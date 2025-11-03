A fost finalizată o altă etapă de renovare a unei grupe de grădiniță din capitală
Noi.md, 3 noiembrie 2025
A fost finalizată o altă etapă de renovare capitală a grupei pentru copiii de 2 ani din cadrul Școlii primare-Grădinița Nr. 226 din sectorul Centru al capitalei, notează Noi.md.Lucrările au însemnat reabilitarea completă a tuturor spațiilor folosite de copii – antreu, sală de joc, dormitor, bucătărie și bloc sanitar.{{845051}}În prezent, se desfășoară etapa finală de amenajare a grupei cu

Marți, pe mai multe adrese din mun. Chișinău, va fi stopată livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, în data de 04 noiembrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Crizantemelor, 11/1; Bazinelor, 8; 8a; 12/1;16; Prepeliței, 17-31;70-82; Cheltuială,24/1{{824742}}În intervalul 09:00 – 16:00, marți fără apă vor fi consumatorii din strada Bo
Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, au constituit circa 66,5 miliarde lei pentru 10 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 8,1 miliarde lei sau cu 13,8% în raport cu perioada similară a anului precedent.Astfel, la Bugetul de stat (BS), pentru 10 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 27,4 miliarde l
China joacă un rol conducător în dezvoltarea Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), contribuind la creșterea prosperității regionale și mondiale, a declarat pentru CMG Eduardo Pedrosa, directorul executiv al Secretariatului APEC, scrie romanian.cgtn.comÎntr-un interviu acordat CMG, Pedrosa a apreciat realizările remarcabile ale Chinei în modernizarea țării. El a amintit că, în 2014, China a
Marți, 4 noiembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles.Pe agenda vizitei sînt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt. Di
La zece ani distanță, din nou negocieri, din nou așteptări, din nou două nume care odată erau sinonime cu boxul. Pacquiao s-a întors în ring anul acesta după o pauză de patru ani – un meci egal cu Mario Barrios pentru titlul WBC. Mayweather nu a mai avut meciuri oficiale din 2017, dar participă regulat la meciuri demonstrative. Primul meci dintre ei, în 2015, a fost un record în ceea ce priveș
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor.Premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, prin efort comun, Republica Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea integrării europene.Șeful Executivului a remarcat că Guvernul actual îmbin
La Bălți, pensionarii stau la cozi pentru compensații: „Cu o asemenea pensie, e imposibil să treci iarna” # Noi.md
Luni dimineață, mulți pensionari au început ziua așteptînd ore întregi în fața punctelor de primire a cererilor pentru compensațiile destinate acoperirii cheltuielilor de încălzire în sezonul rece. Pentru mulți dintre ei, ajutorul oferit de stat este singura speranță de a face față iernii, transmite TVN.MD.{{845986}} „Da, cu o pensie de 2.500 de lei este foarte, foarte greu. Cărbun
Redacția Noi.md invită cititorii să participe la un nou sondaj de opinie și să răspundă la următoarea întrebare: Intenția autorităților de a prelua controlul asupra rețelelor sociale este: O limitare a libertății de exprimare sub un pretext aparent legitim O tentativă de instaurare a unei dictaturi digitale O măsură necesară în lupta împotriva dezinformării Un pas acceptabil, dar d
Gonța a revenit cu un nou editorial, adresat președintei Maia Sandu: "Ceea ce faceți se numește cenzură" # Noi.md
Jurnalistul Gheorghe Gonța a publicat un nou editorial adresat președintei Maia Sandu, după ce aceasta ar fi solicitat de la el despăgubiri de 100 de mii de lei pentru defăimare. „Nu vă uitați la ei ca și cum ar fi ai dumneavoastră. I-am luat pe o oră de la un amic care are un schimb valutar”, a precizat Gonța.{{843378}}„Aici sînt 100.000 de lei, pe care dumneavoastră mi-i cereți drept despăgu
Geniștii Armatei Naționale au executat pe parcursul lunii octombrie curent patru misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost depistate și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari.În perioada indicată, militarii Batalionului Geniu ,,Codru" au fost chemați în localitatea Manoilești din raionul Ungheni, unde au neutralizat un proiec
UFC Fight Night 263. Cu un singur ochi – spre victorie: Cortes-Acosta a făcut o minune în Las Vegas # Noi.md
Pe 1 noiembrie, în Las Vegas, categoria grea s-a ales cu o nouă legendă. Valdes Cortez-Acosta, supranumit „Salsa Boy”, nu doar că l-a învins pe Ante Delia, ci a făcut-o după ce a rămas în octogon cu un ochi orb. Și nu doar că a rezistat, ci l-a knock-outat.Lupta a început ca un coșmar pentru Cortez. Delia – agresiv, rapid, înfometat – a lansat asupra lui o serie de lovituri. Arbitrul Mark Smit
Municipiul Ungheni are acum primul rondou, amenajat la intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun.Construcția a durat doar o săptămînă și a fost realizată de SRL Servicii Comunale Ungheni.“Acum, datorită acestuia, traficul în acea zonă este fluidizat.Pînă nu demult, în orele de dimineață și în zilele de piață, traficul aici era foarte îngreunat, formîndu-se, de multe ori, ambute
Întreprinderile agricole și populația de la noi cresc mai puțini porci. La 1 octombrie, efectivul total a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS).În prezent, în țară sînt crescuți aproape 296 de mii de porci. Cea mai mare parte – peste 177 de mii de capete – se află în întreprinderile agricole, care au înregistrat și cea ma
Salariile cadrelor didactice ar putea fi majorate începînd cu anul viitor, anunță ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea exactă a majorării va fi cunoscută după definitivarea proiectului legii bugetului pentru 2026.„În 2026, ne dorim să putem oferi o creștere pe măsura așteptărilor cadrelor didactice. Vom ști mai bine cît va constitui exact creșterea o
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 27 octombrie – 02 noiembrie 2025, echipele Regiei „Exdrupo” au intervenit pe mai multe artere ale orașului, executînd lucrări de întreținere și reparație a drumurilor, pentru a îmbunătăți condițiile de circulație și siguranța rutieră.Acțiunile au vizat, în special, finalizarea proiectelor de reabilitare lansate în anul curent și pregătir
Primarul general, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă privind consumul de droguri în Chișinău, subliniind că problema a ajuns în școli și în preajma acestora, iar părinții transmit tot mai multe îngrijorări legate de situație. „Chem toate autoritățile să întreprindem măsuri urgente în acest sens”, a spus edilul. {{844635}}„O îngrijorare foarte mare, la care am dori deschidere și colaborar
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu.Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Fostul deputat PD, Constantin Tutu, a fost reținut pe 2 octombrie la punctul de trecere Vulcănesti, pe sensul de intrare în tară dinspre Ucraina, transmite protv.{{845693}}Potrivit poliției, acesta s-ar fi prezentat benevol la frontieră,
Fermierii au obținut, în acest an, o roadă mai bogată la principalele culturi agricole.Recolta a fost mai bună atît la leguminoase, cît și la culturile cerealiere, producția vegetală înregistrînd o creștere de 21,2% în nouă luni ale anului curent, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.{{845133}}Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), culturile cerealiere și legu
Funcționarii posturilor vamale Briceni și Costești au găsit mărfuri nedeclarate, ce urmau să fie introduse ilicit în țară, notează Noi.md.În primul caz, la vama Briceni, controlului fizic detaliat a fost supus un autoturism ce se deplasa din Ucraina, condus de un cetățean moldovean în vîrstă de 32 ani.{{845101}}Drept urmare, a fost găsit un lot comercial de rame de ochelari, tăinuite inten
Intervenție impresionantă pentru membrii echipei PAMU Stoicani din cadrul SAMU Soroca, care au trăit emoții pozitive și lacrimi de bucurie la o solicitare, atunci cînd au asistat la cel mai frumos moment - nașterea unei vieți.Cazul a avut loc în acest weekend, la data de 1 noiembrie, ora 23:49 Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medica
Începînd de astăzi, 03 noiembrie 2025, în zilele de lucru, ruta suburbană de autobuz Nr. 16 „Universitatea Agrară – or. Vatra” revine la traseul standard, cu modificarea orarului de circulație, notează Noi.md.Traseul rutei de autobuz nr. 16:{{845296}}Tur: – în raza mun. Chișinău: str. Mircești, șos. Balcani, str. Petricani, str. Mihai Viteazul, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, str. Calea Ieși
Cum să depui corect o plîngere împotriva prestatorilor de servicii financiare? CNPF vine cu precizări # Noi.md
O nouă procedură pentru soluționarea petițiilor consumatorilor de servicii financiare a intrat în vigoare din 25 octombrie, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).Clienții trebuie să se adreseze mai întîi direct furnizorului de servicii financiare: bănci, asigurători, organizații de creditare nebancară sau prestatori de servicii de plată, depunînd reclamația în scris și păstrînd d
Agricultorii, nemulțumiți de declarațiile ex-ministrei Finanțelor despre fermierii „fără contribuții” # Noi.md
Fermierii și-au exprimat indignarea după declarațiile făcute de fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, actuală deputată PAS, în cadrul ședinței Parlamentului din 31 octombrie. {{844894}} Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, afirmațiile potrivit cărora unii agricultori ar beneficia de bani proveniți din munca altora „alimentează ura socială și provoacă dezbinare între agricultori
În capitala cehă, Praga, se înregistrează o creștere a incidenței hepatitei A, epidemia actuală fiind cea mai gravă din ultimele decenii.Potrivit datelor autorităților sanitare municipale, de la începutul anului, 939 de persoane, dintre care 166 copii, au fost infectate cu hepatita A.În prezent, cazurile de îmbolnăvire din Praga reprezintă aproximativ 40% din totalul infecțiilor din țară,
În weekend, pe traseul M-2 (centura municipiului Chișinău, direcția spre raionul Ialoveni), un bărbat de 28 de ani, la volanul unei mașini, a fost surprins circulînd cu 211 km/h, cu 121 km/h peste limita legală, notează Noi.md.Pentru încălcarea limitei de viteze stabilite pe sectorul respectiv de drum mai mult de 80 km/oră, bărbatul riscă amendă de pînă la 5000 lei cu stoparea exercitării drep
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu.În cadrul evenimentului, premierul a mulțumit doamnei Victoria Belous pentru activitatea desfășurată la conducerea Ministerului Finanțelor și a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul domnului Andrian Gavriliță vor contribui la consolidarea și bu
Haz de necaz: Cine este deputatul care s-a alex cu birou vizavi de veceu pe care s-a plîns Costiuc # Noi.md
„Acesta este noul meu birou și este lîngă… (n.r. veceu), dar pentru mine asta nu este o problemă. În continuare voi fi responsabil de domeniul mediului.Aici voi avea ședințele cu instituțiile în subordine, cu cetățenii care vor veni la audiență, dar nu voi uita să merg în teritoriu”, a transmis Sergiu Lazarencu, fostul ministru al Mediului și actualul deputat PAS, într-un video publicat pe reț
Scandal după discursul Victoriei Belous despre agricultori „fără contribuții”: reacția Forței Fermierilor # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe șantierul drumului național M3, ocolirea Slobozia Mare (km 0+000 – km 16+598), lucrările de construcție continuă conform graficului de execuție, cu un progres fizic de aproximativ 63%.Menționăm că, în această perioadă, echipele de muncitori desfășoară pe șantier următoarele lucrări: lucrări de terasamente și rigole din beton monolit tip 1 ș
3 noiembrie 2025, Hangzhou, China și Boulogne-Billancourt, Franța – Grupul RENAULT și GEELY au semnat acorduri definitive. Aceste acorduri extind cooperarea lor strategică pentru producția și vânzarea de vehicule cu emisii zero și reduse de către RENAULT do Brasil pentru mărcile RENAULT și GEELY AUTO în Brazilia.Ca parte a acestor acorduri, GEELY achiziționează oficial o participație de 26,4%
În luna octombrie, în mai multe zone ale Capitalei au fost realizate cercetări arheologice care aduc la lumină noi pagini din istoria Chișinăului.Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui proiect finanțat din bugetul municipal și efectuat de echipa de arheologi a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, condusă de prof. univ. dr. hab. Sergiu Musteață.{{845843}}Situl Chișinău I („P
China a lansat cu succes pe orbită satelitul de teledetecție a Pămîntului „Yao Gan-46”.Satelitul a fost transportat la stație cu ajutorul lansatorului „Changzheng-7A”.Se menționează că satelitul „Yaogan-46” va fi utilizat pentru prevenirea dezastrelor naturale și atenuarea consecințelor acestora, pentru cercetarea resurselor naționale de teren și a resurselor acvatice, precum și în met
Republica Moldova va participa la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut de Compania „Teleradio-Moldova”.Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din bunele practici europene
Oamenii legii din Hîncești, Ialoveni cu suportul mascaților de la „Fulger”, au desfășurat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive, notează Noi.md.Perchezițiile realizate constituie continuarea acțiunilor desfășurate în luna septembrie curent, cînd mai multe persoane au fost figurat în investigații similare, iar p
Luni, mii de oameni au fost evacuați din provinciile de coastă ale Filipinelor în așteptarea unui taifun care urmează să lovească regiunea afectată de unele dintre cele mai mortale furtuni din țară.Taifunul Kalmaegi se îndreaptă spre insula Leyte, aducînd cu sine vînturi cu viteza de 120 de kilometri (75 mile) pe oră și rafale de pînă la 150 km/h, potrivit serviciului meteorologic național.
Serviciul Vamal atenționează cetățenii asupra unor mesaje false, recepționate recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali.În aceste mesaje, destinatarii sînt informați despre presupuse colete „reținute de vamă” și sînt îndemnați să achite sume de bani pentru servicii de
Duminică în Europa fotbalistică: Haaland zdrobește, Inter se salvează, Barça pierde controlul # Noi.md
Duminica a reprezentat o zi cu adevărat agitată pentru fotbalul european: răsturnări de situație surprinzătoare, penalty-uri parate, reveniri în prelungiri și eșecuri ale favoritelor. De la Londra la Milano, de la Barcelona la Lens — fiecare meci a fost o dramă în sine, iar clasamentele din ligile de top s-au schimbat din nou.Anglia: West Ham reînvie, Newcastle se pierdeLa London Sta
Comisia Electorală Centrală informează că, alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, pot depune cereri privind votarea la locul aflării (cu urna de vot mobilă).Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea c
Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Rusia, Coreea de Nord, China, Pakistan și alte țări că efectuează în secret teste subterane cu arme nucleare.„Dar ei nu vă spun despre aceasta. Și, știți, oricît de puternice ar fi (aceste arme nucleare – n.red.), lumea este imensă. Nu este deloc necesar să știți unde efectuează testele. Le efectuează adînc sub pămînt, unde oamenii nu știu ce se întîmpl
Un tren care circula de la Glasgow spre Londra a deraiat luni în Cumbria, dar nu s-au raportat răniţi, a declarat ministrul britanic al transporturilor, Heidi Alexander."Un incident major a fost evitat", a declarat ministrul. "Nu au fost raportaţi răniţi.{{843405}}Vom face eforturi prompte pentru a ne asigura că oamenii pot coborî din tren în siguranţă", a adăugat ea.Serviciul de ambul
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lista candidaților care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ.{{845381}}Pentru funcțiile vacante s-au înscris cinci candidați: Ruslan Berzoi
Cristian Jardan, noul ministru al Culturii, despre reparația Filarmonicii: "E prematur să promit" # Noi.md
Cristian Jardan, noul ministru al Culturii, a spus jurnaliștilor că și-ar dori ca instituția, sub conducerea sa, să avanseze pe finalizarea a trei proiecte mari, notează Noi.md."Vom avansa pe finalizarea a cel puțin trei proiecte mari: Filarmonica, Circul și Centrul de Сultură și Artă Contemporană "Universul". Este prematur să promit sau să spun că va fi finalizat unul dintre aceste trei proie
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus țării noastre medalii la Campionatele Europene # Noi.md
Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani”, la categoria de greutate de pînă la 77 de kilograme.Astfel, la proba smuls, Alexandrina a completat podiumul de premiere cu un rezultat de 101 kilograme, iar la stilul aruncat, reprezentanta țării noastre a reușit aceeași performanță de data aceasta cu rezultatul de 126 de kilog
Începînd de astăzi, cetățenii pot depune cereri pentru compensațiile la energie destinate sezonului rece. Înregistrarea este deschisă pînă la 28 noiembrie, iar solicitările se fac online, pe platforma compensatii.gov.md.Conform ministrei muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, plățile vor fi monetare, ca și anul trecut, iar valoarea compensației va fi stabilită individual, după finaliza
Astăzi, 3 noiembrie, noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial colectivului ministerului de către premierul Alexandru Munteanu, notează Noi.md.În cadrul evenimentului, ministrul Emil Ceban a mulțumit pentru încrederea acordată și a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile medicale, profesioniștii din domeniu și autoritățile centrale, în vederea modernizării c
Zece blocuri din țară vor fi reabilitate energetic în baza documentației tehnice elaborate gratuit # Noi.md
Cincisprezece blocuri mici de locuințe din întreaga țară au beneficiat de audituri energetice gratuite, iar zece dintre acestea, care însumează peste 120 de apartamente, au fost selectate pentru următoarea etapă – elaborarea documentației tehnice de proiect pentru reabilitare energetică.Proiectul este finanțat de Guvernul Norvegiei și implementat prin programul „Eficiență Energetică și Energii
Au salvat o viață și au stins un incendiu: carabinierii au povestit despre misiunile din weekend # Noi.md
Pe parcursul weekendului, carabinierii au fost prezenți acolo unde era nevoie de intervenție promptă și sprijin pentru oameni.În timpul serviciului de patrulare, echipajul DR ,,Centru” a observat un bărbat căzut pe trotuar. Colegii noștri au solicitat imediat intervenția serviciului 112 și i-au oferit persoanei primul ajutor pînă la sosirea echipajului medical.{{845066}}Într-un alt sector
Cea de-a treia ediție a turneului de Muay Thai „Chișinău Urban Legends” a reunit aproximativ 100 de sportivi din întreaga țară.Competiția, organizată de Federația Națională de Muay Thai, cu sprijinul Primăriei Chișinău, s-a desfășurat la L.T. „Mihai Grecu” din Capitală. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, în ring au urcat atît tineri aflați la început de drum (categoria 10–11
