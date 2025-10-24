Distincții de stat pentru mai mulți critici literari și scriitori, inclusiv români. Decretul, semnat de Maia Sandu

16:20

Fanii din Republica Moldova au toate motivele să se bucure: artista Monetochka vine pentru prima dată la Chișinău, pe 23 octombrie 2025, cu un show spectaculos în cadrul turneului mondial FAIRYTALE TOUR. Concertul va avea loc la Arena Chișinău, începând cu ora 20:00. Interesul pentru eveniment este uriaș – biletele sunt extrem de solicitate, iar publicul local așteaptă cu nerăbdare să o vadă