Conflictul continuă să escaladeze: drone rusești provoacă incendii în Dnipro și Nikolaev, iar rafinăria din Saratov, vizată de atacuri ucrainene - VIDEO
ProTV.md, 3 noiembrie 2025 20:10
Conflictul continuă să escaladeze: drone rusești provoacă incendii în Dnipro și Nikolaev, iar rafinăria din Saratov, vizată de atacuri ucrainene - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
20:20
Patru cazuri de gripă confirmate în Chișinău, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să crească, anunță autoritățile - VIDEO # ProTV.md
Patru cazuri de gripă confirmate în Chișinău, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să crească, anunță autoritățile - VIDEO
Acum 30 minute
20:10
Conflictul continuă să escaladeze: drone rusești provoacă incendii în Dnipro și Nikolaev, iar rafinăria din Saratov, vizată de atacuri ucrainene - VIDEO # ProTV.md
Conflictul continuă să escaladeze: drone rusești provoacă incendii în Dnipro și Nikolaev, iar rafinăria din Saratov, vizată de atacuri ucrainene - VIDEO
20:00
Donald Trump spune că nu ia în considerare un acord pentru livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, deși Pentagonul a aprobat deja transferul - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump spune că nu ia în considerare un acord pentru livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, deși Pentagonul a aprobat deja transferul - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.03.2025
Acum o oră
19:50
Donald Trump avertizează că Rusia și China desfășoară teste nucleare submarine nedeclarate și sugerează că SUA ar putea urma același exemplu - VIDEO # ProTV.md
Donald Trump avertizează că Rusia și China desfășoară teste nucleare submarine nedeclarate și sugerează că SUA ar putea urma același exemplu - VIDEO
19:40
Un bărbat britanic de 32 de ani rămâne singurul suspect în atacul din trenul spre Londra, după ce al doilea individ arestat a fost eliberat - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat britanic de 32 de ani rămâne singurul suspect în atacul din trenul spre Londra, după ce al doilea individ arestat a fost eliberat - VIDEO
19:30
Priorități, emoții și primele mesaje ale echipei guvernamentale: Noii miniștri ai Guvernului Munteanu au fost prezentați angajaților din ministere - VIDEO # ProTV.md
Priorități, emoții și primele mesaje ale echipei guvernamentale: Noii miniștri ai Guvernului Munteanu au fost prezentați angajaților din ministere - VIDEO
Acum 2 ore
19:20
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu - VIDEO # ProTV.md
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu - VIDEO
18:50
Comisia Europeană va prezenta marți Raportul de Extindere: cum va fi evaluată Republica Moldova în 2025 - VIDEO # ProTV.md
Comisia Europeană va prezenta marți Raportul de Extindere: cum va fi evaluată Republica Moldova în 2025 - VIDEO
18:40
Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia # ProTV.md
Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia
Acum 4 ore
18:20
Comisia Europeană va prezenta mâine Raportul de Extindere: cum va fi evaluată Republica Moldova în 2025 - VIDEO # ProTV.md
Comisia Europeană va prezenta mâine Raportul de Extindere: cum va fi evaluată Republica Moldova în 2025 - VIDEO
17:40
A început o „nouă eră a armelor nucleare”, avertizează preşedintele Finlandei
17:30
Cercetătorii au identificat după 70 de ani numele a 5 din cei 6 milioane de evrei uciși în Holocaust # ProTV.md
Cercetătorii au identificat după 70 de ani numele a 5 din cei 6 milioane de evrei uciși în Holocaust
17:20
Accident grav în stânga Nistrului: două persoane au ajuns în stare critică la spital, după ce un automobil s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la locul faptei - FOTO # ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului: două persoane au ajuns în stare critică la spital, după ce un automobil s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la locul faptei - FOTO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.11.2025
16:40
Finlanda propune un nou loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, departe de Europa # ProTV.md
Finlanda propune un nou loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, departe de Europa
16:40
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow. Armele au penetrat fără probleme antiaeriana rusă # ProTV.md
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow. Armele au penetrat fără probleme antiaeriana rusă
Acum 6 ore
16:20
Ultima oră. Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu - VIDEO
16:00
Ultima oră. Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu
15:50
Momentul în care un turn medieval din Roma, în apropiere de Colosseum, s-a prăbușit parțial. Un muncitor, grav rănit - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care un turn medieval din Roma, în apropiere de Colosseum, s-a prăbușit parțial. Un muncitor, grav rănit - VIDEO
15:40
Record periculos în trafic: Un șofer - prins că mergea cu 211 km/h, cu 121 km/h peste limita legală. Ce pedeapsă ar putea primi # ProTV.md
Record periculos în trafic: Un șofer - prins că mergea cu 211 km/h, cu 121 km/h peste limita legală. Ce pedeapsă ar putea primi
15:20
Start promoțiilor BLACK FIREDAYS! PORT MALL a aprins pentru al doilea an la rând Cel Mai Mare Rug din Țară - VIDEO # ProTV.md
Start promoțiilor BLACK FIREDAYS! PORT MALL a aprins pentru al doilea an la rând Cel Mai Mare Rug din Țară - VIDEO
14:40
Zelenski le oferă ucrainenilor călătorii gratis cu trenul, în perspectiva iernii
14:40
Trump, convins că Rusia și China fac teste nucleare. „Ei nu vorbesc despre asta. Vom face și noi” # ProTV.md
Trump, convins că Rusia și China fac teste nucleare. „Ei nu vorbesc despre asta. Vom face și noi”
14:30
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va participa la o conferință organizată de Euronews. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi # ProTV.md
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va participa la o conferință organizată de Euronews. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi
14:30
Percheziții în cauza penală privind escrocherii ce țin de investiții fictive. A fost aplicat sechestru pe 100 de mii de dolari și trei persoane, reținute - VIDEO # ProTV.md
Percheziții în cauza penală privind escrocherii ce țin de investiții fictive. A fost aplicat sechestru pe 100 de mii de dolari și trei persoane, reținute - VIDEO
14:30
În mai multe zone ale capitalei au fost realizate cercetări arheologice. Ce au găsit arheologii - FOTO # ProTV.md
În mai multe zone ale capitalei au fost realizate cercetări arheologice. Ce au găsit arheologii - FOTO
Acum 8 ore
14:20
Percheziții în cauza penală privind escrocherii ce țin de investiții fictive. Alte trei persoane reținute - VIDEO # ProTV.md
Percheziții în cauza penală privind escrocherii ce țin de investiții fictive. Alte trei persoane reținute - VIDEO
14:20
O femeie din Soroca a născut o fetiță în ambulanță. Cum s-a întâmplat totul și ce spun medicii - FOTO # ProTV.md
O femeie din Soroca a născut o fetiță în ambulanță. Cum s-a întâmplat totul și ce spun medicii - FOTO
14:20
Premieră pentru sporturile cu role din Moldova. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, în proba de sărituri în înălțime # ProTV.md
Premieră pentru sporturile cu role din Moldova. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, în proba de sărituri în înălțime
14:10
Un bărbat, bătut și jefuit de 19 mii de lei, în capitală. Suspecții, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Un bărbat, bătut și jefuit de 19 mii de lei, în capitală. Suspecții, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
14:10
Patru obiecte explozive - depistate în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari. Geniștii au intervenit - FOTO # ProTV.md
Patru obiecte explozive - depistate în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari. Geniștii au intervenit - FOTO
14:10
Cine este mecanicul „erou” care a protejat pasagerii de atacatorul cu cuțitul din trenul spre Londra. Ce se știe despre atacator # ProTV.md
Cine este mecanicul „erou” care a protejat pasagerii de atacatorul cu cuțitul din trenul spre Londra. Ce se știe despre atacator
14:00
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va prezenta documentul care reflectă progresele din ultimul an ale Moldovei în parcursul său european. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi # ProTV.md
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va prezenta documentul care reflectă progresele din ultimul an ale Moldovei în parcursul său european. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi
13:50
Cine sunt candidații care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ. Judecătorul care a condamnat-o pe Guțul - se află pe listă /DOC # ProTV.md
Cine sunt candidații care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ. Judecătorul care a condamnat-o pe Guțul - se află pe listă /DOC
13:50
Femeile, tot mai multe în funcțiile de conducere din domeniul securității
13:50
„Voi depune tot efortul ca ministerul Finanțelor să fie eficient." Andrian Gavriliță - prezenta echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu - FOTO # ProTV.md
„Voi depune tot efortul ca ministerul Finanțelor să fie eficient." Andrian Gavriliță - prezenta echipei de către prim-ministrul Alexandru Munteanu - FOTO
13:30
Carburanții se scumpesc la începutul acestei săptămâni. Cât vor achita șoferii - FOTO
13:20
Stropit cu apă din furtunurile de intervenție, colonelul Vitalie Rușica a fost petrecut în rezervă, după 24 de ani dedicați serviciului de salvatori și pompieri. Cum a avut loc evenimentul - VIDEO # ProTV.md
Stropit cu apă din furtunurile de intervenție, colonelul Vitalie Rușica a fost petrecut în rezervă, după 24 de ani dedicați serviciului de salvatori și pompieri. Cum a avut loc evenimentul - VIDEO
13:20
Emil Ceban, prezentat oficial echipei de la Ministerul Sănătății
13:00
Nicolae Botgros cere reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc, după ce părinții acesteia acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită, iar suspectat este nepotul maestrului # ProTV.md
Nicolae Botgros cere reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc, după ce părinții acesteia acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită, iar suspectat este nepotul maestrului
13:00
Elevii au revenit la ore, după vacanța de toamnă. Când va fi următoarea
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.11.2025
12:50
Meteorologii anunță că în luna noiembrie se vor înregistra temperaturi mai mari decât valorile normei. Detaliile SHS # ProTV.md
Meteorologii anunță că în luna noiembrie se vor înregistra temperaturi mai mari decât valorile normei. Detaliile SHS
12:40
Pentru prima dată, Republica Moldova candidează în Consiliul Executiv, la UNESCO
12:30
Cum va fi vremea în luna noiembrie și de ce temperaturi vom avea parte. Datele SHS
Acum 12 ore
12:20
Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne # ProTV.md
Peste 15 mii de sesizări de violență în familie - înregistrate în acest an. Declarațiile ministrului Afacerilor Interne
12:00
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan # ProTV.md
Peste 4400 de abateri ale regulamentului circulației rutiere - comise de șoferi în acest weekend. Câți au fost prinși băuți la volan
11:50
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO # ProTV.md
Un bărbat - salvat de pompieri, după ce a căzut într-o groapă, la Căușeni. În ce stare se află acesta? Detaliile IGSU - FOTO
11:40
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO # ProTV.md
Un automobil a ajuns într-o gospodărie, după ce s-a ciocnit s-a lovit de o altă mașină, la Drochia. Imagini de la locul accidentului - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.