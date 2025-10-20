Moldova Innovation Technology Park (MITP) și Bizzmosis ...
Moldova Innovation Technology Park (MITP) și Bizzmosis ...
Acum 15 minute
15:20
Serviciul Fiscal de Stat a reamintit noile reguli de ...
15:20
Conducerea Băncii Naționale a Moldovei a participat ...
15:20
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Maib semnează un acord de 15 milioane de euro cu BERD, ...
18:00
Podul rutier nou construit lângă Ungheni peste râul ...
18:00
Banca Națională a Moldovei participă activ la dialogul ...
18:00
În Moldova a fost lansată Platforma de export – un ...
14:40
MAIA: Moldova se pregătește să utilizeze fondurile ...
14:40
ANRE: În ultimele 3 săptămâni, prețurile la benzina ...
14:40
BNM: Sectorul bancar din Moldova are un nivel suficient ...
16 octombrie 2025
18:10
Banca Mondială va sprijini Moldova în consolidarea ...
18:10
FMI: Aderarea Moldovei la SEPA confirmă încrederea ...
18:10
FMI a remarcat progresele importante înregistrate de ...
14:40
De la 1 noiembrie Serviciul Vamal va aplica noi norme ...
14:40
Premier Energy a furnizat consumatorilor casnici date ...
14:40
Moldova va primi o antenă de inteligență artificială ...
11:10
Maib, BERD și UE își unesc forțele pentru a finanța ...
15 octombrie 2025
18:50
În 2024, aproximativ 750 de femei antreprenoare care ...
18:40
Premier Energy oferă consumatorilor casnici date comparative ...
18:40
Din 25 octombrie intră în vigoare modificări la o serie ...
18:40
FMI a majorat prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei ...
15:10
Internet bun în fiecare cameră, cu opțiunea Wi-Fi Confort ...
14:50
Guvernul a aprobat înființarea societății pe acțiuni ...
14:50
Anca Dragu: Moldova va continua reformele menite să ...
14:50
Agenția S&P a acordat Moldovei ratinguri de credit ...
11:00
Două persoane electrocutate mortal în urma unor lucrări ...
13 octombrie 2025
18:00
La elaborarea traseelor turistice naționale se va ține ...
18:00
Șapte mari contribuabili din Moldova au asigurat 9,1% ...
18:00
Banca Mondială a crescut prognoza de creștere a PIB-ului ...
17:00
O nouă sucursală maib a fost inaugurată în City Mallul ...
15:10
În perioada 2022-2024, antreprenorii din sectorul agroalimentar ...
15:10
Moldelectrica a anulat licitația pentru achiziționarea ...
15:10
După lansarea programului național „+3000 de lei pentru ...
10 octombrie 2025
18:10
Cea de-a 7-a ediție a expoziției „Moldova prezintă” ...
18:10
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal din Moldova ...
18:10
Petru Rotaru: BNM se angajează să mențină stabilitatea ...
14:30
Guvernul avertizează cetățenii cu privire la fraudele ...
14:30
În ianuarie-septembrie 2025, inflația a fost de 4,89% ...
14:30
Moldova a devenit al 37-lea stat participant la EuroHPC ...
08:40
Imobiliare în Moldova: Ghid practic pentru cumpărători, ...
9 octombrie 2025
18:20
În Moldova se discută posibilitatea introducerii a ...
18:20
Peste 170 de persoane au participat la forumul asociațiilor ...
18:20
Baza normativă în domeniul construcțiilor și urbanismului ...
16:12
Mastercard lansează serviciul de retragere a numerarului ...
16:12
Maib a primit premiul Top Innovation in Finance pentru ...
16:12
În august 2025, Administrația Națională a Drumurilor ...
16:11
Potențialul investițional al Moldovei a fost prezentat ...
16:11
În Moldova se introduc măsuri de protecție comercială ...
8 octombrie 2025
18:40
Moldtelecom a infirmat informațiile privind creșterea ...
18:40
Moldova și-a prezentat proiectele strategice la EXPO ...
