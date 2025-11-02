Un chinez face furori pe internet cu felul în care îl imită pe Trump. Bărbatul a devenit vedetă, după ce a postat un clip video în care a redat perfect gesturile, expresiile și tonul liderului de la Casa Albă - VIDEO

Un chinez face furori pe internet cu felul în care îl imită pe Trump. Bărbatul a devenit vedetă, după ce a postat un clip video în care a redat perfect gesturile, expresiile și tonul liderului de la Casa Albă - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md