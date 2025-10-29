Prețul carburanților la 30 octombrie 2025

18:50

Noua ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste un mln MDL prin schema „ruda implicată în accident”The post Noua ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste un mln MDL prin schema „ruda implicată în accident” first appeared on Știri din regiunea Ungheni.