Evitați aglomerațiile și întârzierile la frontieră: Serviciul Vamal recomandă planificarea călătoriilor și folosirea posturilor vamale alternative
ProTV.md, 25 octombrie 2025 13:00
Evitați aglomerațiile și întârzierile la frontieră: Serviciul Vamal recomandă planificarea călătoriilor și folosirea posturilor vamale alternative
Acum 10 minute
13:20
Accident tragic la Rîșcani. Un motociclist ar fi decedat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Accident tragic la Rîșcani. Un motociclist ar fi decedat, după ce s-a lovit cu o mașină. Imagini de la locul impactului - VIDEO
Acum 30 minute
13:00
Evitați aglomerațiile și întârzierile la frontieră: Serviciul Vamal recomandă planificarea călătoriilor și folosirea posturilor vamale alternative
Evitați aglomerațiile și întârzierile la frontieră: Serviciul Vamal recomandă planificarea călătoriilor și folosirea posturilor vamale alternative
Acum o oră
12:50
Alexandru Munteanu începe prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii
Alexandru Munteanu începe prima rundă de discuții cu aproximativ 100 de antreprenori: Fonduri europene, digitalizare și modernizarea agriculturii în centrul dezbaterii
12:30
Ucrainenii anunță că au eliberat o localitate importantă și au ucis 100 de ruși: „Erau în subsoluri, fără apă și mâncare, cu muniție minimă" - VIDEO
Ucrainenii anunță că au eliberat o localitate importantă și au ucis 100 de ruși: „Erau în subsoluri, fără apă și mâncare, cu muniție minimă” - VIDEO
Acum 2 ore
12:20
Șefa Guvernului danez, mesaj direct către Rusia: Știm ce așteaptă Putin, dar nu se va întâmpla niciodată
Șefa Guvernului danez, mesaj direct către Rusia: Știm ce așteaptă Putin, dar nu se va întâmpla niciodată
12:00
LIVE TEXT. Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 12 rănite - FOTO/VIDEO
LIVE TEXT. Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 12 rănite - FOTO/VIDEO
11:50
Un tânăr în uniforma Poliției, surprins conducând cu viteză excesivă: IGP precizează că nu a fost niciodată angajat al instituției – FOTO
Un tânăr în uniforma Poliției, surprins conducând cu viteză excesivă: IGP precizează că nu a fost niciodată angajat al instituției – FOTO
11:40
Explozie într-un apartament din Florești: Două persoane rănite, 51 evacuate și pagube semnificative în bloc - FOTO
Explozie într-un apartament din Florești: Două persoane rănite, 51 evacuate și pagube semnificative în bloc - FOTO
Acum 4 ore
10:50
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală". „E singura cale de a-l opri pe Putin"
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin”
10:20
Republica Moldova trece la ora de iarnă: Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an
10:20
Jaful de la Muzeul Luvru: Procurorul are „o mică speranţă" de a recupera bijuteriile furate. Ce au lăsat hoții în urmă
Jaful de la Muzeul Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate. Ce au lăsat hoții în urmă
10:10
Lituania, nevoită să-și închidă iar aeroporturile din cauza unor baloane venite din Belarus. Reacția premierului
Lituania, nevoită să-și închidă iar aeroporturile din cauza unor baloane venite din Belarus. Reacția premierului
10:00
Mădălina Țurcan, moldoveanca superbă care a cucerit scena de la „Vocea României": „Ești extraordinară!" - VIDEO
Mădălina Țurcan, moldoveanca superbă care a cucerit scena de la „Vocea României”: „Ești extraordinară!” - VIDEO
09:40
Două cutremure succesive în zona Vrancea, resimțite și în apropierea Republicii Moldova. Ce magnitudine au avut
Două cutremure succesive în zona Vrancea, resimțite și în apropierea Republicii Moldova. Ce magnitudine au avut
09:30
Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova - FOTO
Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova - FOTO
Acum 6 ore
09:20
Tratamentul chimioterapeutic, disponibil și pentru pacienții din raionul Orhei
09:10
Șoferul care a doborât stâlpii de protecție și un indicator rutier pe o stradă din sectorul Buiucani avea viteză excesivă. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
Șoferul care a doborât stâlpii de protecție și un indicator rutier pe o stradă din sectorul Buiucani avea viteză excesivă. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
09:00
Kyiv Independent: Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial
Kyiv Independent: Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial
08:40
Încă un președinte de țară a fost sancționat de SUA. Trump: „Este un traficant de droguri"
Încă un președinte de țară a fost sancționat de SUA. Trump: „Este un traficant de droguri”
08:30
Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți - VIDEO
Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți - VIDEO
08:20
Ploi slabe în sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Ploi slabe în sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Ce au convenit aliații Ucrainei la noua reuniune a „Coaliţiei de voinţă". Marea Britanie insistă asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate
Ce au convenit aliații Ucrainei la noua reuniune a „Coaliţiei de voinţă”. Marea Britanie insistă asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate
Acum 24 ore
22:50
Universitatea Craiova a obținut primul punct în Liga Conferinței - VIDEO
22:50
Performanță incredibilă pentru luptătorul de stil greco-roman, Alexandrin Guțu. Sportivul nostru a devenit pentru al treilea an consecutiv campion mondial Under 23 - VIDEO
Performanță incredibilă pentru luptătorul de stil greco-roman, Alexandrin Guțu. Sportivul nostru a devenit pentru al treilea an consecutiv campion mondial Under 23 - VIDEO
22:50
Trei minute de coșmar au făcut diferența în duelul dintre FCSB și Bologna - VIDEO
22:50
Cel mai bun jucător al sezonului trecut în NBA, Shai Gilgeous-Alexander, este de neoprit și în debutul noii stagiuni - VIDEO
Cel mai bun jucător al sezonului trecut în NBA, Shai Gilgeous-Alexander, este de neoprit și în debutul noii stagiuni - VIDEO
22:40
Un automobil a luat foc din mers, pe o stradă din capitală. Șoferul a ajuns la spital cu intoxicație și arsuri - VIDEO
Un automobil a luat foc din mers, pe o stradă din capitală. Șoferul a ajuns la spital cu intoxicație și arsuri - VIDEO
22:40
După ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta semnificativ economia Rusiei, Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump
După ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta semnificativ economia Rusiei, Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump
22:40
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului
22:40
Dublu câștig pentru locul 7 mondial Elena Rybakina - VIDEO
22:30
Summitul Consiliului European confirmă progresele Moldovei pe calea integrării, însă decizia privind începerea negocierilor va fi luată abia în decembrie - VIDEO
Summitul Consiliului European confirmă progresele Moldovei pe calea integrării, însă decizia privind începerea negocierilor va fi luată abia în decembrie - VIDEO
22:20
Accidentarea suferită în Grand Prix-ul Indoneziei încheie sezonul din MotoGP pentru Marc Marquez - VIDEO
Accidentarea suferită în Grand Prix-ul Indoneziei încheie sezonul din MotoGP pentru Marc Marquez - VIDEO
22:20
Surprize uriașe în Liga Europei: Go Ahead Eagles o învinge pe Aston Villa - VIDEO
22:00
Roma își dezvăluie secretele după două milenii: un pasaj misterios de sub Colosseum, folosit de împărați pentru a ajunge în lojă, va fi deschis publicului pentru prima dată - VIDEO
Roma își dezvăluie secretele după două milenii: un pasaj misterios de sub Colosseum, folosit de împărați pentru a ajunge în lojă, va fi deschis publicului pentru prima dată - VIDEO
22:00
Noi imagini cu jaful de la Luvru: „Am văzut ceva foarte violent". Hoții, filmați când au coborât cu macaraua și au fugit pe scutere - VIDEO
Noi imagini cu jaful de la Luvru: „Am văzut ceva foarte violent”. Hoții, filmați când au coborât cu macaraua și au fugit pe scutere - VIDEO
21:50
O nouă noapte de teroare în Ucraina: dronele și rachetele rusești au lovit regiunile Harkov și Herson, distrugând locuințe și curmând viețile a cel puțin două persoane - VIDEO
O nouă noapte de teroare în Ucraina: dronele și rachetele rusești au lovit regiunile Harkov și Herson, distrugând locuințe și curmând viețile a cel puțin două persoane - VIDEO
21:40
Record de pasageri pe Aeroportul din Chișinău: o moldoveancă de 20 de ani stabilită în Franța a devenit călătorul cu numărul 5 milioane și a fost întâmpinată cu muzică, flori și tort - VIDEO
Record de pasageri pe Aeroportul din Chișinău: o moldoveancă de 20 de ani stabilită în Franța a devenit călătorul cu numărul 5 milioane și a fost întâmpinată cu muzică, flori și tort - VIDEO
21:30
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier - VIDEO
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier - VIDEO
21:20
Tensiuni la nivel mondial după noile sancțiuni ale SUA: Putin acuză Washingtonul de „presiune politică asupra Moscovei", iar Donald Trump ironizează reacția Kremlinului - VIDEO
Tensiuni la nivel mondial după noile sancțiuni ale SUA: Putin acuză Washingtonul de „presiune politică asupra Moscovei”, iar Donald Trump ironizează reacția Kremlinului - VIDEO
21:10
Târgul de toamnă aduce gusturi și culori din întreaga lume: fiecare clasă a unei școli din capitală a devenit ambasador al unei țări - VIDEO
Târgul de toamnă aduce gusturi și culori din întreaga lume: fiecare clasă a unei școli din capitală a devenit ambasador al unei țări - VIDEO
21:00
Marcel Spătari, despre noul Guvern: „Miniștrii politici vor continua". Ce nume au fost enunțate la „În PROfunzime" - VIDEO
Marcel Spătari, despre noul Guvern: „Miniștrii politici vor continua”. Ce nume au fost enunțate la „În PROfunzime” - VIDEO
21:00
Confiscarea activelor rusești blocate în Europa rămâne în impas: Belgia se opune constant, temându-se de represaliile Moscovei, iar UE speră la un consens în decembrie - VIDEO
Confiscarea activelor rusești blocate în Europa rămâne în impas: Belgia se opune constant, temându-se de represaliile Moscovei, iar UE speră la un consens în decembrie - VIDEO
20:50
De la începuturile modeste la renumele internațional: Universitatea „Nicolae Testemițanu" marchează 8 decenii de formare a medicilor, cercetătorilor și profesorilor - VIDEO
De la începuturile modeste la renumele internațional: Universitatea „Nicolae Testemițanu” marchează 8 decenii de formare a medicilor, cercetătorilor și profesorilor - VIDEO
20:40
Ministerul Justiție va avea un nou șef. Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției - VIDEO
Ministerul Justiție va avea un nou șef. Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției - VIDEO
20:40
RCA și Cartea Verde mai scumpe pentru șoferii moldoveni: Experții spun că inflația, costurile de reparație în UE și noile standarde de siguranță auto fac inevitabile majorările - VIDEO
RCA și Cartea Verde mai scumpe pentru șoferii moldoveni: Experții spun că inflația, costurile de reparație în UE și noile standarde de siguranță auto fac inevitabile majorările - VIDEO
20:20
Accident în capitală. Un șofer și-a avariat mașina după ce a doborât stâlpii de protecție și un indicator rutier - VIDEO
Accident în capitală. Un șofer și-a avariat mașina după ce a doborât stâlpii de protecție și un indicator rutier - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.10.2025
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.10.2025
19:50
Președintele oficiului Bălți al blocului „Victoria", condus de fugarul Ilan Șor, reținut. Acesta s-a ascuns timp de aproape o lună în regiunea transnistreană
Președintele oficiului Bălți al blocului „Victoria”, condus de fugarul Ilan Șor, reținut. Acesta s-a ascuns timp de aproape o lună în regiunea transnistreană
19:40
Franța trimite un nou lot de armament Ucrainei, inclusiv un sistem de rachete similar sistemului Patriot
Franța trimite un nou lot de armament Ucrainei, inclusiv un sistem de rachete similar sistemului Patriot
