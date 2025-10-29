Prețul carburanților la 30 octombrie 2025
NewsUngheni, 29 octombrie 2025 13:40
Prețul carburanților la 30 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 30 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
• • •
Alte ştiri de NewsUngheni
Acum 10 minute
13:50
Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și Europol # NewsUngheni
Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și EuropolThe post Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și Europol first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 30 minute
13:40
Prețul carburanților la 30 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 30 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 6 ore
09:50
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe 3 străzi din sectorul Berești – Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi) # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe 3 străzi din sectorul Berești - Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi)The post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe 3 străzi din sectorul Berești – Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi) first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Situația la Frontieră: peste 61.1 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: peste 61.1 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:10
Descarcerare IGSU în urma unui accident rutier în satul Pârlița din raionul UngheniThe post Descarcerare IGSU în urma unui accident rutier în satul Pârlița din raionul Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:00
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str-la. Burebista din sectorul Dănuțeni al mun. UNGHENI # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str-la. Burebista din sectorul Dănuțeni al mun. UNGHENIThe post Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe str-la. Burebista din sectorul Dănuțeni al mun. UNGHENI first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Acum 24 ore
20:40
Dialog vamă – business pentru continuarea simplificărilor vamale destinate unui comerț internațional facilitat # NewsUngheni
Dialog vamă - business pentru continuarea simplificărilor vamale destinate unui comerț internațional facilitatThe post Dialog vamă – business pentru continuarea simplificărilor vamale destinate unui comerț internațional facilitat first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:20
Serviciul Vamal continuă instruirile privind aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit # NewsUngheni
Serviciul Vamal continuă instruirile privind aplicarea Noului Sistem Computerizat de TranzitThe post Serviciul Vamal continuă instruirile privind aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
20:10
Trei telefoane de ultimă generație nedeclarate au fost depistate la vama AeroportThe post Trei telefoane de ultimă generație nedeclarate au fost depistate la vama Aeroport first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:50
Frontiere protejate și comunități sigure: parteneriat strategic al IGPF cu Franța și OSCE # NewsUngheni
Frontiere protejate și comunități sigure: parteneriat strategic al IGPF cu Franța și OSCEThe post Frontiere protejate și comunități sigure: parteneriat strategic al IGPF cu Franța și OSCE first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:30
Flota Poliției de Frontieră dotată cu încă două ambarcațiuni de patrulare donate de Letonia # NewsUngheni
Flota IGPF dotată cu încă două ambarcațiuni de patrulare donate de LetoniaThe post Flota Poliției de Frontieră dotată cu încă două ambarcațiuni de patrulare donate de Letonia first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
19:20
Maia Sandu a fost invitată de Emmanuel Macron să participe la Forumul Păcii de la Paris # NewsUngheni
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mâine, 29 octombrie 2025, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul [...]The post Maia Sandu a fost invitată de Emmanuel Macron să participe la Forumul Păcii de la Paris first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:50
Transport ilegal de lemne depistat pe șoseaua de centură a municipiului UngheniThe post Transport ilegal de lemne depistat pe șoseaua de centură a municipiului Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie 2025The post Adresele din Ungheni unde vor fi amplasate containere pentru evacuarea deșeurilor vegetale în perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:00
[DOC] Programul de activitate propus de viitorul Cabinetul de miniștri MUNTEANUThe post [DOC] Programul de activitate propus de viitorul Cabinetul de miniștri MUNTEANU first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:30
Alexandru MUNTEANU a prezentat lista viitorului Cabinet de MiniștriThe post Alexandru MUNTEANU a prezentat lista viitorului Cabinet de Miniștri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Prețul carburanților la 29 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 29 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Ieri
10:00
Cupa Orange 2025-2026. FCM Ungheni și FC Sheriff se vor duela pe 29 octombrie la Tiraspol # NewsUngheni
Cupa Orange 2025-2026. FCM Ungheni și FC Sheriff se vor duela pe 29 octombrie la TiraspolThe post Cupa Orange 2025-2026. FCM Ungheni și FC Sheriff se vor duela pe 29 octombrie la Tiraspol first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:30
Mai mulți profesori din UTA Găgăuzia instruiți privind promovarea valorilor umane și comportamentului tolerant # NewsUngheni
Mai mulți profesori din UTA Găgăuzia instruiți privind promovarea valorilor umane și comportamentului tolerantThe post Mai mulți profesori din UTA Găgăuzia instruiți privind promovarea valorilor umane și comportamentului tolerant first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:20
Funcționarii vamali din Leușeni au depistat 20 de chitare de contrabandăThe post Funcționarii vamali din Leușeni au depistat 20 de chitare de contrabandă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
09:00
Situația la Frontieră: cca 63.2 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: cca 63.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
27 octombrie 2025
23:30
Maia Sandu în discuții cu Nicușor Dan în cadrul vizitei la BucureștiThe post Maia Sandu a avut o întrevedere cu Nicușor Dan în cadrul vizitei la București first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
23:20
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu – Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # NewsUngheni
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu - Patriarhul Ecumenic al ConstantinopoluluiThe post Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu – Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
21:30
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # NewsUngheni
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei NaționaleThe post Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:50
Noua ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste un mln MDL prin schema „ruda implicată în accident” # NewsUngheni
Noua ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste un mln MDL prin schema „ruda implicată în accident”The post Noua ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste un mln MDL prin schema „ruda implicată în accident” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:40
Percheziții în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa # NewsUngheni
Percheziții în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masaThe post Percheziții în dosarul privind instruirea moldovenilor în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masa first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:20
Consiliul municipal Ungheni se convoacă în ședință extraordinară la 31 octombrie 2024The post Consiliul municipal Ungheni se convoacă în ședință extraordinară la 31 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
18:00
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 8 acte falsificate depistate la frontierăThe post Bilanț săptămânal al IGPF: încă 8 acte falsificate depistate la frontieră first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
17:50
Ești minor și pleci în excursie cu colegii peste hotare? Află ce trebuie să știi pentru o călătorie fără griji! # NewsUngheni
Ești minor și pleci în excursie cu colegii peste hotare? Află ce trebuie să știi pentru o călătorie fără griji!The post Ești minor și pleci în excursie cu colegii peste hotare? Află ce trebuie să știi pentru o călătorie fără griji! first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:20
Noi loturi de mărfuri de contrabandă în cantități comerciale depistate de Echipele Mobile ale Vămii # NewsUngheni
Noi loturi mărfuri de contrabandă în cantități comerciale depistate de Echipele Mobile ale VămiiThe post Noi loturi de mărfuri de contrabandă în cantități comerciale depistate de Echipele Mobile ale Vămii first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
16:00
Un cetățean străin a fost reținuți în flagrant cu 2 kilograme de PVP la intrarea în țară # NewsUngheni
Un cetățean străin a fost reținuți în flagrant cu 2 kilograme de PVP la intrarea în țarăThe post Un cetățean străin a fost reținuți în flagrant cu 2 kilograme de PVP la intrarea în țară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:50
CNAM va aloca 380 mii MDL pentru procurarea ultimului lot de vaccin antirabic din 2025 # NewsUngheni
CNAM va aloca 380 mii MDL pentru procurarea ultimului lot de vaccin antirabic din 2025The post CNAM va aloca 380 mii MDL pentru procurarea ultimului lot de vaccin antirabic din 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie a fost inaugurat cabinetul de rezonanță magnetică nucleară # NewsUngheni
la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie a fost inaugurat cabinetul de rezonanță magnetică nuclearăThe post La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie a fost inaugurat cabinetul de rezonanță magnetică nucleară first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:50
Percheziții la o companie specializată în perfectării actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și a României # NewsUngheni
Percheziții la o companie specializată în perfectării actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și a RomânieiThe post Percheziții la o companie specializată în perfectării actelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și a României first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:40
Pistol pneumatic și muniție aferentă au fost depistate în PTF PalancaThe post Pistol pneumatic și muniție aferentă au fost depistate în PTF Palanca first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:20
Republica Moldova își consolidează securitatea frontierelor aliniindu-se standardelor acquis-ului Schengen # NewsUngheni
Republica Moldova își consolidează securitatea frontierelor aliniindu-se standardelor acquis-ului SchengenThe post Republica Moldova își consolidează securitatea frontierelor aliniindu-se standardelor acquis-ului Schengen first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
14:00
Două valize și 650 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la vamăThe post Două valize și 650 de pachete de țigări – planul spre Londra s-a oprit la vamă first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Consiliul raional Ungheni se convoacă în ședință ordinară la 5 noiembrie 2025The post Consiliul raional Ungheni se convoacă în ședință ordinară la 5 noiembrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
13:10
Prețul carburanților la 28 octombrie 2025The post Prețul carburanților la 28 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:50
La intersecția str. Romană cu Alexandru cel Bun din mun. Ungheni a început construcția unei intersecției de tip sens giratoriu # NewsUngheni
La intersecția str. Romană cu Alexandru cel Bun din mun. Ungheni a început construcția unei intersecției de tip sens giratoriuThe post La intersecția str. Romană cu Alexandru cel Bun din mun. Ungheni a început construcția unei intersecției de tip sens giratoriu first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:30
Cum trebuie de procedat în cazul în care actelor de călătorie au fost în mâinile unui copil creativ # NewsUngheni
Cum trebuie de procedat în cazul în care actelor de călătorie au fost în mâinile unui copil creativ The post Cum trebuie de procedat în cazul în care actelor de călătorie au fost în mâinile unui copil creativ first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
12:20
Ziua Ușilor Deschise la Judecătoria UngheniThe post Ziua Ușilor Deschise la Judecătoria Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:30
Podurile peste Prut de la UNGHENI „cresc” conform graficuluiThe post [FOTO] Podurile peste Prut de la UNGHENI „cresc” conform graficului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
11:00
Misiune neobișnuită la UNGHENI. Pompierii au salvat o pisică de la înălțimea de 20 – 25 metri # NewsUngheni
Misiune neobișnuită la UNGHENI. Pompierii au salvat o pisică de la înălțimea de 20 - 25 metriThe post Misiune neobișnuită la UNGHENI. Pompierii au salvat o pisică de la înălțimea de 20 – 25 metri first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:30
Serviciul Vamal raportează încasări de 886.3 mln MDL în perioada 20 – 26 octombrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 886.3 mln MDL în perioada 20 - 26 octombrie 2025The post Serviciul Vamal raportează încasări de 886.3 mln MDL în perioada 20 – 26 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
10:10
Situația la Frontieră: cca 79.5 mii de traversări în ultimele 24 de oreThe post Situația la Frontieră: cca 79.5 mii de traversări în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
25 octombrie 2025
16:00
Ultima duminică din octombrie: Ziua profesională a Automobilistului și DrumaruluiThe post Ultima duminică din octombrie: Ziua profesională a Automobilistului și Drumarului first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:40
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 27 – 31 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 27 - 31 octombrie 2025The post Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 27 – 31 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:20
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 27 – 31 octombrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 27 - 31 octombrie 2025The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 27 – 31 octombrie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
15:10
Două cutremure cu magnitudinea ml 4.2 pe scara Richter la cca 190 km de mun. UngheniThe post Două cutremure cu magnitudinea ml 4.2 pe scara Richter la cca 190 km de mun. Ungheni first appeared on Știri din regiunea Ungheni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.