ANTA prelungește termenul pentru depunerea cererilor CEMT 2026

Un elev din clasa a V-a, de la un liceu din Bălți, a ajuns la spital cu multiple traumatisme, după ce ar fi fost agresat fizic de doi colegi mai mari. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc pe data de 22 octombrie.„Confirmăm faptul că Poliția a fost sesizată la data de 22 octombrie privind investigarea unui caz care ar implica minori și care s-ar fi produs la un liceu din municipiul Băl