Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil cresc prețurile petrolului cu 5%
Ziarul National, 23 octombrie 2025 22:00
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere spectaculoasă de aproximativ 5% joi, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni. Aceas...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 10 minute
22:15
ULTIMA ORĂ // Alexandru Munteanu, nominalizat OFICIAL la funcția de prim-ministru: ,,Voi depune tot efortul pentru a onora această PROVOCARE a vieții mele" # Ziarul National
Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a aprobat în această seară candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția...
22:15
Petroliștii chinezi opresc importurile maritime de petrol rusesc din cauza sancțiunilor americane # Ziarul National
Principalele companii petroliere de stat din China au decis să își suspende temporar achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare. Această măsur...
Acum 30 minute
22:00
Deși Alexandru Munteanu este recunoscut ca un profesionist, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, afirmă că fracțiunea sa nu va sprijini un...
22:00
22:00
Marcel Spătari, propunerea PAS pentru conducerea Comisiei de integrare europeană în noul Parlament al R. Moldova # Ziarul National
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale și deputatul PAS, Marcel Spătari, ar putea fi numit în funcția de președinte al Comisiei pentru int...
Acum 2 ore
21:00
Airbus, Thales și Leonardo își unesc forțele pentru a cuceri spațiul și a concura cu Starlink-ul lui Musk! # Ziarul National
Companiile europene Airbus, Thales şi Leonardo au dezvăluit joi fuziunea activităţilor lor din domeniul sateliţilor şi spaţiului, creând astfel un ...
21:00
Republica Moldova va experimenta o schimbare semnificativă a vremii pe 24 octombrie 2025. Temperaturile vor urca ușor față de ziua precedentă, însă...
Acum 4 ore
19:15
Centrala nucleară Zaporijia primește din nou energie electrică după o lună de întrerupere # Ziarul National
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunțat Agenț...
Acum 6 ore
18:15
Rusia a predat joi Ucrainei 1000 de cadavre, declarate ca fiind ale soldaţilor ucraineni căzuţi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană respon...
18:15
Moldova își consolidează independența energetică: Transformarea spectaculoasă sub mandatul lui Dorin Junghietu # Ziarul National
23.10.2025, Chișinău — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat rezultatele obținute pe durata mandatului său în Guvernul Recean. Anul 2025...
18:15
Ministerul Educației susține performanța: 110 burse de merit pentru elevii și studenții romi în anul 2025-2026 # Ziarul National
În anul de studii 2025-2026, un număr de 110 elevi și studenți de etnie romă vor primi burse de merit, fiecare în valoare de 1.200 de lei pe lună. ...
17:15
Opt decenii de prestigiu și inovație la Universitatea de Medicină „Nicolae Testemițanu” din Moldova # Ziarul National
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova sărbătorește 80 de ani de excelență academică în domeniul...
17:15
Impuls european pentru învățământul superior din Moldova: seminarul național Erasmus+ și avansarea procesului Bologna # Ziarul National
Peste 50 de reprezentanti ai universitatilor, ai Ministerului Educatiei si Cercetarii si ai societatii civile au participat la seminarul national i...
17:15
Blocul Alternativa își va decide poziția față de noul guvern în urma consultărilor cu premierul desemnat # Ziarul National
Conducerea fracțiunii blocului Alternativa a anunțat că va lua o decizie privind susținerea viitorului guvern doar după ce vor avea loc consultări ...
17:15
Maia Sandu laudă contribuția universității de medicină la salvarea de vieți, cu ocazia a 80 de ani de la fondare # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost prezentă la ceremonia dedicată aniversării de 80 de ani de la înființarea Universității de Stat d...
Acum 8 ore
16:15
Rusia avertizează UE cu represalii dacă activele sale sunt confiscate pentru a sprijini Ucraina # Ziarul National
Orice acțiune a Uniunii Europene de a confisca activele rusești din conturile Euroclear va atrage un „răspuns dureros” din partea Rusiei, a avertiz...
16:15
Trei suspecți de spionaj în favoarea Rusiei, arestați la Londra în urma unei ample anchete antiteroriste # Ziarul National
Trei bărbați au fost reținuți joi în Marea Britanie, în urma unei anchete aflate în desfășurare, fiind suspectați de colaborare cu serviciul de spi...
16:15
În cadrul consultărilor de la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a î...
16:15
Adrian Băluțel părăsește funcția de șef de cabinet al Maiei Sandu pentru a-și relua activitatea de deputat # Ziarul National
Șeful cabinetului președintelui Maia Sandu, Adrian Băluțel, renunță la această funcție. Acesta afirmă că urmează să-și continue activitatea ca depu...
16:15
Transformări majore în agricultura Moldovei: sprijin pentru fermieri și integrarea europeană în ultimii patru ani # Ziarul National
23 octombrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a prezentat astăzi, într-o conferință de presă, p...
16:15
Doi jurnaliști ucraineni și-au pierdut viața într-un atac cu dronă în Kramatorsk, Ucraina # Ziarul National
Doi jurnaliști ucraineni de la canalul Freedom TV, Aliona Gramova și Evghen Karmazin, au fost uciși joi într-un atac cu dronă rusă în Kramatorsk, e...
16:15
Se amână din nou ședința privind limitarea activității Partidului Moldova Mare din cauza prezentării unor documente suplimentare # Ziarul National
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru, privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, a fost amânată pentru data de 30 oct...
16:15
Republica Moldova face pași importanți spre un viitor energetic sustenabil: Carolina Novac la Săptămâna Europeană a Energiei Durabile 2025 # Ziarul National
Chișinău, 23 octombrie 2025 – Carolina Novac, secretara de stat la Ministerul Energiei, a fost prezentă astăzi la ceremonia de premiere din cadrul ...
15:15
ULTIMA ORĂ // Conducerea UTA Găgăuzia se LEAPĂDĂ de condamnatul Șor? Adunarea Populară de la Comrat caută DIALOG cu autoritățile de la Chișinău, după o vizită-fulger a directorului SIS # Ziarul National
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a întreprins astăzi o vizită la Comrat, unde a avut o întâlnire,...
15:00
Percheziții naționale în ancheta de corupție legată de amnistia oferită cu ocazia independenței Republicii Moldova # Ziarul National
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, alături de cei ai Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat î...
15:00
PCRM respinge invitația lui Maia Sandu la consultările pentru desemnarea premierului # Ziarul National
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că nu va participa la consultările convocate de președintele Maia Sandu. ...
15:00
Zelenski salută noile sancțiuni occidentale împotriva Rusiei: un mesaj ferm pentru Putin # Ziarul National
Sancțiunile împotriva Rusiei decise de Statele Unite și Uniunea Europeană reprezintă un progres „foarte important”, a declarat președintele ucraine...
Acum 12 ore
14:00
Ion Tăbârță: Consultările pentru numirea premierului, o formalitate în absența unei opoziții majoritare # Ziarul National
Procedura de numire a noului prim-ministru, incluzând consultările de la Președinție cu fracțiunile parlamentare, este percepută doar ca o formalit...
13:00
Parlamentul de legislatură a XII-a: Aproape jumătate dintre deputați sunt la primul mandat, iar Voronin ajunge la al nouălea mandat # Ziarul National
47 dintre cei 101 deputați aleși în Parlamentul de legislatură a XII-a își îndeplinesc pentru prima dată mandatul de parlamentar. Alți 43 sunt la a...
13:00
Medvedev acuză SUA de act de război: sancțiunile lui Trump intensifică tensiunile cu Rusia # Ziarul National
Fostul președinte Dmitri Medvedev, actualmente vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și un aliat fidel al lui Vladimir Putin, a dec...
13:00
Subiecte cheie pentru România la Consiliul European: Ucraina, sancțiuni împotriva Rusiei și aderarea Republicii Moldova la UE # Ziarul National
Președintele Nicușor Dan anunță că pe agenda Consiliului European de joi există "teme importante pentru Romania". Liderii europeni vor discuta desp...
12:00
UE mai aplică o lovitură „mașinii de război” a lui Putin: a fost adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și aprobat un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina # Ziarul National
Liderii UE își arată sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles, în contextul tensiunilor cu Rusia și după schimbările de poziție ale președintelui ...
12:00
Program inovator pentru formarea evaluatorilor naționali: MEC și ANCE își unesc forțele pentru educație de calitate # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, alaturi de Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare, lanseaza intre noiembrie 2025 si februarie 2026 un ...
11:15
PAS promite un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viiitoare, anunță Doina Gherman # Ziarul National
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare. Această informație a fost făcută publică de șefa fracțiunii PA...
11:15
VIDEO // Imagini DRAMATICE de pe frontul din Ucraina. Lozinca rușilor „cвоих не бросаем” - doar un mit. Așa arată și se simte iadul pentru soldații ruși, trimiși de Putin pe „insulele morții” # Ziarul National
Soldații ruși au fost lăsați izolați pe niște „insule ale morții”, unde riscă să moară de foame sau să fie țintiți de dronele ucrainene. ...
10:15
Lovitură de proporții pentru Rusia. Trump ANULEAZĂ summitul cu Putin și sancționează giganții petrolieri ai rușilor, în contextul exercițiilor nucleare ale Moscovei # Ziarul National
Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere mari din Rusia, acuzând lipsa angajamentului Moscovei față de soluționarea conflictului ...
10:15
Atac cu drone pentru a doua noapte la rând asupra Kievului: cel puțin șapte răniți și clădiri avariate # Ziarul National
Rusia a inițiat noi atacuri cu drone asupra capitalei ucrainene, Kiev, pentru a doua noapte consecutiv, conform autorităților locale în zorii zilei...
10:15
A treia tranșă de construcție confirmă ritmul accelerat al DEZVOLTĂRII imobiliare în Durlești # Ziarul National
Orășelul Durlești devine tot mai căutat de cei care vor să locuiască aproape de capitală, dar într-o zonă liniștită și curată. Un nou complex re...
Acum 24 ore
09:15
Spicherul Igor Grosu cere accelerarea reformelor în justiție pentru aderarea la UE a Republicii Moldova # Ziarul National
Pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană (UE) se concentrează pe reformele în justiție și administrația publică locală....
09:15
Tensiuni majore între SUA și Rusia: Trump anulează summitul cu Putin și sancționează giganții petrolieri ruși în contextul exercițiilor nucleare ale Moscovei # Ziarul National
Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere mari din Rusia, acuzând lipsa angajamentului Moscovei față de soluționarea conflictului din...
08:15
Sancțiuni economice dure împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil amplifică tensiunile globale și urcă prețurile petrolului # Ziarul National
Prețurile petrolului au înregistrat o majorare de peste 1 dolar pe baril, joi, continuând să crească după ce Statele Unite au impus sancțiuni compa...
08:15
♈️ BerbecEntuziasmul și energia din prezent îți oferă oportunități unice de a duce la bun sfârșit proiecte care stagnează de ceva timp. Privește p...
07:15
Summitul UE de la Bruxelles: Dezbateri aprinse și tensiuni sporite pe agenda europeană # Ziarul National
Summitul Uniunii Europene, programat joi, pare să fie unul al dezbinării. Spre deosebire de alte ocazii, acum sunt tot mai multe puncte fierbinți p...
04:15
Trump consideră că Xi Jinping poate influența decisiv poziția lui Putin privind Ucraina # Ziarul National
Președintele chinez, Xi Jinping, are potențialul de a exercita o influență semnificativă asupra președintelui rus Vladimir Putin, privind soluționa...
00:15
Zelenski și Kristersson pun bazele unui parteneriat strategic: Ucraina vizează achiziția a până la 150 de avioane Gripen în Suedia # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de premierul suedez Ulf Kristersson, a semnat miercuri la Linköping, Suedia, o scrisoare de inte...
22 octombrie 2025
23:15
Munteanu, candidatul la funcția de premier, va implementa o strategie directă pentru atragerea investitorilor în Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS pentru funcția de prim-ministru, va introduce o...
Ieri
22:15
Igor Grosu insistă pe reglementarea clară a rețelelor sociale în campaniile electorale: se convoacă Procuratura, SIS și CNA în Parlament # Ziarul National
Președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu, va solicita convocarea în plen a reprezentanților Procuraturii, SIS, CNA și ai Consiliului Audiov...
21:00
Pe 23 octombrie 2025, Republica Moldova se pregătește pentru o creștere notabilă a temperaturilor, cu diferențe semnificative față de ziua preceden...
21:00
Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador la Kiev după patru ani de provocări și realizări # Ziarul National
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, își finalizează mandatul diplomatic la Kiev, după aproape patru ani de activitate inten...
20:15
Parlamentul de legislatura a XII-a al R. Moldova se întrunește pentru ședința de constituire cu prezența Maiei Sandu și raportul Curții Constituționale # Ziarul National
Parlamentul legislaturii a XII-a se întrunește pentru ședința de constituire.La eveniment este așteptată și președintele R. Moldova, Maia Sandu, ...
