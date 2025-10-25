Jaful de la Muzeul Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate. Ce au lăsat hoții în urmă

ProTV.md, 25 octombrie 2025 10:20

Jaful de la Muzeul Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate. Ce au lăsat hoții în urmă

Acum 5 minute
10:50
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin”
Acum o oră
10:20
Republica Moldova trece la ora de iarnă: Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an
10:20
Jaful de la Muzeul Luvru: Procurorul are „o mică speranţă” de a recupera bijuteriile furate. Ce au lăsat hoții în urmă
10:10
Lituania, nevoită să-și închidă iar aeroporturile din cauza unor baloane venite din Belarus. Reacția premierului
10:00
Mădălina Țurcan, moldoveanca superbă care a cucerit scena de la „Vocea României”: „Ești extraordinară!” - VIDEO
Acum 2 ore
09:40
Două cutremure succesive în zona Vrancea, resimțite și în apropierea Republicii Moldova. Ce magnitudine au avut
09:30
Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova - FOTO
09:20
Tratamentul chimioterapeutic, disponibil și pentru pacienții din raionul Orhei
09:10
Șoferul care a doborât stâlpii de protecție și un indicator rutier pe o stradă din sectorul Buiucani avea viteză excesivă. Momentul impactului, surprins de camerele de supraveghere - VIDEO
09:00
Kyiv Independent: Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial
Acum 4 ore
08:40
Încă un președinte de țară a fost sancționat de SUA. Trump: „Este un traficant de droguri”
08:30
Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți - VIDEO
08:20
Ploi slabe în sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:20
Ce au convenit aliații Ucrainei la noua reuniune a „Coaliţiei de voinţă”. Marea Britanie insistă asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate
Acum 12 ore
22:50
Universitatea Craiova a obținut primul punct în Liga Conferinței - VIDEO
22:50
Performanță incredibilă pentru luptătorul de stil greco-roman, Alexandrin Guțu. Sportivul nostru a devenit pentru al treilea an consecutiv campion mondial Under 23 - VIDEO
22:50
Trei minute de coșmar au făcut diferența în duelul dintre FCSB și Bologna - VIDEO
22:50
Cel mai bun jucător al sezonului trecut în NBA, Shai Gilgeous-Alexander, este de neoprit și în debutul noii stagiuni - VIDEO
22:40
Un automobil a luat foc din mers, pe o stradă din capitală. Șoferul a ajuns la spital cu intoxicație și arsuri - VIDEO
22:40
După ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta semnificativ economia Rusiei, Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump
22:40
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului
22:40
Dublu câștig pentru locul 7 mondial Elena Rybakina - VIDEO
22:30
Summitul Consiliului European confirmă progresele Moldovei pe calea integrării, însă decizia privind începerea negocierilor va fi luată abia în decembrie - VIDEO
22:20
Accidentarea suferită în Grand Prix-ul Indoneziei încheie sezonul din MotoGP pentru Marc Marquez - VIDEO
22:20
Surprize uriașe în Liga Europei: Go Ahead Eagles o învinge pe Aston Villa - VIDEO
22:00
Roma își dezvăluie secretele după două milenii: un pasaj misterios de sub Colosseum, folosit de împărați pentru a ajunge în lojă, va fi deschis publicului pentru prima dată - VIDEO
22:00
Noi imagini cu jaful de la Luvru: „Am văzut ceva foarte violent”. Hoții, filmați când au coborât cu macaraua și au fugit pe scutere - VIDEO
Acum 24 ore
21:50
O nouă noapte de teroare în Ucraina: dronele și rachetele rusești au lovit regiunile Harkov și Herson, distrugând locuințe și curmând viețile a cel puțin două persoane - VIDEO
21:40
Record de pasageri pe Aeroportul din Chișinău: o moldoveancă de 20 de ani stabilită în Franța a devenit călătorul cu numărul 5 milioane și a fost întâmpinată cu muzică, flori și tort - VIDEO
21:30
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de premier - VIDEO
21:20
Tensiuni la nivel mondial după noile sancțiuni ale SUA: Putin acuză Washingtonul de „presiune politică asupra Moscovei”, iar Donald Trump ironizează reacția Kremlinului - VIDEO
21:10
Târgul de toamnă aduce gusturi și culori din întreaga lume: fiecare clasă a unei școli din capitală a devenit ambasador al unei țări - VIDEO
21:00
Marcel Spătari, despre noul Guvern: „Miniștrii politici vor continua”. Ce nume au fost enunțate la „În PROfunzime” - VIDEO
21:00
Confiscarea activelor rusești blocate în Europa rămâne în impas: Belgia se opune constant, temându-se de represaliile Moscovei, iar UE speră la un consens în decembrie - VIDEO
20:50
De la începuturile modeste la renumele internațional: Universitatea „Nicolae Testemițanu” marchează 8 decenii de formare a medicilor, cercetătorilor și profesorilor - VIDEO
20:40
Ministerul Justiție va avea un nou șef. Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției - VIDEO
20:40
RCA și Cartea Verde mai scumpe pentru șoferii moldoveni: Experții spun că inflația, costurile de reparație în UE și noile standarde de siguranță auto fac inevitabile majorările - VIDEO
20:20
Accident în capitală. Un șofer și-a avariat mașina după ce a doborât stâlpii de protecție și un indicator rutier - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 24.10.2025
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.10.2025
19:50
Președintele oficiului Bălți al blocului „Victoria”, condus de fugarul Ilan Șor, reținut. Acesta s-a ascuns timp de aproape o lună în regiunea transnistreană
19:40
Franța trimite un nou lot de armament Ucrainei, inclusiv un sistem de rachete similar sistemului Patriot
19:40
Zelenski, întâlnire cu regele Charles la Windsor, înaintea întrevederii țărilor din „Coaliția de voință” de la Londra
19:20
Președintele oficiului Bălți al blocului „Victoria”, condus de fugarul Ilan Șor, reținut după ce timp de aproape o lună s-a ascuns în regiunea transnistreană
19:20
Patru morţi şi 12 răniţi după ce un bărbat a detonat o grenadă pe peronul unei gări din Ucraina. Ce a anunțat poliția despre atacator
19:00
Tentativă de contrabandă cu armă dejucată la frontiera Sculeni: un cetățean ucrainean prins cu pistol și cartușe, în timp ce încerca să iasă din Republica Moldova - VIDEO
18:30
Atenție la „citațiile” false trimise pe e-mail! Escrocii se dau drept poliția și cer bani sau date personale - FOTO
17:40
Doi oficiali ai CNA, avansați la gradul de general prin decret prezidențial
17:20
Tânăr din Sîngerei, prins cu viteză excesivă și permis fals. Șoferul a încercat să mituiască polițiștii
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 24.10.2025
