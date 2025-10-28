Horoscop 28 octombrie 2025 de la ChatGPT: Scorpionii spun adevărul, Peștii aleg să ierte, iar Berbecii merg la riscuri
TV8, 28 octombrie 2025 07:40
Horoscop 28 octombrie 2025 de la ChatGPT: Scorpionii spun adevărul, Peștii aleg să ierte, iar Berbecii merg la riscuri
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
07:40
Acum 2 ore
07:00
Acum 12 ore
22:50
22:20
21:50
21:20
20:50
20:40
20:10
19:20
Acum 24 ore
19:10
18:50
18:40
17:50
17:30
17:30
17:20
16:50
16:00
15:50
15:00
14:50
14:20
14:00
13:50
12:50
12:30
12:10
12:00
11:30
11:00
10:30
10:30
10:30
10:00
09:40
09:30
Ieri
07:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.