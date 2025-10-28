Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III

15:20

Dacă vrei să te implici activ în comunitatea ta, dar nu știi de unde să începi, Republica Moldova oferă o gamă largă de organizații neguvernamentale care te pot ghida și susține. Foto: Facebook/Moldova Decide Язык Русский Lista organizațiilor neguvernamentale din Moldova în care te poți implica pentru a contribui la viața civică a țării 16 ONG-uri din Republica Moldova unde poți face voluntariat și să schimbi comunitatea.