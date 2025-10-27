„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară - VIDEO

ProTV.md, 27 octombrie 2025 20:40

„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
21:10
O tânără ucraineancă de 21 de ani, condamnată la 14 ani de închisoare de autoritățile ruse doar că a îndrăznit să se exprime liber: „Melitopol este Ucraina” - VIDEO ProTV.md
O tânără ucraineancă de 21 de ani, condamnată la 14 ani de închisoare de autoritățile ruse doar că a îndrăznit să se exprime liber: „Melitopol este Ucraina” - VIDEO
Acum 30 minute
21:00
Donald Trump începe o vizită oficială în Japonia, urmând să se întâlnească cu împăratul nipon și cu prima femeie premier a țării - VIDEO ProTV.md
Donald Trump începe o vizită oficială în Japonia, urmând să se întâlnească cu împăratul nipon și cu prima femeie premier a țării - VIDEO
20:50
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris - VIDEO ProTV.md
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris - VIDEO
20:50
Incident șocant în Soroca: Trei magistrați ar fi distrus o benzinărie și ar fi bătut un angajat. Autoritățile judecătorești pregătesc măsuri legale și disciplinare - VIDEO ProTV.md
Incident șocant în Soroca: Trei magistrați ar fi distrus o benzinărie și ar fi bătut un angajat. Autoritățile judecătorești pregătesc măsuri legale și disciplinare - VIDEO
Acum o oră
20:40
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară - VIDEO ProTV.md
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară - VIDEO
20:40
Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului - VIDEO ProTV.md
Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului - VIDEO
Acum 2 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.10.2025
20:00
Deflagrația dintr-un bloc de la Florești: Proprietarul apartamentului a murit la spital. Ce spun medicii despre starea celeilalte victime - VIDEO ProTV.md
Deflagrația dintr-un bloc de la Florești: Proprietarul apartamentului a murit la spital. Ce spun medicii despre starea celeilalte victime - VIDEO
19:50
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministru al Finanțelor - VIDEO ProTV.md
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministru al Finanțelor - VIDEO
Acum 4 ore
19:10
The Telegraph: Putin se teme de o altă lovitură de stat, în timp ce Rusia începe în sfârșit să se clatine ProTV.md
The Telegraph: Putin se teme de o altă lovitură de stat, în timp ce Rusia începe în sfârșit să se clatine
19:00
Dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc: A început audierea martorilor. Ministerul finanțelor cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei - VIDEO ProTV.md
Dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc: A început audierea martorilor. Ministerul finanțelor cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei - VIDEO
18:50
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin ProTV.md
Moscova a pus capăt acordului cu Washington privind reprocesarea plutoniului nuclear. Decretul, semnat de Vladimir Putin
18:50
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator” ProTV.md
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator”
18:10
Viktor Orban va merge în SUA pentru a discuta cu Donald Trump despre importurile ungare de petrol rusesc ProTV.md
Viktor Orban va merge în SUA pentru a discuta cu Donald Trump despre importurile ungare de petrol rusesc
17:50
Discuții UE-China despre restricțiile privind pământurile rare. „Suntem foarte preocupați de relația comercială cu China” ProTV.md
Discuții UE-China despre restricțiile privind pământurile rare. „Suntem foarte preocupați de relația comercială cu China”
17:20
Doi suspecți, printre care un oficial local, reținuți în urma perchezițiilor efectuate în șapte locații din nordul Moldovei. Ce au găsit organele de drept în cadrul descinderilor - VIDEO ProTV.md
Doi suspecți, printre care un oficial local, reținuți în urma perchezițiilor efectuate în șapte locații din nordul Moldovei. Ce au găsit organele de drept în cadrul descinderilor - VIDEO
Acum 6 ore
17:10
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de fracțiuni: Grosu anunță când va fi audiat Munteanu în plenul legislativului - VIDEO ProTV.md
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de fracțiuni: Grosu anunță când va fi audiat Munteanu în plenul legislativului - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 27.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 27.10.2025
16:50
CU SENS: Fețele nevăzute ale lui Vladimir Plahotniuc: cum s-a ascuns oligarhul moldovean timp de șase ani sub identități false în mai multe țări - VIDEO ProTV.md
CU SENS: Fețele nevăzute ale lui Vladimir Plahotniuc: cum s-a ascuns oligarhul moldovean timp de șase ani sub identități false în mai multe țări - VIDEO
16:50
Trump îi numește pe cei doi lideri care îi pot lua locul la Casa Albă, dar nu exclude cel de-al treilea mandat: „Am cele mai bune rezultate din istorie” ProTV.md
Trump îi numește pe cei doi lideri care îi pot lua locul la Casa Albă, dar nu exclude cel de-al treilea mandat: „Am cele mai bune rezultate din istorie”
16:30
Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare pentru huliganism comis în stare de ebrietate în centrul Chișinăului ProTV.md
Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare pentru huliganism comis în stare de ebrietate în centrul Chișinăului
16:30
Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare, în încercarea de a supraviețui pe front. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor - VIDEO ProTV.md
Tancurile-monstru rusești: echipate cu blindaje tot mai bizare, în încercarea de a supraviețui pe front. Dar cât de rezistente sunt acum în fața dronelor - VIDEO
16:30
”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump ProTV.md
”A făcut o greșeală”. Viktor Orban îl critică pentru prima dată pe Donald Trump
16:20
Procuratura Anticorupție contestă achitarea unui executor judecătoresc acuzat de corupere pasivă și falsificarea unei licitații publice privind terenuri municipale ProTV.md
Procuratura Anticorupție contestă achitarea unui executor judecătoresc acuzat de corupere pasivă și falsificarea unei licitații publice privind terenuri municipale
16:20
Cetățenii vor putea înregistra nașterea și căsătoria online: ASP lansează pe 3 noiembrie sistemul informațional „Acte de stare civilă” ProTV.md
Cetățenii vor putea înregistra nașterea și căsătoria online: ASP lansează pe 3 noiembrie sistemul informațional „Acte de stare civilă”
16:00
Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului ProTV.md
Rusia sparge frontul ucrainean la Pokrovsk: lupte înverșunate, Zelenski avertizează că orașul poate decide soarta războiului
15:50
Șoferii pot verifica online încălcările comise în trafic pe platforma MCabinet. Poliția explică pe pași cum e posibil - VIDEO ProTV.md
Șoferii pot verifica online încălcările comise în trafic pe platforma MCabinet. Poliția explică pe pași cum e posibil - VIDEO
15:40
Dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc: A început audierea martorilor. Ministerul finanțelor cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei ProTV.md
Dosarul frauda bancară, episodul Vlad Plahotniuc: A început audierea martorilor. Ministerul finanțelor cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei
15:20
Crist Valg a finalizat cu succes lucrările și a transmis cheile locatarilor complexului rezidențial de pe strada Alexandru cel Bun 115 - VIDEO ProTV.md
Crist Valg a finalizat cu succes lucrările și a transmis cheile locatarilor complexului rezidențial de pe strada Alexandru cel Bun 115 - VIDEO
Acum 8 ore
15:10
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: Grosu anunță când va fi audiat Munteanu în plenul legislativului - VIDEO ProTV.md
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: Grosu anunță când va fi audiat Munteanu în plenul legislativului - VIDEO
15:10
FLYONE a transportat pasagerul cu numărul 5.000.000! ProTV.md
FLYONE a transportat pasagerul cu numărul 5.000.000!
14:40
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: s-a discutat despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente. Grosu anunță când va fi audiat Munteanu - VIDEO ProTV.md
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: s-a discutat despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente. Grosu anunță când va fi audiat Munteanu - VIDEO
14:30
Watchdog: Analiza cheltuielilor pe publicitate online ale concurenților electorali la alegerile parlamentare: PAS și Blocul Alternativa, primii pe listă / DOC ProTV.md
Watchdog: Analiza cheltuielilor pe publicitate online ale concurenților electorali la alegerile parlamentare: PAS și Blocul Alternativa, primii pe listă / DOC
14:20
Uraganul Melissa se pregătește să lovească catastrofal Jamaica - VIDEO ProTV.md
Uraganul Melissa se pregătește să lovească catastrofal Jamaica - VIDEO
14:10
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect”. Reacția celor din Executiv - VIDEO ProTV.md
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect”. Reacția celor din Executiv - VIDEO
14:10
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint - VIDEO ProTV.md
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint - VIDEO
14:10
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: Se discută despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente ProTV.md
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: Se discută despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente
14:00
MITP Awards 2025 anunță finaliștii – 12 companii din Moldova care definesc inovația ProTV.md
MITP Awards 2025 anunță finaliștii – 12 companii din Moldova care definesc inovația
14:00
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni parlamentare: Se discută despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente ProTV.md
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni parlamentare: Se discută despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente
13:40
Noi detalii despre perchezițiile privind instruirile din Serbia: Președintele raionului Rîșcani și un consilier de la Bălți, membri PSRM, printre persoanele vizate ProTV.md
Noi detalii despre perchezițiile privind instruirile din Serbia: Președintele raionului Rîșcani și un consilier de la Bălți, membri PSRM, printre persoanele vizate
Acum 12 ore
13:10
Vinicius Junior: „Mai bine plec!” Atacantul lui Real Madrid a urlat la Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico ProTV.md
Vinicius Junior: „Mai bine plec!” Atacantul lui Real Madrid a urlat la Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 27.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 27.10.2025
13:00
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu a decedat: Avea doar 35 de ani ProTV.md
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu a decedat: Avea doar 35 de ani
12:40
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO ProTV.md
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO
12:40
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina ProTV.md
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
12:20
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint ProTV.md
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint
12:10
Fostul primar al Istanbulului denunță acuzații care „nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului” după ce a fost inculpat într-un nou dosar ProTV.md
Fostul primar al Istanbulului denunță acuzații care „nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului” după ce a fost inculpat într-un nou dosar
12:10
Ion Ceban se vede membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO ProTV.md
Ion Ceban se vede membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO
12:10
Marina SUA, în alertă: un elicopter şi un avion de luptă s-au prăbuşit în Marea Chinei de Sud ProTV.md
Marina SUA, în alertă: un elicopter şi un avion de luptă s-au prăbuşit în Marea Chinei de Sud
11:50
Momentul în care un taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.