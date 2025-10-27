Premierul desemnat Alexandru Munteanu, în dialog cu reprezentanții societății civile pentru programul de guvernare

16:20

Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 octombrie 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, la ora 4:00 dimineața, care va deveni ora 3:00.Astfel, ziua de duminică va fi cea mai lungă din an, av&a...