CEDO condamnă Federația Rusă pentru abuzuri comise în regiunea transnistreană: peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci victime

ProTV.md, 25 octombrie 2025 18:00

CEDO condamnă Federația Rusă pentru abuzuri comise în regiunea transnistreană: peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci victime

Acum 5 minute
18:40
Alexandru Munteanu a avut prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii - VIDEO ProTV.md
Acum 10 minute
18:30
Un tânăr în uniforma Poliției, surprins conducând cu viteză excesivă: IGP precizează că nu a fost niciodată angajat al instituției – VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
18:10
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică” ProTV.md
Acum o oră
18:00
CEDO condamnă Federația Rusă pentru abuzuri comise în regiunea transnistreană: peste 100.000 de euro despăgubiri pentru cinci victime ProTV.md
18:00
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor ruse asupra Kievului ProTV.md
Acum 2 ore
17:20
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi” - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
16:40
Au fost reluate zborurile directe între Pakistan şi Regatul Unit după o interdicţie de cinci ani ProTV.md
16:30
Accident tragic la Panteonul din Roma. Un turist japonez a căzut de pe un zid ProTV.md
16:30
Washingtonul pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar nu este clar dacă le va impune ProTV.md
16:20
Auto - F1: MP al Mexicului - Leclerc și Verstappen au dominat primele două sesiuni de antrenamente libere ProTV.md
15:50
Lionel Messi îşi continuă prestaţiile stratosferice, în play-off-ul MLS! A ajuns la 61 de contribuţii directe la goluri, în 48 de meciuri ProTV.md
15:50
MotoGP: După ce a plecat din pole-position, Francesca Bagnaia a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Malaysiei ProTV.md
15:50
Conflictul mai puțin știut din Italia » 6 ani de tăcere între Carlo Ancelotti și Gennaro Gattuso ProTV.md
15:40
Lamine Yamal dinamitează El Clasico: „Real Madrid fură, cei de acolo se plâng tot timpul" ProTV.md
15:40
Zverev, al 4-lea jucător calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimele "bilete" ProTV.md
15:30
Accident violent la Rîșcani. Un motociclist a ajuns la spital, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
Acum 6 ore
14:40
Comisia pentru Integrarea Europeană, o nouă prioritate în legislativ: Igor Grosu afirmă că Marcel Spătari ar putea fi numit președinte ProTV.md
14:30
Alexandru Munteanu a avut prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii ProTV.md
14:30
Accident tragic la Rîșcani. Un motociclist a decedat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
14:10
Igor Grosu: Alexandru Munteanu va prezenta la începutul săptămânii viitoare echipa guvernamentală și programul de activitate ProTV.md
13:30
Accident grav în regiunea Odesa: șapte ucraineni au ajuns la spital după ce au încercat să treacă ilegal frontiera cu Republica Moldova - VIDEO ProTV.md
13:20
Accident tragic la Rîșcani. Un motociclist ar fi decedat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
13:00
Evitați aglomerațiile și întârzierile la frontieră: Serviciul Vamal recomandă planificarea călătoriilor și folosirea posturilor vamale alternative ProTV.md
12:50
Alexandru Munteanu începe prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii ProTV.md
Acum 8 ore
12:30
Ucrainenii anunță că au eliberat o localitate importantă și au ucis 100 de ruși: „Erau în subsoluri, fără apă și mâncare, cu muniție minimă” - VIDEO ProTV.md
12:20
Șefa Guvernului danez, mesaj direct către Rusia: Știm ce așteaptă Putin, dar nu se va întâmpla niciodată ProTV.md
12:00
LIVE TEXT. Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 12 rănite - FOTO/VIDEO ProTV.md
11:50
Un tânăr în uniforma Poliției, surprins conducând cu viteză excesivă: IGP precizează că nu a fost niciodată angajat al instituției – FOTO ProTV.md
11:40
Explozie într-un apartament din Florești: Două persoane rănite, 51 evacuate și pagube semnificative în bloc - FOTO ProTV.md
10:50
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin” ProTV.md
Acum 12 ore
10:20
Republica Moldova trece la ora de iarnă: Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an ProTV.md
10:20
Jaful de la Muzeul Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate. Ce au lăsat hoții în urmă ProTV.md
10:10
Lituania, nevoită să-și închidă iar aeroporturile din cauza unor baloane venite din Belarus. Reacția premierului ProTV.md
10:00
Mădălina Țurcan, moldoveanca superbă care a cucerit scena de la „Vocea României”: „Ești extraordinară!” - VIDEO ProTV.md
09:40
Două cutremure succesive în zona Vrancea, resimțite și în apropierea Republicii Moldova. Ce magnitudine au avut ProTV.md
09:30
Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova - FOTO ProTV.md
09:20
Tratamentul chimioterapeutic, disponibil și pentru pacienții din raionul Orhei ProTV.md
09:10
Șoferul care a doborât stâlpii de protecție și un indicator rutier pe o stradă din sectorul Buiucani avea viteză excesivă. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO ProTV.md
09:00
Kyiv Independent: Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial ProTV.md
08:40
Încă un președinte de țară a fost sancționat de SUA. Trump: „Este un traficant de droguri” ProTV.md
08:30
Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți - VIDEO ProTV.md
08:20
Ploi slabe în sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
08:20
Ce au convenit aliații Ucrainei la noua reuniune a „Coaliţiei de voinţă”. Marea Britanie insistă asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate ProTV.md
Acum 24 ore
22:50
Universitatea Craiova a obținut primul punct în Liga Conferinței - VIDEO ProTV.md
22:50
Performanță incredibilă pentru luptătorul de stil greco-roman, Alexandrin Guțu. Sportivul nostru a devenit pentru al treilea an consecutiv campion mondial Under 23 - VIDEO ProTV.md
22:50
Trei minute de coșmar au făcut diferența în duelul dintre FCSB și Bologna - VIDEO ProTV.md
22:50
Cel mai bun jucător al sezonului trecut în NBA, Shai Gilgeous-Alexander, este de neoprit și în debutul noii stagiuni - VIDEO ProTV.md
22:40
Un automobil a luat foc din mers, pe o stradă din capitală. Șoferul a ajuns la spital cu intoxicație și arsuri - VIDEO ProTV.md
22:40
După ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta semnificativ economia Rusiei, Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump ProTV.md
22:40
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului ProTV.md
