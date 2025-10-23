Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați
23 octombrie 2025
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați: Olga Cojocaru, judecătoare la Curtea de Apel Centru, și Ion Pâcaleu, președinte interimar al Judecătoriei Bălți, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisi...
• • •
Acum 30 minute
17:20
17:20
USMF „Nicolae Testemițanu” a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorului Sorin Mihai Cîmpeanu, președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” a conferit astăzi titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorului Sorin Mihai Cîmpeanu, doctor în științe agronomice, președinte al Consiliului Național al Rectorilor din ...
Acum o oră
16:50
Republica Moldova își consolidează cooperarea internațională în domeniul agriculturii și își sporește vizibilitatea pe arena globală # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniul cooperării internaționale și al promovării agriculturii la nivel global. Potrivit raportului prezentat astăzi de ministra în exercițiu a Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catl...
Acum 2 ore
16:30
Un nou pod rutier peste Prut, între Bumbăta şi Leova: memorandum aprobat de Guvernul României # Moldpres
Guvernul României a aprobat joi memorandumul privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, care va face legătura între localitățile Bumbăta (România) și Leova (Republica Moldova). Prin acest document, au fost aprobate negocierea și semnarea ...
16:20
Familia Regală a României a plantat la Chișinău un arbore pe Aleea savanților din Chișinău # Moldpres
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, împreună cu Alteța Sa Regală Principele Radu, au plantat astăzi un arbore de liquidambar pe Aleea savanților și medicilor iluștri din Chișinău, în semn de recunoștință pentru contribuția oamenilor ...
16:20
ANRE analizează impactul asupra pieței din Republica Moldova a sancțiunilor impuse de SUA companiilor petroliere rusești # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează efectele sancțiunilor impuse de către SUA asupra a două companii petroliere rusești, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova, informe...
16:10
Prima sesiune a programului de instruire „Particularități ale investigării și examinării cauzelor de mediu în Republica Moldova”, organizat în parteneriat de Asociația Obștească EcoContact, Ministerul Mediului și Institutul Național al Justiției...
15:50
Acum 4 ore
15:20
Procesul de obținere a actelor confirmative de înmatriculare a unităților de tehnică agricolă a devenit mai simplu și mai rapid, datorită extinderii serviciilor digitale oferite de Agenția Servicii Publice (ASP). Fermierii și deținătorii de utilaje agricole pot a...
15:10
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova marchează opt decenii de activitate. Cu prilejul sărbătorii, la Chișinău, a fost organizată astăzi ceremonia aniversară „80 de ani de viziune, identitate ...
15:10
Președintele Parlamentului a discutat cu parlamentarii din Marea Britanie și Irlanda de Nord despre cooperarea bilaterală # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Discuțiile s-au axat pe oportunitățile de intensificare a cooperării bilaterale.Șeful legis...
14:40
USMF „Nicolae Testemițanu” marchează 80 de ani de activitate. Președinta Maia Sandu: „Universitatea este apreciată astăzi nu doar în Republica Moldova, dar și departe de hotarele țării noastre” # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova marchează 80 de ani de activitate. Timp de opt decenii, instituția a reușit să se afirme drept un reper al educației medicale și farmaceutice, al cercetării și ...
14:40
VIDEO // Republica Moldova, pe agenda Consiliului European. Președintele României, Nicușor Dan: „Vom discuta despre procesul de aderare la UE” # Moldpres
Evoluțiile în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul dintre subiectele incluse pe agenda reuniunii Consiliului European, care se desfășoară astăzi la Bruxelles, informează MOLDPRES.Înaintea participării la reuniune, președ...
14:40
Un grup de 40 de tineri din India au sosit la Chișinău pentru a-și continua studiile în universitățile din țara noastră # Moldpres
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au ajuns la Chișinău pentru a-și continua studiile la instituțiile de învățământ superior din țara noastră. Aceștia au optat pentru programele de studii oferite de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie &...
14:10
Agricultura Moldovei, sprijinită puternic de partenerii de dezvoltare cu investiții majore pentru modernizare, reziliență și integrare europeană # Moldpres
Republica Moldova consolidează parteneriatele internaționale și atrage finanțări record pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii. În cadrul raportului de activitate prezentat astăzi, ministrul în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila C...
13:40
R. Moldova accelerează integrarea agricolă în Uniunea Europeană: progrese majore în armonizarea legislației și modernizarea sectoarelor-cheie # Moldpres
Republica Moldova avansează constant în procesul de armonizare legislativă și integrare europeană în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și siguranței alimentare. Potrivit raportului prezentat astăzi de ministrul în exercițiu al Agriculturii și I...
13:40
Ziua Armatei României a fost celebrată la Chișinău în cadrul unei ceremonii solemne la care a participat Principele Radu al României, comunică MOLDPRES.În cadrul evenimentului, ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a sub...
13:40
Tradițiile, arta și inovația culturală japoneză vor fi aduse în atenția publicului din Chișinău prin Zilele Culturii Japoneze 2025, organizate de Ambasada Japoniei în Republica Moldova între 25 octombrie și 11 noiembrie 2025, la Muzeul Național de Isto...
Acum 6 ore
13:10
Speakerul Igor Grosu: „Reforma teritorial-administrativă trebuie să asigure că serviciile sunt cât mai aproape de oameni” # Moldpres
Reforma teritorial-administrativă trebuie să pornească de la faptul ca serviciile să fie cât mai aproape de oameni. De această părere este președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a afirmat că autoritățile urmează să prezinte, până la începutul ...
13:10
Descinderi în mai multe locații din țară într-un dosar de corupție legat de procesul de amnistie # Moldpres
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, împreună cu cei ai Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Inspectoratului Național de Investigații, au desfășurat percheziții în mai multe locații din țară în cadrul unei cauze penale ce vizează posib...
13:00
Agricultura R. Moldova intră într-o nouă etapă de modernizare prin digitalizare, inovare și reforme instituționale, potrivit Ludmilei Catlabuga # Moldpres
În ultimii ani, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a realizat o transformare profundă în direcția digitalizării proceselor și a consolidării instituționale, aliniind sectorul la standardele Uniunii Europene și la tendințele globale de dez...
12:50
Salvatorii moldoveni se antrenează în Polonia pentru misiuni internaționale de căutare și salvare # Moldpres
În perioada 20–24 octombrie 2025, echipa națională de căutare și salvare USAR a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) participă la exercițiul internațional de clasificare externă INSARAG („INSARAG External Classification Exercise&r...
12:50
Pedagogii pot participa la cursuri pentru consolidarea competențelor în organizarea și desfășurarea examenelor # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării lansează un ciclu de cursuri de formare profesională dedicate cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului și a examenului național de Bacalaureat, transmite MOLDPRE...
12:30
Cadrul legal de subvenționare în agricultură, modernizat: creștere record a Fondului Național și sprijin extins pentru fermieri # Moldpres
Ministrul în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Ludmila Catlabuga, a prezentat astăzi raportul privind evoluțiile și rezultatele în domeniul subvenționării agriculturii din perioada 2021–2025, subliniind reformele esențiale realiz...
12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a început consultările cu fracțiunile și grupurile parlamentare privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, în urma constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a, transmite MOLDPRES.Potrivit ...
11:50
Ludmila Catlabuga afirmă că a avut discuții cu eventualul premier Alexandru Munteanu despre sectorul agricol # Moldpres
Ministrul în exerciţiu al Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a afirmat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă că a avut discuţii cu Alexandru Munteanu, canditatura anunţată pentru funcţia de prim-ministru, despre sectorul pe c...
11:40
Spectacolul „Kir Zuliaridi”, comedia lui Vasile Alecsandri, pe scena Teatrului Național din Bălți # Moldpres
Publicul din Bălți este invitat astăzi, începând cu ora 18:00, la spectacolul „Kir Zuliaridi”, comedie într-un act semnată de Vasile Alecsandri, pusă în scenă de Ciprian Răcilă, relatează MOLDPRES.Acțiunea piesei se desfășoară ...
Acum 8 ore
11:30
Atacurile hibride și dezinformarea în campania electorală, în vizorul Legislativului. Igor Grosu propune inițierea unor dezbateri # Moldpres
Pericolele cauzate de dezinformare și atacurile hibride, semnalate în campaniile electorale din 2024 și 2025 persistă, iar autoritățile trebuie să efectueze o analiză minuțioasă a situației, astfel încât să poată fi propuse soluții pentru contracara...
11:10
Peste 2200 de imobile din capitală, deservite de Termoelectrica, au fost deja conectate la agentul termic. Printre acestea se numără majoritatea grădinițelor, peste 100 de școli și 55 de instituții medicale, transmite MOLDPRES.Potrivit Termoelectrica, căldura ajunge ...
10:30
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori, fiind suspectat de trafic de influență, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărbatul ar fi pretins și primit 2 000 de euro mită de la o persoană ...
10:20
Republica Moldova preia modelul lituanian pentru digitalizarea circuitului medicamentelor veterinare # Moldpres
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a inițiat un proces de digitalizare a circuitului medicamentelor de uz veterinar, cu sprijinul Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat al Lituaniei. Scopul constă în crearea unui sistem informatic național int...
10:20
Patronul unui local din capitală, suspectat că vindea cocaină, va ajunge pe banca acuzaților # Moldpres
Patronul unui local din capitală și doi bărbați vor compărea în fața magistraților, fiind acuzați de trafic de droguri în proporții deosebit de mari, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, primul învinuit, proprietar al unui local din Ch...
10:20
VIDEO // Prima ediție a „Moldova Accordion Days” debutează la Chișinău cu recitalul lui Radu Rățoi # Moldpres
Prima ediție a Festivalului „Moldova Accordion Days” va fi deschisă în această seară, la ora 18:00, la Sala cu Orgă din Chișinău, printr-un recital susținut de acordeonistul Radu Rățoi, informează MOLDPRES.În cadrul concertului de deschidere...
10:10
Un număr de 47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori, comunică MOLDPRES.Astfel, din cei 55 de deputați aleși pe lista Partidului...
10:10
Militarii care vor pleca în misiunea KFOR, antrenați pentru aplicarea regulilor ONU și protecția civililor # Moldpres
Specialiștii juriști din Marele Stat Major al Armatei Naționale, împreună cu reprezentanții Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), desfășoară, în perioada 21–23 octombrie, instruiri dedicate militarilor moldoveni care urmează să participe ...
10:10
Rusia a lansat noi atacuri cu drone împotriva capitalei ucrainene Kiev, pentru a doua noapte la rând, au declarat autorităţile locale în primele ore ale zilei de joi, anunţând că cel puţin şapte persoane au fost rănite şi mai multe clădiri sunt av...
09:50
Concertul de deschidere al celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică Clasică „Crescendo” a avut loc la Palatul de Cultură „Nicolae Botgros” din Cahul. În program au fost incluse lucrări de J. Strauss, Eugen Doga, W. A. Moz...
Acum 12 ore
09:30
Escrocherie cu utilizarea cardurilor bancare: un tânăr din Bălți a fost condamnat la cinci ani de închisoare # Moldpres
Un tânăr din Bălți a fost condamnat la cinci ani de închisoare într-un caz de escrocherie cu carduri bancare. Acesta a provocat un prejudiciu de peste 87 de mii de lei unei femei din Chișinău după ce a fost obținută în mod fraudulos parola de ...
09:20
Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat miercuri sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Lukoil și Rosneft, pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-și finanța efortul de război în Ucraina, transmite Reuters, citată de AGERPRES și ...
08:50
Țările membre ale Uniunii Europene au aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, a declarat miercuri președinția daneză a UE, anunță RBC Ukraine, preluat de digi24.com și MOLDPRES.„Suntem ...
08:50
Moneda unică europeană costă astăzi 19 lei și 77 de bani, iar dolarul american este cotat la 17 lei și 06 bani, informează MOLDPRES. Astfel, euro se scumpește cu un ban, iar dolarul adaugă cinci bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM). ...
08:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că a anulat summitul cu omologul său rus Vladimir Putin din cauza lipsei unor progrese diplomatice şi sentimentului că nu este momentul oportun al unei astfel de întâlniri, transmite news.ro, preluat de MOLDPRES...
Acum 24 ore
21:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău pe 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut astăzi de speakerul Igor Grosu, la emisiunea „În context”, de la postul public de televiziune, transmite MOLDPRES.Președintele ...
21:30
CNAS a alocat 58 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a celor adresate familiilor care au copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat 58,32 de milioane de lei pentru finanțarea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă și a celor adresate familiilor care au copii, transmite MOLDPRES.Mai exact, banii au fost distribuiți pentru plata i...
21:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Țara trebuie să aibă cât mai repede un Guvern. Nu avem timp de pierdut” # Moldpres
Republica Moldova trebuie să aibă cât mai curând un Guvern. Declarația a fost făcută președintele Legislativului, Igor Grosu, după ce astăzi a avut loc ședința de constituire a Parlamentului, iar șefa statului Maia Sandu a anunțat inițierea consultărilor...
21:10
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, aflați într-o vizită la Chișinău. În cadrul discuțiilor, au fost trecute în revis...
20:40
Secretarul general al Guvernului în exercițiu, Ana Calinici: „Vom lucra la turații maxime. Integrarea europeană înseamnă beneficii pentru cetățeni” # Moldpres
Cu încredere și determinare, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și secretar general al Guvernului în exercițiu, Ana Calinici, anunță începutul unei etape de intensă activitate parlamentară și guvernamentală, având ca prioritate in...
20:10
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # Moldpres
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministruPreședintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-min...
20:10
