Republica Moldova câștigă din nou locul I la competiția globală de inteligență artificială Intel AI Global Impact Festival 2025
Moldova1, 29 octombrie 2025 12:10
Republica Moldova și-a consolidat poziția pe harta mondială a inovației în educație digitală, obținând din nou locul I la competiția internațională Intel® AI Global Impact Festival 2025. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, au câștigat la categoria 13 - 17 ani cu proiectul EDU-RAG, un tutor AI privat și offline care răspunde la întrebările elevilor în mai multe limbi, funcționând pe calculatoare obișnuite fără nevoie de GPU. Republica Moldova a depășit astfel 109 echipe din 33 de țări, inclusiv SUA și Singapore.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 15 minute
12:10
Republica Moldova câștigă din nou locul I la competiția globală de inteligență artificială Intel AI Global Impact Festival 2025 # Moldova1
Republica Moldova și-a consolidat poziția pe harta mondială a inovației în educație digitală, obținând din nou locul I la competiția internațională Intel® AI Global Impact Festival 2025. Elevii Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, de la Liceul Teoretic „Nicolae Milescu Spătaru” din Chișinău, au câștigat la categoria 13 - 17 ani cu proiectul EDU-RAG, un tutor AI privat și offline care răspunde la întrebările elevilor în mai multe limbi, funcționând pe calculatoare obișnuite fără nevoie de GPU. Republica Moldova a depășit astfel 109 echipe din 33 de țări, inclusiv SUA și Singapore.
Acum 30 minute
12:00
Premierul desemnat, consultări-maraton cu fracțiunile parlamentare: Costiuc și Usatîi cer amânarea votului de învestitură a Guvernului Munteanu # Moldova1
Înainte de votul de învestitură, programat pentru data de 31 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu desfășoară miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa a Parlamentului, unde își prezintă programul de guvernare și prioritățile viitorului Executiv.
12:00
Corupție în uniformă: un fost polițist, condamnat pentru o mită estorcată cu nouă ani în urmă # Moldova1
Un fost polițist din Chișinău a fost condamnat într-un dosar de corupție la trei ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, și amendă în mărime de 120.000 de lei. Magistrații l-au privat pe bărbat și de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de opt ani.
Acum o oră
11:50
Dronele ucrainene au lovit Moscova și trei rafinării din interiorul Rusiei: incendii masive la uzine din Stavropol, Mari El și Ulyanovsk # Moldova1
Dronele ucrainene au atacat în noaptea de miercuri, 29 octombrie, capitala Rusiei, o rafinărie din republica Mari El, una din regiunea Ulyanovsk și o uzină chimică din Ținutul Stavropol. Imagini cu urmările loviturilor au fost publicate pe mai multe canale de Telegram, transmite DW.
Acum 2 ore
11:20
Un camion condus de un șofer din Republica Moldova s-a răsturnat în comuna Bălțați, județul Iași, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism care a pătruns pe contrasens. Șoferul mașinii, un bărbat de 36 de ani, a decedat pe loc, iar o tânără de 19 ani, din același autoturism, a suferit un stop cardiorespirator și nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare.
10:50
Premierul desemnat, consultări-maraton cu fracțiunile parlamentare: Costiuc și Usatîi cer amânarea cu o săptămână a votului de învestitură a Guvernului Munteanu # Moldova1
Înainte de votul de învestitură, programat pentru data de 31 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu desfășoară miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa a Parlamentului, unde își prezintă programul de guvernare și prioritățile viitorului Executiv.
10:50
Vicepreședintele Parlamentului European, la Moldova 1: „Important este să accelerăm ritmul de negociere pentru aderarea la UE” # Moldova1
Republica Moldova este pregătită pentru această nouă etapă de negociere cu Uniunea Europeană pe clustere, care trebuie să înceapă până la sfârșitul anului. Într-un interviu acordat pentru Moldova 1, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil de relația cu Republica Moldova, a declarat că este important să fie acceleratritmul de negociere, iar Pachetul de creștere economică, în valoare de 1.9 miliarde de euro, este un test important pentru guvernarea de la Chișinău.
10:40
Moldova este UE! „Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist. # Moldova1
Maxim Macovei este jurist și avocat, un tânăr care își dorește să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Prin profesia sa, el încearcă să apere dreptatea și să promoveze valorile unei societăți moderne și echitabile.
Acum 4 ore
10:20
Investigație „Verstka”: peste 100 de comandanți ruși și-au executat propriii soldați în Ucraina # Moldova1
Comandanții din armata rusă care luptă în Ucraina au început încă din primul an al invaziei pe scară largă să-și tortureze și chiar să-și execute propriii subordonați, scrie publicația independentă „Verstka”, citată de The Moscow Times.
10:20
Negocieri dure în UE pentru finanțarea Ucrainei: „Dacă nu vreți să confiscați banii Rusiei, atunci deschideți portofelul” # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) accentuează presiunea pe statele-membre reticente la a agrea noi împrumuturi pentru finanțarea Ucrainei distruse de război, spunându-le că, dacă nu vor să accepte folosirea activelor rusești înghețate, vor trebui să plătească ele însele nota de plată.
10:10
Modificări la stabilirea taxei pentru salubritate: autoritatea locală va decide un singur subiect al impunerii # Moldova1
Începând cu noul an, survin modificări în procedura de stabilire și plată a taxei pentru salubritate. Din 1 ianuarie 2026, taxa va fi aplicată fie persoanelor fizice înregistrate la o adresă declarată ca domiciliu, cum este și în prezent, fie proprietarilor de bunuri imobile. Decizia va aparține autorității publice locale.
10:10
Percheziții de amploare: oamenii legii au descins la mai multe adrese, într-un dosar privind activitatea mercenarilor # Moldova1
Percheziții pe mai multe adrese din Republica Moldova au loc în această dimineață, 29 octombrie, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
09:40
Descarcerare în raionul Ungheni: un bărbat a ajuns la spital după ce s-a lovit cu automobilul de un copac # Moldova1
Un bărbat de 38 de ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 29 octombrie, pe drumul R-1, la ieșirea din satul Pârlița din raionul Ungheni. Autoturismul de model VAZ, pe care îl conducea, a derapat de pe carosabil și s-a lovit violent de un copac.
09:10
Descarcerare în raionul Ungheni: un bărbat de 38 de ani a ajuns la spital după ce s-a lovit cu automobilul de un copac # Moldova1
Un bărbat de 38 de ani a ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 29 octombrie, pe drumul R-1, la ieșirea din satul Pârlița din raionul Ungheni. Autoturismul de model VAZ, pe care îl conducea, a derapat de pe carosabil și s-a lovit violent de un copac.
09:10
Premierul desemnat, consultări-maraton cu fracțiunile parlamentare: Munteanu își prezintă echipa și programul de guvernare, înainte de votul de învestitură # Moldova1
Înainte de votul de învestitură, programat pentru data de 31 octombrie, premierul desemnat Alexandru Munteanu desfășoară miercuri, 29 octombrie, consultări cu fracțiunile parlamentare în Sala Europa a Parlamentului, unde își prezintă programul de guvernare și prioritățile viitorului Executiv.
09:10
Istoria unui dentist din Hamburg care își trăiește visul copilăriei la volanul unui autobuz # Moldova1
În Germania circulă stereotipul că stomatologii, după muncă, preferă să se urce la volanul unui Porsche. Dar Stefan Schmidt din Hamburg, în fiecare vineri, după ce iese din cabinetul său stomatologic, urcă la volanul unui autobuz urban, scrie DW.
08:40
„Furtuna secolului” în Jamaica: Uraganul Melissa, cel mai puternic ciclon din istoria insulei, provoacă inundații, iar mii de persoane au fost evacuate # Moldova1
Uraganul Melissa a lovit marți Jamaica cu o forță devastatoare, devenind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată pe insulă. Furtuna a atins viteze maxime de 295 km/h, echivalente cu un uragan de categoria 5, nivelul cel mai înalt pe scara Saffir-Simpson, potrivit Centrului Național pentru Uragane al SUA, citat de Reuters.
08:40
NATO ar putea aloca până la 15 miliarde de dolari în 2026 pentru achiziția de armament destinat Ucrainei prin programul PURL # Moldova1
Țările membre ale NATO ar putea aloca aproximativ 2 miliarde de dolari până la sfârșitul acestui an și între 12 și 15 miliarde de dolari în 2026 pentru achiziția de armament destinat Ucrainei prin programul PURL. Anunțul a fost făcut de reprezentantul permanent al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat postului Bloomberg Television, marți, 28 octombrie.
08:30
Deputat PAS, la Moldova 1: Guvernul Munteanu va continua obiectivele Cabinetului Recean, cu accent pe dezvoltarea economiei # Moldova1
Obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2028, în baza angajamentelor asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) față de cetățeni, iar reformele inițiate de Guvernul Recean trebuie continuate de Cabinetul Munteanu. Viitorul Executiv a prezentat o agendă clară de dezvoltare economică, socială și instituțională, a declarat deputata PAS, Marcela Adam, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 28 octombrie.
Acum 6 ore
08:10
Panouri cu coduri QR, în Chișinău: locuitorii și turiștii pot descoperi istoria și atracțiile orașului direct din stradă # Moldova1
Când ne plimbăm pe străzile Chișinăului, merită să fim atenți la panourile cu coduri QR instalate în oraș — ele pot fi scanate pentru a descoperi istoria locului, a capitalei și a personalităților chișinăuiene. Datorită noilor tehnologii, și turiștii străini se pot orienta mai ușor și explora atracțiile Chișinăului. În diferite zone ale orașului au fost montate afișe electronice, cunoscute ca hărți digitale, proiect realizat de Egor Sotnic.
08:10
Dronele ucrainene au lovit Moscova și trei rafinării din interiorul Rusiei: incendii masive la uzine din Stavropol, Mari El și Ulianovsk # Moldova1
Dronele ucrainene au atacat în noaptea de miercuri, 29 octombrie, capitala Rusiei, o rafinărie din republica Mari El, una din regiunea Ulianovsk și o uzină chimică din Ținutul Stavropol. Imagini cu urmările loviturilor au fost publicate pe mai multe canale de Telegram, transmite DW.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Alegeri anticipate astăzi în Țările de Jos — impuls pentru extrema dreaptă # Moldova1
După ani de zile la putere, partidul liberal olandez, condus vreme îndelungată de actualul secretar general al NATO, Mark Rutte, se confruntă acum cu o luptă disperată pentru relevanță în alegerile naționale de miercuri, 29 octombrie. Scăderea în sondaje înregistrată de Partidul pentru Libertate și Democrație (VVD), de la căderea guvernului în luna iunie încoace, a marginalizat o forță electorală care devenise aproape sinonimă cu guvernul olandez și cu imaginea reputatei tradiții liberale a țării în UE.
06:40
Cea mai sângeroasă operațiune din istoria poliției braziliene: 64 de morți la Rio de Janeiro, înaintea evenimentelor globale legate de COP30 # Moldova1
Cea mai letală operațiune de poliție din istoria orașului Rio de Janeiro, Brazilia, s-a soldat marți, 28 octombrie, cu cel puțin 64 de morți, printre care patru polițiști, potrivit Reuters. Acțiunea de amploare a vizat rețeaua criminală Comando Vermelho, cu doar câteva zile înainte ca orașul să găzduiască o serie de evenimente internaționale în pregătirea summitului ONU privind clima – COP30.
Acum 24 ore
21:50
Investigație LRT: nave din țările baltice au alimentat 286 de petroliere rusești sancționate # Moldova1
O rețea de firme din Letonia, Lituania și Estonia a alimentat petrolierele „flotei fantomă” rusești, prin care Kremlinul ocolește sancțiunile internaționale și exportă petrol în alte țări. Concluzia aparține unei investigații realizate de compania publică de media din Lituania, LRT, citate de publicația The Moscow Times.
21:40
Costume și podoabe din Banat, prezentate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală # Moldova1
O expoziție dedicată portului popular bănățean a fost inaugurată la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Vizitatorii pot admira costume tradiționale, podoabe și documente fotoetnografice din colecția etnologului Marius Matei, care a salvat numeroase piese ale portului din zona Banatului de câmpie.
21:20
Pledoariile finale în dosarul lui Țuțu. Procurorii îl acuză de trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită # Moldova1
Procurorii îl acuză pe fostul lider democrat Constantin Țuțu de cinci infracțiuni: trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și două cazuri de depunere a declarațiilor necorespunzătoare la Autoritatea Națională de Integritate. Marți au început pledoariile finale în instanță, iar procesul se apropie de final.
21:20
Moldova este UE! Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune — valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” # Moldova1
Andrei Știrbu este sommelier în Republica Moldova și, prin munca sa, aduce în prim-plan excelența și dedicarea în arta vinului. La Divus, valorile europene prind viață prin fiecare sticlă produsă, reflectând calitatea, atenția la detalii și dezvoltarea durabilă.
21:10
Ministra Misail-Nichitin: Majoritatea cazurilor de corupție electorală documentate de poliție sunt confirmate de instanțe # Moldova1
Poliția a documentat peste 26.000 de cazuri de corupție electorală și finanțare ilegală în ultimii doi ani, iar majoritatea proceselor-verbale întocmite de oamenii legii au fost menținute de instanțele de judecată, afirmă ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
20:50
Un fermier din raionul Hâncești, Vasile Niculiță, a reușit să dezvolte o metodă proprie de cultivare a cartofilor ecologici, după șapte ani de studii și experimente. După ce a revenit din străinătate, el a decis să practice agricultura ecologică - un mod de a produce hrană sănătoasă fără a afecta mediul. De anul viitor, agricultorul intenționează să-și extindă plantațiile și să folosească tehnică agricolă modernă.
20:10
Ministrul italian al apărării: Ucraina nu va putea recupera teritoriile pierdute în fața Rusiei # Moldova1
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pe care le-a pierdut în fața Rusiei de la invazia din 2022, transmite marți agenția de presă italiană ANSA, citată de Agerpres.
19:30
Un fermier din raionul Hâncești, Vasile Niculiță, a reușit să dezvolte o metodă proprie de cultivare a cartofilor ecologici, după șapte ani de studii și experimente. După ce a revenit din străinătate, el a decis să practice agricultura ecologică - un mod de a produce hrană sănătoasă fără a afecta mediul. De anul viitor, agricultorul intenționează să-și extindă plantațiile și să folosească tehnică agricolă modernă.
19:20
„Măcel” în Cupa Moldovei la fotbal. Zimbru Chișinău a surclasat pe Univer Comrat cu scorul de 10:0 și s-a calificat în sferturile de finală. Totodată, CSF Bălți a învins-o pe Victoria Chișinău cu 6:1.
19:00
Legendarul stadion Maracanà, „templul” fotbalului brazilian, urmează să fie vândut. Statul Rio de Janeiro vrea astfel să reducă din datoria uriașă de 1,89 de miliarde de euro față de guvernul federal brazilian.
18:40
Elevii Liceului „Alexandru Donici” din Peresecina construiesc roboți și studiază fenomenele naturii cu ajutorul dronelor # Moldova1
Elevii de la Liceul „Alexandru Donici” din Peresecina, raionul Orhei, pot să cerceteze fenomenele naturii, să construiască roboți sau să imprime obiecte și chiar organe umane în format 3D. Instituția a inaugurat un laborator digital ultramodern, parte a proiectului „Școlile Model”, care își propune modernizarea procesului educațional și apropierea elevilor de științele reale.
18:40
Moldova este UE! Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” # Moldova1
Ivanka Costru, ilustratoare din Republica Moldova, reușește să dea viață ideilor și să transforme emoțiile în imagini. Arta grafică este pentru ea un limbaj universal prin care spune povești, iar fiecare ilustrație poartă o parte din identitatea Moldovei.
18:20
Președinta Maia Sandu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Păcii de la Paris, care se va desfășura miercuri, 29 octombrie, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron.
18:10
DECLARAȚIE | Acum este momentul potrivit pentru a elibera Găgăuzia de sub influența lui Ilan Șor # Moldova1
Autoritățile centrale din Republica Moldova traversează o perioadă favorabilă pentru a recâștiga controlul asupra Găgăuziei și a limita influența politică a fugarului Ilan Șor în regiune. De această părere este comentatorul politic Andrei Andrievschi.
18:10
R. Moldova importă 68% din peștele consumat: autoritățile vor să majoreze producția internă cu 50% până în 2030 # Moldova1
Doar 32% din peștele consumat în Republica Moldova provine din fermele piscicole autohtone, iar restul – din import, arată datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru a reduce această dependență, autoritățile își propun să majoreze producția locală cu 50% până în anul 2030, obiectiv inclus în Programul Strategic al Sectorului de Acvacultură, elaborat de minister și supus consultărilor publice.
17:30
Elevii din Republica Moldova au obținut trei medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # Moldova1
Republica Moldova a obținut o medalie de argint, două de bronz și mai multe mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, desfășurată la Piatra Neamț, România. Țara noastră a participat pentru prima dată cu două echipe complete. Despre experiența acestei competiții și provocările prin care au trecut elevii a relatat Natalia Mogîldea, reporter Radio Moldova, care a stat de vorbă cu Daria Boguș, medaliată cu argint.
17:10
Obiectivele Guvernului Recean, continuate de Cabinetul Munteanu: negocieri de aderare finalizate în 2028, investiții de miliarde și angajamente pentru salarii și energie # Moldova1
Creșterea salariului minim la 10.000 de lei, valorificarea Planului de Creștere Economică de 1.9 miliarde de euro și finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 sunt câteva dintre angajamentele majore incluse în Programul de guvernare „UE, Pace, Dezvoltare”, făcut public marți, 28 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu.
16:50
Proiect-pilot: sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile de la sat, acordat de echipe mobile # Moldova1
Copiii cu cerințe educaționale speciale din mediul rural vor primi sprijin specializat direct în școlile în care învață. Proiectul lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF, este pilotat până la 31 decembrie curent în raioanele Drochia, Soroca și Cahul, urmând ca ulterior să fie extins la nivel național.
16:40
Putin a distribuit prietenilor săi din cooperativa „Ozero” active confiscate în valoare de 3 miliarde de dolari # Moldova1
Naționalizarea pe scară largă în Rusia inițiată de autorități după începutul războiului din Ucraina a dus la redistribuirea activelor în favoarea vechilor prieteni ai lui Vladimir Putin. Membrii cooperativei „Ozero” au primit bunuri în valoare totală de 235 miliarde de ruble (aproximativ 3 miliarde de dolari), potrivit calculelor făcute de Novaia Gazeta Europa, citate de publicația The Moscow Times.
16:20
Peste 25.000 de persoane au beneficiat de cursuri gratuite de limbă română, finanțate de stat # Moldova1
Aproape 8.3 mii de persoane au participat sau continuă să participe, în anul curent, la cursuri gratuite de limba română organizate în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, derulat pentru al treilea an consecutiv de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
16:20
Proiect-pilot de digitalizare în transportul interraional: plăți contactless în trenuri și autobuze # Moldova1
Republica Moldova lansează un proiect-pilot de digitalizare în transportul feroviar și rutier, prin integrarea unei platforme moderne pentru gestionarea curselor interraionale, crearea unei baze de date unice și dotarea gărilor și stațiilor auto, precum și a unităților de transport cu echipamente contactless pentru plata călătoriilor.
15:40
De-a lungul anilor, Ion Luca a transformat pasiunea pentru vin într-un brand recunoscut – VINFOTECA, apreciat pentru rafinamentul și autenticitatea vinurilor sale, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Distincțiile internaționale și exporturile constante confirmă calitatea muncii sale, dar și potențialul vinurilor moldovenești de a concura pe piețele europene.
15:40
Ucraina este pregătită să înceapă negocieri de pace, însă nu își va retrage trupele din teritoriile recâștigate, așa cum solicită Moscova, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Într-o declarație făcută presei și publicată marți, liderul ucrainean a subliniat că este deschis la dialog, dar nu acceptă condiții care ar pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei. Zelenski a precizat că este dispus ca discuțiile să aibă loc oriunde, cu excepția Rusia și Belarus, aliatul apropiat al Kremlinului.
15:40
Uniunea Europeană prelungește cu un an sancțiunile împotriva liderilor regiunii separatiste din stânga Nistrului # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea pentru încă un an, până la 31 octombrie 2026, a măsurilor restrictive impuse așa-zișilor lideri ai regiunii separatiste din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru Moldova 1 de serviciul de presă al Consiliului European.
15:20
Peste 2.000 de fermieri vor primi echipamente agricole prin programul IFAD: sprijin pentru adaptarea la schimbările climatice # Moldova1
Gospodăriile țărănești, femeile care gestionează o întreprindere agricolă și alte categorii de persoane din mediul rural pot beneficia de granturi în cadrul unui proiect desfășurat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD).
15:00
Performanță impresionantă a baschetbalistului finlandez Lauri Markkanen în NBA. Acesta a devenit primul jucător al echipei Utah Jazz cu cel puțin 50 de puncte acumulate într-un meci după Karl Malone, care a reușit să o facă în anul 1998.
14:50
BLOCAJ | „Comisie controlată politic”: intenția autorităților din Găgăuzia de a înființa o entitate electorală „temporară”, taxată de Guvern # Moldova1
Autonomia Găgăuză nu are în continuare un consiliul electoral, fapt ce face imposibilă organizarea alegerilor pentru noua Adunare Populară (AP) de la Comrat. Mandatul actualei legislaturi locale expiră în noiembrie, iar instanțele judecătorești examinează două decizii contradictorii ale Adunării Populare: una privind dizolvarea fostei comisii electorale a Găgăuziei și alta referitoare la crearea unei comisii noi, permanente.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.