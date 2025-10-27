Agenda evenimentelor, marți, 28 octombrie
Moldpres, 27 octombrie 2025 22:20
09:00 Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Biroul de Cooperare Elvețian, organizează o conferință de presă pentru a prezenta progresele și acțiunile întreprinse în lupta împotriva accidentului vascular cerebral (AVC) în Republica M...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „După patru ani de guvernare, e firesc să existe o erodare de partid” # Moldpres
Rezultatul alegerilor nu este unul rău, ținând cont de contextul politic și geopolitic, potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care s-a declarat mulțumit de rezultatul alegerilor parlamentare din această toamnă, menționând că, în pofida unui ...
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”, festivalul din Cimişlia care pune în valoare tradițiile pastorale și turismul rural # Moldpres
Tradiție, performanță și turism rural: Festivalul „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” a transformat Cimișlia într-un punct de atracție internaționalCimișlia a redevenit, pentru câteva zile, în weekendul trecut, capitala păstoritului ...
Ambasador „agreat, dar neacreditat”: Mihai Popșoi explică statutul reprezentantului Rusiei la Chișinău # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popşoi, ministrul în exerciţiu al Afacerilor Externe, a declarat în cadrul emisiunii „În Context” de la TRM că există „o incertitudine” în privința statutului diplomatic al lui Oleg Ozerov, ambasadorul desem...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că, în intervalul 27 octombrie (ora 21:00) – 28 octombrie 2025 (ora 21:00), vremea în Republica Moldova se va menține stabilă, fără precipitații esențiale, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, ...
Mihai Popșoi: „Valeriu Chiveri este unul dintre cei mai buni ambasadori, un negociator excelent care cunoaște foarte bine regiunea și dosarul transnistrean” # Moldpres
Vicepremierul Mihai Popşoi, ministru în exerciţiu al Afacerilor Externe, a declarat în această seară în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune că desemnarea diplomatului Valeriu Chiveri în funcția de vicepr...
Vicepriemierul Mihai Popşoi, ministru în exerciţiu al Afacerilor Externe, a declarat în această seară, în cadrul emisiunii „În Context” de la TRM că vineri, 31 octombrie, Parlamentul va dezbate noua structură a Guvernului propusă de cand...
Republica Moldova, prezentă la primul Forum OIV SCOPE dedicat cooperării internaționale în domeniul vitivinicol # Moldpres
Republica Moldova a participat săptămâna trecută la primul Forum OIV SCOPE, organizat la Dijon, Franța, de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV). Evenimentul a reunit peste 150 de delegați ai guvernelor, organizațiilor interguvernamentale, mediului ș...
Inspectorii ANTA, instruiți în utilizarea celui mai avansat sistem european de control al tahografelor – TachoScan Control # Moldpres
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au participat la un curs specializat de instruire privind utilizarea sistemului TachoScan Control, cel mai performant software european destinat analizei datelor tahografelor digitale. Acest sistem este utilizat în prez...
Fermierii din sectorul zootehnic pot accesa credite de până la 150 mii de euro prin programul IFAD # Moldpres
Fermierii și antreprenorii din Republica Moldova care activează în sectorul zootehnic pot beneficia de credite avantajoase de până la 150.000 de euro, oferite prin programele Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), gestionate de Unitatea Consoli...
Cultura unește malurile Nistrului: Casa de Cultură din Teiu, Grigoriopol, renovată cu sprijin european # Moldpres
Casa de Cultură din satul Teiu, raionul Grigoriopol, situat pe malul stâng al Nistrului, și-a redeschis porțile după prima reparație capitală din cei 55 de ani de existență. Lucrările au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene, prin Programul „Măsuri de...
Lituania închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus. ANTA avertizează operatorii de transport rutier internațional # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport rutier internațional despre decizia autorităților din Republica Lituania de a închide punctele de trecere a frontierei cu Republica Belarus, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor oficial...
VIDEO // Șoferii își pot verifica contravențiile în regim online, prin platforma digitală MCabinet # Moldpres
Conducătorii auto din Republica Moldova, pot verifica online, începând cu 27 octombrie, încălcările rutiere înregistrate de camerele de supraveghere, prin platforma MCabinet. Noua funcționalitate le permite șoferilor să acceseze rapoarte detaliate de...
Oamenii ilegii au descoperit două kilograme de droguri în roata de rezervă a unul automobil. Valoarea drogurilor ridicate pe piața neagră este estimată la peste 800 de mii de lei, transmite MOLDPRES.Incidentul a fost înregistrat pe 25 octombrie, la punctul de...
Doi suspecți au fost reținuți în urma perchezițiilor operate astăzi în șapte locații din nordul țării într-un dosar penal privind pregătirea unor proteste violente și destabilizări în masă, organizate prin instruiri în Serbia, comunică ...
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a alocat peste 380.000 de lei pentru procurarea ultimului lot de vaccin antirabic din acest an, constând în aproximativ 2.800 de doze. Preparatul a fost recepționat la Depozitul Național de Vaccinuri al Ag...
Naționala Moldovei, două meciuri decisive în noiembrie. Lilian Popescu a anunțat stranierii convocați # Moldpres
Naționala Moldovei va disputa în luna noiembrie două partide în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor întâlni Italia pe 13 noiembrie și Israel pe 16 noiembrie, ambele meciuri fiind programate pe stadionul „Zimbru”...
Moldovagaz: Explozia de la Florești, provocată de o conectare neautorizată la rețeaua de gaze. Compania vine cu recomandări pentru consumatori # Moldpres
Deflagrația produsă la 25 octombrie, într-un bloc de locuit din orașul Florești, a fost cauzată de conectarea neautorizată a unui echipament de gaze, o centrală termică autonomă. Anunțul a fost făcut de compania „Moldovagaz”, care a venit cu un s...
Daniela Misail-Nichitin confirmă cazul de agresare a unui angajat al unei benzinării de către trei judecători beți # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne în exercițiu, Daniela Misail-Nichitin, a confirmat incidentul produs pe 9 octombrie, într-o stație PECO din municipiul Soroca, unde trei magistrați beți au agresat un angajat al stației. Toate probele au fost colectate și transmi...
Tragedie în sistemul educațional: Moartea unui tânăr director readuce în prim-plan problema epuizării profesionale în școli # Moldpres
Moartea subită a directorului Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, lui Sergiu Opaeț, la doar 35 de ani, a stârnit un val de durere și reflecție în rândul comunității educaționale din Republica Moldova, transmite MOLDPR...
Premierul desemnat Alexandru Munteanu, în dialog cu reprezentanții societății civile pentru programul de guvernare # Moldpres
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a purtat, luni, 27 octombrie, discuții cu reprezentanții societății civile, axate pe elaborarea viitorului program de guvernare, comunică MOLDPRES.„Am discutat cu reprezentanții societății c...
În zilele de odihnă, polițiștii au înregistrat peste 4 500 de încălcări în traficul rutier # Moldpres
În zilele de odihnă, polițiștii au înregistrat peste 4 500 de încălcări în traficul rutier. În această perioadă, 47 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul mijlocului de transport, fiind depistați sub influența alcoolul...
Noul Guvern ar putea fi audiat și votat vineri, în cazul în care consultările politice și procedurile din Legislativ vor decurge conform planului. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după o ședință cu liderii fracțiunilor parlame...
Ministra Daniella Misail-Nichitin: „În ultimii patru ani, R. Moldova a trecut prin nouă scrutine electorale, iar echipa MAI a apărat cu fermitate ordinea publică și integritatea proceselor democratice” # Moldpres
În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin nouă scrutine electorale, iar echipa Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a apărat cu fermitate ordinea publică și integritatea proceselor democratice. Instituția a demontat metode complexe de influență externă,...
Răspunsul Guvernului pentru primarul Ion Ceban, care își dorește să fie membru al Executivului: „În Chișinău se caută ordine și curățenie” # Moldpres
Tribuna Primăriei nu ar trebuie folosită pentru declarații politice, iar Guvernul nu are posturi vacante de membru al Executivului. Este reacția purtătorului de cuvânt al Guvernului în exerciţiu Daniel Vodă la declarațiile lui Ion Ceban că primarul capitalei ...
Fermierii au beneficiat în ultima săptămână de plăți directe și investiționale de peste 6 milioane de lei # Moldpres
Fondurile publice continuă să fie orientate către susținerea producătorilor agricoli și a inițiativelor cu impact în dezvoltarea sectorului, numai în ultima săptămână Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) autorizând spre...
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat că s-a întâlnit, luni, cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Potrivit lui Munteanu, discuțiile s-au axat pe reforma administrației publice locale, consolidarea autonomiei auto...
Pacienții cu afecțiuni neurologice vor avea acces la investigații mai rapide și precise, după ce la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău a fost inaugurat un nou cabinet de rezonanță magnetică nucleară (RMN). Investigați...
Peste jumătate din fondurile pentru cantinele școlare din Chișinău au fost deja folosite, noi achiziții sunt în pregătire # Moldpres
Mai mult de jumătate din banii alocați pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău au fost deja valorificați. Ministerul Educației și Cercetării a achiziționat până acum echipamente și mobilier în valoare de 57,9 milioane lei din totalul de 98,6 mi...
Lituania a închis pe termen nelimitat punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce i-a fost încălcat spațiul aerian pentru a treia noapte consecutiv, au anunțat funcționarii de la Vilnius, citați de presa locală, transmite Rador.Aeroportul internaț...
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raionul Strășeni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES....
Alegeri locale noi. Cetățenii sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale # Moldpres
Cetățenii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale și informațiile privind secția de votare la care sunt arondați, informează MOLDPRES.Potrivit Co...
Cristina Pereteatcu, la Summitul European pentru Inovații: „Republica Moldova a demonstrat că poate fi un exemplu de adaptare și inovație” # Moldpres
În doar doi ani și jumătate, Republica Moldova a demonistrat că și o țară mică poate deveni un exemplu de adaptare și inovație. Mesajul a fost transmis de secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, la Summitul European pentru Inovații 2025, de...
Procurorii cer condamnarea unui executor judecătoresc, după ce prima instanță l-a achitat # Moldpres
Procuratura Anticorupție (PA) a contestat la Curtea de Apel Chișinău sentința de achitare pronunțată în cazul unui executor judecătoresc acuzat de falsificarea unei licitații publice și de corupere pasivă. Procurorii cer condamnarea acestuia la șase ani de î...
Proprietarul apartamentului afectat de explozia de la Florești a decedat. Poliția a deschis dosar penal # Moldpres
Proprietarul apartamentului în care s-a produs explozia din blocul de locuit din Florești, a decedat în noaptea trecută la spital. Poliția investighează cauza incidentului și a deschis un proces penal, comunică MOLDPRES.Solicitată de agenție, ofițerul de ...
În 75 de localități ale țării este sărbătorit hramul. Poliția vine cu recomandări pentru cetățeni # Moldpres
Astăzi, în 75 de localități din țară este marcat hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Cu acest prilej, poliția a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să nu urce la volan în stare de ebrietate, informează MOLDPRES.Solicitată de...
Luptătorul moldovean Alexandr Gaidarlî a obținut medalia de bronz în proba de lupte libere, categoria de până la 70 kg, la Campionatul Mondial U-23, desfășurat la Novi Sad, Serbia, relatează MOLDPRES.Sportivul a câștigat finala mică în fa...
Schema „Ruda implicată în accident”. Un bărbat, condamnat la închisoare după ce a înșelat mai mulți chișinăuieni cu peste 1 milion de lei # Moldpres
Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, folosind schema „Ruda implicată în accident”. În urma acțiunilor, mai mulți chișinăuieni au fost preju...
Serviciul Vamal a încasat în ultima săptămână peste 886,3 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 104,5%, informează MOLDPRES.În această perioadă, persoanele fizi...
Pelicula „Contele de Monte Cristo”, noua ecranizare a celebrului roman de Alexandre Dumas, va deschide Cea de-a 24-a ediție a Festivalului Filmului Francofon, care se va desfășura în perioada 27–30 octombrie, la Cineplex Loteanu. Evenimentul aduce la Ch...
Percheziții în nordul țării într-o cauză penală privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Moldpres
Organele de forță desfășoară în această dimineață percheziții în nordul țării. Acțiunile au loc într-o cauză penală pornită pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, fapte ce vizează in...
Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta străinii să obțină cetățenia Moldovei și României # Moldpres
Procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu Serviciul Fiscal de Stat au destructurat o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, pusă în practică de o companie care facilita obți...
Alexandru Munteanu completează echipa guvernamentală cu specialiști în diplomație, economie și finanțe # Moldpres
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat completarea echipei guvernamentale cu trei noi membri propuși pentru funcții-cheie în viitorul Cabinet. Potrivit acestuia, scopul este formarea unui guvern profesionist, dedicat modernizării...
Președintele american Donald Trump a semnat duminică, la Kuala Lumpur, un acord cu Malaezia pentru securizarea accesului Statelor Unite la mineralele rare ale acestei țări asiatice, în contextul în care China a anunțat recent restricții la exportul acestor resur...
Lituania a închis aeroportul din Vilnius şi frontiera cu Belarus după al patrulea incident aerian din această săptămână # Moldpres
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian, a declarat Centrul Naţional de Gestionare a Crizelor....
Creștinii ortodocși sărbătoresc pe stil vechi Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei # Moldpres
Creștinii ortodocși o sărbătoresc astăzi, 27 octombrie, pe stil vechi, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei și cunoscută în tradiția populară drept „Sfânta Vineri de Toamnă”. Cu acest prilej, în mai multe...
Președinta Maia Sandu, în discuții cu Președintele Nicușor Dan, în cadrul vizitei la București # Moldpres
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan.Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele malur...
R. Moldova va continua să implementeze reformele, indiferent dacă procesul oficial de aderare la UE este deschis sau nu, susține Maia Sandu # Moldpres
Președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea fază a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, chiar dacă procesul este temporar blocat din cauza refuzului Ungariei de a avansa în raport cu Ucraina, transmite MOLD...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile pregătesc un nou set de propuneri privind procesul de reintegrare a țării, care va fi prezentat public în perioada următoare. Potrivit lui, noua abordare este „mult mai clară și structurată&...
