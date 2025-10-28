Premierul Li Qiang reafirmă angajamentul pentru cooperare și dezvoltare regională
Noi.md, 28 octombrie 2025 22:00
Premierul Chinei, Li Qiang, a participat luni la Kuala Lumpur, Malaezia, la cea de-a 28-a ediție a Summitului ASEAN+3, care reunește liderii ASEAN împreună cu China, Japonia și Coreea de Sud, scrie romanian.cgtn.comLi Qiang a declarat că, în ultimul an, cooperarea dintre ASEAN, China, Japonia și Coreea de Sud a menținut o evoluție pozitivă, demonstrînd reziliența și vitalitatea economiei din A
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
22:00
Moldova avansează în implementarea angajamentelor de aderare la UE în domeniul Măsurilor Sanitare și Fitosanitare # Noi.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește, astăzi, cea de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare (SPS) Republica Moldova – Uniunea Europeană, unde s-au întrunit reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Biroului pentru Integrarea Europeană, altor instituții națion
22:00
22:00
La o licitație din Londra, a fost vîndut pentru milioane de dolari ... un dreptunghi albastru # Noi.md
La licitația Christie's din Londra, un tablou monocrom al artistului francez Yves Klein a fost vîndut pentru 21,4 milioane de dolari.Lucrarea intitulată „California”, creată în 1961, a apărut pentru prima dată la licitație și a atras imediat atenția colecționarilor din întreaga lume.Pînza reprezintă un dreptunghi albastru monocolor cu dimensiunile de aproape doi pe patru metri, informează
Acum o oră
21:30
Ambasada Republicii Moldova în Franța a anunțat că, începînd cu data de 20 noiembrie 2025, nu va mai primi cereri pentru eliberarea sau transcrierea actelor de stare civilă — inclusiv certificate de naștere, căsătorie, deces, duplicatele și extrasele multilingve, tranmite Noi.md.Potrivit instituției diplomatice, suspendarea are loc pe o perioadă nedeterminată și este determinată de implementar
21:30
Pe parcursul weekendului, inspectorii de mediu din Inspecțiile teritoriale Sîngerei, Nisporeni, Șoldănești, Orhei și Cahul, în comun cu Inspectoratele de Poliție și Poliția de Frontieră, au desfășurat acțiuni de verificare a grupurilor de vînători, în scopul respectării legislației ce reglementează activitatea cinegetică.În urma controalelor efectuate, în majoritatea raioanelor nu au fost iden
Acum 2 ore
21:00
În Moldova a fost anunțat concurs repetat pentru funcția de director al societății pe acțiuni Tracom, deoarece, urmare examinării dosarelor depuse în cadrul concursului anunțat la 1 octombrie 2025, pentru funcția vacantă de director, toate cinci dosare au fost excluse, în conformitate cu pct. 7 al Regulamentului (depunere incompletă), iar concursul a fost anulat.Potrivit Agenției Proprietății
21:00
Programul de activitate al noului Guvern: „Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională” # Noi.md
Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de toți cetățenii, iar noul Cabinet de miniștri va urmări ca de beneficiile apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană să se bucure și locuitorii din regiunea transnistrean.Prioritatea este inclusă în programul de activitate al Executivului, făcut public astăzi de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, inf
21:00
În Suedia, adolescenții cu vîrsta de peste 13 ani pot face închisoare pentru infracțiuni grave # Noi.md
Guvernul suedez a decis să reducă vîrsta minimă de răspundere penală din cauza creșterii numărului de infracțiuni grave comise de adolescenți în cadrul bandelor. Pînă acum, vîrsta minimă pentru pedepsele penale era de 15 ani, iar acum legea se va aplica și infractorilor cu vîrste cuprinse între 13 și 14 ani.Ministrul Justiției, Gunnar Strömmer, a anunțat că în închisorile din țară vor fi creat
20:30
Procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică a început în Moldova # Noi.md
OPEM, Operatorul pieței de energie din Moldova, a început la data de 27 octombrie 2025 procesul de înregistrare a participanților la pieţele organizate de energie electrică, piața zilei următoare – PZU și piața intrazilnică - PI.Această etapă marchează un pas important în operaționalizarea platformelor administrate de OPEM, menite să asigure transparență, eficiență și concurență echitabilă pe
20:30
În legătură cu doliul pentru fosta regină a Thailandei, Sirikit, care a decedat la vîrsta de 93 de ani, în țară a fost declarat doliu timp de un an.Turiștii trebuie să țină cont de o serie de reguli introduse de guvern pentru această perioadă. În următoarele luni, atît locuitorilor, cît și oaspeților țării li se recomandă să dea dovadă de respect și reținere. În ceea ce privește îmbrăcămin
20:30
Li Qiang îndeamnă membrii RCEP la o cooperare mai strînsă pentru a face față provocărilor economice # Noi.md
Premierul chinez, Li Qiang, a participat luni la Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, la cea de-a 5-a reuniune la nivel înalt a Parteneriatului Economic Cuprinzător Regional (RCEP), scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul reuniunii, Li Qiang a subliniat că, așa cum a arătat președintele Xi Jinping, doar deschiderea, toleranța, cooperarea și beneficiile comune constituie calea corectă. În cei peste trei
20:30
UFC 322: a fost anunțată lista completă a participanților la turneul din arena legendelor — Madison Square Garden # Noi.md
15 noiembrie. New York. Madison Square Garden. Arena unde au luptat Ali, Tyson, Jones, McGregor. Acum — Makhachev și Shevchenko. UFC se întoarce în templul luptelor pentru a organiza un turneu care este deja numit evenimentul principal al toamnei.Islam Makhachev – fost campion la categoria ușoară, unul dintre cei mai dominanți luptători din ultimii ani. El urcă la categoria semimijlocie pentru
Acum 4 ore
20:00
În perioada 20-26 octombrie 2025, echipele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) au intervenit în peste 13 600 de cazuri, inclusiv aproape 1 800 de copii, informează instituția, informează Noi.md.Dintre aceștia, aproximativ 5 900 de pacienți, printre care 1 173 copii, au fost transportați la spitale pentru tratament specializat.Cea mai mare parte a soli
20:00
Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis ca lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național.Această decizie este un pas important în realizarea obiectivelor strategice ale statului privind dezvoltare
20:00
Elon Musk a prezentat o enciclopedie online cu verificarea informațiilor cu ajutorul modelului lingvistic Grok. Deocamdată este disponibilă versiunea 0.1, care poate funcționa cu erori, dar Musk este convins că și așa Grokipedia este mai bună decît obișnuita „Wikipedia”.Pe pagina principală a Grokipedia există o bară de căutare a articolelor. În articole nu există imagini și videoclipuri, ci d
19:30
Echipa Agenției Naționale Arheologice a realizat recent noi săpături la situl Chișinău I – „Pruncul”, situat în partea de nord-vest a municipiului Chișinău. Acest sit, cercetat inițial în anii ’60 ai secolului XX, a jucat un rol esențial în definirea culturii Chișinău-Corlăteni, o cultură din epoca fierului răspîndită între Carpații Orientali și Nistru, datînd din sec. XII-X a. Chr, transmite Noi.
19:30
Miercuri, unii consumatori din mun. Chișinău vor rămîne temporar fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, miercuri, 29 octombrie, fără apă vor fi consumatorii de pe următoarele adrese:-str. Al. Bernardazzi, 57; Tighina, 26.Stopările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi
19:00
Ministerul Finantelor a publicat pentru consultări publice Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea formularului Declarației privind atribuirea statutului de comerciant și a Instrucțiunii de completare a acesteia, în contextul introducerii regimului de taxare inversă a TVA pe piața gazelor naturale și a energiei electrice, începînd cu 1 ianuarie 2026.Regimul de taxare inversă a TVA reduce p
19:00
Recolta de nuci din Republica Moldova este cu aproximativ 10–20% mai mare față de anul trecut, iar prețurile urcă în același ritm. Deși sezonul de recoltare se apropie de final, oferta rămîne limitată, iar comercianții raportează o cerere stabilă pe piața internă și externă.„În prezent, doar cîteva livezi de soiuri franceze și americane tîrzii mai au fructe pe pomi. Micii producători au închei
19:00
Primăria Chișinău, prin Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, lansează un nou program destinat tinerilor și migranților care vor să-și transforme ideile în afaceri reale.Anunțul a fost făcut de Primarul General, Ion Ceban, care a subliniat că inițiativa vine să sprijine spiritul antreprenorial local și să ofere șanse reale celor care vor să-și construiască viitorul acasă, la
18:30
Președinta Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Emmanuel Macron # Noi.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa mîine, 29 octombrie, la Forumul Păcii de la Paris, la invitația Președintelui Franței, Emmanuel Macron.În cadrul evenimentului, Președinta Maia Sandu va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente.Forumul Păcii, ajuns la cea de-a 8-a ediție, a fost lansat în 2018 la inițiativa
18:30
Dana White: revanșa Aspinell vs Gan va avea loc. Dar meciul pentru titlu al lui Volkov — încă nu # Noi.md
Președintele UFC este gata să readucă campionii în cușcă cît mai curînd posibil. Dar pentru Alexander Volkov asta înseamnă un singur lucru — să aștepte și mai mult.Pe 25 octombrie, în Abu Dhabi, Tom Aspinall a ieșit în primul meci de apărare a titlului de campion UFC la categoria grea. Adversarul său — Cyril Gane, un francez tehnic, pe care mulți l-au dat pierdut după înfrîngerea în fața lui J
Acum 6 ore
18:00
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a refuzat să aibă întrevederi cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Rusia și Belarus.{{843894}}Zelenski a declarat că a discutat despre o potențială întîlnire trilaterală cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff. Potrivit liderului ucrainean, Budapesta nu reprezintă o problemă pentru el. Problema este doar premierul Ungariei, Viktor O
18:00
Uraganul Melissa, care se apropie de Jamaica, a provocat deja moartea a trei persoane în această țară.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat marți Associated Press.Vremea nefavorabilă cauzată de apropierea uraganului a dus la alunecări de teren și întreruperi de curent electric. Mulți copaci au fost doborîți. {{844594}}Se așteaptă ca „Melissa” să ajungă pe coastele Jamaică
18:00
Un angajat al Î.M. „Regia Transport Electric” și-a pierdut viața la locul de muncă. Informația a fost confirmată de instituție printr-un comunicat oficial. {{720471}}"În cadrul Î.M. „Regia Transport Electric”, a avut loc un tragic accident la locul de muncă, soldat cu decesul unui angajat. Regia Transport Electric Chișinău conlucrează cu ancheta și cu toate organele de resort. Transmit
18:00
Vîntul din ultimele zile a oferit sorocenilor o priveliște neobișnuită pe malul Nistrului. Apa de la suprafață părea să curgă în sens invers, împotriva curentului obișnuit al rîului.Fenomenul a fost provocat de rafalele de vînt care au împins valurile spre amonte, dînd impresia că Nistrul își schimbă direcția. Cei care se aflau în apropiere au observat cum valurile se ridicau și se loveau de m
17:30
Moldova lansează un proiect-pilot de digitalizare în transportul feroviar și rutier: despre ce este vorba # Noi.md
Republica Moldova lansează un proiect-pilot de digitalizare în transportul feroviar și rutier, prin integrarea unei platforme moderne pentru gestionarea curselor interraionale, crearea unei baze de date unice și dotarea gărilor și stațiilor auto, precum și a unităților de transport cu echipamente contactless pentru plata călătoriilor.Un memorandum de colaborare care prevede lansarea proiectulu
17:30
Programul pieței gazelor naturale în R. Moldova se prelungește și în week-end, din 1 noiembrie # Noi.md
Companiile participante la piața angro a gazelor naturale, prin intermediul platformelor Bursei Române de Mărfuri EST din Republica Moldova, vor putea să tranzacționeze gazele necesare șapte zile din șapte, adică și în week-end, potrivit unui program extins care se va aplica din 1 noiembrie.Într-un comunicat de presă, instituția menționează că prelungirea programului și pentru zilele de weeken
17:30
Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a desfășurat în orașul Leova, o activitate de informare dedicată tinerilor, avînd ca scop sensibilizarea acestora cu privire la drepturile lor la locul de muncă și importanța implicării în mișcarea sindicală.Evenimentul a reunit zeci de tineri interesați de subiecte precum integrarea profesională, îmbunătățirea cond
17:30
Locuitorii din Trușeni în curînd vor putea solicita conectarea la sistemul centralizat de apă # Noi.md
Locuitorii comunei Trușeni vor beneficia în curînd de alimentare cu apă potabilă centralizată. Anunțul a fost făcut de Primarul municipiului Chișinău Ion Ceban, transmite Noi.md. Potrivit lui, Primăria comunei Trușeni a obținut permisul de branșare/racordare la rețeaua de apă și canalizare centralizată a municipiului. Punctul de conectare al aducțiunii este situat la intersecția străzilor L. D
17:00
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia de sprijin specializat direct în instituțiile în care învață, prin intermediul echipelor mobile, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, programul este pilotat în raioanele Drochia, Soroca și Cahul pînă la sfîrșitul anului,Fiecare echipă include un psiholog,
17:00
Economia Republicii Moldova arată semne clare de consolidare și creștere după ani marcați de pandemie, crize energetice și instabilitate regională. În perioada martie – octombrie 2025 au fost implementate reforme menite să sprijine IMM-urile, digitalizarea, investițiile și integrarea europeană.Acest lucru a fost declarat de viceprim-ministra Doina Nistor, ministră a Dezvoltării Economice și Di
17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat prelungirea termenului-limită pentru depunerea cererilor de participare la repartizarea autorizațiilor CEMT valabile pentru anul 2026.Decizia vine ca urmare a necesității organizării concursului CEMT 2025, destinat redistribuirii autorizațiilor retrase de la operatorii de transport rutier care nu le-au utilizat eficient în primele două trimestr
17:00
Expiră termenul de depunere a cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor de conducere în unele judecătorii, notează Noi.md.La 19 august 2025 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs privind suplinirea funcțiilor de conducere în unele instanțe judecătorești, după cum urmează: a) președinte al Judecătoriilor Chișinău, Comrat și Cimișlia;
16:30
Cînd legenda întîlnește hype-ul, întrebările sînt inevitabile.15 noiembrie 2024, AT&T Stadium, Texas. În ring au intrat două nume care probabil nu ar fi trebuit să se întîlnească niciodată: Mike Tyson — simbolul unei epoci, și Jake Paul — simbolul algoritmului. Unul este fostul campion mondial absolut la categoria supergrea. Cel de-al doilea – un blogger devenit boxer. Și toate acestea – sub o
16:30
„A fost o mică dezamăgire.” Cum a reușit Marina Cîrnaț să țină în secret ultima sarcină, timp de 2 luni # Noi.md
Marina Cîrnaț a dezvăluit cum i-a reușit, timp de două luni, să țină în secret faptul că este însărcinată cu cel de-al 10-lea copil.„Pe soț chiar l-am mințit, i-am spus că nu sînt gravidă. Apoi el deja nu credea”, a relatat bloggerița la un Interviu fără protocol, cu Dorin Galben, transmite Digi24.{{839721}}„Care a fost reacția voastră cînd ați aflat despre sarcină?”„Eu am tot video-ul
16:30
Un proiect de modificare a Codului de procedură penală (CPP) propune extinderea măsurilor preventive care pot fi aplicate persoanelor juridice.Documentul prevede introducerea articolelor 522¹ și 522², care ar înlocui actualul mecanism de „control judiciar asupra persoanei juridice” cu un set mai amplu de instrumente preventive, adaptate specificului activității corporative.{{843389}}Potriv
Acum 8 ore
16:00
Un elev din clasa a V-a, de la un liceu din Bălți, a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce ar fi fost agresat fizic de doi colegi mai mari. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc pe data de 22 octombrie.„Confirmăm faptul că Poliția a fost sesizată la data de 22 octombrie privind investigarea unui caz care ar implica minori și care s-ar fi produs la un liceu din municipiul Băl
16:00
„Fiecare minut contează”: Nemerenco, despre tratamentul accidentului vascular cerebral în Moldova # Noi.md
Accidentul vascular cerebral (AVC) este principala cauză de dizabilitate la adulții cu vîrste între 25 și 65 de ani din R. Moldova. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, anual, între 10 și 12 mii de persoane suferă AVC, iar mortalitatea este de trei-patru ori mai mare decît în țările Uniunii Europene.Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat, la un eveniment public dedica
16:00
Promisiunile Guvernului Munteanu în educație: dublarea burselor și condiții atractive pentru tinerii pedagogi # Noi.md
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru a prezentat Programul de activitate al Guvernului. Documentul este întitulat "UE, pace, dezvoltare", notează Noi.md.La capitolul "Educație", în program se menționează că "oamenii sînt cea mai mare valoare a țării noastre, iar educația este acel instrument care ne ajută pe fiecare să devenim mai buni, mai competenți
16:00
Alexandru Stahurschi: „Vom mai avea posibilitatea să ne exprimăm deschis opiniile pe internet?” # Noi.md
În Moldova este prea mare riscul ca internetul să devină un spațiu strict filtrat, în care libertatea de exprimare este ”pusă la zid”.Această opinie a fost exprimată de jurnalistul, expertul și vloggerul Alexandru Stahurschi, comentînd ultimele declarații ale autorităților privind dorința de a reglementa rețelele sociale.El a menționat că lumea a apucat să trăiască puțin în epoca în care l
16:00
Liderul fracțiunii parlamentare „Democrația acasă”, Vasile Costiuc, a prezentat public, printr-o înregistrare video, noile spații de lucru alocate fracțiunii sale în Parlament.Costiuc a arătat șase birouri, inclusiv unul cu anticameră destinat biroului fracțiunii, menționînd că acesta este modul în care „trebuia să fie” de la început. Acesta a ținut să sublinieze că schimbarea repartizării a a
16:00
Marți, 28 octombrie, prețul aurului a scăzut pînă la cel mai mic nivel din ultimele trei săptămîni. Motivul a fost creșterea optimismului cu privire la un posibil acord comercial între SUA și China.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.În dimineața zilei de 28 octombrie, prețul aurului spot a scăzut cu 1%, pînă la 3941 dolari per uncie. Contractele futures din S
16:00
Epidemiologii în alertă moderată: infecțiile respiratorii continuă să circule, mai ales printre copii # Noi.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 20–26 octombrie 2025, au fost raportate 1 506 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rîndul copiilor. Numărul acestora este în ușoară descreștere, cu 0,1% față de săptămîna precedentă.Tot în această perioadă, au fost înregistrate cinci cazuri de gripă sezonieră în municipiul Chi
15:30
Timp de trei zile, Chișinăul devine capitala europeană a judo-ului. Cei mai buni tineri sportivi din peste 35 de țări se vor confrunta, între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, pe tatami-ul Arenei Chișinău, în cadrul Campionatului European de Judo Under-23, o competiție de prestigiu organizată pentru prima dată în Republica Moldova.Printre participanți se va afla și Mihail Latîșev, angajat al P
15:30
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare.Potrivit Ordinului Ministrului Educației, deținători ai Bursei Republicii și Bursei Guvernului în anul de studii 2025-2026 sînt: Victoria Cîrpac – studentă în anul VI, programul
15:00
Actorul rus Roman Popov a murit la vîrsta de 41 de ani. {{844531}} Potrivit informațiilor jurnaliștilor, vedeta serialului „Полицейский с Рублёвки” s-a luptat mult timp cu o boală gravă. Conform canalului Telegram SHOT, cauza decesului a fost recidiva cancerului la creier.Bărbatul s-a luptat mulți ani cu această boală oncologică. Popov a fost diagnosticat cu astrocitom de gradul III în
15:00
România va trece, începînd cu 2026, la un sistem de taxare a transportului greu pe bază de distanță parcursă, înlocuind actualele roviniete, valabile pe perioade limitate de timp.Măsura, care aliniază România la standardele europene, va fi implementată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin sistemul TollRo, conform principiului „poluatorul plătește”.Du
15:00
Liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a oferit detalii despre procesul de alcătuire a noului Guvern, într-un episod recent al „Podcast ZdCe”. Grosu a subliniat că desemnarea miniștrilor nu a fost o decizie unilaterală și că identificarea candidaților potriviți reprezintă o provocare majoră.„Nu o să mă credeți, dar noi toți discutăm împreună cine este candidatura cea mai bună,
15:00
Consolidarea cooperării economice moldo-italiene: Roberto Galanti, în vizită la Camera de Comerț din Chișinău # Noi.md
Consulul Onorific al Republicii Moldova în Italia, Roberto Galanti, a început vizita sa la Chișinău cu o întrevedere la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, unde s-a întâlnit cu vicepreședintele instituției, Mihai Bilba.Vizita are loc în contextul Forumului Internațional desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova.Pentru Roberto Galanti, însoțit de Ludmila Posiletcaia și
