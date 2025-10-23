Escrocherie cu utilizarea cardurilor bancare: un tânăr din Bălți a fost condamnat la cinci ani de închisoare

Un tânăr din Bălți a fost condamnat la cinci ani de închisoare într-un caz de escrocherie cu carduri bancare. Acesta a provocat un prejudiciu de peste 87 de mii de lei unei femei din Chișinău după ce a fost obținută în mod fraudulos parola de ...

