Procesele de tip SLAPP în Moldova și presiunile asupra jurnaliștilor de investigație
Anticoruptie.md, 3 noiembrie 2025 23:40
Încă o veste bună. Centrul de Investigații Jurnalistice a obținut câștig de cauză într-un proces pornit împotriva noastră de fostul viceministru de Externe Valeriu Ostalep, după publicarea unei investigații jurnalistice. Investigația l-a supărat atât de tare încât fostul oficial la nici trei ore de
Trei magistrați audiați în prima zi a noii runde de audieri la Comisia de Evaluare a Judecătorilor # Anticoruptie.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a început luni o nouă rundă de audieri, care se va desfășura pe parcursul a trei zile. În prima zi au fost examinate dosarele de evaluare a trei magistrați: Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme
Fostul viceministru Ostalep pierde procesul pornit împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice # Anticoruptie.md
Fostul viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, Valeriu Ostalep, protagonistul anchetei „Armurierul pro-Kremlin”. Propagandist al Kremlinului, Valeriu Ostalep livrează arme instituțiilor de forță ale Republicii Moldova”, a pierdut definitiv litigiul împotriva Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova. Curtea de Apel Chișinău a lăsat în
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii în cadrul unei cauze penale ce vizează activitatea unei grupări specializate în escrocherii privind investiții fictive. Procurorii Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, cu suportul Brigadei Fulger au efectuat,
Guvernare inteligentă pentru o Moldovă rezilientă: cum inteligența artificială poate consolida democrația și buna guvernare # Anticoruptie.md
Inteligența artificială a citit discursul de învestire și Programul de Guvernare al noului Executiv. Rezultatele sunt surprinzător de exacte — și, poate, puțin incomode.În cele peste patruzeci și cinci de mii de cuvinte rostite sau scrise de echipa Munteanu, inteligența artificială a găsit cinci
Sechestre de 2,2 milioane de lei aplicate de ARBI pe 31 de active în valoare de peste 6 milioane de lei # Anticoruptie.md
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis săptămâna trecută două ordine de înghețare pe conturi bancare, 22 de bunuri imobile și 9 mijloace de transport, în valoare totală de circa 6,3 milioane de lei. De asemenea, agenția a sechestrat un
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor. Premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, prin efort comun, Republica Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea
Organizații de media condamnă practicile de intimidare în mediul online a jurnaliștilor și cer tragerea la răspundere a autorilor amenințărilor // Cazul mariana Rață # Anticoruptie.md
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de organizațiile cosemnatare, printre care și centrul de Investigații Jurnalistice, semnalează inadmisibilitatea tolerării practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor. Organizațiil ede media cer organelor de drept să tragă la răspundere autorul amenințărilor, calomniilor și injuriilor la
Guvernul Munteanu a depus jurământul // Maia Sandu: „Să transforme Republica Moldova într-un stat european modern” # Anticoruptie.md
Proaspătul Cabinet de Miniștri, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus sâmbătă jurământul în fața președuintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Guvernulo a primit vot de încredere vineri, în Parlament, din partea partidului de guvernământ PAS. „Avem nevoie de o guvernare care să ducă la bun
Fiecare vot în alegerile parlamentare trebuie să fie asumat, iar pentru aceasta fiecare cetățean trebuie să fie cât mai bine informat.Echipa portalului Anticoruptie.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, la fel ca la scrutinele precedente, invită cetățenii să fie activi și să semnaleze abuzurile din
După un maraton de întrebări/răspunsuri, Guvernul Munteanu a primit undă verde în Parlament # Anticoruptie.md
Guvernul Munteanu a fost învestit cu voturile deputaților PAS. Noul cabinet urmează să-și înceapă activitatea după ce președinta Maia Sandu va semna decretul, iar noul premier, Alexandru Munteanu, împreună cu echipa sa de 16 miniștri, vor depune jurământul de credință patriei. După o rundă de
Nicu Popescu, emisar special al Maiei Sandu. Biografia „europeană” și misiunea de integrare RM/UE pe care o va avea # Anticoruptie.md
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu, renunță la mandatul de deputat. Diplomatul a accepta oferta președintei Maia Sandu, care l-a numit emisar special al Președintelui RM pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul prezidențial a fost semnat vineri, 31 octombrie.Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a
Alexandru Munteanu, prim-ministrul desemnat de fracțiunea majoritară PAS, își prezintă echipa de miniștri și prioritățile în fața deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a. Acesta cere deputaților votul de învestitură pentru programul său de guvernare și pentru cabinetul de miniștri. Noua garnitură guvernamentală este formată din
Candidatul desemnt pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, își prezintă echipa de miniștri și prioritățile în fața deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a. Acesta cere deputaților votul de învestitură pentru programul său de guvernare și pentru cabinetul de miniștri. Noua garnitură guvernamentală este formată din opt
Ofițerii CNA, la liceul „Gheorghe Asachi”. Conducerea instituției, cercetată pentru corupție # Anticoruptie.md
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. Adjunctul instituției este cercetat în stare de libertate.Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori
DOC// Dosarul LAUNDROMAT// Ex-judecătorul Serghei Popovici, lăsat fără 350 de mii de lei # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a micșorat de la 850 de mii la 500 de mii de lei cuantumul despăgubirilor ex-judecătorului de la Comrat, Seghei Popovici. Deși în luna februarie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a recunoscut vinovat de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii
DOC// Clarificări în instanță de 10 milioane de lei. Vladimir Andronachi contestă actul ANI # Anticoruptie.md
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a contestat la Curtea de Apel Centru actul de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). În luna septembrie, ANI a constatat că Andronachi ar fi acumulat averi nejustificate în valoare totală de peste 10 milioane de lei.
Cum vor fi împărțite comisiile în Parlament. Fruntaș PAS: „E normal să ne revină cele mai importante” # Anticoruptie.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să=și păstreze conducerea celor mai importante comisii parlamentare. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, dar și Comisia pentru integrare europeană și politică externă. Despre un eventual partaj a vorbit deputatul Radu
Teroare asupra presei de investigație din Kârgâzstan // Publicațiile Kloop și Temirov Live, declarate „extremiste” # Anticoruptie.md
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor solicită anularea unei decizii judecătorești din 27 octombrie din Kârgâzstan care a declarat publicațiile publicațiilor de investigație Temirov Live și Kloop „extremiste”. Aceeași decizie a desemnat activitatea câștigătorului Premiului Internațional pentru Libertatea Presei CPJ 2025 și fondatorului Temirov Live, Bolot Temirov, și a fondatorului Kloop, Rinat
La Forumul Păcii de la Paris, Maia Sandu a vorbit despre jurnaliști: „Presa noastră independentă a devenit prima linie de apărare” # Anticoruptie.md
Atunci când influența malignă a Rusiei s-a intensificat, presa noastră independentă — consolidată și rezilientă — a devenit prima linie de apărare. Este afirmația făcută de președintele Republicii Moldova, la Forumul Păcii de la Paris. Sandu a accentuat rolul jurnaliștilor în asigurarea unei informări corecte
Un alt complice al killer-ului pe trotinetă va ajunge în fața judecătorilor. Cererea de extrădare, admisă # Anticoruptie.md
Extrădarea în Republica Moldova a unui cetățean al Republicii Turcia a fost admisă de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, anunță PCCOCS. Acesta este implicat în complicitate la omorul prin împușcare, comis pe 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul
Totaluri... în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu # Anticoruptie.md
Alexandru Munteanu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare. Întâlnirile se desfășoară de la ora 8, iar ultimii cu care se va întâlni candidatul la funcția de premier sunt reprezentanții fracțiunii PAS, care l-a promovat în fruntea Executivului.Primii au venit la consultări deputații din fracțiunea
Două fracțiuni parlamentare cer amânarea ședinței de învestire a Guvernului Munteanu. Ce motive invocă # Anticoruptie.md
Fracțiunile parlamentare Democrația Acasă și Partidul Nostru cer amânarea ședinței de prezentare a programului de guvernare propus de Alexandru Munteanu. Acestea declară că au avut puțin timp pentru a analiza propunerile candidatului la funcția de premier desemnat. Cele două formațiuni propun reprogramarea ședinței planificată pentru vineri, 31
Ne oprim la șase nume noi. Lista completă a miniștrilor, făcută publică de candidatul desemnat la funcția de premier # Anticoruptie.md
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a făcut publică lista finală cu echipa cu care va merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Numele noi se rezumă la cele șase care au fost anunțate anterior, în rest actualii
Funcționar al fiscului reținut, alte trei persoane, cercetate în libertate într-un dosar de corupție # Anticoruptie.md
Un funcționar al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost reținut în cadrul unei cauze penale, fiind bănuit de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță, marți, desfășurarea perchezițiilor la mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei în cauza
Fostul șef al PA, Viorel Morari, scapă de pedepsa penală // Ce au decis judecătorii în dosarul penal privind abuzul în serviciu # Anticoruptie.md
Fostul șef al Procuraturii Anticoruptie.md, Viorel Morari, a fost eliberat de pedeapsă penală, după cinci ani de procese de judecată în dosarul privind abuzul în serviciu, fals în acte și imixtiune în justiție. Morari a fost recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției, însă a fost
Trump lovește în petrolul lui Putin. Un deja-vu din anii ’80?De două zile, presa internațională fierbe. SUA au impus sancțiuni giganților energetici Rosneft și Lukoil — coloana vertebrală a bugetului rus și, implicit, a războiului lui Vladimir Putin.Sunt primele sancțiuni petroliere ale administrației Trump.SUA,
De la clic la crimă: De ce alfabetizarea digitală trebuie să urmeze discursul alarmist electoral # Anticoruptie.md
Sala de conferințe din Sofia, Bulgaria, a dezvăluit o poveste sobră săptămâna trecută. Pe 22-23 octombrie 2025, în cadrul conferinței „De la CLIC la CRIMĂ” organizată de Europol, oficiali din forțele de ordine, factori de decizie și experți în securitate cibernetică au prezentat date
Comportamentul ostil al primarului comunei Pepeni, Oleg Cernei, în raport cu o jurnalistă, condamnat de organizații de media # Anticoruptie.md
Centrul de Investigații Jurnalistice și alte organizații neguvernamentale de media condamnă comportamentul impropriu, deviant și ostil al primarului comunei Pepeni, Sângerei, Oleg Cernei, manifestat în legătură cu eforturile echipei portalului Anticoruptie.md de a documenta un material jurnalistic pe subiecte problematice din domeniul culturii. Organizațiile
Într-o societate care se pretinde a fi incluzivă și echitabilă, există o categorie de persoane care se confruntă cu bariere invizibile și discriminare sistematică. Deși legislația și politicile publice promovează egalitatea de șanse și integrarea în câmpul muncii, realitatea pentru persoane cu dizabilități mintale este
Patru palestinieni din Fâșia Gaza – soți ai cetățenelor moldovene, dintre care unul este tatăl a opt copii –s-au reunit ieri, 24 octombrie, cu familiile lor în Republica Moldova, după evacuarea din zona de conflict. În luna iulie a acestui an, pe Harta Anticorupției
Club de presă// Angajarea persoanelor cu dizabilități mintale între lege și realitate # Anticoruptie.md
Centrul de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) și Asociația Institutul de Sănătate Mintală Comunitară PSINCLUSION invită jurnaliștii și experții interesați să participe la ședința Clubului Jurnaliștilor de Investigație cu genericul: „Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități mintale în câmpul muncii: Realitatea vs. Cadrul legal”.
Centrul de Investigații Jurnalistice, organizație neguvernamentală de media, invită companiile specializarte să depună oferte în cadrul concursului pentru elaborarea/rebrandingul site-ului www.anticoruptie.md, platformă media online din Republica Moldova pentru investigații jurnalistice, cu hartă interactivă pentru semnalarea cazurilor de corupție și a infracțiunilor conexe.Obiectivul principal: realizarea
Continuarea reformei justiției, sarcina unui nou ministru. Veronica Mihailov-Moraru trece în echipa de consilieri ai Maiei Sandu # Anticoruptie.md
Ministra Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, nu se va regăsi în noua garnitură guvernamentală. Vineri, președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care a numit-o pe actuala ministră în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Mihailov-Moraru este al patrulea ministru despre care se
Concurs de oferte pentru elaborarea unei noi pagini web pentru portalul Anticoruptie.md # Anticoruptie.md
Centrul de Investigații Jurnalistice, organizație neguvernamentală de media, invită companiile specializarte să depună oferte în cadrul concursului pentru elaborarea/rebrandingul site-ului www.anticoruptie.md, platformă media online din Republica Moldova pentru investigații jurnalistice, cu hartă interactivă pentru semnalarea cazurilor de corupție și a infracțiunilor conexe.Obiectivul principal: realizarea
Dreptate la CtEDO pentru cinci locuitori din stânga Nistrului. Promo-LEX: „Rusia, obligată să achite despăgubiri morale de peste 100 mii de euro” # Anticoruptie.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în 4 cauze privind cinci locuitori ai regiunii transnistrene – reclamanți asistați de avocații Asociației Promo-LEX. În toate cele patru cauze, CtEDO a constatat încălcări grave ale Convenției Europene a
Sanctiunile anuntate de Casa Alba privind Lukoil si Rosneft si de cele europene: câteva comentarii # Anticoruptie.md
Doar cateva comentarii legate de sanctiunile anuntate ieri de Casa Alba privind Lukoil si Rosneft si de cele europene.1. Vestea bună din SUA este schimbarea de ton. Până acum, administrația Trump nu a adoptat nicio nouă sancțiune împotriva Rusiei (deși a lăsat de două
DOC// Alexandru Munteanu, candidat cu acte în regulă la funcția de prim-ministru. Maia Sandu a semnat decretul # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Joi au fost organizate, la Președinție, consultări cu fracțiunile parlamentare.„În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care
DOC// Președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, rămâne cu pașaportul diplomatic în buzunar # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Centru a declarat inadmisibil recursul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) în litigiul cu președintele Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov. Completul și-a motivat decizia prin faptul că motivarea apelului a fost depusă cu întârziere, însă încheierea poate fi contestată la Curtea
A doua mare provocare în țările baltice. Două avioane militare rusești au survolat spațiul aerian al Lituaniei # Anticoruptie.md
Două avioane militare rusești au survolat spațiul aerian al Lituaniei, la aproximativ o lună de la ultimul incident de acest gen, atunci când trei MiG-ru rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Forțele aeriene ale NATO din țara baltică l-au convocat pentru explicații pe ambasadorul
Orice tip de contract între consumator și comerciant, indiferent dacă este încheiat pe suport de hârtie, la distanță sau electronic, implică aceleași efecte juridice și este supus unor reguli speciale menite să protejeze consumatorul. Mai mult, în cazul contractelor la distanță, legea impune comerciantului
SUA, UE și Marea Britanie, sancțiuni puternice împotriva principalelor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft # Anticoruptie.md
Washingtonul și Bruxellesul intensifică presiunea asupra Moscovei, după ce președintele SUA Donald Trump a anulat, pe 22 octombrie, summitul cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapeste. Sancțiunile vizează sectoarele petroliere și de gaze, în special companiile rusești Rosneft și Lukoil, esențiale pentru finanțarea
Doi jurnaliști ucraineni, uciși de o dronă rusească //CPJ cere o anchetă internațională # Anticoruptie.md
Doi jurnaliști ucraineni, care lucrau pentru postul de televiziune Freedom, au fost uciși joi, 23 august, de o dronă rusească în timp ce relatau despre urmările atacului cu drone rusești din 22 octombrie asupra unei benzinării din Kramatorsk, în regiunea estică Donețk. Un alt jurnalist din
Zilele acestea sunt în misiune în Albania. Astăzi am aflat de la direcția juridică a Parlamentului albanez că breasla avocaților boicotează procedurile judiciare de la toate nivelurile, plus procesele din fața Curții Constituționale (detalii aici: https://politiko.al/.../komiteti-drejtues-i-dhomes-se...).Ce s-a întâmplat?Acum trei zile, în orașul Elbasan (Albania),
Patimi după... Legea Amnistiei. Ofițerii CNA, pe urmele celor care ar fi fost interesați de eliberarea unor deținuți periculoși # Anticoruptie.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au descins în această dimineață cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte
Suspans în jurul garniturii guvernamentale. Ministra Agriculturii declară că nu știe dacă se va regăsi în noul Executiv # Anticoruptie.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, declară că este prea devreme să afirme dacă pleacă sau rămâne în fruntea ministerului. Aceasta a prezentat un raport al activității, dar spune că nu poate spune dacă va face parte sau nu din noul Guvern condus de Alexandru Munteanu, așa
Porți deschise la Președinție. Maia Sandu dă start consultărilor cu fracțiunile parlamentare # Anticoruptie.md
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru. Discuțiile se vor desfășura pe parcursul a două zile. Deocamdată, singurul candidat înaintat oficial este Alexandru Munteanu, propus de majoritatea parlamentară PAS.Întâlnirile vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii
DOC// „Comandat” de Plahotniuc și salvat de Stoianoglo. IGP nu-l dorește pe colonelul Vladislav Corcodel # Anticoruptie.md
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a constestat decizia instanței de apel care, în august curent, a menținut hotărârea de restabilire în poliție a fostului șef în Direcția Investigarea Fraudelor, Vladislav Corcodel. O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă de Justiție
Good Moral Character și incoerența normativă în accesul la profesiile juridice din Republica Moldova # Anticoruptie.md
De mai mulți ani, se discută despre necesitatea unei reforme reale a sistemului de justiție din Republica Moldova. Totuși, una dintre cele mai sensibile și ignorate probleme rămâne lipsa unei reglementări clare și unitare privind criteriul „good moral character” – caracterul moral ireproșabil –
Ion Tăbârță: Majoritatea parlamentară va activa în funcție de proiectul de țară, aderarea la UE. Opoziția ar trebui să fie deschisă la dialog # Anticoruptie.md
„Activitatea noului Legislativ trebuie să fie axată pe procesul de integrare a R.Moldova în Uniunea Europeană. Majoritatea parlamentară cu siguranță va activa în funcție de proiectul de țară și anume aderarea la UE. Dar marea majoritate a membrilor opoziției va încerca să vină cu declarații
