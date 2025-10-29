Deputat PAS, la Moldova 1: Guvernul Munteanu va continua obiectivele Cabinetului Recean, cu accent pe dezvoltarea economiei
Moldova1, 29 octombrie 2025 08:30
Obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană până în anul 2028, în baza angajamentelor asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) față de cetățeni, iar reformele inițiate de Guvernul Recean trebuie continuate de Cabinetul Munteanu. Viitorul Executiv a prezentat o agendă clară de dezvoltare economică, socială și instituțională, a declarat deputata PAS, Marcela Adam, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 28 octombrie.
Acum 10 minute
08:40
„Furtuna secolului” în Jamaica: Uraganul Melissa, cel mai puternic ciclon din istoria insulei, provoacă inundații, iar mii de persoane au fost evacuate # Moldova1
Uraganul Melissa a lovit marți Jamaica cu o forță devastatoare, devenind cel mai puternic ciclon înregistrat vreodată pe insulă. Furtuna a atins viteze maxime de 295 km/h, echivalente cu un uragan de categoria 5, nivelul cel mai înalt pe scara Saffir-Simpson, potrivit Centrului Național pentru Uragane al SUA, citat de Reuters.
08:40
NATO ar putea aloca până la 15 miliarde de dolari în 2026 pentru achiziția de armament destinat Ucrainei prin programul PURL # Moldova1
Țările membre ale NATO ar putea aloca aproximativ 2 miliarde de dolari până la sfârșitul acestui an și între 12 și 15 miliarde de dolari în 2026 pentru achiziția de armament destinat Ucrainei prin programul PURL. Anunțul a fost făcut de reprezentantul permanent al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat postului Bloomberg Television, marți, 28 octombrie.
Acum 30 minute
08:30
Acum o oră
08:10
Panouri cu coduri QR, în Chișinău: locuitorii și turiștii pot descoperi istoria și atracțiile orașului direct din stradă # Moldova1
Când ne plimbăm pe străzile Chișinăului, merită să fim atenți la panourile cu coduri QR instalate în oraș — ele pot fi scanate pentru a descoperi istoria locului, a capitalei și a personalităților chișinăuiene. Datorită noilor tehnologii, și turiștii străini se pot orienta mai ușor și explora atracțiile Chișinăului. În diferite zone ale orașului au fost montate afișe electronice, cunoscute ca hărți digitale, proiect realizat de Egor Sotnic.
08:10
Dronele ucrainene au lovit Moscova și trei rafinării din interiorul Rusiei: incendii masive la uzine din Stavropol, Mari El și Ulianovsk # Moldova1
Dronele ucrainene au atacat în noaptea de miercuri, 29 octombrie, capitala Rusiei, o rafinărie din republica Mari El, una din regiunea Ulianovsk și o uzină chimică din Ținutul Stavropol. Imagini cu urmările loviturilor au fost publicate pe mai multe canale de Telegram, transmite DW.
Acum 2 ore
07:30
Corespondență Dan Alexe // Alegeri anticipate astăzi în Țările de Jos — impuls pentru extrema dreaptă # Moldova1
După ani de zile la putere, partidul liberal olandez, condus vreme îndelungată de actualul secretar general al NATO, Mark Rutte, se confruntă acum cu o luptă disperată pentru relevanță în alegerile naționale de miercuri, 29 octombrie. Scăderea în sondaje înregistrată de Partidul pentru Libertate și Democrație (VVD), de la căderea guvernului în luna iunie încoace, a marginalizat o forță electorală care devenise aproape sinonimă cu guvernul olandez și cu imaginea reputatei tradiții liberale a țării în UE.
Acum 4 ore
06:40
Cea mai sângeroasă operațiune din istoria poliției braziliene: 64 de morți la Rio de Janeiro, înaintea evenimentelor globale legate de COP30 # Moldova1
Cea mai letală operațiune de poliție din istoria orașului Rio de Janeiro, Brazilia, s-a soldat marți, 28 octombrie, cu cel puțin 64 de morți, printre care patru polițiști, potrivit Reuters. Acțiunea de amploare a vizat rețeaua criminală Comando Vermelho, cu doar câteva zile înainte ca orașul să găzduiască o serie de evenimente internaționale în pregătirea summitului ONU privind clima – COP30.
Acum 12 ore
21:50
Investigație LRT: nave din țările baltice au alimentat 286 de petroliere rusești sancționate # Moldova1
O rețea de firme din Letonia, Lituania și Estonia a alimentat petrolierele „flotei fantomă” rusești, prin care Kremlinul ocolește sancțiunile internaționale și exportă petrol în alte țări. Concluzia aparține unei investigații realizate de compania publică de media din Lituania, LRT, citate de publicația The Moscow Times.
21:40
Costume și podoabe din Banat, prezentate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală # Moldova1
O expoziție dedicată portului popular bănățean a fost inaugurată la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Vizitatorii pot admira costume tradiționale, podoabe și documente fotoetnografice din colecția etnologului Marius Matei, care a salvat numeroase piese ale portului din zona Banatului de câmpie.
21:20
Pledoariile finale în dosarul lui Țuțu. Procurorii îl acuză de trafic de influență, escrocherie și îmbogățire ilicită # Moldova1
Procurorii îl acuză pe fostul lider democrat Constantin Țuțu de cinci infracțiuni: trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și două cazuri de depunere a declarațiilor necorespunzătoare la Autoritatea Națională de Integritate. Marți au început pledoariile finale în instanță, iar procesul se apropie de final.
21:20
Moldova este UE! Andrei Știrbu: „Europa înseamnă calitate și pasiune — valori pe care le regăsim în fiecare sticlă de vin din Moldova” # Moldova1
Andrei Știrbu este sommelier în Republica Moldova și, prin munca sa, aduce în prim-plan excelența și dedicarea în arta vinului. La Divus, valorile europene prind viață prin fiecare sticlă produsă, reflectând calitatea, atenția la detalii și dezvoltarea durabilă.
21:10
Ministra Misail-Nichitin: Majoritatea cazurilor de corupție electorală documentate de poliție sunt confirmate de instanțe # Moldova1
Poliția a documentat peste 26.000 de cazuri de corupție electorală și finanțare ilegală în ultimii doi ani, iar majoritatea proceselor-verbale întocmite de oamenii legii au fost menținute de instanțele de judecată, afirmă ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
20:50
Un fermier din raionul Hâncești, Vasile Niculiță, a reușit să dezvolte o metodă proprie de cultivare a cartofilor ecologici, după șapte ani de studii și experimente. După ce a revenit din străinătate, el a decis să practice agricultura ecologică - un mod de a produce hrană sănătoasă fără a afecta mediul. De anul viitor, agricultorul intenționează să-și extindă plantațiile și să folosească tehnică agricolă modernă.
20:10
Ministrul italian al apărării: Ucraina nu va putea recupera teritoriile pierdute în fața Rusiei # Moldova1
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pe care le-a pierdut în fața Rusiei de la invazia din 2022, transmite marți agenția de presă italiană ANSA, citată de Agerpres.
Acum 24 ore
19:30
19:20
„Măcel” în Cupa Moldovei la fotbal. Zimbru Chișinău a surclasat pe Univer Comrat cu scorul de 10:0 și s-a calificat în sferturile de finală. Totodată, CSF Bălți a învins-o pe Victoria Chișinău cu 6:1.
19:00
Legendarul stadion Maracanà, „templul” fotbalului brazilian, urmează să fie vândut. Statul Rio de Janeiro vrea astfel să reducă din datoria uriașă de 1,89 de miliarde de euro față de guvernul federal brazilian.
18:40
Elevii Liceului „Alexandru Donici” din Peresecina construiesc roboți și studiază fenomenele naturii cu ajutorul dronelor # Moldova1
Elevii de la Liceul „Alexandru Donici” din Peresecina, raionul Orhei, pot să cerceteze fenomenele naturii, să construiască roboți sau să imprime obiecte și chiar organe umane în format 3D. Instituția a inaugurat un laborator digital ultramodern, parte a proiectului „Școlile Model”, care își propune modernizarea procesului educațional și apropierea elevilor de științele reale.
18:40
Moldova este UE! Ivanka Costru: „Cred într-o Moldovă europeană care își spune povestea prin desen și își exprimă identitatea prin artă” # Moldova1
Ivanka Costru, ilustratoare din Republica Moldova, reușește să dea viață ideilor și să transforme emoțiile în imagini. Arta grafică este pentru ea un limbaj universal prin care spune povești, iar fiecare ilustrație poartă o parte din identitatea Moldovei.
18:20
Președinta Maia Sandu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Păcii de la Paris, care se va desfășura miercuri, 29 octombrie, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron.
18:10
DECLARAȚIE | Acum este momentul potrivit pentru a elibera Găgăuzia de sub influența lui Ilan Șor # Moldova1
Autoritățile centrale din Republica Moldova traversează o perioadă favorabilă pentru a recâștiga controlul asupra Găgăuziei și a limita influența politică a fugarului Ilan Șor în regiune. De această părere este comentatorul politic Andrei Andrievschi.
18:10
R. Moldova importă 68% din peștele consumat: autoritățile vor să majoreze producția internă cu 50% până în 2030 # Moldova1
Doar 32% din peștele consumat în Republica Moldova provine din fermele piscicole autohtone, iar restul – din import, arată datele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Pentru a reduce această dependență, autoritățile își propun să majoreze producția locală cu 50% până în anul 2030, obiectiv inclus în Programul Strategic al Sectorului de Acvacultură, elaborat de minister și supus consultărilor publice.
17:30
Elevii din Republica Moldova au obținut trei medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori # Moldova1
Republica Moldova a obținut o medalie de argint, două de bronz și mai multe mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori, desfășurată la Piatra Neamț, România. Țara noastră a participat pentru prima dată cu două echipe complete. Despre experiența acestei competiții și provocările prin care au trecut elevii a relatat Natalia Mogîldea, reporter Radio Moldova, care a stat de vorbă cu Daria Boguș, medaliată cu argint.
17:10
Obiectivele Guvernului Recean, continuate de Cabinetul Munteanu: negocieri de aderare finalizate în 2028, investiții de miliarde și angajamente pentru salarii și energie # Moldova1
Creșterea salariului minim la 10.000 de lei, valorificarea Planului de Creștere Economică de 1.9 miliarde de euro și finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în 2028 sunt câteva dintre angajamentele majore incluse în Programul de guvernare „UE, Pace, Dezvoltare”, făcut public marți, 28 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu.
16:50
Proiect-pilot: sprijin pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile de la sat, acordat de echipe mobile # Moldova1
Copiii cu cerințe educaționale speciale din mediul rural vor primi sprijin specializat direct în școlile în care învață. Proiectul lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în parteneriat cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și UNICEF, este pilotat până la 31 decembrie curent în raioanele Drochia, Soroca și Cahul, urmând ca ulterior să fie extins la nivel național.
16:40
Putin a distribuit prietenilor săi din cooperativa „Ozero” active confiscate în valoare de 3 miliarde de dolari # Moldova1
Naționalizarea pe scară largă în Rusia inițiată de autorități după începutul războiului din Ucraina a dus la redistribuirea activelor în favoarea vechilor prieteni ai lui Vladimir Putin. Membrii cooperativei „Ozero” au primit bunuri în valoare totală de 235 miliarde de ruble (aproximativ 3 miliarde de dolari), potrivit calculelor făcute de Novaia Gazeta Europa, citate de publicația The Moscow Times.
16:20
Peste 25.000 de persoane au beneficiat de cursuri gratuite de limbă română, finanțate de stat # Moldova1
Aproape 8.3 mii de persoane au participat sau continuă să participe, în anul curent, la cursuri gratuite de limba română organizate în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, derulat pentru al treilea an consecutiv de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
16:20
Proiect-pilot de digitalizare în transportul interraional: plăți contactless în trenuri și autobuze # Moldova1
Republica Moldova lansează un proiect-pilot de digitalizare în transportul feroviar și rutier, prin integrarea unei platforme moderne pentru gestionarea curselor interraionale, crearea unei baze de date unice și dotarea gărilor și stațiilor auto, precum și a unităților de transport cu echipamente contactless pentru plata călătoriilor.
15:40
De-a lungul anilor, Ion Luca a transformat pasiunea pentru vin într-un brand recunoscut – VINFOTECA, apreciat pentru rafinamentul și autenticitatea vinurilor sale, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Distincțiile internaționale și exporturile constante confirmă calitatea muncii sale, dar și potențialul vinurilor moldovenești de a concura pe piețele europene.
15:40
Ucraina este pregătită să înceapă negocieri de pace, însă nu își va retrage trupele din teritoriile recâștigate, așa cum solicită Moscova, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Într-o declarație făcută presei și publicată marți, liderul ucrainean a subliniat că este deschis la dialog, dar nu acceptă condiții care ar pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Ucrainei. Zelenski a precizat că este dispus ca discuțiile să aibă loc oriunde, cu excepția Rusia și Belarus, aliatul apropiat al Kremlinului.
15:40
Uniunea Europeană prelungește cu un an sancțiunile împotriva liderilor regiunii separatiste din stânga Nistrului # Moldova1
Consiliul Uniunii Europene a decis prelungirea pentru încă un an, până la 31 octombrie 2026, a măsurilor restrictive impuse așa-zișilor lideri ai regiunii separatiste din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru Moldova 1 de serviciul de presă al Consiliului European.
15:20
Peste 2.000 de fermieri vor primi echipamente agricole prin programul IFAD: sprijin pentru adaptarea la schimbările climatice # Moldova1
Gospodăriile țărănești, femeile care gestionează o întreprindere agricolă și alte categorii de persoane din mediul rural pot beneficia de granturi în cadrul unui proiect desfășurat de Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD).
15:00
Performanță impresionantă a baschetbalistului finlandez Lauri Markkanen în NBA. Acesta a devenit primul jucător al echipei Utah Jazz cu cel puțin 50 de puncte acumulate într-un meci după Karl Malone, care a reușit să o facă în anul 1998.
14:50
BLOCAJ | „Comisie controlată politic”: intenția autorităților din Găgăuzia de a înființa o entitate electorală „temporară”, taxată de Guvern # Moldova1
Autonomia Găgăuză nu are în continuare un consiliul electoral, fapt ce face imposibilă organizarea alegerilor pentru noua Adunare Populară (AP) de la Comrat. Mandatul actualei legislaturi locale expiră în noiembrie, iar instanțele judecătorești examinează două decizii contradictorii ale Adunării Populare: una privind dizolvarea fostei comisii electorale a Găgăuziei și alta referitoare la crearea unei comisii noi, permanente.
14:50
Tranzacții pe piața gazelor și în week-end, prin platformele Bursei Române de Mărfuri EST din R. Moldova # Moldova1
Companiile participante la piața angro a gazelor naturale, prin intermediul platformelor Bursei Române de Mărfuri EST din Republica Moldova, vor putea să tranzacționeze gazele necesare șapte zile din șapte, adică și în week-end, potrivit unui program extins care se va aplica din 1 noiembrie.
14:50
Împușcături într-un apartament din Chișinău: ce au descoperit oamenii legii la fața locului # Moldova1
Ar fi consumat băuturi alcoolice și a efectuat mai multe împușcături într-un apartament de pe strada Constantin Vârnav din sectorul Centru al capitalei, speriind vecinii și trecătorii. Incidentul a avut loc pe 27 octombrie, iar oamenii legii îl documentează pe un bărbat de 48 de ani.
14:30
Copil mort, scos dintr-o fântână din raionul Florești: micuțul avea doi ani și ar fi căzut într-un moment de neatenție a mamei # Moldova1
Un copil de doi ani a fost scos mort luni, 28 octombrie, dintr-o fântână din raionul Florești. Micuțul se afla în grija mamei, care l-a scăpat din vedere într-un moment de neatenție. Femeia a alertat imediat autoritățile, dar ajutorul a venit prea târziu.
14:30
„Adu un prieten” pentru o jumătate de milion: cât cheltuiesc regiunile Rusiei pentru recrutarea mercenarilor # Moldova1
Cheltuielile regiunilor ruse pentru recrutarea militarilor prin contract se apropie de nivelul fondurilor alocate pentru programele sociale – relatează publicația independentă „Vajnîe istorii” (Istorii Importante). Până în octombrie 2025, aproximativ o treime dintre regiunile Federației Ruse au introdus plăți pentru „asistența în atragerea cetățenilor la semnarea contractelor de serviciu militar”. Potrivit investigației, 11 regiuni care au raportat aceste cheltuieli au alocat în total cel puțin 2 miliarde de ruble pentru plăți către recrutorii militari, sumele provenind adesea din fondurile de rezervă.
14:00
13:50
Caz de deces la un colegiu din Chișinău: un elev de 16 ani a murit subit în sala de sport # Moldova1
Un elev de 16 ani a murit subit luni, 27 octombrie, în sala sportivă a Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din Chișinău.
13:40
Alexandru Munteanu și-a anunțat întreaga echipă guvernamentală. Mai mult de jumătate dintre miniștrii Cabinetului Recean rămân în funcții # Moldova1
Nouă vicepremieri și miniștri din fostul Guvern Recean și opt miniștri noi, dintre care trei au deținut alte funcții în fostul Executiv. Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat marți, 28 octombrie, echipa cu care va merge în Parlament pentru a solicita vot de încredere din partea deputaților.
13:40
În noul Parlament vor funcționa 12 sau 13 comisii permanente, iar majoritatea parlamentară, adică Partidul Acțiune și Solidaritate ar urma să păstreze conducerea celor mai importante dintre ele. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, precum și Comisia pentru integrare europeană și politică externă. Declarația a fost făcută de deputatul Radu Marian, în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1. Deciziile finale urmează să fie aprobate prin vot în plenul Parlamentului.
13:30
13:30
Selecționerul Lilian Popescu a dezvăluit lista stranierilor convocați pentru meciurile cu Italia și Israel # Moldova1
Lilian Popescu, selecționerul echipei naționale a Republicii Moldova, a început să-și pregătească lotul pentru ultimele meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, cele cu Italia și Israel. Pentru început, Popescu a dezvăluit lista stranierilor convocați, în care au intrat 16 jucători.
13:20
Sute de moldoveni cu dublă cetățenie au rămas fără cărțile de identitate la trecerea frontierei cu România # Moldova1
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno - moldovenească au rămas fără buletine de identitate românești, după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră. Principalul motiv invocat de autoritățile române de frontieră este domiciliul fictiv din România, scrie 24Iasi.ro.
13:10
FC Botoșani continuă prestațiile de excepție în Superliga românească de fotbal! Echipa a obținut a șasea victorie consecutivă # Moldova1
FC Botoșani, echipa la care este legitimat internaționalul moldovean Ștefan Bodișteanu a obținut a șasea victorie consecutivă și se menține pe primul loc în clasament. FC Botoșani a învins de această dată pe Hermannstadt Sibiu cu scorul de 2:0.
13:10
13:00
R. Moldova mizează pe sprijinul Parlamentului European pentru deschiderea celor șase clustere de negociere # Moldova1
Republica Moldova mizează pe sprijinul Parlamentului European pentru deschiderea celor șase clustere de negociere și continuarea reformelor necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE). Mesajul i-a fost transmis de viceprim-ministrul, ministrul în exercițiu al Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău pe 28 octombrie.
12:50
Solicitările fermierilor pentru premierul desemnat, Alexandru Munteanu: ministru numit „transparent” și consilier special pe lângă prim-ministru # Moldova1
Fermierii cer transparență în procesul de selectare a viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și desemnarea unui consilier pe lângă prim-ministru, responsabil de acest domeniu. Solicitările au fost făcute de reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor” la consultările avute cu Alexandru Munteanu, candidat desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
12:50
Semne de redresare și stabilizare. Doina Nistor: „Motoarele economiei s-au reaprins. Avem antreprenori încrezători și parteneri europeni care cred în noi” # Moldova1
Transformările economice din ultimul an demonstrează că Republica Moldova are potențialul de a deveni un pol regional de investiții și inovație, ancorat în piața europeană și deschis către parteneriate internaționale. Economia țării trece de la o perioadă de fragilitate și incertitudine la o etapă de reziliență și creștere durabilă, a declarat ministra în exercițiu a Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, prezentând marți, 28 octombrie, raportul de activitate la conducerea instituției.
