Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank
Газета-СП, 30 octombrie 2025 12:50
Clienții pot face cumpărături în rate egale, fără dobândă și fără comisioane, la peste 6000 de parteneri comerciali Язык Русский Maib liber în format digital, disponibil direct în aplicația maibank Cardul maib liber devine 100% digital, cu emitere gratuită și promoție specială pentru clienți.
Află cum să găsești zboruri ieftine, care sunt companiile aeriene de încredere și cum să alegi între zboruri directe sau cu escală Язык Русский Bilete avion Moldova Paris Chișinău: cele mai bune oferte pentru călătorii Oferte actuale pentru bilete avion Moldova–Franța.
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Газета-СП
Investitorii pot subscrie până la 11 noiembrie 2025, beneficiind de o rată a dobânzii de 6,56% pentru primul an Язык Русский Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative cu rată anuală de 6,56% și beneficii exclusive pentru...
Lista organizațiilor neguvernamentale din Moldova în care te poți implica pentru a contribui la viața civică a țării # Газета-СП
Dacă vrei să te implici activ în comunitatea ta, dar nu știi de unde să începi, Republica Moldova oferă o gamă largă de organizații neguvernamentale care te pot ghida și susține. Foto: Facebook/Moldova Decide Язык Русский Lista organizațiilor neguvernamentale din Moldova în care te poți implica pentru a contribui la viața civică a țării 16 ONG-uri din Republica Moldova unde poți face voluntariat și să schimbi comunitatea.
Maib a lansat ami, primul asistent virtual integrat în aplicația maibank, conceput pentru a oferi clienților o experiență bancară simplă, intuitivă și umană Язык Русский Maib lansează ami – primul asistent virtual inteligent al băncii Maib lansează ami, asistentul virtual care aduce oamenii mai aproape de tehnologie.
Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro # Газета-СП
Microinvest și Proparco, parte a Grupului AFD, au semnat un nou acord de finanțare de 15 milioane de euro pentru susținerea IMM-urilor și sectorului agricol din Republica Moldova Язык Русский Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro Microinvest și Proparco semnează un nou acord de finanțare de 15 milioane € pentru IMM-urile din Moldova.
Ce trebuie să faci dacă ai o inițiativă legislativă și vrei ca ea să fie discutată în Parlament # Газета-СП
Oricine poate propune modificări legislative și primi feedback prin Platforma de dialog a Parlamentului. Foto:Guvernul Republicii Moldova Язык Русский Ce trebuie să faci dacă ai o inițiativă legislativă și vrei ca ea să fie discutată în Parlament Află cum să propui modificări legislative prin Platforma de dialog a Parlamentului.
Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde # Газета-СП
Programul oferă credite investiționale cu dobândă fixă, condiții avantajoase și termen extins, sprijinind investițiile în tehnologii moderne, eficiență energetică și proiecte cu valoare adăugată Язык Русский Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde Maib sprijină IMM-urile prin programul FACEM Impact – credite cu dobândă fixă și investiții verzi.
Descoperă soluțiile financiare maib pentru afaceri non-agro: credite cu rată fixă, stabilitate și acces rapid la capital pentru investiții și cheltuieli curente Язык Русский Dezvoltați-vă afacerea cu dobândă fixă de 8,88% – noua ofertă maib pentru antreprenori Maib continuă să sprijine dezvoltarea afacerilor non-agro prin credite flexibile, cu rată fixă, acces rapid și...
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest # Газета-СП
Iurie Clipii, fondator Ultramed Bălți, despre pasiune, prevenție și dezvoltarea unei clinici moderne Язык Русский „Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest Povestea de succes a lui Iurie Clipii și centrul Ultramed din Bălți.
Echipa maib este bucuroasă să îi întâmpine pe locuitorii și oaspeții orașului Bălți în noua filială modernă situată chiar în centrul orașului. Язык Русский Maib a inaugurat o sucursală nouă în centrul municipiului Bălți, în City Mall Maib — o bancă orientată către client.
Un credit poate fi un instrument excelent pentru a-ți atinge obiectivele atunci când ai nevoie – fie că vorbim despre creșterea afacerii sau planurile personale. Язык Русский Cum să accesezi corect un credit pentru afaceri sau necesități personale? Te-ai gândit vreodată dacă merită să iei un credit pentru a-ți realiza visul?
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine # Газета-СП
Prin noul site, fiecare utilizator poate descoperi noutăți de la branduri preferate, recomandări de la specialiști și beneficii exclusive. Язык Русский Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine Farmacia Familiei Group a relansat platforma online.
Site-ul zarplata.md oferă avantaje suplimentare pentru candidați și companii. Язык Русский În Moldova a apărut un nou site cu locuri de muncă: zarplata.md Zarplata.md, noua platformă cu locuri de muncă din Moldova.
Acordul a fost semnat de Giorgi Shagidze, Președintele maib și Arvid Tuerkner, Director General BERD pentru Ucraina și Moldova. Язык Русский Maib și BERD își extind parteneriatul pentru a sprijini IMM-urile din Moldova Acordul a fost semnat de Giorgi Shagidze și Arvid Tuerkner.
Pe piață domină doi giganți — Samsung Galaxy S24 și iPhone 17 Pro Max. Язык Русский Samsung Galaxy S24 vs iPhone 17 Pro Max: Ce flagship să alegi în 2025? Ce flagship să alegi — Samsung Galaxy S24 sau iPhone 17 Pro Max
