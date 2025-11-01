Guvernul Munteanu a depus jurământul // Maia Sandu: „Să transforme Republica Moldova într-un stat european modern”

13:10

Un avocat din Chișinău, implicat în trei episoade de trafic de influență. Miercuri, 22 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a condamnat pe Ruslan Cibric la închisoare pentru două episoade de trafic de influență. Hotărârea poate fi contestată în instanța de apel. Apărătorul este la