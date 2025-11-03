VIDEO // Ministrul Dan Perciun: „Ne dorim ca salariul mediu în educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie”
Moldpres, 3 noiembrie 2025 18:30
Activitatea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) se va axa în următorii ani pe trei obiective majore, iar unul dintre acestea este creșterea salariilor cadrelor didactice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, transmite MOLDPRES.„Pentru noi...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
18:50
VIDEO// Noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, anunță prioritățile: păduri, ape curate și gestionarea deșeurilor # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat astăzi oficial echipei pe noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, care anterior a deţinut funcţia de secretar de stat, subliniind importanța continuării reformelor și a alinierii politicilor de mediu ale Republicii Moldov...
Acum 30 minute
18:30
VIDEO // Ministrul Dan Perciun: „Ne dorim ca salariul mediu în educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie” # Moldpres
Activitatea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) se va axa în următorii ani pe trei obiective majore, iar unul dintre acestea este creșterea salariilor cadrelor didactice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, transmite MOLDPRES.„Pentru noi...
Acum o oră
18:10
Autoritățile din R. Moldova și România identifică soluții pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la frontieră # Moldpres
În efortul de a sprijini producătorii moldoveni care exportă pe piața Uniunii Europene, Ambasada Republicii Moldova în România a solicitat autorităților române convocarea unei ședințe interinstituționale dedicate problemelor de tranzit și control ...
Acum 2 ore
17:50
Reforma sectorului de securitate, analizată de angajați ai structurilor de forță din țară și din străinătate # Moldpres
Principiile și pilonii reformei sectorului de securitate, integrarea perspectivei de gen, gestionarea riscurilor climatice și de mediu, precum și lecțiile învățate din misiuni și proiecte europene au fost principalele subiecte abordate în cadrul cursului &bdquo...
17:50
CNAS a alocat 218 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat suma de 218,7 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii, informează MOLDPRES.Mai exact, banii sunt destinați pentru acordarea indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor p...
17:50
VIDEO // Cristian Jardan, prezentat echipei Ministerului Culturii:„Este important să muncim pentru obiectivele care le vom seta împreună” # Moldpres
Continuarea muncii unite și dedicate pentru atingerea obiectivelor comune rămâne esențială pentru succes, așa cum s-a demonstrat și până acum. Această viziune a fost exprimată de noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, în cadrul ceremoniei de prezen...
17:50
VIDEO // Noua ministră a Muncii, prezentată echipei: „Domeniul social reprezintă o prioritate” # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat-o astăzi oficial colectivului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pe noua ministră Natalia Plugaru, informează MOLDPRES.Premierul a menționat că domeniul social reprezintă o prioritate centrală...
17:50
Fosta președintă a organizației teritoriale Edineț a Partidului Politic „Șor”, condamnată la patru ani de închisoare # Moldpres
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, cu executarea pedepsei &i...
17:40
Valeriu Chiveri noul viceprim-ministru pentru reintegrare - prezentat echipei Biroului politici de reintegrare # Moldpres
Astăzi, prim-ministrul Alexandru Munteanul-a prezentat echipei Biroului politici de reintegrare pe noul viceprim-ministru pentru reintegrare, dl Valeriu Chiveri. În cadrul evenimentului, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că experi...
17:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor. Premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, prin efort comun, Republica Moldova va reuși să continue procesul de transformare &ic...
Acum 4 ore
16:50
Amplasarea centralelor electrice fotovoltaice va fi interzisă în arii naturale protejate, pe terenuri forestiere fără acte normative de defrișare controlată, în zone cu risc de inundații, alunecări de teren sau seismicitate majoră, precum și în zone cu ...
16:10
O nouă rundă de subscriere pentru valori mobiliare de stat. Opțiunile de investiții pentru cetățeni # Moldpres
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor, disponibilă pe platforma eVMS.md, transmite MOLDPRES.Astfel, persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu mat...
16:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a inițiat procedura de licitație publică pentru reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de pasageri. Proiectul prevede reconfigurarea unor spații existente, extinderea suprafețelor funcțional...
15:50
Guvernatoarea BNM, la București: „Drumul european este o alegere a viitorului pentru noile generații” # Moldpres
Pentru cetățenii Republicii Moldova, drumul european nu este doar o alegere politică, ci o alegere a viitorului pentru noile generații - prosperitate, democrație și pace. Integrarea europeană nu este doar un proces politic, este o transformare profundă a infrastructurii e...
15:10
Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea tehnologiilor verzi # Moldpres
Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite avantajoase de până la 150.000 de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din...
15:10
Trei bărbați, membri ai unei grupări specializate în escrocherii legate de investiții fictive, au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii H&...
15:00
Un nou pas spre înființarea Bursei Internaționale a Moldovei. A fost semnat Acordul Acționarilor # Moldpres
Republica Moldova mai face un pas strategic pentru dezvoltarea pieței de capital. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat semnarea Acordului Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei, aceasta fiind una dintre etapele cheie privind operaț...
15:00
Numărul cazurilor de boli infecțioase înregistrate în capitală este în creștere. În ultima săptămână, în municipiul Chișinău au fost raportate 1197 de îmbolnăviri, cu 150 de cazuri mai mult decât în săptămâna...
Acum 6 ore
14:50
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md. Guvernul oferă compensații la energie pentru sezonul rece 2025–2026, care include lunile noiembrie–martie.Și &...
14:20
VIDEO // Progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, prezentate marți de Comisia Europeană # Moldpres
Comisia Europeană va publica miercuri, 4 noiembrie, pachetul anual de extindere pentru 2025. Potrivit viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, raportul va evalua progresele Republicii Moldova și ale celorlalte țări candidate în parcursul lor ...
14:20
Încasările Fiscului la buget, în creștere cu 13,8 la sută, în zece luni ale anului curent # Moldpres
Încasările la bugetul public, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au crescut cu 8,1 miliarde lei sau cu 13,8% în zece luni ale anului curent și au constituit circa 66,5 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în p...
14:20
Președinta Maia Sandu va vorbi la Bruxelles despre avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană # Moldpres
Președinta Maia Sandu va participa, marți 4 noiembrie, la o conferință organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent, transmite MOLDPRES.Potrivit unui cou...
13:50
Pe parcursul lunii octombrie, geniștii Armatei Naționale au executat patru misiuni de deminare în cadrul cărora au fost depistate și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari, comunică MOLDP...
13:30
Noiembrie, neobișnuit de cald și secetos în Moldova: meteorologii avertizează asupra efectelor climatice și economice # Moldpres
Republica Moldova se pregătește pentru o lună noiembrie atipică, cu temperaturi peste mediile multianuale și precipitații considerabil reduse. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), analiza materialelor sinoptice și climatice indică o temperatură medie lun...
13:30
Noul ministru al Finanțelor, prezentat echipei. Andrian Gavriliță anunță prioritățile pentru următoarea perioadă # Moldpres
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către premierul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului l-a felicitat pe noul ministru pentru acceptarea acestei misiuni complexe, subliniind că are convingerea că, împreu...
Acum 8 ore
12:50
Un bărbat nevăzător a căzut într-o groapă din raionul Căușeni. Salvatorii au intervenit la fața locului # Moldpres
Un bărbat nevăzător a fost extras de salvatori dintr-o groapă. Cazul a avut loc în seara zilei de duminică, 2 noiembrie, în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IG...
12:40
Eugen Osmochescu a fost prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul, Eugen Osmochescu, transmite MOLDPRES.„Accentul va fi pus pe creșterea economică, pe atragerea investițiilor, pe transforma...
12:20
R. Moldova revine pe scena Eurovision Song Contest 2026 cu un nou format de selecție națională # Moldpres
Republica Moldova revine în competiția internațională Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an, anunță compania „Teleradio-Moldova”. În acelaști timp, participarea va fi marcată de un nou format de selecție națională, coordonat de pr...
12:20
Cetățenii din localitățile unde pe 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi pot depune cereri privind votarea la locul aflării. Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat modalitățile de solicitare a votării cu urna mobilă, informează MOLDPRES.Potrivit inst...
12:10
Săptămâna curentă începe cu prețuri mai mari la carburanți. Prețul motorinei crește cu 17 bani și depășește pragul de 20 de lei, în timp ce benzina se scumpește cu cinci bani, informează MOLDPRES. Agenția Națională pentru Reglementare &i...
12:10
Noul Ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat, luni, oficial colectivului ministerului de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, transmite MOLDPRES.În cadrul evenimentului, Emil Ceban a mulțumit pentru încrederea acordată și a s...
12:00
Autorităție au lansat înscrierea la programul de compensații pentru perioda rece a anului. Cum vor fi achitați banii # Moldpres
Procesul de depunere a cererilor pentru compensații la căldură începe luni, 3 noiembrie, și va continua până vineri, 28 noiembrie curent. Ca și anul trecut, compensația va fi oferită în formă monetară, iar valoarea acesteia va fi stabilită în mo...
11:10
Peste 100 de funcționari publici, instruiți în domeniul aplicării metodologiei de analiză a impactului de reglementare a proiectelor de acte normative # Moldpres
Pe parcursul lunii octombrie, peste 100 de funcționari publici din autoritățile administrației publice centrale, implicate în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative, au fost instruiți în domeniul aplicării metodologiei de analiză a ...
11:10
Facturi mai mici la energie pentru zece blocuri de locuit, care vor fi reabilitate energetic # Moldpres
Un număr de 10 blocuri de locuit care însumează peste 120 de apartamente, vor beneficia de lucrări de reabilitare pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea facturilor la energie. Documentația tehnică de proiect pentru desfășurarea lucrărilor...
11:10
Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui cutremur de 6,3 grade produs în Afganistan # Moldpres
Cel puțin 20 de persoane au murit și sute au fost rănite în urma unui cutremur de magnitudinea 6,3 care a afectat nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, la doar două luni după un alt seism cu cel mai mare bilanț de victime din istoria recentă ...
11:10
Turcia înregistrează venituri record din turism în trimestrul trei: 50 de miliarde USD și 50 de milioane de vizitatori # Moldpres
Turcia a încheiat primele nouă luni ale anului 2025 cu un nou record în sectorul turismului: 50 de milioane de vizitatori internaționali și venituri de 50 de miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale prezentate la Istanbul, transmit MOLDPRES.Conform anunțu...
Acum 12 ore
10:50
Traficul aerian a fost suspendat temporar la aeroportul din Bremen duminică seara din cauza zborului unei drone, de origine necunoscută, a declarat poliţia germană pentru AFP, citat de MOLDPRES.Aparatul a fost reperat „în imediata apropiere a aeroportului, &ic...
10:40
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare pentru comercializarea drogurilor # Moldpres
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, într-un dosar privind o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Co...
10:30
Peste 4400 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cel mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind ...
10:30
Filmul „Mario, Maria, Marinel (MMM)”, semnat de regizoarea Violeta Gorgos, va avea premiera luni, 3 noiembrie, la ora 19:00, în Sala Cinema a Muzeului Național al Țăranului Român din București. Proiecția marchează un nou moment important pentru cinem...
10:30
Un bărbat de 43 de ani a fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane. Decizia a fost pronunțată de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, comunică MOL...
10:10
Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 771,9 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, informează MOLDPRES.Potriv...
09:50
Actualele provocări ale sistemului procuraturii în contextul procesului de reformă și al alinierii la standardele UE, pe agenda discuțiilor organizate de Consiliul Europei # Moldpres
Actualele provocări ale sistemului procuraturii în contextul procesului de reformă și al alinierii la standardele europene au fost discutate de reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor în cadrul unei mese rotunde organizată de Consiliul Europei, la Chi...
09:40
Un automobil a fost mistuit de flăcări pe o stradă din orașul Vatra, municipiul Chișinău. Incendiul s-a produs în seara zilei de duminică, 2 noiembrie, informează MOLDPRES.La fața locului au intervenit două echipe de pompieri.Ajunși la destinație, salvat...
09:30
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO # Moldpres
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO. Subiectul va fi examinat la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Țara noastră va fi reprezentată la eveniment de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministr...
08:50
Leul moldovenesc începe săptămâna curentă cu o apreciere în raport cu moneda unică europeană, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro costă 19 lei și 71 de bani, după o ieftinire cu patru bani. ...
Acum 24 ore
20:20
Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La această oră, se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce provoacă aglomerație în zona de frontieră, ...
Ieri
17:20
Doi tineri britanici, în vârstă de 32 și 35 de ani, au fost implicați, sâmbătă noaptea, într-unul dintre cele mai grave atacuri din ultimii ani din Regatul Unit. Cei doi au atacat cu cuțitul pasagerii unui tren care se îndrepta spre Londra, ră...
16:10
ISTORIE DE SUCCES ÎN ŞTEFAN VODĂ// Agricultură inteligentă la Slobozia: cum o familie a transformat digitalizarea şi pasiunea pentru pământ într-o afacere prosperă # Moldpres
Într-un colț liniștit al raionului Ștefan Vodă, în satul Slobozia, Veronica și Veniamin Bondarenco demonstrează că agricultura viitorului poate prinde rădăcini chiar și în satele Moldovei. Cu perseverență, curaj și deschidere spre inovație, familia...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.