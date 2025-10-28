ANTA prelungește termenul pentru depunerea cererilor CEMT 2026
Noi.md, 28 octombrie 2025 17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat prelungirea termenului-limită pentru depunerea cererilor de participare la repartizarea autorizațiilor CEMT valabile pentru anul 2026.Decizia vine ca urmare a necesității organizării concursului CEMT 2025, destinat redistribuirii autorizațiilor retrase de la operatorii de transport rutier care nu le-au utilizat eficient în primele două trimestr
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
17:00
Copiii cu cerințe educaționale speciale din școlile mici din mediul rural vor beneficia de sprijin specializat direct în instituțiile în care învață, prin intermediul echipelor mobile, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, programul este pilotat în raioanele Drochia, Soroca și Cahul pînă la sfîrșitul anului,Fiecare echipă include un psiholog,
17:00
Economia Republicii Moldova arată semne clare de consolidare și creștere după ani marcați de pandemie, crize energetice și instabilitate regională. În perioada martie – octombrie 2025 au fost implementate reforme menite să sprijine IMM-urile, digitalizarea, investițiile și integrarea europeană.Acest lucru a fost declarat de viceprim-ministra Doina Nistor, ministră a Dezvoltării Economice și Di
17:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat prelungirea termenului-limită pentru depunerea cererilor de participare la repartizarea autorizațiilor CEMT valabile pentru anul 2026.Decizia vine ca urmare a necesității organizării concursului CEMT 2025, destinat redistribuirii autorizațiilor retrase de la operatorii de transport rutier care nu le-au utilizat eficient în primele două trimestr
17:00
Expiră termenul de depunere a cererilor de participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor de conducere în unele judecătorii, notează Noi.md.La 19 august 2025 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs privind suplinirea funcțiilor de conducere în unele instanțe judecătorești, după cum urmează: a) președinte al Judecătoriilor Chișinău, Comrat și Cimișlia;
Acum o oră
16:30
Cînd legenda întîlnește hype-ul, întrebările sînt inevitabile.15 noiembrie 2024, AT&T Stadium, Texas. În ring au intrat două nume care probabil nu ar fi trebuit să se întîlnească niciodată: Mike Tyson — simbolul unei epoci, și Jake Paul — simbolul algoritmului. Unul este fostul campion mondial absolut la categoria supergrea. Cel de-al doilea – un blogger devenit boxer. Și toate acestea – sub o
16:30
„A fost o mică dezamăgire.” Cum a reușit Marina Cîrnaț să țină în secret ultima sarcină, timp de 2 luni # Noi.md
Marina Cîrnaț a dezvăluit cum i-a reușit, timp de două luni, să țină în secret faptul că este însărcinată cu cel de-al 10-lea copil.„Pe soț chiar l-am mințit, i-am spus că nu sînt gravidă. Apoi el deja nu credea”, a relatat bloggerița la un Interviu fără protocol, cu Dorin Galben, transmite Digi24.{{839721}}„Care a fost reacția voastră cînd ați aflat despre sarcină?”„Eu am tot video-ul
16:30
Un proiect de modificare a Codului de procedură penală (CPP) propune extinderea măsurilor preventive care pot fi aplicate persoanelor juridice.Documentul prevede introducerea articolelor 522¹ și 522², care ar înlocui actualul mecanism de „control judiciar asupra persoanei juridice” cu un set mai amplu de instrumente preventive, adaptate specificului activității corporative.{{843389}}Potriv
Acum 2 ore
16:00
Un elev din clasa a V-a, de la un liceu din Bălți, a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce ar fi fost agresat fizic de doi colegi mai mari. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc pe data de 22 octombrie.„Confirmăm faptul că Poliția a fost sesizată la data de 22 octombrie privind investigarea unui caz care ar implica minori și care s-ar fi produs la un liceu din municipiul Băl
16:00
„Fiecare minut contează”: Nemerenco, despre tratamentul accidentului vascular cerebral în Moldova # Noi.md
Accidentul vascular cerebral (AVC) este principala cauză de dizabilitate la adulții cu vîrste între 25 și 65 de ani din R. Moldova. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, anual, între 10 și 12 mii de persoane suferă AVC, iar mortalitatea este de trei-patru ori mai mare decît în țările Uniunii Europene.Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat, la un eveniment public dedica
16:00
Promisiunile Guvernului Munteanu în educație: dublarea burselor și condiții atractive pentru tinerii pedagogi # Noi.md
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru a prezentat Programul de activitate al Guvernului. Documentul este întitulat "UE, pace, dezvoltare", notează Noi.md.La capitolul "Educație", în program se menționează că "oamenii sînt cea mai mare valoare a țării noastre, iar educația este acel instrument care ne ajută pe fiecare să devenim mai buni, mai competenți
16:00
Alexandru Stahurschi: „Vom mai avea posibilitatea să ne exprimăm deschis opiniile pe internet?” # Noi.md
În Moldova este prea mare riscul ca internetul să devină un spațiu strict filtrat, în care libertatea de exprimare este ”pusă la zid”.Această opinie a fost exprimată de jurnalistul, expertul și vloggerul Alexandru Stahurschi, comentînd ultimele declarații ale autorităților privind dorința de a reglementa rețelele sociale.El a menționat că lumea a apucat să trăiască puțin în epoca în care l
16:00
Liderul fracțiunii parlamentare „Democrația acasă”, Vasile Costiuc, a prezentat public, printr-o înregistrare video, noile spații de lucru alocate fracțiunii sale în Parlament.Costiuc a arătat șase birouri, inclusiv unul cu anticameră destinat biroului fracțiunii, menționînd că acesta este modul în care „trebuia să fie” de la început. Acesta a ținut să sublinieze că schimbarea repartizării a a
16:00
Marți, 28 octombrie, prețul aurului a scăzut pînă la cel mai mic nivel din ultimele trei săptămîni. Motivul a fost creșterea optimismului cu privire la un posibil acord comercial între SUA și China.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, cu referire la Reuters.În dimineața zilei de 28 octombrie, prețul aurului spot a scăzut cu 1%, pînă la 3941 dolari per uncie. Contractele futures din S
16:00
Epidemiologii în alertă moderată: infecțiile respiratorii continuă să circule, mai ales printre copii # Noi.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 20–26 octombrie 2025, au fost raportate 1 506 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rîndul copiilor. Numărul acestora este în ușoară descreștere, cu 0,1% față de săptămîna precedentă.Tot în această perioadă, au fost înregistrate cinci cazuri de gripă sezonieră în municipiul Chi
15:30
Timp de trei zile, Chișinăul devine capitala europeană a judo-ului. Cei mai buni tineri sportivi din peste 35 de țări se vor confrunta, între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, pe tatami-ul Arenei Chișinău, în cadrul Campionatului European de Judo Under-23, o competiție de prestigiu organizată pentru prima dată în Republica Moldova.Printre participanți se va afla și Mihail Latîșev, angajat al P
15:30
Nouă studenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor primi burse de studii din partea statului pentru performanțe academice și participare activă în activități extracurriculare.Potrivit Ordinului Ministrului Educației, deținători ai Bursei Republicii și Bursei Guvernului în anul de studii 2025-2026 sînt: Victoria Cîrpac – studentă în anul VI, programul
Acum 4 ore
15:00
Actorul rus Roman Popov a murit la vîrsta de 41 de ani. {{844531}} Potrivit informațiilor jurnaliștilor, vedeta serialului „Полицейский с Рублёвки” s-a luptat mult timp cu o boală gravă. Conform canalului Telegram SHOT, cauza decesului a fost recidiva cancerului la creier.Bărbatul s-a luptat mulți ani cu această boală oncologică. Popov a fost diagnosticat cu astrocitom de gradul III în
15:00
România va trece, începînd cu 2026, la un sistem de taxare a transportului greu pe bază de distanță parcursă, înlocuind actualele roviniete, valabile pe perioade limitate de timp.Măsura, care aliniază România la standardele europene, va fi implementată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin sistemul TollRo, conform principiului „poluatorul plătește”.Du
15:00
Liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a oferit detalii despre procesul de alcătuire a noului Guvern, într-un episod recent al „Podcast ZdCe”. Grosu a subliniat că desemnarea miniștrilor nu a fost o decizie unilaterală și că identificarea candidaților potriviți reprezintă o provocare majoră.„Nu o să mă credeți, dar noi toți discutăm împreună cine este candidatura cea mai bună,
15:00
Consolidarea cooperării economice moldo-italiene: Roberto Galanti, în vizită la Camera de Comerț din Chișinău # Noi.md
Consulul Onorific al Republicii Moldova în Italia, Roberto Galanti, a început vizita sa la Chișinău cu o întrevedere la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, unde s-a întâlnit cu vicepreședintele instituției, Mihai Bilba.Vizita are loc în contextul Forumului Internațional desfășurat la Universitatea de Stat din Moldova.Pentru Roberto Galanti, însoțit de Ludmila Posiletcaia și
14:30
Cabinetul desemnat a prezentat Programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare”, un document-cadru care fixează direcția guvernării: integrare europeană accelerată, servicii publice modernizate și creștere economică bazată pe investiții și competitivitate.Ce prevede programul – pe scurt Integrare europeană: finalizarea negocierilor de aderare cu UE pînă în 2028; implementarea Programulu
14:30
Președinta Maia Sandu i-a oferit Ordinul „Credință Patriei” șefului adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Lilian Carabeț.Distincția a fost acordată „în semn de apreciere a meritelor, pentru contribuția la consolidarea legalității și securității statului, precum și pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei”. Decretul prezidențial a fost semnat la 27 octombrie curent.Carabeț acti
14:30
Cînd cei doi dintre cei mai titrați luptători ai generației lor revin pe scenă, nu este vorba doar de o revanșă. Este o încercare de a rescrie istoria.Prima luptă: record, așteptări și dezamăgireData: 2 mai 2015Locul: MGM Grand Garden Arena, Las VegasTitluri disputate: WBA (Unified), WBC, WBO și The Ring la categoria semimijlocieRezultat: Victorie pentru Mayweather prin decizie
14:00
Ce solicită fermierii de la noul Guvern: Detalii de la consultările agricultorilor cu Alexandru Munteanu # Noi.md
Fermierii cer transparență în procesul de selectare a viitorului ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare și desemnarea unui consilier pe lîngă prim-ministru, responsabil de acest domeniu.Solicitările au fost făcute de reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor” la consultările avute cu Alexandru Munteanu, candidat desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.{{844
14:00
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, a obținut conducerea Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară în noul Legislativ al Republicii Moldova, informează Noi.md.De asemenea, reprezentanții formațiunii vor deține funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică.Decizia a fost anunțată de liderul formațiuni
14:00
Luni, 28 octombrie 2025, Alexandru Munteanu a prezentat echipa guvernamentală cu care intenționează să meargă în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților, transmite Noi.md.El a subliniat că principalul obiectiv al viitorului cabinet este să asigure creșterea economică a Republicii Moldova și să consolideze pregătirile pentru aderarea țării la Uniunea Europeană în următorii
14:00
Ion Sturza intră în dezbatere: „Avem nevoie de un ministru al Finanțelor prudent, nu doar isteț” # Noi.md
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, a publicat o analiză amplă privind rolul unui ministru al Finanțelor și competențele pe care acesta ar trebui să le aibă, pornind de la o discuție publică cu bancherul investițional Dumitru Vicol. Sturza afirmă că dezbaterea a fost una constructivă și subliniază importanța unui profil profesionist, echilibrat și prudent pentru portofoliul fin
13:30
În perioada 29 octombrie – 12 noiembrie 2025, la Aeroportul Internațional Chișinău vor fi efectuate lucrări de mentenanță la pista principală de decolare și aterizare, precum și lucrări de modernizare a sistemului de balizaj luminos al aerodromului, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Autorității Aeronautice Civile (AAC), pe durata intervențiilor, toate operațiunile de zbor vor fi direcțio
13:30
Incident tragic la un colegiu din sectorul Botanica: Un elev de 16 ani s-a prăbușit în sala de sport # Noi.md
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în sala sportivă a unui colegiu din sectorul Botanica al capitalei. Medicii sosiți la fața locului nu l-au mai putut salva, informează oamenii legii. „La data de 27 octombrie curent, prin intermediul Serviciului 112, a fost întrgistrat un caz privind decesul unui minor de 16 ani într-o sala sportivă a unui colegiu din sectorul Botanica. La
13:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Reuniunea ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București în perioada 26–27 octombrie 2025. {{844611}}Evenimentul a reunit miniștri ai energiei, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai operatorilor de sisteme de transport (TSO) din regiune, pentru
Acum 6 ore
13:00
Reprezentanții Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-au întîlnit pe 27 octombrie cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu, pentru a discuta prioritățile sociale și economice ale viitorului Guvern, cu accent pe creșterea salariilor, reducerea muncii nedeclarate și atragerea tinerilor în cîmpul muncii.În cadrul întrevederii, președintele CNSM, Igor Zubcu, a subliniat impor
13:00
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău invită părinții să completeze chestionarul online privind starea de bine a elevilor în mediul școlar și relația acestora cu cadrele didactice.Totodată, în contextul examinării unor sesizări, Direcția precizează că este important să fie identificate instituțiile în care se înregistrează colectări ilicite de bani, pent
13:00
Ministra în exercițiu a Economiei, Doina Nistor, a lăsat să se înțeleagă că ar putea prelua o nouă funcție publică după plecarea din actualul Guvern. Întrebată, în cadrul unei conferințe de presă, dacă va merge la „Moldova Proiect”, Nistor a răspuns scurt, dar sugestiv: „Ducem discuții și vedem. Vedem și discutăm”.Nistor a menționat că este important ca inițiativele economice lansate în mandat
13:00
Miercuri, 29 octombrie, în unele aeroporturi din Italia vor avea loc acțiuni de protest împotriva proiectului de buget de stat promovat de guvernul țării.La grevă vor participa angajații aeroporturilor din Milano (Malpensa și Linate), Florența și Pisa.De asemenea, li se vor alătura angajații bazelor italiene ale companiilor aeriene KLM, Air France și Vueling, precum și angajații companiilo
12:30
Peste 35% dintre deținuții apți de muncă din penitenciarele din R. Moldova lucrează și sînt plătiți pentru ceea ce fac. Remunerarea minimă pe care o pot primi ei, pentru un program complet de lucru, este de 5.500 de lei.Datele au fost comunicate de Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru Agora.{{836409}}În 2025, aproximativ 1.213 de deținuți muncesc și sînt remunerați.Potrivi
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 28 octombrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 29 octombrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,64 lei/litru (+6 bani), iar al motorinei standard – 19,53 lei/litru (+13 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
12:30
Islam Makhachev este fostul campion UFC la categoria ușoară, unul dintre cei mai dominanți luptători din ultimii ani. În prezent, se pregătește pentru lupta cu Jack Della Maddalena pentru titlul la categoria semimijlocie. Și, după toate aparențele, nu intenționează să se întoarcă la categoria ușoară.„Nimeni dintre cei care slăbesc 10 kilograme nu se recuperează 100%. Am ieșit la luptă și am si
12:00
Un avion cu 12 persoane la bord s-a prăbușit în Kenya.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Administrația Aviației Civile a țării.Incidentul a avut loc în apropierea orașului Kwale, în estul țării. La fața locului lucrează serviciile de salvare.Naționalitatea persoanelor aflate la bord nu a fost încă dezvăluită.
12:00
Partidul Acțiune și Solidaritate va păstra șefia comisiilor-cheie din Parlament, precum Comisia economie, buget și finanțe, Comisia juridică, numiri și imunități, dar și cea pentru integrare europeană și politică externă.Discuțiile între liderii fracțiunilor deja au avut loc, iar deciziile finale vor fi aprobate prin vot în plenul Parlamentului, a declarat deputatul PAS Radu Marian la emisiune
12:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a avenit cu o poziție oficială ca urmare a perchezițiilor din această dimineață efectuate de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), notează Noi.md."Instituția noastră este deschisă pentru cooperare și acordă tot suportul necesar organelor de drept în vederea elucidării cazului.Totodată, autoritatea fiscală declară toleranță zero la orice manife
12:00
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că acordul de pace între Rusia și Ucraina va fi semnat la Budapesta.Aceasta este informația comunicată de RBC-Ucraina, cu referire la interviul acordat de Orban canalului de televiziune M1, citat de publicația maghiară Index.Premierul Ungariei a menționat că summitul de pace de la Budapesta va avea loc, și acest lucru poate fi considerat un
11:30
Un nerezident în vîrstă de 50 de ani, aflat la volanul unui autocamion, s-a prezentat la postul vamal Leușeni, declarînd că transportă autoturisme la import.În cadrul verificării documentelor și a discuțiilor cu funcționarii vamali, șoferul a afirmat că nu transportă alte bunuri decît cele indicate în acte. Totuși, în urma controlului fizic detaliat, ascunse în interiorul autoturismelor declar
11:30
După ani de incertitudini și lucrări blocate, alte două blocuri de locuit din cadrul complexului de pe strada Alexandru cel Bun 115 din Chișinău au fost finalizate, iar cheile au fost înmînate beneficiarilor în weekendul trecut.Primul bloc al complexului fusese inaugurat în iulie 2025, marcînd reluarea unei construcții care părea pierdută în urma intrării în insolvabilitate a companiei Prihoja
11:30
Cartea de vizită a Nataliei Plugaru, propusă pentru șefia Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Noi.md
Natalia Plugaru, expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, este propusă pentru funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale de către Alexandru Munteanu, candidatul desemnat oficial de către șefa statului pentru postul de premier.Formare educațională și profesionalăNatalia Plugaru deține un doctorat în management de la Academia de Studii Economice din București
11:30
Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, i-a pregătit lui Donald Trump un gest diplomatic neașteptat, în spiritul lui Shinzo Abe, după care Trump a numit-o „un adevărat lider” și a subliniat hotărîrea sa de a consolida apărarea Japoniei.Despre acest lucru informează RBC-Ucraina, citînd AP.În timpul întîlnirii oficiale, premierul Japoniei, Sanae Takaichi, considerată în Japonia succesoarea polit
11:30
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) avertizează locuitorii capitalei că informațiile care circulă pe rețelele sociale despre „abonamente gratuite pentru 6 luni” sînt false. Instituția subliniază că nici RTEC, nici Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat vreo campanie de acest gen, informează Noi.md.Autoritățile recomandă cetățenilor să se informeze doar din surse oficiale și să nu acc
Acum 8 ore
11:00
Președinta Maia Sandu a semnat pe 27 octombrie decretul privind acordarea gradului special de chestor-șef lui Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției naționale, notează Noi.md."În temeiul art. 88 lit. j) din Constituția Republicii Moldova și al art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Președintele Republicii Moldov
11:00
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noi propuneri pentru completarea echipei guvernamentale. Potrivit unei postări făcute pe rețelele sociale, Natalia Plugaru, expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, este propusă pentru funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale, transmite Noi.md.De asemenea, Gheorghe Hajder, care deține în prezent funcția de secre
11:00
Lotul național de lupte și-a încheiat evoluția la Campionatul Mondial U-23, cu o medalie de argint # Noi.md
Lotul național de lupte și-a încheiat evoluția la Campionatul Mondial U-23, cu o medalie de argint, în concursul de lupte libere.Eugeniu Mihălcean a devenit vicecampion mondial, în categoria de greutate de pînă la 86 kg. El a cedat în ultimul act în fața lui Arsen Balaian, sportiv care a evoluat la competiția din Serbia sub drapel neutru.Pînă în ultimul act, sportivul nostru i-a învins, pe
11:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, au efectuat astăzi percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, într-un dosar ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat, suspectați de implicare într-o schemă de corupție sistemică, transmite Noi.md.Potrivit CNA, urmărirea penală a fost pornită în baza bănuielilor rez
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.