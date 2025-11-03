În mai multe zone ale Capitalei au fost realizate cercetări arheologice
3 noiembrie 2025
În luna octombrie, în mai multe zone ale Capitalei au fost realizate cercetări arheologice care aduc la lumină noi pagini din istoria Chișinăului.Activitățile s-au desfășurat în cadrul unui proiect finanțat din bugetul municipal și efectuat de echipa de arheologi a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, condusă de prof. univ. dr. hab. Sergiu Musteață.{{845843}}Situl Chișinău I („P
Scandal după discursul Victoriei Belous despre agricultori „fără contribuții": reacția Forței Fermierilor
Fermierii și-au exprimat indignarea după declarațiile făcute de fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, actuală deputată PAS, în cadrul ședinței Parlamentului din 31 octombrie. {{844894}} Potrivit Asociației „Forța Fermierilor”, afirmațiile potrivit cărora unii agricultori ar beneficia de bani proveniți din munca altora „alimentează ura socială și provoacă dezbinare între agricultori
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe șantierul drumului național M3, ocolirea Slobozia Mare (km 0+000 – km 16+598), lucrările de construcție continuă conform graficului de execuție, cu un progres fizic de aproximativ 63%.Menționăm că, în această perioadă, echipele de muncitori desfășoară pe șantier următoarele lucrări: lucrări de terasamente și rigole din beton monolit tip 1 ș
3 noiembrie 2025, Hangzhou, China și Boulogne-Billancourt, Franța – Grupul RENAULT și GEELY au semnat acorduri definitive. Aceste acorduri extind cooperarea lor strategică pentru producția și vânzarea de vehicule cu emisii zero și reduse de către RENAULT do Brasil pentru mărcile RENAULT și GEELY AUTO în Brazilia.Ca parte a acestor acorduri, GEELY achiziționează oficial o participație de 26,4%
China a lansat cu succes pe orbită satelitul de teledetecție a Pămîntului „Yao Gan-46”.Satelitul a fost transportat la stație cu ajutorul lansatorului „Changzheng-7A”.Se menționează că satelitul „Yaogan-46” va fi utilizat pentru prevenirea dezastrelor naturale și atenuarea consecințelor acestora, pentru cercetarea resurselor naționale de teren și a resurselor acvatice, precum și în met
Republica Moldova va participa la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Anunțul a fost făcut de Compania „Teleradio-Moldova”.Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din bunele practici europene
Oamenii legii din Hîncești, Ialoveni cu suportul mascaților de la „Fulger”, au desfășurat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive, notează Noi.md.Perchezițiile realizate constituie continuarea acțiunilor desfășurate în luna septembrie curent, cînd mai multe persoane au fost figurat în investigații similare, iar p
Luni, mii de oameni au fost evacuați din provinciile de coastă ale Filipinelor în așteptarea unui taifun care urmează să lovească regiunea afectată de unele dintre cele mai mortale furtuni din țară.Taifunul Kalmaegi se îndreaptă spre insula Leyte, aducînd cu sine vînturi cu viteza de 120 de kilometri (75 mile) pe oră și rafale de pînă la 150 km/h, potrivit serviciului meteorologic național.
Serviciul Vamal atenționează cetățenii asupra unor mesaje false, recepționate recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali.În aceste mesaje, destinatarii sînt informați despre presupuse colete „reținute de vamă” și sînt îndemnați să achite sume de bani pentru servicii de
Duminică în Europa fotbalistică: Haaland zdrobește, Inter se salvează, Barça pierde controlul
Duminica a reprezentat o zi cu adevărat agitată pentru fotbalul european: răsturnări de situație surprinzătoare, penalty-uri parate, reveniri în prelungiri și eșecuri ale favoritelor. De la Londra la Milano, de la Barcelona la Lens — fiecare meci a fost o dramă în sine, iar clasamentele din ligile de top s-au schimbat din nou.Anglia: West Ham reînvie, Newcastle se pierdeLa London Sta
Comisia Electorală Centrală informează că, alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, pot depune cereri privind votarea la locul aflării (cu urna de vot mobilă).Potrivit legislației electorale, alegătorul care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul secției de votare, poate solicita biroului electoral votarea c
Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Rusia, Coreea de Nord, China, Pakistan și alte țări că efectuează în secret teste subterane cu arme nucleare.„Dar ei nu vă spun despre aceasta. Și, știți, oricît de puternice ar fi (aceste arme nucleare – n.red.), lumea este imensă. Nu este deloc necesar să știți unde efectuează testele. Le efectuează adînc sub pămînt, unde oamenii nu știu ce se întîmpl
Un tren care circula de la Glasgow spre Londra a deraiat luni în Cumbria, dar nu s-au raportat răniţi, a declarat ministrul britanic al transporturilor, Heidi Alexander."Un incident major a fost evitat", a declarat ministrul. "Nu au fost raportaţi răniţi.{{843405}}Vom face eforturi prompte pentru a ne asigura că oamenii pot coborî din tren în siguranţă", a adăugat ea.Serviciul de ambul
Doi judecători, doi doctori în drept și un avocat candidează pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lista candidaților care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la CSJ.{{845381}}Pentru funcțiile vacante s-au înscris cinci candidați: Ruslan Berzoi
Cristian Jardan, noul ministru al Culturii, despre reparația Filarmonicii: "E prematur să promit"
Cristian Jardan, noul ministru al Culturii, a spus jurnaliștilor că și-ar dori ca instituția, sub conducerea sa, să avanseze pe finalizarea a trei proiecte mari, notează Noi.md."Vom avansa pe finalizarea a cel puțin trei proiecte mari: Filarmonica, Circul și Centrul de Сultură și Artă Contemporană "Universul". Este prematur să promit sau să spun că va fi finalizat unul dintre aceste trei proie
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus țării noastre medalii la Campionatele Europene
Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani”, la categoria de greutate de pînă la 77 de kilograme.Astfel, la proba smuls, Alexandrina a completat podiumul de premiere cu un rezultat de 101 kilograme, iar la stilul aruncat, reprezentanta țării noastre a reușit aceeași performanță de data aceasta cu rezultatul de 126 de kilog
Începînd de astăzi, cetățenii pot depune cereri pentru compensațiile la energie destinate sezonului rece. Înregistrarea este deschisă pînă la 28 noiembrie, iar solicitările se fac online, pe platforma compensatii.gov.md.Conform ministrei muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, plățile vor fi monetare, ca și anul trecut, iar valoarea compensației va fi stabilită individual, după finaliza
Astăzi, 3 noiembrie, noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial colectivului ministerului de către premierul Alexandru Munteanu, notează Noi.md.În cadrul evenimentului, ministrul Emil Ceban a mulțumit pentru încrederea acordată și a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile medicale, profesioniștii din domeniu și autoritățile centrale, în vederea modernizării c
Zece blocuri din țară vor fi reabilitate energetic în baza documentației tehnice elaborate gratuit
Cincisprezece blocuri mici de locuințe din întreaga țară au beneficiat de audituri energetice gratuite, iar zece dintre acestea, care însumează peste 120 de apartamente, au fost selectate pentru următoarea etapă – elaborarea documentației tehnice de proiect pentru reabilitare energetică.Proiectul este finanțat de Guvernul Norvegiei și implementat prin programul „Eficiență Energetică și Energii
Au salvat o viață și au stins un incendiu: carabinierii au povestit despre misiunile din weekend
Pe parcursul weekendului, carabinierii au fost prezenți acolo unde era nevoie de intervenție promptă și sprijin pentru oameni.În timpul serviciului de patrulare, echipajul DR ,,Centru” a observat un bărbat căzut pe trotuar. Colegii noștri au solicitat imediat intervenția serviciului 112 și i-au oferit persoanei primul ajutor pînă la sosirea echipajului medical.{{845066}}Într-un alt sector
Cea de-a treia ediție a turneului de Muay Thai „Chișinău Urban Legends” a reunit aproximativ 100 de sportivi din întreaga țară.Competiția, organizată de Federația Națională de Muay Thai, cu sprijinul Primăriei Chișinău, s-a desfășurat la L.T. „Mihai Grecu” din Capitală. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, în ring au urcat atît tineri aflați la început de drum (categoria 10–11
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 3 noiembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 22 de lei și 86 de bani (cu 5 bani mai mult) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 20 de lei și 09 bani (cu 17 bani mai mult), transmite
CNA a deconspirat scheme de corupție în Educație și la Fisc: sechestre de peste 8 milioane de lei aplicate de ARBI
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat sinteza săptămînală a activității sale, care evidențiază noi cazuri de corupție și măsuri de recuperare a bunurilor obținute ilegal.Ofițerii anticorupție au descoperit o schemă de delapidare la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, unde două persoane din conducerea instituției și reprezentanți ai unor agenți economici sînt cercetați pent
Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat convingerea că războiul din Ucraina poate fi soluționat în scurt timp, aproximativ în cîteva luni.Despre aceasta a relatat RBC-Ucraina cu referire la declarația șefului Casei Albe într-un interviu acordat canalului de televiziune CBS News.Răspunzînd la întrebarea unui jurnalist dacă, în opinia sa, războiul din Ucraina se poate încheia în „cîtev
Trump a declarat că Putin și Xi Jinping sînt „lideri puternici și inteligenți, cu care nu este de glumit"
Președintele SUA, Donald Trump, a făcut o declarație despre președintele rus Vladimir Putin și liderul RPC Xi Jinping.El i-a numit pe amîndoi lideri puternici și inteligenți, cu care nu este de glumit.Despre aceasta transmite RBC-Ucraina făcînd referire la primul său interviu din ultimii 5 ani pentru CBS News.În timpul conversației, o jurnalistă l-a întrebat pe Trump cu cine îi este ma
Salvatorii au fost chemați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni.Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57, notează Noi.md.Bărbatul în vîrstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința deplasîndu-se într-o direcție necunoscută. Dispariția acestuia a fost semnalată
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au găsit șaptesprezece cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost găsite atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la:{{845836}}PTF „Leușeni” – 3 cazuri;PTF „Sculeni” – 1 caz;{{845776}}PTF „P
Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 320 au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,3 produs în noaptea de duminică spre luni în nordul Afganistanului, informează AFP.Seismul a avut epicentrul în Khulm, provincia Samangan, la puțin timp înainte de ora 1:00 locală, și o adîncime de 28 km, potrivit Institutului American de Studii Geologice (USGS).Minis
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit.Reducerea se aplică automat tuturor celor care aleg Mastercard ca metodă de plată – fie folosind cardu
31 de medalii: Rezultat excepțional pentru Federația de Lupte Naționale "Voievod"
Federația de Lupte Naționale "Voievod" a participat la Campionatul Mondial WORLD FREESTYLE KICKBOXING CHAMPIONSHIP 2025, care s-a desfășurat în prașul Ploiești din România.Sportivii "Voievod" au demonstrat curaj, măiestrie și spirit de luptă, fiind printre primii la acest grandios eveniment internațional, notează Noi.md.Rezultatul obținut este unul de excepție pentru echipa Republicii Mold
Toate fondurile externe care vin în țara noastră trebuie investite în dezvoltare, nu direcționate către consum. De asemenea, este extrem de important să se reducă prețurile la energie.Această opinie a fost exprimată de politologul Nicolae Pascaru, în cadrul emisiunii „Главное” difuzate de canalul TVC-21, relatează Noi.mdEl a menționat că datoria publică a Moldovei s-a dublat practic în ult
Jaful de la Luvru a fost comis de infractori „mărunți", nu de profesioniști, spun procurorii
Procurorul-șef al Parisului a declarat duminică că în spatele jafului spectaculos de bijuterii de la Luvru s-ar afla infractori „mărunți”, nu de profesioniști din lumea crimei organizate, adăugînd că doi dintre suspecți sînt un cuplu cu copii, transmite AFP, conform hotnews.ro.La o săptămînă după jaf, poliția a arestat doi bărbați suspectați că ar fi cei care au pătruns în Luvru, anume un alge
Irlanda este o țară unică în vestul îndepărtat al Europei. Parte a Insulelor Britanice și o fortăreață a lumii celtice, are o istorie complexă, o cultură mare și o spiritualitate bogată. Este o țară de oameni curajoși și viteji, care au dat naștere marilor Fain, războinicii antici ai lumii celtice. Este practic singura țară, în afară de scandinavi, care ne-a lăsat o bogată moștenire precreștină sc
Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac au adus țării noastre trei medalii la Campionatele Europene
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, în acest moment, nu intenționează să transfere rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina.El a făcut această declarație în timpul unei discuții cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force One. Trump a răspuns la întrebarea dacă intenționează să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. {{842957}}Președintele a
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO.Un subiect de pe agenda conferinței include alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO, unul dintre principalele organe de conduc
Procurorii PCCOCS, oficiul Nord, de comun cu ofițerii INI din regiune, anunță reținerea a trei bărbați, după o captură de droguri de circa 200.000 lei, în raionul Drochia.Drogurile de tip PVP (denumite „sare”) și marijuana, precum și ustensile de consumare a drogurilor, bani care ar proveni din vînzarea lor, o pușcă deținută ilegal, dar și o mașină de tip hibrid folosită la transportarea drogu
Primarii din sudul țării au participat la un exercițiu practic de protecție civilă, organizat de Secția raională Situații Excepționale Taraclia.Locuitorii orașului Taraclia au participat la exercițiile de protecție civilă. Boris Torlac este angajat al Primăriei din satul Cealîc.Acesta spune că angajații publici sînt obligați să cunoască măsurile necesare în cazul unei situații de urgență,
Satul Scoreni din raionul Străşeni a fost gazda unui festival inedit, al Butoiului. Localitatea se mîndreşte cu numărul mare de dogari şi cu cel mai mare butoi din lume, care se înalţă în centrul satului.Festivalul Butoiului a început cu parada portului popular, la care au participat mai multe ansambluri folclorice din raionul Străşeni. Cunoscut ca un sat al dogarilor, Scoreni și-a sărbătorit
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat principalele direcții de acțiune ale ministerului pentru perioada următoare, menite să asigure integrarea deplină a Republicii Moldova în piața energetică europeană și să consolideze securitatea sistemului energetic național.1. Integrarea completă cu piața energetică europeanăPrima prioritate vizează finalizarea liniei electrice Vulcănești–C
Un spectacol faraonic a marcat inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean (GEM) din Cairo, considerat „cel mai mare muzeu din lume dedicat unei singure civilizații”, scrie hotnews.ro.Președintele Abdel Fattah al-Sisi a declarat că evenimentul reprezintă „un nou capitol al istoriei Egiptului”, în fața unui public format din regi și lideri internaționali. Ceremonia a inclus proiecții cu drone
Pe 2 noiembrie, la ora 20:42, pompierii au fost chemați să intervină la lichidare flăcărilor, care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău, notează Noi.md.La fața locului, au intervenit două echipe de pompieri, care au stabilit că un automobil era cuprins în totalitate de foc.{{844161}}Datorită intervenției operative, incendiul a fost lichidat complet la ora 21:16.
De la menajeră în Italia la parteneră a brandurilor Versace și Dior: Povestea inspirațională a Tatianei Friniuc
La început făcea curățenie în Italia, iar astăzi conduce o afacere care colaborează cu unele dintre cele mai prestigioase branduri din lume — Louis Vuitton, Versace, Christian Dior, Trussardi și Chanel.Este povestea Tatianei Friniuc, o femeie originară din satul Țîghira, raionul Ungheni, care, prin perseverență, curaj și credință în propriile forțe, a reușit să-și construiască un destin de suc
Jaful de la Luvru a fost comis de infractori „mărunți", nu de profesioniști, spune procurorii
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit luni-dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului.Seismul a făcut cel puțin 200 de victime, iar peste peste 320 de persoane au fost rănite, potrivit primului bilanț prealabil al autorităților. Cutremurul a avut o adîncime de 28 km și a lovit în apropierea orașului Mazar-e Sharif, care are o populație de aproximativ 523.00
O nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS) se va desfășura pe platforma eVMS.md în perioada 3–12 noiembrie, transmite IPN.Runda curentă oferă două opțiuni de investiție: una pe o perioadă de trei ani, cu dobînda anuală de 7,15%, și alta pe patru ani, cu dobînda de 7,30%.Ministerul Finanțelor reiterează că dobînda este fixă și se achită semianual, direct în contul
La începutul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar a slăbit față de dolar.Astfel, pe parcursul zilelor de odihnă el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 4 bani, dar a cedat dolarului american circa 1,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 3 noiembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,7149 lei
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:3 noiembrie — a 307-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 58 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Cuv. Ilarion cel MareCe se sărbătorește în lume: Ziua Păstrării Se
