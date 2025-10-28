ACORD ÎNTRE AIPA, ODA ȘI UCIP IFAD PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR ÎN AGRICULTURĂ
28 octombrie 2025
ACORD ÎNTRE AIPA, ODA ȘI UCIP IFAD PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR ÎN AGRICULTURĂ
ACORD ÎNTRE AIPA, ODA ȘI UCIP IFAD PENTRU GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR ÎN AGRICULTURĂ
DOINA NISTOR ÎȘI ÎNCHEIE MANDATUL DE MINISTRĂ A ECONOMIEI. Unde va activa în continuare? # Agromedia
GHEORGHE HAJDER, PROPUS PENTRU FUNCȚIA DE MINISTRU AL MEDIULUI
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ A FOST ATRIBUITĂ OPOZIȚIEI ÎN NOUL PARLAMENT
VILLAGE TRAVEL BOT: Ghid digital pentru turiști în punctele de frontieră din Moldova
CREDITE AVANTAJOASE PENTRU ÎNTREPRINDERILE MICRO ȘI MICI DIN AGRICULTURĂ
SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI: Subvenții de 5,6 milioane de lei
VLADIMIR BOLEA: Drumuri reabilitate și extindere a rețelelor de apă
Ieri
FESTIVALUL NAȚIONAL AL MĂRULUI 2025: Tradiție și provocări pentru pomicultori
SUPORT PENTRU AMALGAMAREA VOLUNTARĂ A ADMINISTRAȚIILOR LOCALE DIN MOLDOVA
CELE MAI BUNE RASE DE OVINE ȘI CAPRINE, PREZENTATE LA FESTIVALUL DIN CIMIȘLIA
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Petru Sacară despre criza din apicultură: Ce îi lipsește și cine trebuie să intervină? # Agromedia
INOVAȚIE AGRICOLĂ: Ce aduc start-upurile la Agritechnica 2025
METEO 27 OCTOMBRIE – 2 NOIEMBRIE: Săptămână fără ploi în Moldova
2 ANI DE AGROTEK ARENA: Inovație, educație și viitor digital pentru fermieri
SERGIU LAZARENCU PLEACĂ DE LA MINISTERUL MEDIULUI ÎN PARLAMENT
CIMIȘLIA GĂZDUIEȘTE EDIȚIA A IX-A A FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL „MIORIȚA – LAIE, LAIE BUCĂLAIE” # Agromedia
ION LUCA ȘI VINFOTECA: Povestea unui vin care a trecut granițele Moldovei
23 octombrie 2025
RAȚA CAYUGA: Rasă ornamentală și productivă pentru crescătorii pasionați
RAPORT DE MANDAT LA MAIA: Probleme sistemice în agricultură, investiții și reforme în derulare # Agromedia
MNISTRU SAU DEPUTAT? Rămâne Ludmila Catlabuga la Ministerul Agriculturii?
22 octombrie 2025
100.000 DE EURO ȘI 680.000 DE LEI, RIDICAȚI DE CNA LA „HÂNCEȘTI-SILVA”. Reacția Moldsilva # Agromedia
CREȘTEREA NATURALĂ A MĂTCILOR, O METODĂ EFICIENTĂ PENTRU APICULTORI
MOLDOVA, PRINTRE CELE MAI PREMIATE ȚĂRI LA SÉLECTIONS MONDIALES DES VINS 2025
MOLDOVA, PROMOVATĂ LA NICE PRIN CULTURĂ, TRADIȚIE ȘI VIN
DE LA O GOSPODĂRIE TRADIȚIONALĂ LA O FERMĂ MODERNĂ: Povestea lui Vladimir Russu
PIAȚA MONDIALĂ A GRÂULUI: Prețurile nu dau semne de revenire
PREȚUL MERELOR PENTRU PROCESARE S-A PRĂBUȘIT. Ce spun fermierii și reprezentanții fabricilor # Agromedia
21 octombrie 2025
IVAN SCUTARU: Fermierii mici sunt forțați să accepte prețuri sub costurile reale
PEPINIERE DE TOP ȘI AGRICULTURĂ DURABILĂ: Ce au învățat fermierii moldoveni în Italia
STARTUPURILE DIN MOLDOVA POT APLICA PENTRU PARTICIPAREA LA SLUSH 2025, HELSINKI
EASTER EGG: Vânăta decorativă și comestibilă, perfectă pentru culturi de mici dimensiuni # Agromedia
AGRITECHNICA 2025: De Ce Fermierii Moldoveni Nu Trebuie Să Rateze Cel Mai Mare Târg Agricol # Agromedia
20 octombrie 2025
ZMEURA THE LATHAM, UN SOI VIGUROS, TIMPURIU ȘI PRODUCTIV
CONFERINȚA BUSINESSUL FRUCTELOR 2025: Start înregistrări
SPRIJIN PENTRU FEMEILE DIN MEDIUL RURAL: Acces la credite avantajoase
MIEREA NEAGRĂ DE IULIȘCĂ: Recoltă rară de toamnă cu beneficii extraordinare
A MÂNCAT PEȘTE DIN NISTRU ȘI A AJUNS LA SPITAL CU BOTULISM
DE LA ALSACIA LA HORODIȘTE: Cașcavaluri franțuzești produse în inima Moldovei
FERMIERII DIN HÎNCEȘTI VOR BENEFICIA DE AVERTIZĂRI TIMPURII PRIVIND SECETA ȘI ÎNGHEȚURILE # Agromedia
METEO: Cod galben de îngheț și variații de temperatură în întreaga țară
19 octombrie 2025
PODCAST „AGRICULTURA MODERNĂ”. Ivan Scutaru despre riscuri și soluții: Agricultura nu e un moft. E securitate națională. # Agromedia
17 octombrie 2025
FERMIERII CAMPIONI LA RAPIȚĂ: Performanțe cu hibrizii Pioneer
DIALOG DESCHIS ÎNTRE GAL-URI DIN MOLDOVA ȘI SLOVACIA
MECAGRO LA MOLDAGROTECH, Tractoare puternice la prețuri accesibile
AGRICULTURĂ DURABILĂ: Ce rotație de culturi protejează solul și crește profitul
16 octombrie 2025
ROMÂNIA, FĂRĂ ALIMENTE DE IMPORT ÎN MARKETURI? Propunerea-șoc a ministrului Agriculturii # Agromedia
MOLDAGROTECH 2025: Cele mai noi tractoare, utilaje și tehnologii pentru fermieri
CUM AU AJUNS STRUGURII DE LA HÂNCEȘTI ÎN MONGOLIA. Viticultura performantă cu familia Bezer # Agromedia
PROGRAM MOLDAGROTECH și FARMER: 4 zile de inovație agricolă, discuții și evenimente
