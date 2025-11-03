În mai multe zone ale Capitalei au fost realizate cercetări arheologice

09:00

Procurorul-șef al Parisului a declarat duminică că în spatele jafului spectaculos de bijuterii de la Luvru s-ar afla infractori „mărunți”, nu de profesioniști din lumea crimei organizate, adăugînd că doi dintre suspecți sînt un cuplu cu copii, transmite AFP, conform hotnews.ro.La o săptămînă după jaf, poliția a arestat doi bărbați suspectați că ar fi cei care au pătruns în Luvru, anume un alge