Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți - VIDEO
ProTV.md, 26 octombrie 2025 08:50
Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți - VIDEO
Acum 10 minute
09:10
Germania demolează turnurile de răcire ale unei centrale nucleare dezafectate, ca parte a planului său de renunțare la energia atomică - VIDEO
Germania demolează turnurile de răcire ale unei centrale nucleare dezafectate, ca parte a planului său de renunțare la energia atomică - VIDEO
09:10
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la Casa Albă
Acum 30 minute
09:00
Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat un armistițiu în prezența lui Trump: „Toată lumea a fost uimită"
Liderii Thailandei și Cambodgiei au semnat un armistițiu în prezența lui Trump: „Toată lumea a fost uimită”
09:00
Germania demolează turnurile de răcire ale unei centrale nucleare dezafectate, ca parte a planului său de renunțare la energia atomică
Germania demolează turnurile de răcire ale unei centrale nucleare dezafectate, ca parte a planului său de renunțare la energia atomică
08:50
Partidul Național Moldovenesc cere vacanța funcției de bașcan în autonomia găgăuză și sugerează reforme majore pentru aceasta
Partidul Național Moldovenesc cere vacanța funcției de bașcan în autonomia găgăuză și sugerează reforme majore pentru aceasta
08:50
Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți - VIDEO
Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți - VIDEO
Acum o oră
08:20
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată
Acum 2 ore
08:10
Ucraina a atacat a patra cea mai mare rafinărie din Rusia, oprind producția de 80.000 de barili pe zi a rușilor
Ucraina a atacat a patra cea mai mare rafinărie din Rusia, oprind producția de 80.000 de barili pe zi a rușilor
08:10
Armata israeliană anunță că a lansat un atac „ţintit" în centrul Fâşiei Gaza. Cine a fost vizat
Armata israeliană anunță că a lansat un atac „ţintit” în centrul Fâşiei Gaza. Cine a fost vizat
08:00
Partidul Național Moldovenesc solicită vacanța funcției de bașcan în Găgăuzia și propune reforme majore pentru autonomie
Partidul Național Moldovenesc solicită vacanța funcției de bașcan în Găgăuzia și propune reforme majore pentru autonomie
08:00
Cer noros cu maxime de până la 18 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Cer noros cu maxime de până la 18 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:40
Donald Trump nu vrea să se mai întâlnească cu Putin: „Nu îmi voi pierde timpul”
21:40
Trei seri de gală, o singură legendă: Ansamblul Național „Joc" sărbătorește 80 de ani de dans, tradiție și spectacol - VIDEO
Trei seri de gală, o singură legendă: Ansamblul Național „Joc” sărbătorește 80 de ani de dans, tradiție și spectacol - VIDEO
21:30
În plin sezon al ciupercilor, Grădina Botanică le arată vizitatorilor cum să deosebească speciile comestibile de cele otrăvitoare - VIDEO
În plin sezon al ciupercilor, Grădina Botanică le arată vizitatorilor cum să deosebească speciile comestibile de cele otrăvitoare - VIDEO
21:20
Republica Moldova trece la ora de iarnă: Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an - VIDEO
Republica Moldova trece la ora de iarnă: Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an - VIDEO
20:50
Risc de „război deschis” între Afganistan și Pakistan. Negocieri cruciale la Istanbul
20:50
Candidata stângii radicale devine președinte al Irlandei. Catherine Connolly critică reînarmarea Europei
Candidata stângii radicale devine președinte al Irlandei. Catherine Connolly critică reînarmarea Europei
20:30
Baschetbalistul Luka Doncic și-a mai trecut în cont o performanță unică în tricoul celor de la Lakers - VIDEO
Baschetbalistul Luka Doncic și-a mai trecut în cont o performanță unică în tricoul celor de la Lakers - VIDEO
20:20
Lionel Messi îşi continuă prestaţiile stratosferice, în play-off-ul MLS! A ajuns la 61 de contribuţii directe la goluri, în 48 de meciuri - VIDEO
Lionel Messi îşi continuă prestaţiile stratosferice, în play-off-ul MLS! A ajuns la 61 de contribuţii directe la goluri, în 48 de meciuri - VIDEO
Acum 24 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 25.10.2025
19:50
Zverev, al 4-lea jucător calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimele "bilete" - VIDEO
Zverev, al 4-lea jucător calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimele "bilete" - VIDEO
19:50
Leo Messi rămâne la Inter Miami până în 2028: starul argentinian pune capăt tuturor speculațiilor privind retragerea sau revenirea în Europa - VIDEO
Leo Messi rămâne la Inter Miami până în 2028: starul argentinian pune capăt tuturor speculațiilor privind retragerea sau revenirea în Europa - VIDEO
19:40
Atac devastator asupra Kievului: trei morți și 12 răniți după un nou bombardament cu rachete balistice lansat de Rusia - VIDEO
Atac devastator asupra Kievului: trei morți și 12 răniți după un nou bombardament cu rachete balistice lansat de Rusia - VIDEO
19:40
Luptătoarea Mihaela Samoil a ratat șansa de a urca pe podium la Campionatul Mondial Under 23, după ce a fost învinsă în finala mică - VIDEO
Luptătoarea Mihaela Samoil a ratat șansa de a urca pe podium la Campionatul Mondial Under 23, după ce a fost învinsă în finala mică - VIDEO
19:40
Lidera campionatului italian, AC Milan, s-a împiedicat în debutul etapei a opta, remizând cu una dintre ultimele clasate, Pisa - VIDEO
Lidera campionatului italian, AC Milan, s-a împiedicat în debutul etapei a opta, remizând cu una dintre ultimele clasate, Pisa - VIDEO
19:20
Occidentul strânge rândurile: Marea Britanie și Franța anunță livrări masive de arme pentru întărirea apărării aeriene a Ucrainei - VIDEO
Occidentul strânge rândurile: Marea Britanie și Franța anunță livrări masive de arme pentru întărirea apărării aeriene a Ucrainei - VIDEO
19:10
Tot mai mulți tineri aleg drumul meseriilor: peste 18.000 de elevi s-au înscris la școli profesionale și colegii tehnice în acest an - VIDEO
Tot mai mulți tineri aleg drumul meseriilor: peste 18.000 de elevi s-au înscris la școli profesionale și colegii tehnice în acest an - VIDEO
19:00
Auto - F1: MP al Mexicului - Leclerc și Verstappen au dominat primele două sesiuni de antrenamente libere - VIDEO
Auto - F1: MP al Mexicului - Leclerc și Verstappen au dominat primele două sesiuni de antrenamente libere - VIDEO
19:00
Donald Trump începe un turneu crucial în Asia: întâlnirea cu Xi Jinping ar putea redefini echilibrul economic mondial - VIDEO
Donald Trump începe un turneu crucial în Asia: întâlnirea cu Xi Jinping ar putea redefini echilibrul economic mondial - VIDEO
18:50
„A fost o secundă, ne-am speriat, a zburat ușa, pereții, ca după război": Locatarii blocului din Florești povestesc clipele de groază trăite după explozia puternică - VIDEO
„A fost o secundă, ne-am speriat, a zburat ușa, pereții, ca după război”: Locatarii blocului din Florești povestesc clipele de groază trăite după explozia puternică - VIDEO
18:40
Alexandru Munteanu a avut prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii - VIDEO
Alexandru Munteanu a avut prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii - VIDEO
18:30
Un tânăr în uniforma Poliției, surprins conducând cu viteză excesivă: IGP precizează că nu a fost niciodată angajat al instituției – VIDEO
Un tânăr în uniforma Poliției, surprins conducând cu viteză excesivă: IGP precizează că nu a fost niciodată angajat al instituției – VIDEO
18:10
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace "este aproape", "o soluție diplomatică"
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
18:00
CEDO condamnă Federația Rusă pentru abuzuri comise în regiunea transnistreană: peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci victime
CEDO condamnă Federația Rusă pentru abuzuri comise în regiunea transnistreană: peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci victime
18:00
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului
17:20
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi" - VIDEO
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi” - VIDEO
16:40
Au fost reluate zborurile directe între Pakistan şi Regatul Unit după o interdicţie de cinci ani
Au fost reluate zborurile directe între Pakistan şi Regatul Unit după o interdicţie de cinci ani
16:30
Accident tragic la Panteonul din Roma. Un turist japonez a căzut de pe un zid
16:30
Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar nu este clar dacă le va impune
Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar nu este clar dacă le va impune
16:20
Auto - F1: MP al Mexicului - Leclerc și Verstappen au dominat primele două sesiuni de antrenamente libere
Auto - F1: MP al Mexicului - Leclerc și Verstappen au dominat primele două sesiuni de antrenamente libere
15:50
Lionel Messi îşi continuă prestaţiile stratosferice, în play-off-ul MLS! A ajuns la 61 de contribuţii directe la goluri, în 48 de meciuri
Lionel Messi îşi continuă prestaţiile stratosferice, în play-off-ul MLS! A ajuns la 61 de contribuţii directe la goluri, în 48 de meciuri
15:50
MotoGP: După ce a plecat din pole-position, Francesca Bagnaia a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Malaysiei
MotoGP: După ce a plecat din pole-position, Francesca Bagnaia a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Malaysiei
15:50
Conflictul mai puțin știut din Italia » 6 ani de tăcere între Carlo Ancelotti și Gennaro Gattuso
Conflictul mai puțin știut din Italia » 6 ani de tăcere între Carlo Ancelotti și Gennaro Gattuso
15:40
Lamine Yamal dinamitează El Clasico: „Real Madrid fură, cei de acolo se plâng tot timpul"
Lamine Yamal dinamitează El Clasico: „Real Madrid fură, cei de acolo se plâng tot timpul"
15:40
Zverev, al 4-lea jucător calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimele "bilete"
Zverev, al 4-lea jucător calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimele "bilete"
15:30
Accident violent la Rîșcani. Un motociclist a ajuns la spital, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Accident violent la Rîșcani. Un motociclist a ajuns la spital, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO
14:40
Comisia pentru Integrarea Europeană, o nouă prioritate în legislativ: Igor Grosu afirmă că Marcel Spătari ar putea fi numit președinte
Comisia pentru Integrarea Europeană, o nouă prioritate în legislativ: Igor Grosu afirmă că Marcel Spătari ar putea fi numit președinte
14:30
Alexandru Munteanu a avut prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii
Alexandru Munteanu a avut prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii
14:30
Accident tragic la Rîșcani. Un motociclist a decedat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Accident tragic la Rîșcani. Un motociclist a decedat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO
14:10
Igor Grosu: Alexandru Munteanu va prezenta la începutul săptămânii viitoare echipa guvernamentală și programul de activitate
Igor Grosu: Alexandru Munteanu va prezenta la începutul săptămânii viitoare echipa guvernamentală și programul de activitate
