Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III
Газета-СП, 28 octombrie 2025 10:40
Investitorii pot subscrie până la 11 noiembrie 2025, beneficiind de o rată a dobânzii de 6,56% pentru primul an Язык Русский Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative cu rată anuală de 6,56% și beneficii exclusive pentru...
• • •
Alte ştiri de Газета-СП
Acum 15 minute
10:40
Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III # Газета-СП
Investitorii pot subscrie până la 11 noiembrie 2025, beneficiind de o rată a dobânzii de 6,56% pentru primul an Язык Русский Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative din cadrul programului de ofertă publică III Maib lansează o nouă emisiune de obligațiuni corporative cu rată anuală de 6,56% și beneficii exclusive pentru...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Lista organizațiilor neguvernamentale din Moldova în care te poți implica pentru a contribui la viața civică a țării # Газета-СП
Dacă vrei să te implici activ în comunitatea ta, dar nu știi de unde să începi, Republica Moldova oferă o gamă largă de organizații neguvernamentale care te pot ghida și susține. Foto: Facebook/Moldova Decide Язык Русский Lista organizațiilor neguvernamentale din Moldova în care te poți implica pentru a contribui la viața civică a țării 16 ONG-uri din Republica Moldova unde poți face voluntariat și să schimbi comunitatea.
14:50
Maib a lansat ami, primul asistent virtual integrat în aplicația maibank, conceput pentru a oferi clienților o experiență bancară simplă, intuitivă și umană Язык Русский Maib lansează ami – primul asistent virtual inteligent al băncii Maib lansează ami, asistentul virtual care aduce oamenii mai aproape de tehnologie.
20 octombrie 2025
17:30
Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro # Газета-СП
Microinvest și Proparco, parte a Grupului AFD, au semnat un nou acord de finanțare de 15 milioane de euro pentru susținerea IMM-urilor și sectorului agricol din Republica Moldova Язык Русский Microinvest și Proparco își consolidează parteneriatul printr-un nou acord de finanțare în valoare de 15 milioane de euro Microinvest și Proparco semnează un nou acord de finanțare de 15 milioane € pentru IMM-urile din Moldova.
17 octombrie 2025
15:50
Ce trebuie să faci dacă ai o inițiativă legislativă și vrei ca ea să fie discutată în Parlament # Газета-СП
Oricine poate propune modificări legislative și primi feedback prin Platforma de dialog a Parlamentului. Foto:Guvernul Republicii Moldova Язык Русский Ce trebuie să faci dacă ai o inițiativă legislativă și vrei ca ea să fie discutată în Parlament Află cum să propui modificări legislative prin Platforma de dialog a Parlamentului.
13:00
Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde # Газета-СП
Programul oferă credite investiționale cu dobândă fixă, condiții avantajoase și termen extins, sprijinind investițiile în tehnologii moderne, eficiență energetică și proiecte cu valoare adăugată Язык Русский Maib – partener strategic în programul FACEM Impact, sprijinind investițiile cu valoare adăugată și economia verde Maib sprijină IMM-urile prin programul FACEM Impact – credite cu dobândă fixă și investiții verzi.
16 octombrie 2025
12:50
Descoperă soluțiile financiare maib pentru afaceri non-agro: credite cu rată fixă, stabilitate și acces rapid la capital pentru investiții și cheltuieli curente Язык Русский Dezvoltați-vă afacerea cu dobândă fixă de 8,88% – noua ofertă maib pentru antreprenori Maib continuă să sprijine dezvoltarea afacerilor non-agro prin credite flexibile, cu rată fixă, acces rapid și...
12:10
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest # Газета-СП
Iurie Clipii, fondator Ultramed Bălți, despre pasiune, prevenție și dezvoltarea unei clinici moderne Язык Русский „Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest Povestea de succes a lui Iurie Clipii și centrul Ultramed din Bălți.
09:20
Echipa maib este bucuroasă să îi întâmpine pe locuitorii și oaspeții orașului Bălți în noua filială modernă situată chiar în centrul orașului. Язык Русский Maib a inaugurat o sucursală nouă în centrul municipiului Bălți, în City Mall Maib — o bancă orientată către client.
15 octombrie 2025
12:20
Echipa maib este bucuroasă să îi întâmpine pe locuitorii și oaspeții orașului Bălți în noua filială modernă situată chiar în centrul orașului. Язык Русский Maib a inaugurat o sucursală nouă în centrul municipiului Bălți, în City Mall Maib — o bancă orientată către client.
10 octombrie 2025
14:40
Un credit poate fi un instrument excelent pentru a-ți atinge obiectivele atunci când ai nevoie – fie că vorbim despre creșterea afacerii sau planurile personale. Язык Русский Cum să accesezi corect un credit pentru afaceri sau necesități personale? Te-ai gândit vreodată dacă merită să iei un credit pentru a-ți realiza visul?
8 octombrie 2025
09:20
Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine # Газета-СП
Prin noul site, fiecare utilizator poate descoperi noutăți de la branduri preferate, recomandări de la specialiști și beneficii exclusive. Язык Русский Farmacia Familiei Group lansează o nouă experiență online: mai rapidă, mai intuitivă, mai aproape de tine Farmacia Familiei Group a relansat platforma online.
7 octombrie 2025
14:00
Site-ul zarplata.md oferă avantaje suplimentare pentru candidați și companii. Язык Русский În Moldova a apărut un nou site cu locuri de muncă: zarplata.md Zarplata.md, noua platformă cu locuri de muncă din Moldova.
6 octombrie 2025
16:00
Acordul a fost semnat de Giorgi Shagidze, Președintele maib și Arvid Tuerkner, Director General BERD pentru Ucraina și Moldova. Язык Русский Maib și BERD își extind parteneriatul pentru a sprijini IMM-urile din Moldova Acordul a fost semnat de Giorgi Shagidze și Arvid Tuerkner.
30 septembrie 2025
16:00
Pe piață domină doi giganți — Samsung Galaxy S24 și iPhone 17 Pro Max. Язык Русский Samsung Galaxy S24 vs iPhone 17 Pro Max: Ce flagship să alegi în 2025? Ce flagship să alegi — Samsung Galaxy S24 sau iPhone 17 Pro Max
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.