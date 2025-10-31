Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații

ProTV.md, 31 octombrie 2025 22:40

Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații

Acum 5 minute
23:20
A ars ca o torță. Remorca unui TIR, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
A ars ca o torță. Remorca unui TIR, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO
23:20
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump - VIDEO ProTV.md
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump - VIDEO
Acum 15 minute
23:10
Nicu Popescu - numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de șefa statului - VIDEO ProTV.md
Nicu Popescu - numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de șefa statului - VIDEO
23:10
Prioritățile sectoriale și echipa de miniștri, prezentate de Alexandru Munteanu în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist" - VIDEO ProTV.md
Prioritățile sectoriale și echipa de miniștri, prezentate de Alexandru Munteanu în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist" - VIDEO
Acum 30 minute
23:00
Final de drum la Hong Kong pentru Sorana Cîrstea - VIDEO ProTV.md
Final de drum la Hong Kong pentru Sorana Cîrstea - VIDEO
23:00
Juventus Torino are un nou antrenor. După demiterea lui Igor Tudor, funcția a fost preluată de Luciano Spaletti - VIDEO ProTV.md
Juventus Torino are un nou antrenor. După demiterea lui Igor Tudor, funcția a fost preluată de Luciano Spaletti - VIDEO
Acum o oră
22:50
Cel mai important turneu de judo, găzduit vreodată de țara noastră, Campionatul European Under 23, a început astăzi - VIDEO ProTV.md
Cel mai important turneu de judo, găzduit vreodată de țara noastră, Campionatul European Under 23, a început astăzi - VIDEO
22:40
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk ProTV.md
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk
22:40
Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații ProTV.md
Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații
22:30
Viața pentru civilii din Ucraina, „o luptă pentru supraviețuire”. Avertismentul ONU înainte de a patra iarnă de război ProTV.md
Viața pentru civilii din Ucraina, „o luptă pentru supraviețuire”. Avertismentul ONU înainte de a patra iarnă de război
Acum 2 ore
22:20
Victoria Belous, discurs viral în Parlament: „Drumurile nu plouă din cer, iar unii care au primit milioane de la stat dau lecții despre economie” - VIDEO ProTV.md
Victoria Belous, discurs viral în Parlament: „Drumurile nu plouă din cer, iar unii care au primit milioane de la stat dau lecții despre economie” - VIDEO
22:20
Alexandru Munteanu, primul mesaj după votul de încredere: „Să ne unim forțele pentru binele și parcursul european al Republicii Moldova” ProTV.md
Alexandru Munteanu, primul mesaj după votul de încredere: „Să ne unim forțele pentru binele și parcursul european al Republicii Moldova”
21:30
Părinții Andreei Cuciuc acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită: suspectat este nepotul unui instrumentist celebru. Cristi Botgros respinge acuzațiile și amenință cu acțiuni legale - VIDEO ProTV.md
Părinții Andreei Cuciuc acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită: suspectat este nepotul unui instrumentist celebru. Cristi Botgros respinge acuzațiile și amenință cu acțiuni legale - VIDEO
Acum 4 ore
21:10
Alexandru Munteanu conduce un cabinet mixt: jumătate miniștri noi, jumătate din Guvernul precedent, iar cinci dintre aceștia vor deține simultan funcția de viceprim-ministru - VIDEO ProTV.md
Alexandru Munteanu conduce un cabinet mixt: jumătate miniștri noi, jumătate din Guvernul precedent, iar cinci dintre aceștia vor deține simultan funcția de viceprim-ministru - VIDEO
21:00
Ironii, critici și apeluri la maturitate politică la ședința de învestire a Guvernului Munteanu: Usatîi glumește, Costiuc și Caraman resping colaborarea, Grosu cere dezbatere civilizată - VIDEO ProTV.md
Ironii, critici și apeluri la maturitate politică la ședința de învestire a Guvernului Munteanu: Usatîi glumește, Costiuc și Caraman resping colaborarea, Grosu cere dezbatere civilizată - VIDEO
20:50
Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu acordat exclusiv de deputații PAS: premierul subliniază că va asculta critica și va lupta neobosit pentru binele și parcursul european al țării - VIDEO ProTV.md
Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu acordat exclusiv de deputații PAS: premierul subliniază că va asculta critica și va lupta neobosit pentru binele și parcursul european al țării - VIDEO
20:10
Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS - VIDEO ProTV.md
Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 31.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 31.10.2025
20:00
LIVE. Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS
20:00
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump ProTV.md
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump
19:30
China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte ProTV.md
China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte
19:30
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile ProTV.md
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile
Acum 6 ore
19:10
Ultima oră. Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS ProTV.md
Ultima oră. Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS
19:00
Lilian Carp, de la tribuna Parlamentului, către Ceban: „Vorbește de fuste un om care e legat de fusta lui măsa” ProTV.md
Lilian Carp, de la tribuna Parlamentului, către Ceban: „Vorbește de fuste un om care e legat de fusta lui măsa”
18:50
Ultima oră. Guvernul Munteanu a primit vot de încredere din partea a 55 de deputați PAS ProTV.md
Ultima oră. Guvernul Munteanu a primit vot de încredere din partea a 55 de deputați PAS
18:30
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: așa-zisa administrație de la Tiraspol construiește o nouă bandă de circulație, fără acordul autorităților de la Chișinău ProTV.md
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: așa-zisa administrație de la Tiraspol construiește o nouă bandă de circulație, fără acordul autorităților de la Chișinău
18:20
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție - VIDEO ProTV.md
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție - VIDEO
18:20
Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO ProTV.md
Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO
18:10
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul - VIDEO ProTV.md
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul - VIDEO
18:10
Membrii naționalei Moldovei, Mihail Caimacov și Vitalie Damașcan, au înscris pentru echipele lor în meciurile de cupă - VIDEO ProTV.md
Membrii naționalei Moldovei, Mihail Caimacov și Vitalie Damașcan, au înscris pentru echipele lor în meciurile de cupă - VIDEO
18:00
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc - VIDEO ProTV.md
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc - VIDEO
18:00
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris în Liga Campionilor la futsal. Reușita însă nu i-a ajutat echipa să învingă - VIDEO ProTV.md
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris în Liga Campionilor la futsal. Reușita însă nu i-a ajutat echipa să învingă - VIDEO
17:50
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate - VIDEO ProTV.md
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate - VIDEO
17:50
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare - VIDEO ProTV.md
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare - VIDEO
17:50
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război ProTV.md
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război
17:50
Kylian Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real Madrid mulți ani” ProTV.md
Kylian Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real Madrid mulți ani”
17:50
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase - VIDEO ProTV.md
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase - VIDEO
17:40
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM și Alternativa anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM și Alternativa anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu
17:40
15 persoane au fost rănite în Sumî, după un atac rusesc cu drone. Trupele ruse au lovit și la Dnipro și Odesa - VIDEO ProTV.md
15 persoane au fost rănite în Sumî, după un atac rusesc cu drone. Trupele ruse au lovit și la Dnipro și Odesa - VIDEO
17:30
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM, Alternativa și Democrația Acasă anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM, Alternativa și Democrația Acasă anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu
17:30
Halloween spectaculos la Casa Albă. Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor - VIDEO ProTV.md
Halloween spectaculos la Casa Albă. Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor - VIDEO
17:30
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic ProTV.md
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic
17:30
Jamaica, devastată de uraganul Melissa: cel puțin 19 oameni au murit. Furtuna a ucis 30 de oameni și în Haiti - VIDEO ProTV.md
Jamaica, devastată de uraganul Melissa: cel puțin 19 oameni au murit. Furtuna a ucis 30 de oameni și în Haiti - VIDEO
Acum 8 ore
17:20
Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs la cel mai bun start din istoria NBA - VIDEO ProTV.md
Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs la cel mai bun start din istoria NBA - VIDEO
17:20
Partidul liberal progresist D66 câștigă la limită alegerile din Olanda în fața extremei drepte, iar liderul său e pe cale să devină cel mai tânăr premier ProTV.md
Partidul liberal progresist D66 câștigă la limită alegerile din Olanda în fața extremei drepte, iar liderul său e pe cale să devină cel mai tânăr premier
17:10
Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile în arest în penitenciar. Măsura preventivă, prelungită la solicitarea procurorilor PCCOCS ProTV.md
Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile în arest în penitenciar. Măsura preventivă, prelungită la solicitarea procurorilor PCCOCS
17:00
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, împreună cu doi complici, cercetați penal după ce au sustras peste 12 milioane de lei printr-o schemă de falsificare a actelor - VIDEO ProTV.md
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, împreună cu doi complici, cercetați penal după ce au sustras peste 12 milioane de lei printr-o schemă de falsificare a actelor - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 31.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 31.10.2025
16:50
LIVE. Dezbaterile pe programul prezentat de Munteanu au luat sfârșit după șase ore: au început luările de cuvânt ProTV.md
LIVE. Dezbaterile pe programul prezentat de Munteanu au luat sfârșit după șase ore: au început luările de cuvânt
16:50
Ștefan Popa, noul director general interimar al Administraţia Națională a Drumurilor ProTV.md
Ștefan Popa, noul director general interimar al Administraţia Națională a Drumurilor
