/LIVE/ O nouă ședință a Parlamentului: Cine va face parte din Biroul permanent și cum s-au împărțit deputații în Comisii
TV8, 30 octombrie 2025 14:10
/LIVE/ O nouă ședință a Parlamentului: Cine va face parte din Biroul permanent și cum s-au împărțit deputații în Comisii
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
14:20
Acum 30 minute
14:10
Acum o oră
13:50
Acum 2 ore
12:50
12:40
Acum 4 ore
12:20
11:20
11:00
11:00
11:00
10:50
Acum 6 ore
10:30
10:20
10:20
10:20
09:30
09:00
Acum 8 ore
08:30
07:40
07:10
Acum 24 ore
23:50
23:20
23:10
21:50
21:50
21:40
21:20
20:40
20:10
19:20
18:50
18:20
18:20
17:20
17:00
16:40
16:30
16:10
16:10
15:40
15:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.