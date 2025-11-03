Horoscop 3 noiembrie 2025. Zodia care va da bani de luni

16:11

Campaniile electorale în Republica Moldova tot timpul au însemnat multă murdărie. Dar ceea ce s-a întâmplat în alegerile… Articolul Blogger.md: De ce sunt hărțuiți Ceban, Vlah şi Costiuc? Pentru că sunt reprezentanţii noii clase politice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.