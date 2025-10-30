Emoție, reflecție și descoperire: ZFR 2025 la Ungheni
Unghiul, 30 octombrie 2025 11:30
Ediția din 2025 a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Ungheni a adus publicului experiențe cinematografice variate, de la basmele simbolice clasice la filmele românești contemporane cu tematică socială profundă. Elena Taragan, PR manager ZFR, ne povestește despre atmosfera deosebită de la proiecții, despre reacțiile copiilor și adulților la filmele „Tinerețe fără bătrânețe” de Elisabeta Bostan […]
• • •
În Moldova se înregistrează anual până la 12 mii de cazuri de accident vascular cerebral (AVC). O treime din pacienți mor în faza acută de boală, altă treime sunt dependenți de îngrijiri pe termen lung sau pe viață. Datele au fost raportate de autorități cu prilejul Zilei mondiale de combatere a AVC, transmite IPN. Totodată, […]
11:20
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia de asistență directă în școli, prin echipe mobile lansate de Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul-pilot se desfășoară în raioanele Drochia, Soroca și Cahul până la sfârșitul anului, cu perspectivă de extindere la nivel național, transmite IPN. Potrivit MEC, fiecare echipă include psiholog, […]
Acum 24 ore
15:50
Născut la 23 decembrie 1955, în satul Cetireni, raionul Ungheni, Constantin Alcaz este unul dintre oamenii care și-au dedicat întreaga viață artei și promovării valorilor muzicii populare moldovenești. Absolvent al Școlii de iluminare culturală „E. Sîrbu” din Soroca (promoția 1975), la specialitatea conducerea orchestrelor de instrumente populare, și-a început activitatea profesională în satul natal, ca […]
14:20
La sfârșitul săptămânii trecute, la Chișinău, s-a desfășurat o nouă ediție a Campionatului Republicii Moldova de cros, competiție care a reunit zeci de tineri atleți din toate raioanele țării. Evenimentul a avut drept scop promovarea alergării în aer liber, a unui mod de viață sănătos și selectarea celor mai buni sportivi pentru competițiile naționale și […]
Ieri
11:10
Sunt la o vârstă în care pot spune că am ceva experiență de viață. Am văzut destule, am auzit și mai multe și am învățat că nu tot ce strălucește pe internet e aur. De aceea, simt nevoia să le scriu fetelor tinere care petrec ore în șir pe rețelele sociale și cred că acolo […]
28 octombrie 2025
14:10
Sfârșit. Început aici. Victor Victor foarte greu a dus-o la orfelinat, el era mai slăbuț și mai mic decât copiii de vârsta lui, din acest motiv permanent îl obijduiau alți copii. Niciodată pe Victoraș nu a dorit nimeni să-l înfieze, el mereu privea cu invidie când cineva dintre copii era înfiat. Un coleg de clasă […]
13:50
Sute de moldoveni au rămas fără cărțile de identitate românești din cauza domiciliului fictiv # Unghiul
De la începutul anului curent, ofițerii poliției de frontieră Iași au ridicat cărțile de identitate românești a circa 870 de persoane cu cetățenie dublă moldovenească și română. Motivul a fost domiciliul fictiv al acestora în România, scrie presa română, citată de IPN. Potrivit sursei, de la începutul anului 2025, în punctele de trecere a frontierei a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Centrul de prestare a serviciilor sociale „CREDO” lansează campania de informare „Vorbim despre violență. Faptele vorbesc!”, menită să sensibilizeze comunitatea cu privire la fenomenul violenței domestice și la modalitățile prin care pot fi ajutate victimele. „Campania își propune nu doar să aducă în atenția publicului gravitatea violenței, ci și să promoveze serviciile oferite de centrul […]
11:10
Toți cei 426 de tineri specialiști angajați în anul curent în școlile și grădinițele din țară vor beneficia de mentorat pentru dezvoltarea competențelor profesionale. Programul a fost elaborat de Institutul Național pentru Educație și Leadership și este centrat pe sprijinirea tinerilor profesori, transmite IPN. „Ne dorim ca tinerii profesori să simtă că nu sunt singuri […]
11:00
Șoferii își pot verifica online abaterile în trafic, prin aplicația MCabinet în secțiunea „contravenții”. Autentificarea în cabinetul personal se face cu semnătura electronică. În cazul în care este emis un proces-verbal contravențional, amenda poate fi achitată prin aplicația EVO, transmite IPN. Accesând pagina mcabinet.gov.md. orice conducător auto poate vizualiza abaterile înregistrate de camerele de supraveghere, poate obține […]
27 octombrie 2025
15:20
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul Republicii Moldova este de 48 de ani. În noua legislatură, votată la 28 septembrie, 12 deputați au până la 35 de ani. Alți 49 de deputați au între 36 și 50 de ani, iar 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Totodată, nouă deputați au peste […]
15:00
Parlamentul ales la 28 septembrie s-a convocat în ședința de constituire miercuri, 22 octombrie, potrivit decretului semnat de președinta Maia Sandu. Dintre cei 34 de candidați originari din raionul Ungheni, doar unul a reușit să obțină un mandat de deputat. E vorba de Andrian Cheptonar, ales pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Odată cu […]
13:40
Primăria municipiului Ungheni invită locuitorii să se expună la proiectul Regulamentului lacului Delia, care stabilește cum se pot folosi lacul și malurile acestuia pentru agrement și recreere. Gestionarul lacului este compania „Servicii Comunale Ungheni” SRL, desemnată pentru o perioadă de 3 ani prin decizia Consiliului municipal. Trei zone funcționale, reguli clare pentru vizitatori Regulamentul propune […]
11:20
Privind harta politică a Moldovei, ai impresia că trăim într-o utopie bine organizată. Suntem naționaliști, uniți, solidari, ecologiști, demni și adevărați – cel puțin dacă ne uităm la denumirile partidelor politice. Practic, fiecare valoare pozitivă imaginabilă se regăsește în titlu: libertate, democrație, acțiune, adevăr. Cine ar putea contesta asta? Cine nu ar vrea să fie […]
11:10
Sectorul piscicol din Republica Moldova urmează să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani: producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, conform proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru 2026–2030, aflat acum în consultare publică, transmite IPN. Potrivit documentului, acest obiectiv va fi atins prin creșterea cu 25% a […]
10:50
Inflația prețurilor de producție în Moldova a atins cel mai înalt nivel din ultimii doi ani # Unghiul
Inflația prețurilor de producție în Moldova a crescut la 7,1% în luna septembrie, față de 5,4% în august. A fost cel mai ridicat nivel înregistrat din septembrie 2023 până în prezent, determinat în mare parte de creșterea costurilor în industria prelucrătoare, transmite IPN. Între timp, creșterea prețurilor a încetinit în industria minieră și exploatare. Aceasta […]
24 octombrie 2025
15:20
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni a început construcția unui teren sportiv multifuncțional # Unghiul
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni au început lucrările de amenajare a unui teren sportiv multifuncțional. Elevii vor putea practica baschet, volei, tenis de câmp, fotbal și alergări pe o suprafață de ultimă generație, cu înveliș sintetic, potrivit directorului Petru Langa. Învelișul pentru terenul destinat fotbalului va fi oferit ca donație de Federația […]
15:10
Pentru al șaselea an consecutiv, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, lansează campania națională „Mai puțină risipă, mai mult bine” – o inițiativă care aduce împreună educația, solidaritatea și responsabilitatea socială. Prin activități desfășurate în școli și comunități din întreaga țară, campania îi încurajează pe copii, profesori și familii să prețuiască munca din spatele […]
15:10
A fost dat startul campaniei de vaccinare antirabică a vulpilor din fauna sălbatică. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, cea de-al doilea ciclu de imunizare se va desfășura până pe 2 noiembrie, prin distribuirea manuală a momelilor vaccinale antirabice pe tot teritoriul țării, transmite IPN. Campania face parte din programul național de eradicare a rabiei, […]
12:40
Întâlnirea Trump-Putin, preconizată la Budapesta, nu e întâmplătoare. Aici în 1994 pe 5 decembrie s-a semnat un set de 3 acorduri, prin care Rusia, SUA și Marea Britanie garantau suveranitatea și integritatea Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului. Acest lucru s-a întâmplat în schimbul renunțării acestor țări la armele nucleare, moștenite de la Uniunea Sovietică și aderării […]
09:30
În primele nouă luni ale anului, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3,6 miliarde de lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. În perioada de referință, volumul încasărilor cumulative de numerar a constituit 136,8 miliarde lei, majorându-se cu […]
23 octombrie 2025
15:20
La Ungheni a fost lansat un amplu proiect de reabilitare a zonei verzi din cartierul Ungheni Vale, cu o investiție totală de aproape 60 de milioane de lei. Evenimentul a avut loc în prezența viceprim-ministrului și ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a primarului municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, precum și a partenerilor de proiect […]
15:00
Membrii Cenaclului Literar-Artistic „Suflet de poet” din municipiul Ungheni au participat recent la o manifestare culturală deosebită desfășurată în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași. Evenimentul a avut loc în incinta Complexului Istoric „Adormirea Maicii Domnului” și a prilejuit lansarea volumului de poezie „Noi două”, semnat de scriitoarele Maria Loghin și Elena Sârghe din Roman, […]
12:50
47 dintre cei 101 deputați aleși în Parlamentul de legislatura a XII-a își exercită pentru prima dată mandatul de parlamentar. Alți 43 sunt la al doilea sau al treilea mandat, iar 11 parlamentari au fost aleși de cel puțin patru ori, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de Parlament, în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), […]
10:20
Psihologii școlari vor aloca până la 20 de ore pe săptămână activităților cu elevii, Regulament # Unghiul
Psihologii care activează în instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor dedica aproape jumătate din timpul de lucru activităților directe cu elevii – între 18 și 20 de ore pe săptămână – potrivit unui proiect de regulament supus consultărilor publice, transmite IPN. În învățământul general, psihologii vor avea un program de lucru de 35 […]
22 octombrie 2025
15:50
Elevii de la LT „Mihai Eminescu” primesc echipamente sportive și învață siguranța online prin proiectul „Fotbal în școli” # Unghiul
Zeci de elevi ai Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni au început săptămâna trecută (6-12 octombrie) cu surprize plăcute: echipamente noi pentru fotbal și lecții despre siguranța în mediul digital. Inițiativa face parte din proiectul „Fotbal în școli”, care continuă să aducă mișcare și educație copiilor din întreaga țară. 26 de elevi ai clasei a […]
12:20
Ungheni – rezultate frumoase la Campionatul Municipiului Chișinău și tradiție continuată la Bumbăta # Unghiul
Ungheniul a strălucit pe două fronturi: la Campionatul Municipiului Chișinău, unde veteranii și tinerii jucători au adus acasă medalii și diplome, și la tradiționalul campionat „In memoriam Gheorghe Rotaru” de la Bumbăta, unde pasionații jocului de dame din raionul Ungheni și-au măsurat forțele, continuând o tradiție locală începută de fondatorul școlii și un fan înfocat […]
10:40
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 la învățământul primar, gimnazial și liceal, transmite IPN. Conform orarului de bacalaureat, examenul la limba și literatura română (alolingvi) va fi organizat pe 2 iunie, limba de instruire – 5 iunie, limba […]
10:30
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu. Ministrul a precizat că înscrierea în sistemul de compensații se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie. Cetățenii se pot înregistra online, iar cei care nu […]
21 octombrie 2025
15:10
Din cerul presărat la tot pasul cu nori negri, fulgere orbitoare încă mai brăzdau cerul. Era atât de aproape de sol, încât aveai impresia că cerul s-a prăvălit pe pământ. După câteva secunde de repaus, în care natura își trage sufletul zgomotele răsunătoare se opresc. Ploaia deasă nu avea nici o milă față de pământul […]
12:20
Primul Forum al Asociațiilor de Locatari din Moldova a reunit peste 170 de participanți pentru eficiență energetică și sustenabilitate # Unghiul
Peste 170 de participanți din întreaga țară, inclusiv reprezentanți ai asociațiilor de locatari, autorități publice și experți naționali și internaționali, au participat astăzi la primul Forum al Asociațiilor de Locatari din Republica Moldova, organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu PNUD Moldova și cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei. Evenimentul a […]
12:00
Crește alarmant piața creditelor și imobiliarelor. BNM: nu este premisă de criză financiară # Unghiul
Creditele de consum cresc cu aproximativ 30%, iar piața imobiliarelor – cu 76,9%, dar Banca Națională a Moldovei consideră că acest fapt „nu este o premisă de criză financiară”, transmite IPN. Potrivit raportului de evaluare a stabilității financiare, publicat de BNM pentru al doilea trimestru al acestui an, volumul creditelor imobiliare înregistrează o creștere de […]
09:50
Armata Națională organizează de luni și până la sfârșitul lunii octombrie exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET). La antrenamentele care se desfășoară în centrele de instruire militară din Moldova participă și soldați din România, cu scopul cooperării militare pe ambele maluri ale Prutului, în cadrul acestui tip de exercițiu JCET, inițiat încă în anul 2009, […]
20 octombrie 2025
15:00
Țesutul scoarței nu e doar un meșteșug, ci o poveste spusă prin fire colorate, o punte între generații și o mărturie a identității noastre. Despre asta s-a vorbit și s-a simțit la atelierul „Arta țeserii scoarței”, desfășurat la Ungheni, un eveniment dedicat păstrării și transmiterii tradiției covorului moldovenesc – element inclus în Patrimoniul Cultural Imaterial […]
12:40
Cei care au avut ocazia să se afle în țări cu democrații bine puse la punct au putut observa oameni cu zâmbetul pe față, cu dispoziție la înălțime, oriunde nu s-ar afla. Aceiași stare de spirit putem desprinde la aceiași oameni, atunci când sunt în vizită pe la noi. Involuntar ne punem retorica întrebare: oare […]
10:00
Bugetul asigurărilor sociale de stat a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, venituri totale de 37,7 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 77,8% din planul anual, transmite IPN. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează într-un raport că cele mai mari încasări provin din contribuțiile de asigurări sociale obligatorii, care au adus 20,4 miliarde […]
18 octombrie 2025
15:00
Ludmila Petrache: „Natura și oamenii m-au învățat răbdarea și respectul pentru tot ce înseamnă viață” # Unghiul
Scrie versuri din copilărie. Orice situație din viață o reflectă prin prisma poeziei. Pasiunea de a scrie n-a părăsit-o pe Ludmila Petrache nici până astăzi. Asocierea cu alți colegi de condei este un bun prilej de a-și așterne gândurile în continuare. O reușită din creația ei este încercarea de a-și pune versurile pe muzică. Casa […]
12:20
Cornova și-a testat reacția în caz de cutremur: exercițiu practic cu pompieri, polițiști și elevi # Unghiul
Vineri, 10 octombrie, sirenele au răsunat, iar elevii gimnaziului „Paul Mihail” din Cornova au fost evacuați în doar câteva minute. Nu a fost o situație reală de urgență, ci un exercițiu practic de protecție civilă, desfășurat în localitate, pentru a verifica pregătirea autorităților și reacția comunității în caz de cutremur și incendiu. Activitatea a fost […]
17 octombrie 2025
15:30
Ediția a II-a a Zilelor Filmului Românesc la Ungheni se anunță una specială, plină de filme valoroase și discuții captivante cu publicul. Evenimentul, care va avea loc pe 23 octombrie, la Palatul de Cultură din Ungheni, face parte din cea de-a 11-a ediție națională a ZFR, un proiect cultural care a devenit deja o tradiție […]
12:30
Prin statutul său, un cadru didactic face parte din elita invizibilă a societății. Nu în zadar, în Japonia, singurii cetățeni, care nu sunt obligați să se închine în fața Împăratului, sunt ei. Gestul este, pentru că niponii consideră că fără aceștia nu există împărați. La noi, la moldoveni cel puțin, avem nevoie de un cuvânt […]
10:50
În luna august, Republica Moldova a avut un deficit comercial de 556,6 milioane de dolari, cu 93,3 milioane de dolari mai mare decât a fost înregistrat în aceeași lună a anului trecut, transmite IPN. Exporturile au crescut cu 22%, până la 332,6 milioane de dolari, datorită livrărilor în creștere către Uniunea Europeană (+29,8%) și, într-o […]
10:50
Țigările cu filtru și electronice ar putea fi interzise în UE. Proiectul de lege ajunge la OMS # Unghiul
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice, ca măsură de reducere a consumului de tutun și de protejare a sănătății publice. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, urmează să fie discutat la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății din noiembrie, transmite IPN. Documentul, citat de publicația […]
16 octombrie 2025
13:30
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, transmite IPN. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va […]
12:50
Atleții Ecaterina Cernat și Gheorghe Buzulan au reprezentat cu mândrie Ungheniul și Republica Moldova la Maratonul Internațional București # Unghiul
Doi sportivi din Ungheni, Ecaterina Cernat și Gheorghe Buzulan, au participat la Maratonul Internațional București, unul dintre cele mai importante evenimente sportive, care a reunit peste 12 mii de participanți din peste 60 de țări. Ecaterina Cernat a concurat la proba de semimaraton, unde a obținut medalia de aur, înregistrând un timp excelent — 1 […]
12:40
Pentru a marca 25 de ani de activitate a Casei Naționale de Asigurări Sociale, la Ungheni a avut loc o întâlnire de informare destinată persoanelor în etate. Evenimentul, organizat de Grupul de Sprijin Reciproc Ungheni în colaborare cu Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ungheni și CNAS, a avut loc pe 10 octombrie 2025, sub genericul […]
12:30
Șoferii de vehicule cu o greutate de până la 3,5 tone, care se vor afla pe perioade scurte de timp în Bulgaria sau o vor tranzita, vor plăti de la 1 ianuarie 2026 o nouă taxă rutieră de 4,09 euro, transmite IPN. Potrivit decretului emis de Guvernul de la Sofia, noua măsura prevede introducerea vinietei […]
12:20
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026., transmite IPN. Estimările din proiect arată că diferența între tarifele actuale și […]
15 octombrie 2025
15:30
Republica Moldova inițiază negocierile cu Guvernul României cu privire la crearea controlului coordonat de trecere a frontierei de stat la vama Sculeni-Sculeni, transmite IPN. Controlul comun se va efectua atât pe sensul de intrare în România, cât și pe sensul de intrare în Republica Moldova. Prin urmare, punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea […]
15:10
Vara aceasta, Grecia a fost din nou în flăcări. Imaginile cu păduri mistuite de foc, cu localități evacuate și cu pompieri luptând zi și noapte împotriva incendiilor de vegetație au făcut înconjurul lumii. Echipe de pompieri din alte țări le-au sărit în ajutor colegilor eleni. Printre cei care au răspuns apelului de ajutor s-au aflat […]
