Johannesburg, Africa de Sud, pe tema modernizării Chinei și cooperării internaționale, scrie romanian.cgtn.com.Peste o sută de politicieni, economiști, antreprenori, savanți și jurnaliști din China și Africa de Sud au discutat despre extinderea deschiderii de nivel înalt a Chinei, desp
23:30
El nu a pus niciodată accentul pe zgomot, ci pe precizie. Nu era vorba de spectacol, ci de geometria loviturii. Vasilii Lomachenko este un om care, în box, vorbea limbajul tehnicii pure, nu al declarațiilor zgomotoase.Și acum pleacă. Nu cu zgomot, nu cu dramă, ci cu o frază care rezumă întreaga sa filozofie: „Mi-am pierdut motivația”.„Nu a fost greu să iau decizia de a mă retrage. Obiectiv
23:30
Amplasarea centralelor electrice fotovoltaice va fi interzisă în arii naturale protejate, pe terenuri forestiere fără acte normative de defrișare controlată, în zone cu risc de inundații, alunecări de teren sau seismicitate majoră, precum și în zone cu regim special de securitate.Noile reguli au fost stabilite în proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea central
Acum 4 ore
23:00
Apple are de gînd să renunțe la butoanele mecanice tradiționale în favoarea elementelor de control solide, nu numai în viitoarele modele de iPhone, ci și în alte dispozitive ale companiei.Potrivit unui insider, producția în serie a noilor componente va începe odată cu lansarea iPhone 20, în 2027. Butoanele solide vor înlocui butoanele obișnuite de alimentare, controalele de volum și elementele
22:30
Seria de dialoguri globale „Inovație, deschidere, dezvoltare partajată", organizată sub egida China Media Group (CMG), s-a desfășurat luni la Moscova (Rusia), Budapesta (Ungaria) și Manama (Bahrain), avînd ca temă modernizarea Chinei și cooperările internaționale, scrie romanian.cgtn.com.La evenimentul de la Moscova, politicieni, savanți, comercianți și jurnaliști ruși și chinezi au abordat ex
22:30
Inspectorii de mediu din Orhei, au desfășurat razii de control în scopul prevenirii și combaterii braconajului piscicol în bazinele acvatice din raion.Pe parcursul verificărilor, inspectorii au monitorizat mai multe sectoare cu risc sporit de practicare a pescuitului ilicit, notează Noi.md.{{843914}}Urmare a acțiunilor întreprinse, au fost depistate mai multe încălcări ale prevederilor leg
22:00
Din punct de vedere operațional, acțiunile militare din Ucraina au ajuns într-un impas și „a sosit, practic, momentul de a sta la masă și a discuta, pentru că este o pierdere inutilă de vieți omenești”, a declarat președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, într-un interviu acordat BBC.Potrivit lui Dragone, alianța „va sprijini Ucraina pînă în ziua în care îi vom
22:00
În total 106 instituții de învățămînt din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 - octombrie 2025 de sprijin financiar prin serviciul guvernamental MPay, notează Noi.md.Suma totală a donațiilor ajunge la peste 966 mii lei. Resursele pot fi folosite de școli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice.
21:30
Luptătorii de stil liber Gabriel Ojog și Nichifor Robu au cucerit medalii de bronz la Campionatul Mondial de karakucak.Potrivit Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, competiția s-a desfășurat în orașul Kahramanmaraş din Turcia.Gabriel a completat podiumul în categoria de pînă la 75 kg, în timp ce Nichifor s-a situat pe locul III la 80 kg.La ediția din acest an a mondial
21:30
În nord-estul Franței a ars una dintre cele mai vechi mănăstiri ale cartuzienilor (călugări ai ordinului catolic fondat în 1084 de Sfîntul Bruno din Köln; numele fiind legat de prima sa mănăstire, Marea Chartreuse, fr. La Grande Chartreuse. - Notă redacției).Potrivit Oxu.Az, informația a fost transmisă de France Bleu.După cum menționează postul de radio, incendiul din clădirea istorică d
Acum 6 ore
21:00
Terminalul de Pasageri al Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va fi extins, cu replanificarea parțială a încăperilor.Conducerea întreprinderii a anunțat o licitație pentru desfășurarea lucrărilor, investițiile fiind estimate la 166.8 milioane de lei.Ofertele de participare vor putea fi depuse în perioada 13 noiembrie – 9 decembrie, iar lucrările ar urma să fie realizate într
21:00
În noaptea de 1 noiembrie, în orașul italian Castel D'Aiano, provincia Bologna, necunoscuți au sustras din depozitul unei cooperative producătoare de lactate aproape 200 de bucăți de brînză Parmigiano Reggiano, a căror valoare totală depășește 100 de mii de euro.Potrivit președintelui cooperativei, Dario Zappoli, necunoscuții au acționat cu o precizie și o pregătire extraordinare.{{842293}
20:30
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, notează Noi.md.Aceste consultații sînt acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.Astfel, pe 4 noiembrie, vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor în localitățile Cotiujeni și Trebisăuți din raionu
20:00
În Transnistria, perioada de aplicare a nivelului ridicat „galben” de pericol terorist a fost prelungită cu încă 60 de zile, pînă la 3 ianuarie 2026 inclusiv.Acest lucru este prevăzut într-un decret semnat de liderul regiunii nerecunoscute RMN, Vadim Krasnoselski.Reamintim că, în perioada 26 aprilie - 25 mai 2022, regiunea nerecunoscută RMN a fost în vigoare nivelul critic „roșu”.Din 2
20:00
Lipsa dispecerilor, cauzată de suspendarea finanțării activității guvernului federal (shutdown), a crescut riscurile pentru funcționarea transportului aerian și a zborurilor în SUA.Despre aceasta a declarat ministrul transporturilor, directorul interimar al Administrației Naționale pentru Aeronautică și Cercetare Spațială (NASA), Sean Duffy.{{844525}}Șeful departamentului a menționat că di
19:30
A fost finalizată o altă etapă de renovare capitală a grupei pentru copiii de 2 ani din cadrul Școlii primare-Grădinița Nr. 226 din sectorul Centru al capitalei, notează Noi.md.Lucrările au însemnat reabilitarea completă a tuturor spațiilor folosite de copii – antreu, sală de joc, dormitor, bucătărie și bloc sanitar.{{845051}}În prezent, se desfășoară etapa finală de amenajare a grupei cu
19:30
Marți, pe mai multe adrese din mun. Chișinău, va fi stopată livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, în data de 04 noiembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Crizantemelor, 11/1; Bazinelor, 8; 8a; 12/1;16; Prepeliței, 17-31;70-82; Cheltuială,24/1{{824742}}În intervalul 09:00 – 16:00, marți fără apă vor fi consumatorii din strada Bo
Acum 8 ore
19:00
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 66,5 miliarde lei pentru 10 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,1 miliarde lei sau cu 13,8% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 10 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 27,4 miliarde l
19:00
China joacă un rol conducător în dezvoltarea Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), contribuind la creșterea prosperității regionale și mondiale, a declarat pentru CMG Eduardo Pedrosa, directorul executiv al Secretariatului APEC, scrie romanian.cgtn.comÎntr-un interviu acordat CMG, Pedrosa a apreciat realizările remarcabile ale Chinei în modernizarea țării. El a amintit că, în 2014, China a
19:00
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles.Pe agenda vizitei sînt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Di
19:00
La zece ani distanță, din nou negocieri, din nou așteptări, din nou două nume care odată erau sinonime cu boxul. Pacquiao s-a întors în ring anul acesta după o pauză de patru ani – un meci egal cu Mario Barrios pentru titlul WBC. Mayweather nu a mai avut meciuri oficiale din 2017, dar participă regulat la meciuri demonstrative. Primul meci dintre ei, în 2015, a fost un record în ceea ce priveș
18:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor.Premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, prin efort comun, Republica Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea integrării europene.Șeful Executivului a remarcat că Guvernul actual îmbin
18:30
Luni dimineață, mulți pensionari au început ziua așteptînd ore întregi în fața punctelor de primire a cererilor pentru compensațiile destinate acoperirii cheltuielilor de încălzire în sezonul rece. Pentru mulți dintre ei, ajutorul oferit de stat este singura speranță de a face față iernii, transmite TVN.MD.{{845986}} „Da, cu o pensie de 2.500 de lei este foarte, foarte greu. Cărbun
18:30
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Intenția autorităților de a prelua controlul asupra rețelelor sociale este: O limitare a libertății de exprimare sub un pretext aparent legitim O tentativă de instaurare a unei dictaturi digitale O măsură necesară în lupta împotriva dezinformării Un pas acceptabil, dar d
18:00
Jurnalistul Gheorghe Gonța a publicat un nou editorial adresat președintei Maia Sandu, după ce aceasta ar fi solicitat de la el despăgubiri de 100 de mii de lei pentru defăimare. „Nu vă uitați la ei ca și cum ar fi ai dumneavoastră. I-am luat pe o oră de la un amic care are un schimb valutar”, a precizat Gonța.{{843378}}„Aici sînt 100.000 de lei, pe care dumneavoastră mi-i cereți drept despăgu
18:00
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii octombrie curent patru misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari.În perioada indicată, militarii Batalionului Geniu ,,Codru" au fost chemați în localitatea Manoilești din raionul Ungheni, unde au neutralizat un proiec
18:00
Pe 1 noiembrie, în Las Vegas, categoria grea s-a ales cu o nouă legendă. Valdes Cortez-Acosta, supranumit „Salsa Boy”, nu doar că l-a învins pe Ante Delia, ci a făcut-o după ce a rămas în octogon cu un ochi orb. Și nu doar că a rezistat, ci l-a knock-outat.Lupta a început ca un coșmar pentru Cortez. Delia – agresiv, rapid, înfometat – a lansat asupra lui o serie de lovituri. Arbitrul Mark Smit
18:00
Municipiul Ungheni are acum primul rondou, amenajat la intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun.Construcția a durat doar o săptămînă și a fost realizată de SRL Servicii Comunale Ungheni.“Acum, datorită acestuia, traficul în acea zonă este fluidizat.Pînă nu demult, în orele de dimineață și în zilele de piață, traficul aici era foarte îngreunat, formîndu-se, de multe ori, ambute
17:30
Întreprinderile agricole și populația de la noi cresc mai puțini porci. La 1 octombrie, efectivul total a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS).În prezent, în țară sînt crescuți aproape 296 de mii de porci. Cea mai mare parte – peste 177 de mii de capete – se află în întreprinderile agricole, care au înregistrat și cea ma
17:30
Salariile cadrelor didactice ar putea fi majorate începînd cu anul viitor, anunță ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea exactă a majorării va fi cunoscută după definitivarea proiectului legii bugetului pentru 2026.„În 2026, ne dorim să putem oferi o creștere pe măsura așteptărilor cadrelor didactice. Vom ști mai bine cît va constitui exact creșterea o
17:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 27 octombrie – 02 noiembrie 2025, echipele Regiei „Exdrupo” au intervenit pe mai multe artere ale orașului, executînd lucrări de întreținere și reparație a drumurilor, pentru a îmbunătăți condițiile de circulație și siguranța rutieră.Acțiunile au vizat, în special, finalizarea proiectelor de reabilitare lansate în anul curent și pregătir
Acum 12 ore
17:00
Primarul general, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă privind consumul de droguri în Chișinău, subliniind că problema a ajuns în școli și în preajma acestora, iar părinții transmit tot mai multe îngrijorări legate de situație. „Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens”, a spus edilul. {{844635}}„O îngrijorare foarte mare, la care am dori deschidere și colaborar
17:00
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu.Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Fostul deputat PD, Constantin Tutu, a fost reținut pe 2 octombrie la punctul de trecere Vulcănesti, pe sensul de intrare în tară dinspre Ucraina, transmite protv.{{845693}}Potrivit poliției, acesta s-ar fi prezentat benevol la frontieră,
17:00
Fermierii au obținut, în acest an, o roadă mai bogată la principalele culturi agricole.Recolta a fost mai bună atît la leguminoase, cît și la culturile cerealiere, producția vegetală înregistrînd o creștere de 21,2% în nouă luni ale anului curent, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.{{845133}}Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), culturile cerealiere și legu
17:00
Funcționarii posturilor vamale Briceni și Costești au găsit mărfuri nedeclarate, ce urmau să fie introduse ilicit în țară, notează Noi.md.În primul caz, la vama Briceni, controlului fizic detaliat a fost supus un autoturism ce se deplasa din Ucraina, condus de un cetățean moldovean în vîrstă de 32 ani.{{845101}}Drept urmare, a fost găsit un lot comercial de rame de ochelari, tăinuite inten
16:30
Intervenție impresionantă pentru membrii echipei PAMU Stoicani din cadrul SAMU Soroca, care au trăit emoții pozitive și lacrimi de bucurie la o solicitare, atunci cînd au asistat la cel mai frumos moment - nașterea unei vieți.Cazul a avut loc în acest weekend, la data de 1 noiembrie, ora 23:49 Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medica
16:30
Începînd de astăzi, 03 noiembrie 2025, în zilele de lucru, ruta suburbană de autobuz Nr. 16 „Universitatea Agrară – or. Vatra” revine la traseul standard, cu modificarea orarului de circulație, notează Noi.md.Traseul rutei de autobuz nr. 16:{{845296}}Tur: – în raza mun. Chișinău: str. Mircești, șos. Balcani, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, str. Calea Ieși
16:30
O nouă procedură pentru soluționarea petițiilor consumatorilor de servicii financiare a intrat în vigoare din 25 octombrie, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).Clienții trebuie să se adreseze mai întîi direct furnizorului de servicii financiare: bănci, asigurători, organizații de creditare nebancară sau prestatori de servicii de plată, depunînd reclamația în scris și păstrînd d
16:00
Fermierii și-au exprimat indignarea după declarațiile făcute de fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, actuală deputată PAS, în cadrul ședinței Parlamentului din 31 octombrie. {{844894}} Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, afirmațiile potrivit cărora unii agricultori ar beneficia de bani proveniți din munca altora „alimentează ura socială și provoacă dezbinare între agricultori
16:00
În capitala cehă, Praga, se înregistrează o creștere a incidenței hepatitei A, epidemia actuală fiind cea mai gravă din ultimele decenii.Potrivit datelor autorităților sanitare municipale, de la începutul anului, 939 de persoane, dintre care 166 copii, au fost infectate cu hepatita A.În prezent, cazurile de îmbolnăvire din Praga reprezintă aproximativ 40% din totalul infecțiilor din țară,
16:00
În weekend, pe traseul M-2 (centura municipiului Chișinău, direcția spre raionul Ialoveni), un bărbat de 28 de ani, la volanul unei mașini, a fost surprins circulînd cu 211 km/h, cu 121 km/h peste limita legală, notează Noi.md.Pentru încălcarea limitei de viteze stabilite pe sectorul respectiv de drum mai mult de 80 km/oră, bărbatul riscă amendă de pînă la 5000 lei cu stoparea exercitării drep
16:00
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu.În cadrul evenimentului, premierul a mulțumit doamnei Victoria Belous pentru activitatea desfășurată la conducerea Ministerului Finanțelor și a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul domnului Andrian Gavriliță vor contribui la consolidarea și bu
16:00
„Acesta este noul meu birou și este lîngă… (n.r. veceu), dar pentru mine asta nu este o problemă. În continuare voi fi responsabil de domeniul mediului.Aici voi avea ședințele cu instituțiile în subordine, cu cetățenii care vor veni la audiență, dar nu voi uita să merg în teritoriu”, a transmis Sergiu Lazarencu, fostul ministru al Mediului și actualul deputat PAS, într-un video publicat pe reț
15:30
Fermierii și-au exprimat indignarea după declarațiile făcute de fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, actuală deputată PAS, în cadrul ședinței Parlamentului din 31 octombrie. {{844894}} Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, afirmațiile potrivit cărora unii agricultori ar beneficia de bani proveniți din munca altora „alimentează ura socială și provoacă dezbinare între agricultori
15:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe șantierul drumului național M3, ocolirea Slobozia Mare (km 0+000 – km 16+598), lucrările de construcție continuă conform graficului de execuție, cu un progres fizic de aproximativ 63%.Menționăm că, în această perioadă, echipele de muncitori desfășoară pe șantier următoarele lucrări: lucrări de terasamente și rigole din beton monolit tip 1 ș
15:30
3 noiembrie 2025, Hangzhou, China și Boulogne-Billancourt, Franța – Grupul RENAULT și GEELY au semnat acorduri definitive. Aceste acorduri extind cooperarea lor strategică pentru producția și vânzarea de vehicule cu emisii zero și reduse de către RENAULT do Brasil pentru mărcile RENAULT și GEELY AUTO în Brazilia.Ca parte a acestor acorduri, GEELY achiziționează oficial o participație de 26,4%
