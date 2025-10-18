Horoscop 18 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie evite cheltuielile
Regional Moldova, 18 octombrie 2025 08:10
Horoscop 18 octombrie 2025. Descoperă care este zodia care trebuie să fie evite cheltuielile, care va avea o…
Acum 30 minute
08:10
Horoscop 18 octombrie 2025. Descoperă care este zodia care trebuie să fie evite cheltuielile, care va avea o…
08:10
Zelenski, după întâlnirea cu Trump: “Încetarea focului trebuie să fie primul pas“ # Regional Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că cea mai dificilă problemă în timpul negocierilor de pace va fi…
08:10
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă ploi slabe și cer noros. Luni, în orele nocturne, se prevăd înghețuri…
Acum 24 ore
14:10
(video) Curtea de Apel se va pronunța la 20 octombrie în privința „INIMA MOLDOVEI”. Irina Vlah: Sperăm la i decizie bazată pe fapte, nu pe falsuri care nu au nicio legătură cu realitatea # Regional Moldova
Luni, 20 octombrie, Curtea de Apel va pronunța o decizie cu privire la restricționarea activității Partidului Republican „INIMA…
Ieri
07:10
Horoscop 17 octombrie 2025. Află care este zodia care se îmbogățește ca prin minune astăzi, cine trebuie să…
07:10
O analiză realizată pe 800.000 de mașini înregistrate în Europa arată că vehiculele plug-in hybrid emit, în condiții…
16 octombrie 2025
16:20
Irina Vlah a vorbit cu reprezentanții Ambasadei SUA despre situația Partidului Republican „Inima Moldovei”: „Un atac grav asupra democrației” # Regional Moldova
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei" a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica…
11:10
FĂLEȘTI: La un pas de tragedie din cauza unei sobe. Două persoane au ajuns la spital # Regional Moldova
Două persoane, un bărbat de 65 de ani și o femeie de 52 de ani, din satul Glinjeni,…
11:10
STUDIU: Postările pe reţelele sociale în timpul nopţii, asociate cu o sănătate mintală precară # Regional Moldova
Persoanele care postează pe reţelele sociale noaptea sunt mai predispuse să aibă o sănătate mintală precară, sugerează un…
10:40
Petr Vlah: Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională # Regional Moldova
Petr Vlah, ex-deputat, consideră că Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
O tentativă de scoatere ilicită din țară a unui lot de țigarete a fost contracarată de funcționarii vamali,…
15:00
Tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa # Regional Moldova
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, de la înființare sa, în…
15:00
FOTO // Un bărbat arestat preventiv după ce a aruncat un pui de pisică într-o sobă cu foc aprins # Regional Moldova
Un bărbat de 52 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru uciderea…
14:40
Premierul Dorin Recean a anunțat că va renunța la mandatul de deputat ales pe listele Partidului Acțiune și…
12 octombrie 2025
11:10
Băuturile ‘zero zahăr’ sunt mai periculoase pentru ficat decât sucurile clasice, cu zahăr # Regional Moldova
Un studiu recent atrage atenția asupra riscurilor neașteptate ale băuturilor carbogazoase fără zahăr. Deși sunt promovate ca alternative…
10:10
Echipa națională a României joacă astăzi un meci decisiv cu Austria pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.…
09:20
China a apărat restricțiile impuse asupra exporturilor de metale rare, considerându-le justificate, în timp ce Donald Trump a…
09:00
Horoscop 12 octombrie 2025. Află zodia care este în pericol să aibă probleme financiare și cine descoperă noi…
10 octombrie 2025
13:50
Cornel Ciurea, despre limitarea activității partidelor în campanie electorală: În UE nu există așa măsuri restrictive # Regional Moldova
Analistul politic Cornel Ciurea a studiat legislația europeană în privința limitării activității partidelor în campanie electorală și a…
9 octombrie 2025
16:11
Blogger.md: De ce sunt hărțuiți Ceban, Vlah şi Costiuc? Pentru că sunt reprezentanţii noii clase politice # Regional Moldova
Campaniile electorale în Republica Moldova tot timpul au însemnat multă murdărie. Dar ceea ce s-a întâmplat în alegerile…
16:11
Circa 300 de edificii din capitală, deservite de Termoelectrica, au fost conectate la agentul termic. Prin instituțiile care…
16:11
Antrenorul argentinian Miguel Ángel Russo, aflat la conducerea echipei Boca Juniors, a murit la vârsta de 69 de…
16:11
Doi polițiști din județul Satu Mare din România au fost implicați într-un incident extrem de grav, după ce…
16:11
În timp ce, la nivel mondial, se discută intens despre acordul de pace cu privire la conflictul din…
16:11
EVO va reuni toate serviciile publice online destinate cetățenilor. Când se lansează # Regional Moldova
Portalul integrat EVO va fi lansat până la sfârșitul acestui an și va reuni într-un singur loc toate…
16:11
Papa Leon a lăudat rolul jurnaliștilor: O „fortăreață” împotriva celor care, prin minciuni, încearcă să genereze conflicte # Regional Moldova
Papa Leon al XIV-lea a lăudat rolul important al agențiilor de presă, numindu-le un „bastion" împotriva „aproximării și…
8 octombrie 2025
12:50
Dacă aveți obiceiul de a purta conversații cu inteligența artificială Meta AI pe Facebook Messenger, Instagram sau WhatsApp,…
11:50
O tragedie cutremurătoare a lovit o familie din São José, Brazilia, după ce un cuplu a fost găsit…
11:00
Bicicliștii, un dezastru pentru economia țării? De ce bicicleta ar reprezenta moartea lentă a planetei # Regional Moldova
Un bancher i-a făcut pe economiști să gândească asta când a spus: Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei…
10:50
Vitiuc – “PALERMO“, agent sub acoperire. Ce salariu primea de la Șor și cum și-a “turnat“ colegii # Regional Moldova
Fostul deputat Vladimir Vitiuc apare în sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, ca una dintre figurile centrale din dosarul…
10:40
FOTO // La un pas de tragedie în capitală: Un copac s-a prăbușit peste un automobil # Regional Moldova
Un incident periculos a avut loc în această dimineață, în curtea unui bloc de locuit din sectorul Ciocana.…
10:30
Horoscop 8 octombrie 2025. Află care este zodia care primește bani dintr-o sursă uimitoare și cine pune accentul…
7 octombrie 2025
19:30
Ora de iarnă 2025: O oră în plus sau o oră pierdută! Trecerea la ora de iarnă are…
18:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează populația că, în perioada 7–8…
18:30
Evită acest ulei! Nu este bun pentru gătit pentru că devine toxic la temperaturi mari # Regional Moldova
Evită acest ulei! Nu este bun pentru gătit pentru că devine toxic la temperaturi mari. Folosiți ulei de…
18:30
O tânără sportivă, de numai 24 de ani, a avut parte de o moarte subită. De nenumărate ori…
12:50
Mama Andreei Cuciuc, dezvăluiri grave despre ce i-ar fi omorât fiica: „Un gest criminal!” # Regional Moldova
Andreea Cuciuc s-a stins din viață la doar 17 ani, pe 15 noiembrie 2024, atunci când se afla…
12:50
Moneda unică europeană a scăzut luni în raport cu dolarul american, după anunțul demisiei premierului francez Sébastien Lecornu,…
11:00
Fostul arbitru Adrian Porumboiu susține că Vladimir Plahotniuc era „agent al Serviciului de Informații Externe (SIE), cu grad…
10:50
O minoră de 12 ani, însărcinată după viol repetat. L-a cunoscut pe inculpat pe rețele de socializare # Regional Moldova
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 15 ani de pușcărie, după ce a violat repetat…
10:40
Horoscop 7 octombrie 2025. Descoperă care e zodia care trebuie să aibă mare grijă la stresul de la…
10:40
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice și feroviare din Ucraina. Zonele afectate # Regional Moldova
Rusia a efectuat, din nou, atacuri masive asupra infrastructurii energetice și feroviare din regiunile Poltava și Sumî, a…
6 octombrie 2025
14:40
7 medalii obținute de sportivii moldoveni la Campionatul European printre țările mici la taekwondo # Regional Moldova
Sportivii moldoveni au obținut șapte medalii, una de aur, trei de argint și trei de bronz, la Campionatul…
13:10
Sumă considerabilă încasată de Serviciul Vamal în ultima săptămână. Unde se vor utiliza banii # Regional Moldova
Serviciului Vamal a încasat în ultima săptămână peste 840,29 de milioane de lei. Banii colectați de la contribuabili…
12:50
Premierul Lecornu a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron în urmă cu doar o lună și a devenit…
12:10
Un bărbat în vârstă de 63 de ani, din raionul Drochia, a fost condamnat la 19 ani și…
11:50
SCANDAL de proporții în Rusia: Rețea de prostituție cu minore virgine pentru oligarhi apropiați de Puțin # Regional Moldova
O rețea de proxeneți din Rusia recruta minore pentru a oferi servicii sexuale unor clienți bogați și influenți.…
10:50
Pepe este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România și se bucură de o familie frumoasă alături…
10:10
OFICIAL: CEC a aprobat rezultatele alegerilor parlamentare. Cine și câte mandate au în noul Legislativ # Regional Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Autoritatea electorală…
10:00
Putin supărat pe SUA? Motivul care l-a făcut să declare: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre” # Regional Moldova
Președintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment Statelor Unite, spunând că dacă trimit rachete Tomahawk Kievului, atunci…
