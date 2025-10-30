/VIDEO/ Accident cumplit la Ungheni: O femeie, lovită mortal de un microbuz de rută

TV8, 30 octombrie 2025 21:50

/VIDEO/ Accident cumplit la Ungheni: O femeie, lovită mortal de un microbuz de rută

Acum 30 minute
22:00
Granzii din Premier League s-au duelat în Cupa Ligii Angliei: Liverpool a oferit surpriza serii TV8
21:50
/VIDEO/ Accident cumplit la Ungheni: O femeie, lovită mortal de un microbuz de rută TV8
Acum 2 ore
21:20
/VIDEO/ Uraganul Melissa lovește periculos în Bahamas: Stihia a măturat Jamaica şi Cuba TV8
20:30
/VIDEO/ Bătaie la o școală din Chișinău: Mama unei eleve s-a plâns pe atacatoare și pe administrație TV8
Acum 4 ore
20:00
/LIVE/ Liderul Partidul Nostru, Renato Usatîi - invitat la „Cutia Neagră”: De la 19:55, doar la TV8! TV8
19:30
/VIDEO/ Beauty 2025 la Moldexpo: „Laboratorul de culoare” a fost atracția principală a expoziției TV8
19:00
/VIDEO/ Momentul în care o dronă a Rusiei explodează într-o benzinărie din Ucraina: Sunt 4 victime TV8
18:30
/VIDEO/ Lukoil va fi cumpărat de Gunvor Group. Sturza: „Manevră menită să ocolească sancțiunile” TV8
Acum 6 ore
18:00
Cine este Ludmila Catlabuga, ministră a Agriculturii și în noul Guvern: Afacere de succes în zootehnie și ex-contabilă TV8
17:40
Atenție, consumatori: Ouă de găină, rechemate de pe piață. Ce au descoperit specialiștii TV8
16:40
/VIDEO/ „Putiovkă besplatnaia” și „Dosare penale”: Renato Usatîi și Dinu Plîngău s-au certat în Parlament TV8
Acum 8 ore
16:10
Prețuri mai mari la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 31 octombrie 2025 TV8
15:40
Cine este Anatolie Nosatîi, ministru al Apărării și în Guvernul Munteanu: Carieră militară de peste 25 de ani și studii în SUA TV8
15:10
/VIDEO/ Hohote de râs în Parlament. Voronin către Tarlev: „Tractorist, tractorist vine în Comisia juridică” TV8
14:50
/VIDEO/ Accident violent în Chișinău: Două persoane au fost transportate la spital TV8
Acum 12 ore
14:20
/VIDEO/ O nouă ședință a Parlamentului: Cine va face parte din Biroul permanent și cum s-au împărțit deputații în Comisii TV8
14:10
/LIVE/ O nouă ședință a Parlamentului: Cine va face parte din Biroul permanent și cum s-au împărțit deputații în Comisii TV8
13:50
/VIDEO/ Legea care scutea de taxe la revenirea în Moldova a expirat: Câți au beneficiat și ce urmează TV8
13:20
/VIDEO/ Întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping a dat roade: Ce au convenit SUA și China TV8
13:10
Aurelia Tomșa: „Moldova a fost mereu Europa, Moldova este Europa” /P/ TV8
12:50
/FOTO/ Avertisment de la Serviciul Fiscal de Stat: Cetățenii primesc documente false din numele instituției TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1345: Atac filmat din Moldova, greșeală gravă și lupte grele. Zelenski: „Rusia continuă războiul terorist” TV8
12:20
Premieră după 30 de ani: SUA vor relua testele cu arme nucleare. Anunțul lui Donald Trump TV8
11:20
/LIVE/ Deputații se reunesc într-o nouă ședință a Parlamentului: Ordinea de zi pentru 30 octombrie 2025 TV8
11:00
/VIDEO/ 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici: La Chișinău se deschide un centru cultural în memoria lor TV8
11:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1345: Atac filmat din Moldova, beznă și răniți. Zelenski anunță lupte intense, iar Trump - teste atomice TV8
11:00
/FOTO/ Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținut: Imagini cu banii găsiți de CNA TV8
10:50
Trafic intens înregistrat la un punct de trecere a frontierei: Ce vamă ar trebui să evitați TV8
10:30
/PROMO/ Liderul Partidul Nostru, Renato Usatîi - invitat la „Cutia Neagră”: De la 19:55, doar la TV8! TV8
10:20
Victoria Gulpe: „Modernizarea poate merge mână în mână cu păstrarea tradițiilor” /P/ TV8
10:20
/VIDEO/ Baby boom la Grădina Zoologică din Chișinău: Familia animalelor s-a mărit cu 3 membri TV8
10:20
Târguri de Crăciun 2025 în Europa: destinații cu bilete de avion ieftine, zboruri de până la 50 € prin Zbor.md /P/ TV8
10:20
Liderul Partidul Nostru, Renato Usatîi - invitat la „Cutia Neagră”: De la 19:55, doar la TV8! TV8
09:30
/VIDEO/ Atac la Odesa, filmat de la Anenii Noi: Exploziile puternice au speriat locuitorii din Mereni TV8
Acum 24 ore
09:20
/HARTĂ/ Rachete deasupra Moldovei? Atac masiv asupra sistemului energetic din Ucraina TV8
09:00
/VIDEO/ Rothschild, Soros sau Macron? Un nou val de teorii conspiraționiste despre „controlul extern” al Moldovei TV8
08:30
/VIDEO/ Caz revoltător la Glodeni: O femeie ar fi fost stropită cu benzină de concubinul ei TV8
07:40
Horoscop 30 octombrie 2025 de la ChatGPT: Leii semnează un contract, Fecioarele încheie un capitol, iar Berbecii își asumă risc TV8
07:10
/METEO/ Cer variabil și vânt slab: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 30 octombrie 2025 TV8
29 octombrie 2025
23:50
/VIDEO/ Uraganul Melissa continuă să facă ravagii: Vânturi de aproape 300 km/h și sute de mii de oameni evacuați TV8
23:20
Victorie pentru Moldova la o competiție internațională de IA: Ce au creat doi elevi din Chișinău TV8
23:10
/VIDEO/ Coroană, onoruri, cină și proteste: Donald Trump a fost întâmpinat în Coreea de Sud TV8
22:50
Ghinionul continuă pentru Cristiano Ronaldo: A mai ratat un trofeu în Arabia Saudită TV8
Ieri
21:50
/VIDEO/ Ziua mondială a accidentului vascular cerebral: Istoria unui moldovean din cei 12.000 afectați TV8
21:50
/VIDEO/ Plahotniuc, singurul donator al fundației Edelweiss: Fosta directoare a depus mărturii în dosarul furtului miliardului TV8
21:40
/VIDEO/ Fiul unui primar din Moldova, mercenar în Ucraina? S-au făcut percheziții în locuința edilului TV8
21:20
„Libertatea de exprimare nu e pentru armate de boți”: Apelul făcut de Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris TV8
20:40
/VIDEO/ Ce ar fi provocat explozia de pe strada Albișoara? Martor: „Dacă era gaz, era mai grav” TV8
20:10
Campionatul European de fotbal-tenis 2025: Locul ocupat de Moldova în clasamentul general pe echipe TV8
19:50
Clipe de spaimă pentru o copilă din Tiraspol: A rămas cu mâna blocată într-un calorifer TV8
