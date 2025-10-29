Deputat PAS, la Moldova 1: Guvernul Munteanu va continua obiectivele Cabinetului Recean, cu accent pe dezvoltarea economiei

13:20

Sute de persoane cu dublă cetățenie româno - moldovenească au rămas fără buletine de identitate românești, după ce documentele au fost oprite la vamă. Fie că treceau vama din România în Republica Moldova, fie invers, în cazul a 870 de cetățeni actele de identitate au fost preluate de Poliția de Frontieră. Principalul motiv invocat de autoritățile române de frontieră este domiciliul fictiv din România, scrie 24Iasi.ro.