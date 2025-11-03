Guvernul anunță înregistrarea pentru compensațiile la energie în sezonul rece
Moldpres, 3 noiembrie 2025 14:50
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md. Guvernul oferă compensații la energie pentru sezonul rece 2025–2026, care include lunile noiembrie–martie.Și &...
Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea tehnologiilor verzi # Moldpres
Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite avantajoase de până la 150.000 de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din...
Trei bărbați, membri ai unei grupări specializate în escrocherii legate de investiții fictive, au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii H&...
Un nou pas spre înființarea Bursei Internaționale a Moldovei. A fost semnat Acordul Acționarilor # Moldpres
Republica Moldova mai face un pas strategic pentru dezvoltarea pieței de capital. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat semnarea Acordului Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei, aceasta fiind una dintre etapele cheie privind operaț...
Numărul cazurilor de boli infecțioase înregistrate în capitală este în creștere. În ultima săptămână, în municipiul Chișinău au fost raportate 1197 de îmbolnăviri, cu 150 de cazuri mai mult decât în săptămâna...
VIDEO // Progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, prezentate marți de Comisia Europeană # Moldpres
Comisia Europeană va publica miercuri, 4 noiembrie, pachetul anual de extindere pentru 2025. Potrivit viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, raportul va evalua progresele Republicii Moldova și ale celorlalte țări candidate în parcursul lor ...
Încasările Fiscului la buget, în creștere cu 13,8 la sută, în zece luni ale anului curent # Moldpres
Încasările la bugetul public, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au crescut cu 8,1 miliarde lei sau cu 13,8% în zece luni ale anului curent și au constituit circa 66,5 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în p...
Președinta Maia Sandu va vorbi la Bruxelles despre avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană # Moldpres
Președinta Maia Sandu va participa, marți 4 noiembrie, la o conferință organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent, transmite MOLDPRES.Potrivit unui cou...
Pe parcursul lunii octombrie, geniștii Armatei Naționale au executat patru misiuni de deminare în cadrul cărora au fost depistate și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari, comunică MOLDP...
Noiembrie, neobișnuit de cald și secetos în Moldova: meteorologii avertizează asupra efectelor climatice și economice # Moldpres
Republica Moldova se pregătește pentru o lună noiembrie atipică, cu temperaturi peste mediile multianuale și precipitații considerabil reduse. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), analiza materialelor sinoptice și climatice indică o temperatură medie lun...
Noul ministru al Finanțelor, prezentat echipei. Andrian Gavriliță anunță prioritățile pentru următoarea perioadă # Moldpres
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către premierul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului l-a felicitat pe noul ministru pentru acceptarea acestei misiuni complexe, subliniind că are convingerea că, împreu...
Un bărbat nevăzător a căzut într-o groapă din raionul Căușeni. Salvatorii au intervenit la fața locului # Moldpres
Un bărbat nevăzător a fost extras de salvatori dintr-o groapă. Cazul a avut loc în seara zilei de duminică, 2 noiembrie, în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IG...
Eugen Osmochescu a fost prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul, Eugen Osmochescu, transmite MOLDPRES.„Accentul va fi pus pe creșterea economică, pe atragerea investițiilor, pe transforma...
R. Moldova revine pe scena Eurovision Song Contest 2026 cu un nou format de selecție națională # Moldpres
Republica Moldova revine în competiția internațională Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an, anunță compania „Teleradio-Moldova”. În acelaști timp, participarea va fi marcată de un nou format de selecție națională, coordonat de pr...
Cetățenii din localitățile unde pe 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi pot depune cereri privind votarea la locul aflării. Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat modalitățile de solicitare a votării cu urna mobilă, informează MOLDPRES.Potrivit inst...
Săptămâna curentă începe cu prețuri mai mari la carburanți. Prețul motorinei crește cu 17 bani și depășește pragul de 20 de lei, în timp ce benzina se scumpește cu cinci bani, informează MOLDPRES. Agenția Națională pentru Reglementare &i...
Noul Ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat, luni, oficial colectivului ministerului de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, transmite MOLDPRES.În cadrul evenimentului, Emil Ceban a mulțumit pentru încrederea acordată și a s...
Peste 100 de funcționari publici, instruiți în domeniul aplicării metodologiei de analiză a impactului de reglementare a proiectelor de acte normative # Moldpres
Pe parcursul lunii octombrie, peste 100 de funcționari publici din autoritățile administrației publice centrale, implicate în procesul de elaborare și promovare a proiectelor de acte normative, au fost instruiți în domeniul aplicării metodologiei de analiză a ...
Facturi mai mici la energie pentru zece blocuri de locuit, care vor fi reabilitate energetic # Moldpres
Un număr de 10 blocuri de locuit care însumează peste 120 de apartamente, vor beneficia de lucrări de reabilitare pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea facturilor la energie. Documentația tehnică de proiect pentru desfășurarea lucrărilor...
Cel puțin 20 de persoane au murit în urma unui cutremur de 6,3 grade produs în Afganistan # Moldpres
Cel puțin 20 de persoane au murit și sute au fost rănite în urma unui cutremur de magnitudinea 6,3 care a afectat nordul Afganistanului în noaptea de duminică spre luni, la doar două luni după un alt seism cu cel mai mare bilanț de victime din istoria recentă ...
Turcia înregistrează venituri record din turism în trimestrul trei: 50 de miliarde USD și 50 de milioane de vizitatori # Moldpres
Turcia a încheiat primele nouă luni ale anului 2025 cu un nou record în sectorul turismului: 50 de milioane de vizitatori internaționali și venituri de 50 de miliarde de dolari, potrivit datelor oficiale prezentate la Istanbul, transmit MOLDPRES.Conform anunțu...
Traficul aerian a fost suspendat temporar la aeroportul din Bremen duminică seara din cauza zborului unei drone, de origine necunoscută, a declarat poliţia germană pentru AFP, citat de MOLDPRES.Aparatul a fost reperat „în imediata apropiere a aeroportului, &ic...
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare pentru comercializarea drogurilor # Moldpres
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani închisoare, într-un dosar privind o captură de droguri de aproximativ 200.000 lei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, transmite MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Co...
Peste 4400 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost documentate de către polițiști pe parcursul zilelor de odihnă în întreaga țară, transmite MOLDPRES.Cel mai multe nereguli vizează depășirea vitezei, în acest sens fiind ...
Filmul „Mario, Maria, Marinel (MMM)”, semnat de regizoarea Violeta Gorgos, va avea premiera luni, 3 noiembrie, la ora 19:00, în Sala Cinema a Muzeului Național al Țăranului Român din București. Proiecția marchează un nou moment important pentru cinem...
Un bărbat de 43 de ani a fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane. Decizia a fost pronunțată de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, comunică MOL...
Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 771,9 milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale, informează MOLDPRES.Potriv...
Actualele provocări ale sistemului procuraturii în contextul procesului de reformă și al alinierii la standardele UE, pe agenda discuțiilor organizate de Consiliul Europei # Moldpres
Actualele provocări ale sistemului procuraturii în contextul procesului de reformă și al alinierii la standardele europene au fost discutate de reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor în cadrul unei mese rotunde organizată de Consiliul Europei, la Chi...
Un automobil a fost mistuit de flăcări pe o stradă din orașul Vatra, municipiul Chișinău. Incendiul s-a produs în seara zilei de duminică, 2 noiembrie, informează MOLDPRES.La fața locului au intervenit două echipe de pompieri.Ajunși la destinație, salvat...
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO # Moldpres
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO. Subiectul va fi examinat la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Țara noastră va fi reprezentată la eveniment de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministr...
Leul moldovenesc începe săptămâna curentă cu o apreciere în raport cu moneda unică europeană, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro costă 19 lei și 71 de bani, după o ieftinire cu patru bani. ...
Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. La această oră, se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport, ceea ce provoacă aglomerație în zona de frontieră, ...
Doi tineri britanici, în vârstă de 32 și 35 de ani, au fost implicați, sâmbătă noaptea, într-unul dintre cele mai grave atacuri din ultimii ani din Regatul Unit. Cei doi au atacat cu cuțitul pasagerii unui tren care se îndrepta spre Londra, ră...
ISTORIE DE SUCCES ÎN ŞTEFAN VODĂ// Agricultură inteligentă la Slobozia: cum o familie a transformat digitalizarea şi pasiunea pentru pământ într-o afacere prosperă # Moldpres
Într-un colț liniștit al raionului Ștefan Vodă, în satul Slobozia, Veronica și Veniamin Bondarenco demonstrează că agricultura viitorului poate prinde rădăcini chiar și în satele Moldovei. Cu perseverență, curaj și deschidere spre inovație, familia...
Adriana Conac a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European de Haltere Under 20, desfășurat în Albania. Halterofila a cucerit medalia de bronz în proba de smuls, la categoria de greutate 69 kg, reușind să ridice 92 kg, comunică MOLDPRES.Potr...
Toamna se dansează în parc! Seniorii din Capitală, invitați la spectacole muzicale în aer liber # Moldpres
Municipalitatea invită persoanele de vârsta a treia să petreacă un weekend plin de muzică și voie bună în centrul orașului. Seniorii sunt așteptați la dansuri, între orele 15:00 și 18:00, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfâ...
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului La Guardia din New York, incidentul fiind cauzat, potrivit autorităților americane, de lipsa controlorilor de trafic aerian generată de închiderea guvernului federal („shutdown-ul”), re...
Un spectacol de proporții faraonice a marcat inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, sâmbătă seara, informează AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.„Scriem un nou capitol al istoriei prezentului și viitorului, în numele acestei patrii...
Săptămâna trecută, Parlamentul Republicii Moldova a deschis porțile pentru zeci de tineri și elevi din întreaga țară, oferindu-le ocazia de a descoperi democrația în acțiune, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a P...
Elevii moldoveni impresionează la Olimpiada Globală de Robotică. Aceștia au obținut premiul pentru Inovație în Inginerie # Moldpres
Pentru al cincilea an consecutiv, elevii din Republica Moldova au obținut medalia de aur la cea mai prestigioasă competiție internațională de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, desfășurată în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie în P...
11:00 Spectacol „Amintiri din Copilărie”, regie - Gheorghe Mândru; Teatrul Muzical-Dramatic „B.P. Hașdeu” din Cahul; 15:00-18:00 Spectacol muzical în aer liber: „Dialog între generații”.Chișinău...
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: mai multe persoane au fost înjunghiate. Doi suspecți, arestați # Moldpres
Un incident grav a avut loc sâmbătă seară, într-un tren care circula spre Huntingdon, în comitatul Cambridgeshire, Marea Britanie. Mai multe persoane au fost înjunghiate, iar autoritățile au confirmat arestarea a doi suspecți, anunță Sky News, prel...
Republica Moldova a obținut o performanță istorică la Campionatul European de Judo U23, competiție desfășurată în premieră la Arena Chișinău. Sportivul Mihail Latîșev, angajat al Poliției de Frontieră, a cucerit medalia de argint, aducând prima dis...
Premierul ucrainean a felicitat Guvernul Munteanu: „Moldova rămâne un partener de încredere pe drumul european” # Moldpres
Premierul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, subliniind angajamentul comun al Chișinăului și Kievului pentru consolidarea democrației și avansarea integrării europen...
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimându-și sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european al țării, comunică MOLDPRES.&b...
Premierul României Ilie Bolojan a felicitat noul cabinet de miniștri al Republicii Moldova # Moldpres
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis felicitări noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu, exprimându-și încrederea că colaborarea dintre cele două state va continua pentru binele cetățenilor de pe ambele maluri al...
