OTP Bank Moldova semnează un acord de 12 milioane de ...
InfoMarket, 23 octombrie 2025 12:40
OTP Bank Moldova semnează un acord de 12 milioane de ...
• • •
Alte ştiri de InfoMarket
Acum 30 minute
12:40
OTP Bank Moldova semnează un acord de 12 milioane de ...
Acum o oră
12:10
Secretul unei grădini îngrijite: tehnica care vă economisește ...
Acum 24 ore
19:10
Moldova a câștigat 46 de medalii și a devenit una dintre ...
19:10
Guvernul va aloca 50 de milioane de lei pentru compensarea ...
19:00
Comisia Europeană va sprijini eforturile Moldovei de ...
14:10
Experții din Moldova și România evaluează starea căilor ...
14:10
România a crescut săptămâna aceasta livrările de gaze ...
14:10
Nina Dosca este noul președinte al Bursei de Valori ...
Ieri
11:50
Maib, premiată la nivel regional de Mastercard, pentru ...
21 octombrie 2025
19:10
Regulamentul privind punerea în aplicare a inițiativei ...
19:10
Autoritățile locale studiază experiența de vârf în ...
19:10
Alexandru Munteanu: Principalele priorități ale noului ...
14:50
SFS a reamintit contribuabililor obligația de a trece ...
14:50
Moldova va deveni parte a Rețelei vamale europene unificate ...
14:50
UE îndeamnă autoritățile din Moldova să mențină ritmul ...
13:50
Maib lansează ami – primul asistent virtual inteligent ...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Pe 4 noiembrie, la Tokyo va avea loc degustarea vinurilor ...
19:00
Pentru a asigura echitatea și transparența procedurilor ...
19:00
ANRE a avertizat cu privire la platformele de investiții ...
19:00
Pe 18 octombrie, la Chișinău a avut loc o conferință ...
15:20
Serviciul Fiscal de Stat a reamintit noile reguli de ...
15:20
Conducerea Băncii Naționale a Moldovei a participat ...
15:20
Moldova Innovation Technology Park (MITP) și Bizzmosis ...
17 octombrie 2025
19:20
Maib semnează un acord de 15 milioane de euro cu BERD, ...
18:00
Podul rutier nou construit lângă Ungheni peste râul ...
18:00
Banca Națională a Moldovei participă activ la dialogul ...
18:00
În Moldova a fost lansată Platforma de export – un ...
14:40
MAIA: Moldova se pregătește să utilizeze fondurile ...
14:40
ANRE: În ultimele 3 săptămâni, prețurile la benzina ...
14:40
BNM: Sectorul bancar din Moldova are un nivel suficient ...
16 octombrie 2025
18:10
Banca Mondială va sprijini Moldova în consolidarea ...
18:10
FMI: Aderarea Moldovei la SEPA confirmă încrederea ...
18:10
FMI a remarcat progresele importante înregistrate de ...
14:40
De la 1 noiembrie Serviciul Vamal va aplica noi norme ...
14:40
Premier Energy a furnizat consumatorilor casnici date ...
14:40
Moldova va primi o antenă de inteligență artificială ...
11:10
Maib, BERD și UE își unesc forțele pentru a finanța ...
15 octombrie 2025
18:50
În 2024, aproximativ 750 de femei antreprenoare care ...
18:40
Premier Energy oferă consumatorilor casnici date comparative ...
18:40
Din 25 octombrie intră în vigoare modificări la o serie ...
18:40
FMI a majorat prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei ...
15:10
Internet bun în fiecare cameră, cu opțiunea Wi-Fi Confort ...
14:50
Guvernul a aprobat înființarea societății pe acțiuni ...
14:50
Anca Dragu: Moldova va continua reformele menite să ...
14:50
Agenția S&P a acordat Moldovei ratinguri de credit ...
11:00
Două persoane electrocutate mortal în urma unor lucrări ...
13 octombrie 2025
18:00
La elaborarea traseelor turistice naționale se va ține ...
18:00
Șapte mari contribuabili din Moldova au asigurat 9,1% ...
18:00
Banca Mondială a crescut prognoza de creștere a PIB-ului ...
17:00
O nouă sucursală maib a fost inaugurată în City Mallul ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.